Ασπρόπυργος: Θανατηφόρο τροχαίο με νεκρό οδηγό μοτοσικλέτας στη λεωφόρο ΝΑΤΟ
Οι αρχές διερευνούν τα ακριβή αίτια του δυστυχήματος
Τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε το πρωί της Τετάρτης στη λεωφόρο ΝΑΤΟ στον Ασπρόπυργο με έναν νεκρό.
Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, μοτοσικλέτα εξετράπη της πορείας της κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες, με αποτέλεσμα να ανατραπεί και να χάσει τη ζωή του ο αναβάτης της.
Στο σημείο έσπευσαν άμεσα δυνάμεις της Τροχαίας και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, ωστόσο ο αναβάτης υπέκυψε στα τραύματά του.
Πλέον οι αρχές διερευνούν τα ακριβή αίτια του δυστυχήματος.
- Η Ρωσία εκτόξευσε πάνω από 300 drones και πυραύλους προς την Ουκρανία κατά τη διάρκεια της νύχτας
- Οργή και προβληματισμός στη ΝΔ για τον Μακάριο Λαζαρίδη – Αναμένουν με αγωνία τις αποφάσεις Μητσοτάκη
- Το καλύτερο για τον σκύλο μας είναι να είμαστε συνεχώς «αγκαζέ» – Σωστά;
- Η Ευρώπη υψώνει «τείχος» στον χάλυβα
- Εκλογές στο Περού: Καταγγελίες για νοθεία ανεβάζουν την ένταση
- Κεφαλονιά: Συγκλονίζει ο πατέρας της 19χρονης – «Έχασα τον άγγελό μου – Το παιδί μου το παγίδευσαν»
- Ζωζώ Σαπουντζάκη: Είναι κατάκοιτη και δεν γνωρίζει για τον θάνατο του συντρόφου της
- Η προκλητική κίνηση του Σιμεόνε στους οπαδούς της Μπαρτσελόνα: «Ώρα για ύπνο» (vid)
