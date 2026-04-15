Τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε το πρωί της Τετάρτης στη λεωφόρο ΝΑΤΟ στον Ασπρόπυργο με έναν νεκρό.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, μοτοσικλέτα εξετράπη της πορείας της κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες, με αποτέλεσμα να ανατραπεί και να χάσει τη ζωή του ο αναβάτης της.

Στο σημείο έσπευσαν άμεσα δυνάμεις της Τροχαίας και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, ωστόσο ο αναβάτης υπέκυψε στα τραύματά του.

Πλέον οι αρχές διερευνούν τα ακριβή αίτια του δυστυχήματος.