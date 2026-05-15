Ημέρα πένθους στο Κίεβο: Ο Ζελένσκι καταδικάζει τη Ρωσία για την επίθεση σε πολυκατοικία που σκότωσε 24 άτομα
Κόσμος 15 Μαΐου 2026, 12:03

Ο Ζελένσκι δήλωσε ότι, σύμφωνα με την αρχική ανάλυση, ένας πρόσφατα κατασκευασμένος ρωσικός πύραυλος Kh-101 χτύπησε το κτίριο.

Τροφικές αλλεργίες: Δεν είναι μόνο θέμα φαγητού – Το «βάρος» που δεν βλέπουμε

Τροφικές αλλεργίες: Δεν είναι μόνο θέμα φαγητού – Το «βάρος» που δεν βλέπουμε

Ο Πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι κάλεσε την Παρασκευή να τιμωρηθεί η Μόσχα, αφού κατέθεσε κόκκινα τριαντάφυλλα στα ερείπια μιας πολυκατοικίας στο Κίεβο, όπου ρωσική πυραυλική επίθεση σκότωσε 24 άτομα, μεταξύ των οποίων τρία παιδιά.

Οι διασώστες ολοκλήρωσαν τις επιχειρήσεις αναζήτησης στο κατεστραμμένο κτίριο, το οποίο χτυπήθηκε αυτή την εβδομάδα κατά τη διάρκεια της σφοδρότερης αεροπορικής επίθεσης της Ρωσίας εναντίον της ουκρανικής πρωτεύουσας φέτος.

«Οι πρώτοι ανταποκριτές μας… εργάστηκαν ασταμάτητα για περισσότερο από μια μέρα», δήλωσε ο Ζελένσκι στην εφαρμογή Telegram, αφού επισκέφθηκε τον τόπο της επίθεσης στην περιοχή Νταρνίτσκι του Κιέβου, στην αριστερή όχθη του ποταμού Δνείπερου, όπου κατέθεσε λουλούδια και μίλησε με τους διασώστες.

«Οι Ρώσοι ουσιαστικά ισοπέδωσαν ένα ολόκληρο τμήμα του κτιρίου με τον πύραυλό τους», είπε.

Η Ρωσία, η οποία ξεκίνησε την πλήρη εισβολή της στην Ουκρανία τον Φεβρουάριο του 2022, εκτόξευσε περισσότερα από 1.500 drones και δεκάδες πυραύλους σε επιθέσεις σε όλη την Ουκρανία αυτή την εβδομάδα για δύο συνεχόμενες ημέρες, σύμφωνα με ουκρανικούς αξιωματούχους.

Έξι άτομα σκοτώθηκαν στις επιθέσεις της Τετάρτης 13 Μαΐου  στη δυτική Ουκρανία, μακριά από την πρώτη γραμμή.

«Μια Ρωσία όπως αυτή δεν μπορεί ποτέ να θεωρηθεί φυσιολογική – μια Ρωσία που καταστρέφει σκόπιμα ζωές και ελπίζει να παραμείνει ατιμώρητη. Χρειάζεται πίεση», δήλωσε ο Ζελένσκι, επαναλαμβάνοντας τις εκκλήσεις προς τους συμμάχους να βοηθήσουν την Ουκρανία να ενισχύσει την αεροπορική της άμυνα.

Ημέρα πένθους στο Κίεβο

Αξιωματούχοι του Κιέβου κήρυξαν ημέρα πένθους την Παρασκευή προς τιμήν των θυμάτων, με τις εθνικές σημαίες να κυματίζουν μεσίστια σε όλη την πόλη των τριών εκατομμυρίων κατοίκων.

Όλες οι ψυχαγωγικές εκδηλώσεις ακυρώθηκαν ή αναβλήθηκαν.

Το Υπουργείο Εσωτερικών ανέφερε ότι η επιχείρηση έρευνας και διάσωσης στο κτίριο διαμερισμάτων διήρκεσε πάνω από 28 ώρες και εκατοντάδες διασώστες έψαξαν 3.000 κυβικά μέτρα ερειπίων.

Αξιωματούχοι της πόλης δήλωσαν ότι 24 πτώματα ανασύρθηκαν από τα ερείπια και περίπου 30 άτομα διασώθηκαν ζωντανά.

Σχεδόν 50 άτομα τραυματίστηκαν και περίπου 400 άτομα χρειάστηκαν ψυχολογική υποστήριξη, ανέφερε το Υπουργείο Εσωτερικών.

Ο Ζελένσκι δήλωσε ότι, σύμφωνα με την αρχική ανάλυση, ένας πρόσφατα κατασκευασμένος ρωσικός πύραυλος Kh-101 χτύπησε το κτίριο.

Η Ρωσία δεν σχολίασε αμέσως την επίθεση στην πολυκατοικία. Η Μόσχα αρνείται ότι στοχεύει σκόπιμα αμάχους, αλλά κατά τη διάρκεια των περισσότερων από τεσσάρων ετών πολέμου έχει χτυπήσει συχνά κτίρια κατοικιών και άλλες υποδομές αμάχων σε αεροπορικές επιδρομές σε όλη την Ουκρανία.

Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
