Πέλλα: Θανατηφόρο τροχαίο με θύμα έναν 51χρονο
Στο αυτοκίνητο επέβαινε μια 57χρονη γυναίκα
Θανατηφόρο τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε χθες το απόγευμα, στο 1ο χιλιόμετρο της επαρχιακής οδού Πολυκάρπης – Όρμας στην Πέλλα.
To αυτοκίνητο που οδηγούσε 51χρονος άνδρας και επέβαινε μια 57χρονη γυναίκα, βγήκε από την πορεία του και ανατράπηκε.
Ο οδηγός τραυματίστηκε θανάσιμα ενώ τραύματα υπέστη και η συνοδηγός.
Προανάκριση για την ακριβή αιτία του δυστυχήματος διενεργείται στο Αστυνομικό Τμήμα Αλμωπίας.
