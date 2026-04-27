Πού έχει κρυφτεί ο Μάρκο Ρούμπιο; Και γιατί «μένει σπίτι» όταν γίνεται πόλεμος στο Ιράν

Στις ΗΠΑ, παραδοσιακά, οι υπουργοί Εξωτερικών αναλαμβάνουν την υψηλού επιπέδου διπλωματία. Δεν ισχύει το ίδιο για τον Μάρκο Ρούμπιο, ο οποίος έχει διπλό ρόλο. Είναι παράλληλα και σύμβουλος εθνικής ασφάλειας του προέδρου Τραμπ.

Ωστόσο, σε μια κρίση όπως ο πόλεμος στο Ιράν, όλοι θα περίμεναν ότι θα ηγείτο των διαπραγματεύσεων. Όπως ο Τζον Κέρι στην πυρηνική συμφωνία με το Ιράν, επί Ομπάμα. Ή ο Άντονι Μπλίνκεν επί Μπάιντεν.

Τώρα όμως ο Ντόναλντ Τραμπ αυτή την αποστολή, για τη συμφωνία ειρήνης με την Τεχεράνη δεν την ανέθεσε στον Μάρκο Ρούμπιο. Βασικοί διαπραγματευτές, όπως και στο Ουκρανικό και στη Γάζα, είναι οι Γουίτκοφ και Κούσνερ. Και ο αντιπρόεδρος Τζέι Ντι Βανς.

Ο υπουργός Εξωτερικών «μένει πίσω, στο σπίτι». Και έχει ταξιδέψει ελάχιστα στο εξωτερικό, γενικότερα.

Διπλός ρόλος ή αποστασιοποίηση;

Σύμφωνα με κάποιους αναλυτές, ο Μάρκο Ρούμπιο έχει απορροφηθεί από τον ρόλο του ως συμβούλου ασφαλείας. Και εκτός από την εποπτεία του Στέιτ Ντιπάρτμεντ και των υπηρεσιών του, έχει και άλλες αρμοδιότητες. Συντονίζει υπουργεία και οργανισμούς, συμπεριλαμβανομένου του Υπουργείου Εξωτερικών, για την ανάπτυξη συμβουλών πολιτικής για τον πρόεδρο.

Ο διπλός αυτός ρόλος αποδεικνύει ότι έχει επιρροή στον Αμερικανό πρόεδρο. Και όσο λιγότερο λείπει ο Μάρκο Ρούμπιο, σημειώνουν οι New York Times, τόσο περισσότερο ενισχύει αυτή την επιρροή. Και, ίσως, προλαβαίνει –στο μέτρο του δυνατού- τις παρορμήσεις του Ντόναλντ Τραμπ.

Σύμφωνα με την Έμμα Άσφολντ, αναλύτρια αμερικανικής διπλωματίας στο Stimson Center στην Ουάσιγκτον, ο Μάρκο Ρούμπιο «σαφώς προτιμά να παραμένει κοντά στον Τραμπ».

Μιλώντας στους ΝΥΤ, είπε ότι αυτό δεν είναι απαραίτητα κακό. Αλλά, προκαλεί παράπονα πολλών νυν και πρώην διπλωματών. Και εκτιμά ότι «είναι εις βάρος ολόκληρου του υπουργείου Εξωτερικών και της ικανότητας της Αμερικής να διεξάγει διπλωματία». Διότι, είπε «ουσιαστικά έχουμε τη θέση του υπουργού Εξωτερικών κενή».

Κάθε μέρα στον Λευκό Οίκο

Όπως έχει παραδεχθεί και ο ίδιος, μοιράζει τον χρόνο του μεταξύ του Υπουργείου Εξωτερικών και του Λευκού Οίκου. Συχνά περνά χρόνο και στα δύο μέρη την ίδια μέρα. Μιλώντας στο Politico, o Μάρκο Ρούμπιο είπε ότι «σε πολλές περιπτώσεις καταλήγεις να βρίσκεσαι στις ίδιες συναντήσεις ή στα ίδια μέρη. Υπάρχει μόνο ένα άτομο λιγότερο εκεί μέσα, αν το σκεφτείς».

Πολλοί βετεράνοι εθνικής ασφάλειας αποκαλούν τη ρύθμιση άσοφη. Είπαν στους ΝΥΤ ότι οι δύο θέσεις αυτές είναι εξαιρετικά απαιτητικές και ασύμβατες μεταξύ τους. Αν και σύμφωνα με τον Μάθιου Γουάξμαν, που κατείχε ανώτερες θέσεις στο Συμβούλιο Εθνικής Ασφαλείας, στο Υπουργείο Εξωτερικών και στο Πεντάγωνο στο παρελθόν, υπάρχουν και θετικά.

«Ειδικά ενώ τόση προσοχή επικεντρώνεται στη διπλωματία υψηλής τεχνολογίας με το Ιράν, κάποιος πρέπει να διαχειρίζεται την εξωτερική πολιτική σε όλο τον υπόλοιπο κόσμο», είπε.

Υποψήφιος το 2028;

Κάποιοι πάντως βλέπουν πίσω από την «προσκόλληση» του Μάρκο Ρούμπιο στον Λευκό Οίκο, άλλες φιλοδοξίες. Παρά το γεγονός ότι ο Τζέι Ντι Βανς θεωρείται πιο ισχυρή υποψηφιότητα, ίσως να προσβλέπει στον θώκο του προέδρου.

Εν όψει των προεδρικών του 2028, δεν το αποκλείουν. Ο κάποτε «αδύναμος» Ρούμπιο, πλέον έχει θαυμαστές στον Λευκό Οίκο και στη βάση του MAGA.

Επίσης, στενοί συνεργάτες του Ντόναλντ Τραμπ τού αναγνωρίζουν έξυπνο χειρισμό συγκρούσεων και ικανότητα να αποφεύγει πολιτικές νάρκες. Επίσης, ο ρόλος του στην απαγωγή Μαδούρο του χάρισε μεγάλη συμπάθεια στο MAGA κίνημα. Η αφοσίωσή του στον Τραμπ, ακόμη μεγαλύτερη.

Ο Ρούμπιο έχει δηλώσει ότι δεν θα αμφισβητήσει τον Τζέι Ντι Βανς για το προεδρικό χρίσμα. Αλλά αυτό μπορεί να αλλάξει. Ειδικά όσο αυξάνονται οι οπαδοί του. Και φυσικά, τον τελευταίο λόγο για τον διάδοχό του θα το έχει ο ίδιος ο Ντόναλντ Τραμπ. Ο οποίος λατρεύει να τον λατρεύουν και να στέκονται πιστοί δίπλα του οι υφιστάμενοί του.

Και μπορεί ο Μάρκο Ρούμπιο να παίρνει πόντους από το διπλό πολιτικό ρόλο του, αλλά δεν υπάρχει πιο σημαντικό πλεονέκτημα από την εγγύτητα με τον Τραμπ.

Μπαίνοντας μπροστά

Ο Μάρκο Ρούμπιο έχει δείξει ότι υπηρετεί καλά το δόγμα Τραμπ. Συμμετείχε ενεργά στον «πόλεμο κατά των ναρκωτικών» στην Καραϊβική. Συντόνισε τον σχεδιασμό μετά την επέμβαση στη Βενεζουέλα για να δημιουργήσουν ένα σχέδιο οικονομικής ανάπτυξης για την περιοχή.

Ήταν επίσης στην πρώτη γραμμή του ζητήματος της μετανάστευσης. Αναστέλλοντας τις πράσινες κάρτες από ξένους υπηκόους με δεσμούς με το Ιράν και Παλαιστίνιους αξιωματούχους. Ανακάλεσε χιλιάδες φοιτητικές βίζες. Θέσπισε την πολιτική «ενός σφάλματος», για να αφαιρεί τη βίζα από οποιονδήποτε παραβιάζει νόμο των ΗΠΑ ή υποστηρίζει την τρομοκρατία.

Και φυσικά, μένει μακριά από σκάνδαλα. Έτσι, δεν φέρνει σε δύσκολη θέση τον Τραμπ. Ούτε έρχεται ποτέ σε σύγκρουση μαζί του.

Έτσι, σύμφωνα με μέλος του Ρεπουμπλικανικού κόμματος που μίλησε στο Politico, «δεν υπάρχει κανένας λόγος για τον οποίο ένας ολοένα και πιο δημοφιλής υπουργός Εξωτερικών δεν θα μπορούσε να ανέλθει στην κορυφαία θέση αν ο Τραμπ τον υποστήριζε».

Επίσης, έχει οπαδούς ακόμη και σε μέλη του κινήματος MAGA που πλέον επικρίνουν τον Ντόναλντ Τραμπ. Η συντηρητική influencer Λόρα Λούμερ έχει πει: «Πώς θα μπορούσε κάποιος να μην υποστηρίξει τον Μάρκο Ρούμπιο; Θα γίνει πρόεδρος κάποια μέρα. Σημειώστε τα λόγια μου».

Ανώτερος αξιωματούχος του Λευκού Οίκου, που μίλησε υπό τον όρο της ανωνυμίας, είπε ότι ο Μάρκο Ρούμπιο είναι «νικητής». «Πιστός, εύγλωττος και πολύ έμπειρος», πρόσθεσε.

Το λένε κι οι δημοσκοπήσεις

Ο Μάρκο Ρούμπιο αυξάνει διαρκώς τη δημοφιλία του στους Ρεπουμπλικάνους. Δημοσκόπηση του CPAC έδειξε τον περασμένο μήνα τεράστια αύξηση, στο 35% από 3% πέρυσι. Ο Βανς έχει 53%, αλλά πέρυσι είχες 61%.

Δημοσκόπηση του YouGov τον Απρίλιο για πιθανούς Ρεπουμπλικάνους υποψηφίους, δίνει 63% στον Βανς, 42% στον Ρούμπιο. Τον Σεπτέμβριο ήταν αντίστοιχα 65% και 33%.

Και αν δεν έχει εκτοπίσει τον Βανς, ο Μάρκο Ρούμπιο θεωρείται στον Λευκό Οίκο βιώσιμη επιλογή για να διαδεχθεί τον Τραμπ.

Παρά το γεγονός ότι κάποτε θεωρούνταν πολύ «γεράκι» για το MAGA κίνημα. Κάποιοι στη δεξιά βέβαια παραμένουν επιφυλακτικοί σχετικά με τους προηγούμενους μαχητικούς στόχους του στην εξωτερική πολιτική. Αλλά η προσωπικότητά του και η ικανότητά του να προσελκύει ψηφοφόρους είναι κρίσιμος παράγοντας.

Εδώ οι απόψεις διίστανται. Για άλλους, «δεν είναι αρκετός σε μια εποχή που επικρατεί ο λαϊκισμός». Για κάποιους άλλους, όμως, έχει κερδίσει επάξια τα παράσημά του.

Αυτοί που τον υποστηρίζουν, λένε ότι ο Μάρκο Ρούμπιο εκπέμπει πειθαρχία. Μπορεί να προωθεί αμφιλεγόμενες στρατιωτικές επιχειρήσεις διατυπώνοντας επιχειρήματα με όρους «Πρώτα η Αμερική». Σύμφωνα με εκπρόσωπο του Ρεπουμπλικανικού κόμματος, κοντά στον Λευκό Οίκο, «είναι ένας συμπαθής εκπρόσωπος των θέσεων του προέδρου».

Ωστόσο, όπως είπαν στο Politico έμπιστοι άνθρωποί του, ο Μάρκο Ρούμπιο θα πρέπει να αποφασίσει αν θέλει τον προεδρικό θώκο. Και να γνωρίζει ότι ο Ντόναλντ Τραμπ είναι αυτός που παίρνει τις αποφάσεις. Και αυτό δεν θα γίνει πριν από τις ενδιάμεσες εκλογές του Νοεμβρίου.