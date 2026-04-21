Καστοριά: Τραυματίστηκε ανήλικος σε τροχαίο
Η ένταση της σύγκρουσης ήταν τέτοια που στο ένα όχημα ενεργοποιήθηκαν οι αερόσακοι, ενώ το δεύτερο όχημα εξετράπη της πορείας του
Τροχαίο ατύχημα με τραυματισμό ενός παιδιού σημειώθηκε το μεσημέρι της Τρίτης 21 Απριλίου, στην επαρχιακή οδό που συνδέει το Άργος Ορεστικό με τους Μανιάκους, Καστοριάς.
Σύμφωνα με πληροφορίες την ΕΡΤ κάτω από συνθήκες που διερευνώνται ακόμη από την Τροχαία, δύο επιβατικά Ι.Χ. αυτοκίνητα συγκρούστηκαν με σφοδρότητα.
Η ένταση της σύγκρουσης ήταν τέτοια που στο ένα όχημα ενεργοποιήθηκαν οι αερόσακοι, ενώ το δεύτερο όχημα εξετράπη της πορείας του και κατέληξε σε παρακείμενο χαντάκι. Από τη σύγκρουση τραυματίστηκε ένας επιβάτης, ένα παιδί μικρής ηλικίας. Στο σημείο έσπευσε άμεσα ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο παρέλαβε τον μικρό τραυματία και τον μετέφερε στο Γενικό Νοσοκομείο Καστοριάς.
Η κατάσταση της υγείας του παιδιού δεν εμπνέει ανησυχία. Οι τραυματισμοί του χαρακτηρίζονται ελαφροί και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο κυρίως για την παροχή των πρώτων βοηθειών και για προληπτικούς λόγους. Παρά το γεγονός, ότι αποφεύχθηκαν τα χειρότερα όσον αφορά τους επιβαίνοντες και τα δύο οχήματα υπέστησαν σοβαρές υλικές ζημιές.
Τα ακριβή αίτια του ατυχήματος έρευνα το τμήμα Τροχαίας Καστοριάς, εξετάζοντας όλα τα ενδεχόμενα για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες τα δύο Ι.Χ. βρέθηκαν σε πορεία σύγκρουσης.
