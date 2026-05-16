Άστον Βίλα – Λίβερπουλ 4-2: Χαμόγελα στο Μπέρμιγχαμ, χαμόγελα… και στον Πειραιά

Βήμα για την τετράδα της Premier League έκανε η Άστον Βίλα που διέλυσε τη Λίβερπουλ στο «Βίλα Παρκ» με 4-2, για την 37η αγωνιστική. Έτσι οι «χωριάτες» έχουν το μεγάλο προβάδισμα για την τέταρτη θέση φτάνοντας τους 62 βαθμούς, ενώ οι «κόκκινοι» έμειναν στους 59.

Το συγκεκριμένο αποτέλεσμα φέρνει χαμόγελα όμως και στον Ολυμπιακό, που παρακολούθησε -και παρακολουθεί- με ενδιαφέρον τη μάχη των δύο ομάδων. Οι «ερυθρόλευκοι» θέλουν το σύνολο του Ουνάι Έμερι να τερματίσει στην 4η θέση και παράλληλα να κατακτήσει το Europa League, ώστε αν εκείνοι τερματίσουν 2οι στη Super League τότε να «κερδίσουν» έναν γύρο στο Champions League, ξεκινώντας από τον 3ο προκριματικό, κι όχι από τον 2ο.

Οι γηπεδούχοι ήταν εκείνοι που κατάφεραν να προηγηθούν αργά στο πρώτο ημίχρονο, με το δεύτερο μέρος να είναι χορταστικό αφού σημειώθηκαν πέντε γκολ, με τους «κόκκινους» να μην μπορούν να ακολουθήσουν τον ρυθμό των αντιπάλων τους και να μένουν για τρίτο σερί ματς χωρίς νίκη.

Η Άστον Βίλα ήταν εκείνη που στο φινάλε του πρώτου μέρους μπόρεσε να ανοίξει το σκορ, με τον Μόργκαν Ρότζερς στο 42′ να κάνει το 1-0. Με το… καλησπέρα του δεύτερου η Λίβερπουλ ισοφάρισε σε 1-1 στο 52′ με τον Βίρτζιλ Φαν Ντάικ, όμως πέντε λεπτά μετά ο Όλι Γουότκινς έβαλε ξανά μπροστά τους «χωριάτες».

Στο 73′ ο ίδιος παίκτης ανέβασε τον δείκτη του σκορ στο 3-1, ενώ ο Τζον ΜακΓκιν έγραψε στο 89ο λεπτό της συνάντησης το 4-1. Το μόνο που κατάφερε η Λίβερπουλ ήταν να μαζέψει κάπως τη διαφορά, με τον Φαν Ντάικ να βρίσκει ξανά δίχτυα στο δεύτερο λεπτό των καθυστερήσεων.

ΑΣΤΟΝ ΒΙΛΑ: Μαρτίνες, Κας, Λίντελεφ(46’ Μπάρκλεϊ), Κόνσα, Ντιν, Πάου Λόπεθ, ΜακΓκίν(90+1’ Ντόουγκλας Λουίζ), Τίλεμανς(90’ Σάντσο), Μπουεντία(85’ Μάατσεν), Ρότζερς, Γουότκινς

ΛΙΒΕΡΠΟΥΛ: Μαμαρντασβίλι, Γκόμες(66’ Κιέζα), Κέρκεζ, Κονατέ, Φαν Ντάικ, Τζόουνς, Χράφενμπερχ(66’ Βιρτς), ΜακΆλιστερ, Σομποσλάι, Χάκπο(75’ Σαλάχ), Ενγκουμόχα

Το πρόγραμμα της 37ης αγωνιστικής:

Άστον Βίλα – Λίβερπουλ 4-2

17/5 14:30 Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ – Νότιγχαμ

17/5 17:00 Μπρέντφορντ – Κρίσταλ Πάλας

17/5 17:00 Λιντς – Μπράιτον

17/5 17:00 Γουλβς – Φούλαμ

17/5 17:00 Έβερτον – Σάντερλαντ

17/5 19:30 Νιούκαστλ – Γουέστ Χαμ

18/5 22:00 Άρσεναλ – Μπέρνλι

19/5 21:30 Μπόρνμουθ – Μάντσεστερ Σίτι

19/5 22:15 Τσέλσι – Τότεναμ

Το πρόγραμμα της τελευταίας αγωνιστικής:

24/5 18:00 Μάντσεστερ Σίτι – Άστον Βίλα

24/5 18:00 Μπράιτον – Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ

24/5 18:00 Φούλαμ – Νιούκαστλ

24/5 18:00 Τότεναμ – Έβερτον

24/5 18:00 Λίβερπουλ – Μπρέντφορντ

24/5 18:00 Μπέρνλι – Γουλβς

24/5 18:00 Νότιγχαμ – Μπόρνμουθ

24/5 18:00 Γουέστ Χαμ – Λιντς

24/5 18:00 Σάντερλαντ – Τσέλσι

24/5 18:00 Κρίσταλ Πάλας – Άρσεναλ