Θανατηφόρο τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε χθες το απόγευμα, στο 1ο χιλιόμετρο της επαρχιακής οδού Πολυκάρπης – Όρμας στην Πέλλα.

To αυτοκίνητο που οδηγούσε 51χρονος άνδρας και επέβαινε μια 57χρονη γυναίκα, βγήκε από την πορεία του και ανατράπηκε.

Ο οδηγός τραυματίστηκε θανάσιμα ενώ τραύματα υπέστη και η συνοδηγός.

Προανάκριση για την ακριβή αιτία του δυστυχήματος διενεργείται στο Αστυνομικό Τμήμα Αλμωπίας.