ΗΠΑ: Ο Τραμπ ακύρωσε το Σχέδιο Ελευθερία για τη συνοδεία πλοίων στο Ορμούζ, αδειάζοντας τον Ρούμπιο

Επικαλούμενος «αιτήματα» πολλών χωρών, ο Αμερικανός πρόεδρος ανακοίνωσε ότι αναστέλλει το Σχέδιο Ελευθερία, για τη συνοδεία πλοίων που έχουν εγκλωβιστεί στο Ορμούζ. Μόλις λίγες ώρες νωρίτερα, ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ έλεγε ότι αυτό ήταν στο οποίο επικεντρώνονται στο εξής, «κάνοντας χάρη» στον κόσμο που «εκβιάζεται από το Ιράν».

Ο Ντόναλντ Τραμπ υποστηρίζει ότι είναι πολύ πιθανή η συμφωνία και πως παραμένει ο αποκλεισμό του Ορμούζ, κάτι που «έχει συμφωνήσει από κοινού» με το Ιράν.

Σε ανάρτησή του στο Truth Social, o Ντόναλντ Τραμπ έγραψε:

«Με βάση το αίτημα του Πακιστάν και άλλων χωρών, την τεράστια στρατιωτική επιτυχία που είχαμε κατά τη διάρκεια της εκστρατείας κατά του Ιράν και, επιπλέον, το γεγονός ότι έχει σημειωθεί μεγάλη πρόοδος προς μια πλήρη και οριστική συμφωνία με τους εκπροσώπους του Ιράν, έχουμε συμφωνήσει από κοινού ότι, ενώ ο αποκλεισμός θα παραμείνει σε πλήρη ισχύ, το Σχέδιο Ελευθερία (Η Κίνηση Πλοίων μέσω των Στενών του Ορμούζ) θα διακοπεί για σύντομο χρονικό διάστημα για να διαπιστωθεί εάν η Συμφωνία μπορεί να οριστικοποιηθεί και να υπογραφεί. Πρόεδρος Ντόναλντ Τζ. Τραμπ».

Οι «τρελοί Ιρανοί» που «θέλουν συμφωνία»

Η ανακοίνωση του Αμερικανού προέδρου για το Σχέδιο Ελευθερία ήρθε επίσης λίγες ώρες αφότου το Ιράν παρουσίασε τον δικό του μηχανισμό ελέγχου των Στενών του Ορμούζ. Αυτός περιλαμβάνει διευρυμένη περιοχή ευθύνης και μια σειρά από κανόνες. Το πιο σημαντικό ίσως, ότι αν οι κανόνες αυτοί δεν γίνονται σεβαστοί, τα πλοία δεν περνούν από το Ορμούζ. Επίσης οι Φρουροί της Επανάστασης έχουν προειδοποιήσει για «σκληρά αντίποινα»

Νωρίτερα, ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωνε ότι «το Ιράν παίζει παιχνίδια, αλλά θέλει συμφωνία… Τους νικήσαμε κατά κράτος». Επανέλαβε για πολλοστή φορά τους ισχυρισμούς περί καταστροφής του ιρανικού ναυτικού: «Κάθε πλοίο που είχαν βρίσκεται τώρα στον βυθό της θάλασσας».

Και πρόσθεσε ότι: «Δεν μπορούμε να επιτρέψουμε στο Ιράν να αποκτήσει πυρηνικά όπλα. Δεν θα αφήσουμε τους τρελούς να αποκτήσουν πυρηνικά».