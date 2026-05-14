Χανταϊός: Οκτώ τα επιβεβαιωμένα κρούσματα του στελέχους των Άνδεων – Η ενημέρωση του ΠΟΥ
Κόσμος 14 Μαΐου 2026, 12:12

Χανταϊός: Οκτώ τα επιβεβαιωμένα κρούσματα του στελέχους των Άνδεων – Η ενημέρωση του ΠΟΥ

Δεν υπάρχει εμβόλιο ή συγκεκριμένη θεραπεία για τον χανταϊό, ο οποίος μπορεί να προκαλέσει οξύ αναπνευστικό σύνδρομο - Το ποσοστό θνησιμότητας αυτής της επιδημίας φτάνει σε αυτό το στάδιο το 27%

Η εμφάνιση κρουσμάτων χανταϊού σε επιβάτες του κρουαζιερόπλοιου MV Hondius έχει προκαλέσει τις τελευταίες μέρες έντονη ανησυχία σε πολλές χώρες.

Σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας (ΠΟΥ), το στέλεχος του ιού που εντοπίστηκε σε οκτώ επιβεβαιωμένα κρούσματα είναι αυτό των Άνδεων, το οποίο μεταδίδεται μεταξύ ανθρώπων.

«Στις 13 Μαΐου είχαν αναφερθεί 11 κρούσματα εκ των οποίων τρεις θάνατοι», επεσήμανε ο ΠΟΥ σε ανακοίνωσή του που εξέδωσε αργά το βράδυ της Τετάρτης (13/5).

Από τα 11 αυτά κρούσματα «τα οκτώ έχουν επιβεβαιωθεί στο εργαστήριο ότι έχουν μολυνθεί από τον ιό των Άνδεων, δύο είναι πιθανά, ενώ για ένα δεν υπάρχει οριστικό αποτέλεσμα και θα υποβληθεί σε επιπλέον τεστ», πρόσθεσε.

Δύο από τα οκτώ επιβεβαιωμένα κρούσματα αφορούν ανθρώπους που έχουν πλέον πεθάνει. Το ποσοστό θνησιμότητας αυτής της επιδημίας φτάνει σε αυτό το στάδιο το 27%, σημείωσε ο ΠΟΥ.

Δεν υπάρχει εμβόλιο ή συγκεκριμένη θεραπεία για τον χανταϊό, ο οποίος μπορεί να προκαλέσει οξύ αναπνευστικό σύνδρομο.

Όλα τα κρούσματα επέβαιναν στο κρουαζιερόπλοιο και ο ΠΟΥ θεωρεί «μέτριο» τον κίνδυνο για τους επιβάτες και το πλήρωμα του MV Hondius και «μικρό» για τον υπόλοιπο πληθυσμό.

Επαφές σε καραντίνα

Το κρούσμα για το οποίο δεν υπάρχει οριστικό αποτέλεσμα βρίσκεται στις ΗΠΑ και «αυτή τη στιγμή είναι ασυμπτωματικό», ανέφερε ο ΠΟΥ.

Μέχρι στιγμής το πρόσωπο αυτό, που βρίσκεται σε νοσοκομείο της Νεμπράσκα,  έχει ένα θετικό και ένα αρνητικό τεστ -από διαφορετικά εργαστήρια- και αναμένει να υποβληθεί σε νέο έλεγχο.

Στο μεταξύ και οι 18 Αμερικανοί που βρίσκονταν στο κρουαζιερόπλοιο και έχουν επαναπατριστεί παραμένουν υπό ιατρική παρακολούθηση σε νοσοκομεία. Η πλειονότητα αυτών βρίσκονται στη Νεμπράσκα, ενώ δύο ακόμη είναι στην Ατλάντα.

Ένας Αμερικανός που επέβαινε στο MV Hondius και έχει μεταφερθεί στην Ατλάντα βρέθηκε αρνητικός στον χανταϊό, αφού εμφάνισε «ήπια συμπτώματα».

Επίσης, έξι από τους περίπου 20 Βρετανούς που απομακρύνθηκαν από το κρουαζιερόπλοιο πήραν εξιτήριο από το νοσοκομείο και θα συνεχίσουν την καραντίνα στο σπίτι τους, ανακοίνωσε η βρετανική υπηρεσία υγειονομικής ασφάλειας (UKHSA). Όσοι παραμένουν σε νοσοκομεία «είναι ασυμπτωματικοί», πρόσθεσε η ίδια πηγή.

Παράλληλα, 10 άνθρωποι που ήρθαν σε επαφή με κρούσματα και οι οποίοι έχουν ήδη μπει σε καραντίνα στα βρετανικά υπερπόντια εδάφη της Αγίας Ελένης και της Ασενσιόν θα επιστρέψουν στη Βρετανία για να ολοκληρώσουν εκεί την καραντίνα τους. Προς το παρόν κανείς τους δεν έχει εμφανίσει συμπτώματα.

Η κυβέρνηση της Αυστραλίας ανακοίνωσε από την πλευρά της ότι έξι επιβάτες του HV Hondius -τέσσερις Αυστραλοί, ένας Βρετανός που ζει μόνιμα στη χώρα και ένας Νεοζηλανδός-, οι οποίοι δεν παρουσιάζουν κανένα σύμπτωμα θα επιστρέψουν στη χώρα αύριο Παρασκευή από την Ολλανδία.  Κατά την επιστροφή τους στην Αυστραλία θα μείνουν σε καραντίνα επί τουλάχιστον τρεις εβδομάδες.

Η προέλευση της επιδημίας

Η προέλευση αυτής της επιδημίας του χανταϊού είναι ακόμη άγνωστη, αλλά σύμφωνα με τον ΠΟΥ, η πρώτη μόλυνση σημειώθηκε πριν από την αναχώρηση του κρουαζιερόπλοιου από την Αργεντινή  την 1η Απριλίου, καθώς ο πρώτος επιβάτης που πέθανε, ένας 70χρονος Ολλανδός, παρουσίασε συμπτώματα ήδη από τις 6 Απριλίου. Η περίοδος επώασης του ιού είναι μεταξύ μίας και έξι εβδομάδων.

«Διεξάγονται έρευνες για να διευκρινιστούν οι πιθανές συνθήκες έκθεσης και η πηγή της επιδημίας σε συνεργασία με τις αρχές της Αργεντινής και της Χιλής», επεσήμανε χθες ο ΠΟΥ.

Ερευνητές από το Ινστιτούτο Malbran του Μπουένος Άιρες, ένα κορυφαίο κέντρο για μολυσματικές ασθένειες, πρόκειται να ταξιδέψουν στην Ουσουάια, στη Γη του Πυρός, τις επόμενες ημέρες για να πιάσουν και να εξετάσουν τρωκτικά επί τόπου, ώστε να ερευνήσουν εάν είναι φορείς του χανταϊού, ιδίως του στελέχους των Άνδεων.

Ο πρώτος ασθενής, όπως αναφέρει το ΑΠΕ ΜΠΕ, που πέθανε είχε παραμείνει στην Ουσουάια για λίγο περισσότερο από 48 ώρες πριν αναχωρήσει την 1η Απριλίου.

Οι αρχές της Γης του Πυρός θεωρούν την πιθανότητα να είχε μολυνθεί εκεί «σχεδόν μηδενική». Τονίζουν ότι μέχρι σήμερα ο αρουραίος με τη μακριά ουρά (Ratona colilargo), ο φορέας του ιού, δεν έχει εμφανιστεί στην περιοχή, ενώ δεν έχει καταγραφεί κανένα κρούσμα χανταϊού από το 1996, όταν έγινε υποχρεωτική η ενημέρωση των αρχών.

Το στέλεχος των Άνδεων, που μεταδίδεται κυρίως στους ανθρώπους από μολυσμένα τρωκτικά, είναι ενδημικό στη Λατινική  Αμερική. Σύμφωνα με τον ΠΟΥ, η κυκλοφορία του ιού και τα κρούσματα σε ανθρώπους έχουν επιβεβαιωθεί κυρίως στην Αργεντινή και τη Χιλή. Άλλα κρούσματα έχουν επίσης εντοπιστεί στην Ουρουγουάη, τη νότια Βραζιλία και την Παραγουάη.

Η μουσική παράσταση «ASTORIA» μάς μεταφέρει στη Νέα Υόρκη του Μεσοπολέμου, εκεί όπου μια μικρή Ελλάδα γεννιέται μέσα σε ένα καφενείο στην καρδιά της Αστόριας και το τραγούδι γίνεται φωνή, παρηγοριά και αντίσταση.

