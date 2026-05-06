Ρούμπιο: Η επιχείρηση «Επική Οργή» κατά του Ιράν τελείωσε – Τώρα επικεντρωνόμαστε στην «Επιχείρηση Ελευθερία»
Ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο δήλωσε ότι «απαντούμε μόνο εάν δεχτούμε επίθεση. Πρόκειται για μια αμυντική επιχείρηση. Αν δεν δεχτούν πυρά τα πλοία στο Ορμούζ και δεν δεχτούμε πυρά εμείς, δεν ανοίγουμε πυρ, αλλά αν μας πυροβολήσουν θα ανταποδώσουμε»
Ο επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας Μάρκο Ρούμπιο διαβεβαίωσε απόψε ότι η «επιθετική φάση» της σύγκρουσης με το Ιράν έχει τελειώσει, σε συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε στον Λευκό Οίκο.
«Η επιχείρηση Επική Οργή έχει τελειώσει, όπως γνωστοποίησε ο πρόεδρος (Ντόναλντ Τραμπ) στο Κογκρέσο. Έχουμε ξεπεράσει αυτή τη φάση», είπε.
«Απαντάμε μόνο στα πυρά που θα δεχθούμε»
«Απαντούμε μόνο εάν δεχτούμε επίθεση. Πρόκειται για μια αμυντική επιχείρηση. Αν δεν δεχτούν πυρά τα πλοία (σ.σ. που επιχειρούν να διαπλεύσουν το Ορμούζ) και δεν δεχτούμε πυρά εμείς, δεν ανοίγουμε πυρ, αλλά αν μας πυροβολήσουν θα ανταποδώσουμε», τόνισε.
“The operation is OVER. Epic Fury…the president notified Congress. We’re done with that stage of it. We’re now on to this Project Freedom.” pic.twitter.com/UA6tQQoV3M
— Amichai Stein (@AmichaiStein1) May 5, 2026
Όπως είπε, οι ΗΠΑ είναι σε επαφή με διάφορα πλοία που επιθυμούν να βγουν από τον Κόλπο. Νωρίτερα, ο υπουργός Άμυνας Πιτ Χέγκσεθ ανέφερε ότι «εκατοντάδες» πλοία περιμένουν στη σειρά για να περάσουν το Ορμούζ.
Ο Ρούμπιο πρόσθεσε ότι ήρθε η ώρα η Τεχεράνη «να αποδεχτεί την πραγματικότητα», προσθετοντας ότι οι Αμερικανοί ειδικοί απεσταλμένοι Στιβ Γουίτκοφ και Τζάρεντ Κούσνερ συνεχίζουν να αναζητούν μια διπλωματική λύση η οποία θα πρέπει να περιλαμβάνει και τα πυρηνικά υλικά που εξακολουθεί να διαθέτει το Ιράν θαμμένα «κάπου βαθιά».
«Ο πρόεδρος (Τραμπ) ήταν σαφής ότι στο πλαίσιο της διαπραγματευτικής διαδικασίας δεν εντάσσεται μόνο ο εμπλουτισμός (ουρανίου) αλλά και το τι συμβαίνει με το υλικό που είναι βαθιά θαμμένο κάπου και στο οποίο έχουν ακόμη πρόσβαση οι Ιρανοί, εάν κάποτε θελήσουν να το ξεθάψουν», συνέχισε.
Η Κίνα να πείσει το Ιράν
Ο Ρούμπιο είπε επίσης στους δημοσιογράφους ότι ελπίζει η Κίνα να πείσει το Ιράν πως αυτά που κάνει στα Στενά του Ορμούζ οδηγούν στην απομόνωσή του διεθνώς.
Όσον αφορά το προσχέδιο ψηφίσματος που προωθεί η Ουάσινγκτον στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ και αφορά το Ορμούζ, ο υπουργός είπε ότι οι ΗΠΑ έκαναν κάποιες «προσαρμογές» ώστε να αποφύγουν ενδεχόμενο βέτο από την Κίνα και τη Ρωσία.
