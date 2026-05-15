Ο Τραμπ επιστρέφει από την Κίνα με απειλές κατά του Ιράν – Τεχεράνη: Δεν έχουμε εμπιστοσύνη στην Ουάσιγκτον

Με άδεια χέρια αναφορικά με τον πόλεμο στο Ιράν φαίνεται ότι επιστρέφει ο Ντόναλντ Τραμπ από την Κίνα. Κατά την επιστροφή του δήλωσε ότι «εξαντλείται η υπομονή του» με την Τεχεράνη και απείλησε ξανά με στρατιωτικές ενέργειες.

Κατά την πτήση της επιστροφής, ο Αμερικανός πρόεδρος επανέλαβε ότι «θέλει το θαμμένο ουράνιο του Ιράν». Καθώς επίσης ότι μόνο οι ΗΠΑ και η Κίνα μπορούν να το αποκτήσουν. Αλλά αρνήθηκε ότι ζήτησε από το Πεκίνο να μεσολαβήσει ώστε η Τεχεράνη να υποχωρήσεις στις πιέσεις και να καθίσει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων.

Ο Τραμπ «δεν ζητάει χάρες»

«Δεν ζητάω καμία χάρη, επειδή, όταν ζητάς χάρες, πρέπει να κάνεις χάρες σε αντάλλαγμα», απάντησε ο Τραμπ, σε ερώτηση δημοσιογράφου αν ο πρόεδρος της Κίνας, Σι Τζινπίνγκ, ανέλαβε κάποια σταθερή δέσμευση να ασκήσει πίεση στους Ιρανούς για να ανοίξουν τα Στενά του Ορμούζ. Και επέστρεψε στις απειλές:

«Ουσιαστικά, έχουμε εξαλείψει τις ένοπλες δυνάμεις τους. Μπορεί να χρειαστεί να κάνουμε λίγη δουλειά καθαρισμού», είπε.

Επίσης, σε συνέντευξη που μεταδόθηκε από το Fox News, είπε: «Δεν πρόκειται να είμαι πολύ πιο υπομονετικός. Θα πρέπει να κάνουν μια συμφωνία».

Και για μια ακόμη φορά υποστήριξε ότι η πρόταση του Ιράν ήταν απαράδεκτη.

Reporter: Have you rejected the latest proposal from Iran or where does that stand? Trump: Well, I looked at it and if I don’t like the first sentence, I just throw it away. Reporter: What was the first sentence? Trump: An unacceptable sentence. If they have any nuclear in any… pic.twitter.com/K2Ptswdr1a — Clash Report (@clashreport) May 15, 2026

«Πήρε πολύ λίγα για το Ιράν»

Οι αναλυτές συμφωνούν ότι ο Ντόνλαντ Τραμπ πήρε πολύ λίγα στο Πεκίνο αναφορικά με το Ιράν. Και αμφιβάλλουν αν όντως πήρε πολλά σε οικονομικές συμφωνίες.

Μιλώντας στο NBC, ο Κρεγκ Σίνγκλετον, ανώτερος συνεργάτης και ειδικός σε θέματα Κίνας στο Ίδρυμα για την Υπεράσπιση των Δημοκρατιών, σημείωσε: Η «ρητορική δέσμευση» της Κίνας για το Ιράν κοστίζει «πολύ λίγο».

Και πρόσθεσε: «Το πιο δύσκολο τεστ είναι αν το Πεκίνο πιέζει την Τεχεράνη. Αν περιορίζει τις κινεζικές αγορές ιρανικού πετρελαίου ή βοηθά την Ουάσιγκτον να μετατρέψει τη γενική γλώσσα σε ορατά».

Κατά τον Σίνγκλετον, «μέχρι στιγμής, η Κίνα φαίνεται πρόθυμη να υποστηρίξει την αποκλιμάκωση κατ’ αρχήν. Αλλά όχι να εφαρμόσει την πολιτική του Τραμπ για το Ιράν στην πράξη».

Άλλωστε ο Κινέζος πρόεδρος δεν σχολίασε τις συζητήσεις του με τον Τραμπ για το Ιράν. Μόνο το υπουργείο Εξωτερικών της Κίνας εξέδωσε μια δήλωση. Σε αυτήν περιέγραφε γενικά την απογοήτευση του Πεκίνου για τον πόλεμο του Ιράν. «Αυτή η σύγκρουση, η οποία δεν έπρεπε ποτέ να είχε συμβεί, δεν έχει κανένα λόγο να συνεχιστεί», ανέφερε.

Και στις κοινές δηλώσεις των δύο ηγετών, ο Τραμπ είπε: «Δεν θέλουμε να έχουν πυρηνικά όπλα, θέλουμε τα στενά ανοιχτά». Και μετά τις συνομιλίες, ο Λευκός Οίκος δήλωσε ότι ο Σι Τζινπίνγκ κατέστησε σαφή την αντίθεση της Κίνας σε οποιαδήποτε ιρανική προσπάθεια να χρεώσει διόδια για τη χρήση του Ορμούζ.

Αραγτσί: Δεν τους εμπιστευόμαστε

Από την πλευρά της η Τεχεράνη έχει καταστήσει σαφές ότι το Ιράν δεν έχει εμπιστοσύνη στις ΗΠΑ. Ο υπουργός Εξωτερικών, Αμπάς Αραγτσί, από το Νέο Δελχί και τη σύνοδο των BRICS, δήλωσε ότι το Ιράν έλαβε μηνύματα από τις ΗΠΑ. Και πως αυτά δείχνουν ότι η Ουάσιγκτον ήταν πρόθυμη να συνεχίσει τις συνομιλίες.

«Ελπίζουμε ότι, με την πρόοδο των διαπραγματεύσεων, θα καταλήξουμε σε ένα καλό συμπέρασμα, ώστε το Στενά του Ορμούζ να μπορούν να ασφαλιστούν πλήρως. Και έτσι να μπορέσουμε να επιταχύνουμε την εξομάλυνση της κυκλοφορίας μέσω των Στενών».

Ωστόσο, ήταν σαφής ως προς τις αμερικανικές προθέσεις. Είπε ότι η Τεχεράνη «δεν έχει καμία εμπιστοσύνη» στις ΗΠΑ. Είπε ότι ενδιαφέρεται να διαπραγματευτεί με την Ουάσιγκτον μόνο αν δείξει σοβαρότητα.

Iran’s Foreign Minister Abbas Araghchi: The Strait of Hormuz is open, except for vessels belonging to countries who are at war with us. The Strait is located in the territorial waters of Iran and Oman. There is no international waters in between. Everything should be managed… pic.twitter.com/iln1V3QrQF — Clash Report (@clashreport) May 15, 2026



Ο Αραγτσί, μιλώντας στους δημοσιογράφους, είπε ότι όλα τα πλοία μπορούν να διέλθουν από τα Στενά του Ορμούζ, σε συντονισμό με το ναυτικό της χώρας. Εκτός από εκείνα χωρών που είναι «σε πόλεμο» με το Ιράν. Παραδέχθηκε ότι η κατάσταση γύρω από την πλωτή οδό είναι «πολύ περίπλοκη».

Επίσης, σε ανάρτηση στο X, ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν ανέφερε ότι είπε στον Ινδό ομόλογό του, Σουμπραμανιάν Τζαϊσανκάρ, ότι «το Ιράν θα εκτελεί πάντα το ιστορικό του καθήκον ως προστάτης της ασφάλειας στο Ορμούζ».

Διαπραγμάτευση σε αδιέξοδο

Οι συνομιλίες με τη μεσολάβηση του Πακιστάν έχουν ανασταλεί, εν μέσω της επ’ αόριστον παράτασης της εκεχειρίας. Τόσο οι ΗΠΑ όσο και το Ιράν έχουν απορρίψει η μία χώρα τις προτάσεις της άλλης.

Σύμφωνα με τον Αμπάς Αραγτσί, τα αμερικανικά αντιφατικά μηνύματα έχουν εγείρει αμφιβολίες στο Ιράν σχετικά με τις πραγματικές προθέσεις των Αμερικανών. Είπε ότι η διαδικασία μεσολάβησης του Πακιστάν δεν είχε αποτύχει. Βρίσκεται σε «δυσχέρεια», ανέφερε.

Ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν είπε ότι η χώρα του προσπαθεί να τηρήσει την τελευταία εκεχειρία. Διότι θέλει να δώσει μια ευκαιρία στη διπλωματία. Ωστόσο, δήλωσε, είναι επίσης έτοιμη να επιστρέψει στις μάχες.

Όταν ρωτήθηκε αν η Τεχεράνη ήταν ανοιχτή σε μεσολάβηση από το Πεκίνο, απάντησε: «Το Ιράν εκτιμά τις προσπάθειες οποιασδήποτε χώρας έχει την ικανότητα να βοηθήσει».

«Έχουμε πολύ καλές σχέσεις με την Κίνα», είπε. «Είμαστε στρατηγικοί εταίροι και γνωρίζουμε ότι οι Κινέζοι έχουν καλές προθέσεις. Επομένως, οτιδήποτε μπορούν να κάνουν για να βοηθήσουν τη διπλωματία θα ήταν ευπρόσδεκτο».