Τραγωδία στους Παξούς: Νεκρός 15χρονος μοτοσικλετιστής σε τροχαίο

Τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε στους Παξούς την Κυριακή του Πάσχα με αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή του ένας 15χρονος μοτοσικλετιστής.

Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, ο 15χρονος μοτοσικλετιστής, μαζί με έναν 17χρονο, συνοδηγό της μηχανής, συγκρούστηκαν με αυτοκίνητο που οδηγούσε μία 24χρονη.

Από τη σύγκρουση, ο οδηγός της μηχανής έχασε τη ζωή του ενώ ο 17χρονος νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση στο νοσοκομείο.