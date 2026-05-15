Ένας Νεοζηλανδός που είχε διαμείνει στο κρουαζιερόπλοιο MV Hondius, στο οποίο εντοπίστηκε εστία χανταϊού, βρίσκεται σε καραντίνα σε νοσοκομείο στην Ταϊβάν, ανακοίνωσαν σήμερα οι υγειονομικές αρχές της νήσου.

Το πρόσωπο αυτό διαγνώστηκε αρνητικό στον χανταϊό και δεν παρουσιάζει κανένα σύμπτωμα, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές. Αυτό έφτασε στην Ταϊβάν στις 7 Μαΐου, αφού αποβιβάστηκε από το κρουαζιερόπλοιο στις 24 Απριλίου στη βρετανική νήσο της Αγίας Ελένης, στο νότιο Ατλαντικό.

Τα Κέντρα Ελέγχου Ασθενειών (CDC) της Ταϊβάν ενημερώθηκαν την Τετάρτη από τις νεοζηλανδικές αρχές ότι το πρόσωπο αυτό βρισκόταν στην Ταϊβάν, δήλωσε στο AFP η εκπρόσωπος του CDC Τσενγκ Σου-χούι.

Προληπτική παραμονή στο νοσοκομείο ως τις 6 Ιουνίου

Ο άνθρωπος αυτός εισήχθη στο νοσοκομείο την ίδια ημέρα και θα παραμείνει ως στις 6 Ιουνίου, διευκρίνισε η Τσενγκ, η οποία αρνήθηκε να δώσει πληροφορίες για την ταυτότητά του.

«Επί του παρόντος, εκτιμούμε ότι η πιθανότητα να έχει προσβληθεί από την ασθένεια είναι σχετικά χαμηλή», σημειώνει η Τσενγκ. «Η τελευταία του επαφή με τους άλλους επιβάτες ήταν την 25η Απριλίου, δηλαδή πριν από περίπου 20 ημέρες».

Ο χανταϊός έχει περίοδο επώασης που μπορεί να φτάσει τις έως και 42 ημέρες.

Ο γενικός διευθυντής του CDC Λο Γι-τσουν δήλωσε σε δημοσιογράφους ότι ο Νεοζηλανδός πολίτης δεν επέστρεψε στη χώρα του αφού έφυγε από το κρουαζιερόπλοιο, αλλά δεν παρείχε πληροφορίες για το δρομολόγιο που ακολούθησε ώστε να μεταφερθεί στον Ταϊβάν.

Εκπρόσωπος του νεοζηλανδικού υπουργείου Εξωτερικών και Εμπορίου (MFAT) δήλωσε ότι η διοίκησή του «παρείχε προξενική βοήθεια σε άτομο με διπλή υπηκοότητα» στην Ταϊβάν. «Το άτομο αυτό διαμένει εκτός Νέας Ζηλανδίας και ζήτησε τη βοήθεια του MFAT την Τετάρτη 13 Μαΐου», διευκρίνισε το υπουργείο σε ανακοίνωσή του.

Οι υγειονομικές αρχές έχουν τονίσει επανειλημμένα ότι ο κίνδυνος για τη δημόσια επιδημία που συνδέεται με την επιδημία των Στελέχων των Άνδεων του χανταϊού –που είναι μόνο γνωστό ότι μεταδίδεται από άνθρωπο σε άνθρωπο—είναι χαμηλός.

Σε παγκόσμιο επίπεδο, ο απολογισμός των θανάτων ανέρχεται σε τρεις.

Το πλοίο MV Hondius είχε αναχωρήσει από την Αργεντινή την 1η Απριλίου για ταξίδι στον Ατλαντικό Ωκεανό.

Δεν υπάρχει εμβόλιο ούτε ειδική θεραπεία κατά του χανταϊού, αλλά οι υγειονομικές αρχές βεβαιώνουν ότι ο κίνδυνος είναι χαμηλός και απορρίπτουν τη σύγκριση με την πανδημία του COVID-19.