Καθώς ο Μάρκο Ρούμπιο τελεί υπό κυρώσεις, οι Κινέζοι φιλοξενούν τον… Αγενή Ρούμπιο

Ο υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο, σφοδρός επικριτής της Κίνας, είχε απαγορευτεί το 2020 να εισέλθει στη χώρα. Την Πέμπτη, ωστόσο, κάθισε απέναντι από Κινέζους αξιωματούχους στο Πεκίνο με μια ταμπέλα που έφερε μια διαφορετική κινεζική γραφή του ονόματος «Ρούμπιο», η οποία κατέστησε εφικτή την επίσκεψή του ως μέλος της αντιπροσωπείας του αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ.

Η αλλαγή αυτή προηγήθηκε της συνάντησης κορυφής του Τραμπ με τον Κινέζο πρόεδρο Σι Τζινπίνγκ. Τα κρατικά μέσα ενημέρωσης της Κίνας και τα επίσημα αρχεία άρχισαν να χρησιμοποιούν διαφορετικό μεταγραφόμενο χαρακτήρα για το «Ru» ή «Lu» στο όνομα του Ρούμπιο, αφότου ο Τραμπ τον όρισε υπουργό Εξωτερικών το 2025, όπως υπογραμμίζει η Washington Post.

Το Πεκίνο έκανε την αλλαγή χωρίς τυμπανοκρουσίες. Ωστόσο, αυτή την εβδομάδα, αποτέλεσε θέμα συζήτησης στα κινεζικά μέσα κοινωνικής δικτύωσης, με τον Ρούμπιο να βρίσκεται στο Πεκίνο ως ένας από τους κορυφαίους αξιωματούχους της αμερικανικής αντιπροσωπείας. Κατά τη διάρκεια της πολυτελούς τελετής υποδοχής, στάθηκε στην πρώτη σειρά της ομάδας των Αμερικανών επισκεπτών και συνομίλησε με τον Σι.

Η κινεζική μεταγραφή αγγλικών ονομάτων αντιστοιχεί φωνητικά τους χαρακτήρες με τις αγγλικές συλλαβές. Μπορεί να υπάρχουν πολλοί κινεζικοί χαρακτήρες που ακούγονται παρόμοια με το αγγλικό αντίστοιχο. Για παράδειγμα, υπάρχουν δύο διαφορετικές κινεζικές γραφές για το «Τραμπ».

Δεν μπορούμε να ακυρώσουμε τις κυρώσεις γιατί είχαν λόγο ύπαρξης, αλλά…

Στην περίπτωση του Μάρκο Ρούμπιο, η αλλαγή μπορεί να αποτελεί ένα έξυπνο διπλωματικό εργαλείο. Επειδή το Πεκίνο του επέβαλε κυρώσεις με διαφορετική γραφή, το νέο όνομα επέτρεψε στις ΗΠΑ και την Κίνα να αποφύγουν τη σύγκρουση σχετικά με την είσοδό του εν όψει της κορυφαίας συνόδου κορυφής. «Η Κίνα δίνει στον εαυτό της μια διέξοδο από την αμήχανη κατάσταση», δήλωσε ο Ζανγκ Τζιαντόνγκ, πρώην Κινέζος διπλωμάτης.

«Δεν μπορούμε να ακυρώσουμε τις κυρώσεις, επειδή ανακοινώθηκαν για κάποιο λόγο, αλλά η απαγόρευση εισόδου ενός υπουργού Εξωτερικών θα μπορούσε να βλάψει περαιτέρω τις διμερείς σχέσεις», πρόσθεσε ο Ζανγκ. «Έτσι, βρήκαμε μια μέση λύση».

Το Πεκίνο δήλωσε φέτος ότι οι κυρώσεις του 2020 στοχεύουν τις «λέξεις και τις πράξεις του Ρούμπιο κατά τη θητεία του ως γερουσιαστή των ΗΠΑ» — διαχωρίζοντας τη προηγούμενη θέση του από την τρέχουσα.

Όταν ρωτήθηκε για την αλλαγή ονόματος πέρυσι, μια εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών δήλωσε: «Το πραγματικό του όνομα στα αγγλικά είναι αυτό που έχει μεγαλύτερη σημασία».

«Ως υπουργός Εξωτερικών, ο Ρούμπιο διαδραματίζει έναν απαραίτητο ρόλο στις σχέσεις Κίνας-ΗΠΑ. Έχοντας αυτό κατά νου, οι παλιές κυρώσεις δεν αποτελούν μεγάλο πρόβλημα για το Πεκίνο», δήλωσε ο Ζάο Μινγκχάο, αναπληρωτής διευθυντής του Κέντρου Αμερικανικών Σπουδών στο Πανεπιστήμιο Φουντάν της Σαγκάης.

Είναι ασυνήθιστο για το Πεκίνο να ανακαλέσει ή να ανατρέψει επίσημα έναν στόχο, αλλά ορισμένοι αμερικανοί ακαδημαϊκοί που είχαν θεωρηθεί ανεπιθύμητοι έλαβαν αργότερα άδεια εισόδου στην Κίνα όταν βελτιώθηκαν οι σχέσεις ή όταν οι απόψεις του ακαδημαϊκού έγιναν πιο ουδέτερες.

Το Πεκίνο θεωρεί πλέον ότι τα μηνύματα του Ρούμπιο σχετικά με την πολιτική της Κίνας είναι πιο ήπια, μετατοπιζόμενα από την προηγούμενη σκληροπυρηνική στάση του προς μια σχετικά ανοιχτή στάση προς την πρακτική συνεργασία, δήλωσε ο Ζάο.

Ο Ρούμπιο, Κουβανοαμερικανός, είναι ένθερμος αντικομμουνιστής. Εδώ και καιρό επικρίνει τις ενέργειες του Πεκίνου εναντίον των διαδηλωτών υπέρ της δημοκρατίας στο Χονγκ Κονγκ, τη μεταχείριση της εθνοτικής μειονότητας των Ουιγούρων στην περιοχή του Σινγιάνγκ και άλλες φερόμενες παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

Απερίσκεπτος, Αγενής και Αδέξιος – 鲁

Το 2020, η Κίνα επέβαλε δύο φορές κυρώσεις στον τότε γερουσιαστή Ρούμπιο, μαζί με άλλους Αμερικανούς αξιωματούχους και οργανισμούς, καθώς οι διμερείς σχέσεις επιδεινώθηκαν και οι δύο χώρες προχώρησαν σε αμοιβαίες κυρώσεις. Σε απάντηση στις αμερικανικές κυρώσεις εναντίον Κινέζων αξιωματούχων, οι οποίες περιλάμβαναν ταξιδιωτικούς περιορισμούς και δέσμευση περιουσιακών στοιχείων, η Κίνα αντέδρασε με αντίμετρα.

Κατά τη διάρκεια της ακρόασης για την επικύρωση της υποψηφιότητάς του ως υπουργού Εξωτερικών, ο Ρούμπιο χαρακτήρισε την Κίνα ως την «ισχυρότερη και επικίνδυνότερη» χώρα που έχουν αντιμετωπίσει οι ΗΠΑ.

Ωστόσο, από την ανάληψη των καθηκόντων του, ο Ρούμπιο έχει υποστηρίξει τις προσπάθειες του Τραμπ για τη σταθεροποίηση των σχέσεων με τον Σι, τον οποίο αποκαλεί «μεγάλο ηγέτη» και φίλο. Ο Τραμπ δεν έχει υιοθετήσει ιδιαίτερα σκληρή στάση απέναντι στις φερόμενες παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων από την Κίνα.

Αυτή την εβδομάδα, ο Ρούμπιο υιοθέτησε έναν πιο ισορροπημένο τόνο, λέγοντας ότι η Κίνα είναι «τόσο η κορυφαία γεωπολιτική πρόκληση για εμάς, όσο και η πιο σημαντική σχέση που πρέπει να διαχειριστούμε».

Στην πράξη, οι παλιές κυρώσεις δεν ισχύουν για έναν «νέο και πιο φιλικό» Ρούμπιο, είπε ο Ζάο. «Όταν η Κίνα του εκδίδει έγκυρη βίζα και του επιτρέπει την είσοδο, αυτό σημαίνει κυριολεκτικά ότι δεν μπορεί πλέον να υπόκειται σε κυρώσεις», είπε ο Ζάο.

Ωστόσο, η αλλαγή μπορεί επίσης να αντικατοπτρίζει το πώς αισθάνεται πραγματικά η Κίνα για τον Ρούμπιο. Το παλιό Ru/Lu (卢) ήταν ένα ουδέτερο χαρακτήρα που χρησιμοποιούνταν συνήθως για επώνυμα. Το νέο (鲁) έχει διαφορετική σημασία: απερίσκεπτος, αγενής και αδέξιος.