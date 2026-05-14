Αρνητικός στον χανταϊό ο Έλληνας επιβάτης του κρουαζιερόπλοιου που βρίσκεται σε καραντίνα στο «Αττικόν»
Παραμένει σε προληπτική καραντίνα στο Νοσοκομείο «Αττικόν»
Αρνητικός στον χανταϊό είναι ο επιβάτης του κρουαζιερόπλοιου, ο οποίος νοσηλεύεται προληπτικά σε καραντίνα στο Νοσοκομείο «Αττικόν», όπως ανέφερε στο ΕΡΤnews ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης.
«Είναι αρνητικός στον χανταϊό. Είναι πάρα πολύ καλά στην υγεία του», είπε χαρακτηριστικά ο κ. Γεωργιάδης. Μάλιστα, εξήγησε ότι η απόφαση για καραντίνα 45 ημερών στο νοσοκομείο ελήφθη στο πλαίσιο της αυστηρότερης εφαρμογής των προβλεπόμενων πρωτοκόλλων, με στόχο τη μέγιστη δυνατή ασφάλεια ενόψει και της τουριστικής περιόδου.
«Ο χανταϊός δεν είναι covid»
Ο υπουργός ευχαρίστησε τον Έλληνα επιβάτη διότι, όπως είπε «ο άνθρωπος αυτός υφίσταται μία πολύ μεγάλη ταλαιπωρία και την υφίσταται για όλους εμάς. Γιατί ο λόγος που αποφασίσαμε να ακολουθήσουμε την πιο αυστηρή εκδοχή του πρωτοκόλλου και να μείνει 45 μέρες σε καραντίνα στο νοσοκομείο, ενώ θα μπορούσε να είναι σπίτι του σε καραντίνα, είναι γιατί του είπαμε ότι η Ελλάδα είναι μία τουριστική χώρα.
»Δεν έχουμε τρόπο επιτήρησης στο σπίτι του. Αν μία στο δισεκατομμύριο είχαμε κρούσμα χανταϊού στην Ελλάδα, στην έναρξη της τουριστικής περιόδου, θα αποτελούσε παράγοντα μεγάλης ζημιάς για χιλιάδες επιχειρήσεις, εργαζόμενους και για τη χώρα. Και για να αισθανόμαστε όλοι περισσότερο ασφαλείς, του ζητήσαμε να τηρήσει αυτό το πρωτόκολλο και δέχθηκε αμέσως, δεν έφερε καμία αντίρρηση».
Επίσης, ο κ. Γεωργιάδης ανέφερε ότι έχουν ληφθεί όλα τα μέτρα και δεν χρειάζεται ανησυχία. «Ο χανταϊός δεν είναι covid» είπε. «Διαβάζω στο διαδίκτυο για νέες καραντίνες και για υποχρεωτικές μάσκες. Τίποτα από αυτά δεν ισχύει, κανένας τέτοιος σχεδιασμός δεν υπάρχει, μην υπερβάλλουμε», κατέληξε.
