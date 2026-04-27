newspaper
Δευτέρα 27 Απριλίου 2026
weather-icon 16o
Stream

in
newspaper

# ΤΡΑΜΠ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΙΡΑΝ
# ΤΕΜΠΗ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΕΠΣΤΑΪΝ
# ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Πού έχει κρυφτεί ο Μάρκο Ρούμπιο; Και γιατί «μένει σπίτι» όταν γίνεται πόλεμος στο Ιράν
Κόσμος 27 Απριλίου 2026, 06:00

Πού έχει κρυφτεί ο Μάρκο Ρούμπιο; Και γιατί «μένει σπίτι» όταν γίνεται πόλεμος στο Ιράν

Υπό κανονικές συνθήκες, επικεφαλής των διαπραγματεύσεων σε μια κρίση σαν του Ιράν είναι ο υπουργός Εξωτερικών. Ωστόσο, ο Μάρκο Ρούμπιο, που έχει φιλοδοξίες, φαίνεται ότι αποφεύγει τις κακοτοπιές.

Αρχοντία Κάτσουρα
ΕπιμέλειαΑρχοντία Κάτσουρα
A
A
Vita.gr
Spotlight

Στις ΗΠΑ, παραδοσιακά, οι υπουργοί Εξωτερικών αναλαμβάνουν την υψηλού επιπέδου διπλωματία. Δεν ισχύει το ίδιο για τον Μάρκο Ρούμπιο, ο οποίος έχει διπλό ρόλο. Είναι παράλληλα και σύμβουλος εθνικής ασφάλειας του προέδρου Τραμπ.

Ωστόσο, σε μια κρίση όπως ο πόλεμος στο Ιράν, όλοι θα περίμεναν ότι θα ηγείτο των διαπραγματεύσεων. Όπως ο Τζον Κέρι στην πυρηνική συμφωνία με το Ιράν, επί Ομπάμα. Ή ο Άντονι Μπλίνκεν επί Μπάιντεν.

Τώρα όμως ο Ντόναλντ Τραμπ αυτή την αποστολή, για τη συμφωνία ειρήνης με την Τεχεράνη δεν την ανέθεσε στον Μάρκο Ρούμπιο. Βασικοί διαπραγματευτές, όπως και στο Ουκρανικό και στη Γάζα, είναι οι Γουίτκοφ και Κούσνερ. Και ο αντιπρόεδρος Τζέι Ντι Βανς.

Ο υπουργός Εξωτερικών «μένει πίσω, στο σπίτι». Και έχει ταξιδέψει ελάχιστα στο εξωτερικό, γενικότερα.

Διπλός ρόλος ή αποστασιοποίηση;

Σύμφωνα με κάποιους αναλυτές, ο Μάρκο Ρούμπιο έχει απορροφηθεί από τον ρόλο του ως συμβούλου ασφαλείας. Και εκτός από την εποπτεία του Στέιτ Ντιπάρτμεντ και των υπηρεσιών του, έχει και άλλες αρμοδιότητες. Συντονίζει υπουργεία και οργανισμούς, συμπεριλαμβανομένου του Υπουργείου Εξωτερικών, για την ανάπτυξη συμβουλών πολιτικής για τον πρόεδρο.

REUTERS/Kylie Cooper

Ο διπλός αυτός ρόλος αποδεικνύει ότι έχει επιρροή στον Αμερικανό πρόεδρο. Και όσο λιγότερο λείπει ο Μάρκο Ρούμπιο, σημειώνουν οι New York Times, τόσο περισσότερο ενισχύει αυτή την επιρροή. Και, ίσως, προλαβαίνει –στο μέτρο του δυνατού- τις παρορμήσεις του Ντόναλντ Τραμπ.

Σύμφωνα με την Έμμα Άσφολντ, αναλύτρια αμερικανικής διπλωματίας στο Stimson Center στην Ουάσιγκτον, ο Μάρκο Ρούμπιο «σαφώς προτιμά να παραμένει κοντά στον Τραμπ».

Μιλώντας στους ΝΥΤ, είπε ότι αυτό δεν είναι απαραίτητα κακό. Αλλά, προκαλεί παράπονα πολλών νυν και πρώην διπλωματών. Και εκτιμά ότι «είναι εις βάρος ολόκληρου του υπουργείου Εξωτερικών και της ικανότητας της Αμερικής να διεξάγει διπλωματία». Διότι, είπε «ουσιαστικά έχουμε τη θέση του υπουργού Εξωτερικών κενή».

Κάθε μέρα στον Λευκό Οίκο

Όπως έχει παραδεχθεί και ο ίδιος, μοιράζει τον χρόνο του μεταξύ του Υπουργείου Εξωτερικών και του Λευκού Οίκου. Συχνά περνά χρόνο και στα δύο μέρη την ίδια μέρα. Μιλώντας στο Politico, o Μάρκο Ρούμπιο είπε ότι «σε πολλές περιπτώσεις καταλήγεις να βρίσκεσαι στις ίδιες συναντήσεις ή στα ίδια μέρη. Υπάρχει μόνο ένα άτομο λιγότερο εκεί μέσα, αν το σκεφτείς».

Πολλοί βετεράνοι εθνικής ασφάλειας αποκαλούν τη ρύθμιση άσοφη. Είπαν στους ΝΥΤ ότι οι δύο θέσεις αυτές είναι εξαιρετικά απαιτητικές και ασύμβατες μεταξύ τους. Αν και σύμφωνα με τον Μάθιου Γουάξμαν, που κατείχε ανώτερες θέσεις στο Συμβούλιο Εθνικής Ασφαλείας, στο Υπουργείο Εξωτερικών και στο Πεντάγωνο στο παρελθόν, υπάρχουν και θετικά.

«Ειδικά ενώ τόση προσοχή επικεντρώνεται στη διπλωματία υψηλής τεχνολογίας με το Ιράν, κάποιος πρέπει να διαχειρίζεται την εξωτερική πολιτική σε όλο τον υπόλοιπο κόσμο», είπε.

Υποψήφιος το 2028;

Κάποιοι πάντως βλέπουν πίσω από την «προσκόλληση» του Μάρκο Ρούμπιο στον Λευκό Οίκο, άλλες φιλοδοξίες. Παρά το γεγονός ότι ο Τζέι Ντι Βανς θεωρείται πιο ισχυρή υποψηφιότητα, ίσως να προσβλέπει στον θώκο του προέδρου.

Εν όψει των προεδρικών του 2028, δεν το αποκλείουν. Ο κάποτε «αδύναμος» Ρούμπιο, πλέον έχει θαυμαστές στον Λευκό Οίκο και στη βάση του MAGA.

Επίσης, στενοί συνεργάτες του Ντόναλντ Τραμπ τού αναγνωρίζουν έξυπνο χειρισμό συγκρούσεων και ικανότητα να αποφεύγει πολιτικές νάρκες. Επίσης, ο ρόλος του στην απαγωγή Μαδούρο του χάρισε μεγάλη συμπάθεια στο MAGA κίνημα. Η αφοσίωσή του στον Τραμπ, ακόμη μεγαλύτερη.

REUTERS/Kylie Cooper

Ο Ρούμπιο έχει δηλώσει ότι δεν θα αμφισβητήσει τον Τζέι Ντι Βανς για το προεδρικό χρίσμα. Αλλά αυτό μπορεί να αλλάξει. Ειδικά όσο αυξάνονται οι οπαδοί του. Και φυσικά, τον τελευταίο λόγο για τον διάδοχό του θα το έχει ο ίδιος ο Ντόναλντ Τραμπ. Ο οποίος λατρεύει να τον λατρεύουν και να στέκονται πιστοί δίπλα του οι υφιστάμενοί του.

Και μπορεί ο Μάρκο Ρούμπιο να παίρνει πόντους από το διπλό πολιτικό ρόλο του, αλλά δεν υπάρχει πιο σημαντικό πλεονέκτημα από την εγγύτητα με τον Τραμπ.

Μπαίνοντας μπροστά

Ο Μάρκο Ρούμπιο έχει δείξει ότι υπηρετεί καλά το δόγμα Τραμπ. Συμμετείχε ενεργά στον «πόλεμο κατά των ναρκωτικών» στην Καραϊβική. Συντόνισε τον σχεδιασμό μετά την επέμβαση στη Βενεζουέλα για να δημιουργήσουν ένα σχέδιο οικονομικής ανάπτυξης για την περιοχή.

Ήταν επίσης στην πρώτη γραμμή του ζητήματος της μετανάστευσης. Αναστέλλοντας τις πράσινες κάρτες από ξένους υπηκόους με δεσμούς με το Ιράν και Παλαιστίνιους αξιωματούχους. Ανακάλεσε χιλιάδες φοιτητικές βίζες. Θέσπισε την πολιτική «ενός σφάλματος», για να αφαιρεί τη βίζα από οποιονδήποτε παραβιάζει νόμο των ΗΠΑ ή υποστηρίζει την τρομοκρατία.

Και φυσικά, μένει μακριά από σκάνδαλα. Έτσι, δεν φέρνει σε δύσκολη θέση τον Τραμπ. Ούτε έρχεται ποτέ σε σύγκρουση μαζί του.

Έτσι, σύμφωνα με μέλος του Ρεπουμπλικανικού κόμματος που μίλησε στο Politico, «δεν υπάρχει κανένας λόγος για τον οποίο ένας ολοένα και πιο δημοφιλής υπουργός Εξωτερικών δεν θα μπορούσε να ανέλθει στην κορυφαία θέση αν ο Τραμπ τον υποστήριζε».

Επίσης, έχει οπαδούς ακόμη και σε μέλη του κινήματος MAGA που πλέον επικρίνουν τον Ντόναλντ Τραμπ. Η συντηρητική influencer Λόρα Λούμερ έχει πει: «Πώς θα μπορούσε κάποιος να μην υποστηρίξει τον Μάρκο Ρούμπιο; Θα γίνει πρόεδρος κάποια μέρα. Σημειώστε τα λόγια μου».

Ανώτερος αξιωματούχος του Λευκού Οίκου, που μίλησε υπό τον όρο της ανωνυμίας, είπε ότι ο Μάρκο Ρούμπιο είναι «νικητής». «Πιστός, εύγλωττος και πολύ έμπειρος», πρόσθεσε.

Το λένε κι οι δημοσκοπήσεις

Ο Μάρκο Ρούμπιο αυξάνει διαρκώς τη δημοφιλία του στους Ρεπουμπλικάνους. Δημοσκόπηση του CPAC έδειξε τον περασμένο μήνα τεράστια αύξηση, στο 35% από 3% πέρυσι. Ο Βανς έχει 53%, αλλά πέρυσι είχες 61%.

Δημοσκόπηση του YouGov τον Απρίλιο για πιθανούς Ρεπουμπλικάνους υποψηφίους, δίνει 63% στον Βανς, 42% στον Ρούμπιο. Τον Σεπτέμβριο ήταν αντίστοιχα 65% και 33%.

Και αν δεν έχει εκτοπίσει τον Βανς, ο Μάρκο Ρούμπιο θεωρείται στον Λευκό Οίκο βιώσιμη επιλογή για να διαδεχθεί τον Τραμπ.

Παρά το γεγονός ότι κάποτε θεωρούνταν πολύ «γεράκι» για το MAGA κίνημα. Κάποιοι στη δεξιά βέβαια παραμένουν επιφυλακτικοί σχετικά με τους προηγούμενους μαχητικούς στόχους του στην εξωτερική πολιτική. Αλλά η προσωπικότητά του και η ικανότητά του να προσελκύει ψηφοφόρους είναι κρίσιμος παράγοντας.

Εδώ οι απόψεις διίστανται. Για άλλους, «δεν είναι αρκετός σε μια εποχή που επικρατεί ο λαϊκισμός». Για κάποιους άλλους, όμως, έχει κερδίσει επάξια τα παράσημά του.

Αυτοί που τον υποστηρίζουν, λένε ότι ο Μάρκο Ρούμπιο εκπέμπει πειθαρχία. Μπορεί να προωθεί αμφιλεγόμενες στρατιωτικές επιχειρήσεις διατυπώνοντας επιχειρήματα με όρους «Πρώτα η Αμερική». Σύμφωνα με εκπρόσωπο του Ρεπουμπλικανικού κόμματος, κοντά στον Λευκό Οίκο, «είναι ένας συμπαθής εκπρόσωπος των θέσεων του προέδρου».

Ωστόσο, όπως είπαν στο Politico έμπιστοι άνθρωποί του, ο Μάρκο Ρούμπιο θα πρέπει να αποφασίσει αν θέλει τον προεδρικό θώκο. Και να γνωρίζει ότι ο Ντόναλντ Τραμπ είναι αυτός που παίρνει τις αποφάσεις. Και αυτό δεν θα γίνει πριν από τις ενδιάμεσες εκλογές του Νοεμβρίου.

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Ναυτιλία
Στενά του Ορμούζ: Μπορεί να ανοίξουν ξανά, αλλά το σύστημα έχει ήδη διαλυθεί

Στενά του Ορμούζ: Μπορεί να ανοίξουν ξανά, αλλά το σύστημα έχει ήδη διαλυθεί

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

inWellness
inTown
sp_banner_Desk
Stream newspaper
Το ναυάγιο της ευρωπαϊκής άμυνας
Γαλλογερμανική διαφορά 27.04.26

Το ναυάγιο της ευρωπαϊκής άμυνας

Το κοινό ευρωπαϊκό μαχητικό FCAS βαλτώνει λόγω συγκρούσεων συμφερόντων, ενισχύοντας τις αμφιβολίες για τη δυνατότητα της ΕΕ να αποκτήσει στρατηγική αυτονομία

Γιώργος Παππάς
Καταστροφή, εκτοπισμός, «τρύπια εκεχειρία» – Ο Λίβανος και τα τετελεσμένα της «κίτρινης γραμμής»
Οριακό σημείο 27.04.26

Καταστροφή, εκτοπισμός, «τρύπια εκεχειρία» – Ο Λίβανος και τα τετελεσμένα της «κίτρινης γραμμής»

Μεταξύ συνομιλιών με το Ισραήλ, εύθραυστης εκεχειρίας, αλλαγής δεδομένων επί του εδάφους και του αφοπλισμού της Χεζμπολάχ, ο Λίβανος ισορροπεί σε τεντωμένο σχοινί

Μαργαρίτα Βεργολιά
Μαργαρίτα Βεργολιά
Γερμανία: Αυξάνονται οι αντιρρησίες συνείδησης
Γερμανία 27.04.26

Αυξάνονται οι αντιρρησίες συνείδησης

Αυξάνονται οι αντιρρησίες συνείδησης στη Γερμανία και αν η τάση συνεχιστεί, ο αριθμός θα φθάσει στο υψηλότερο επίπεδο αφότου καταργήθηκε η υποχρεωτική θητεία, το 2011.

Σύνταξη
Επίθεση – Ουάσιγκτον: Η βία δεν έχει θέση «στη δημοκρατία μας», τονίζει ο Ομπάμα
Επίθεση - Ουάσιγκτον 27.04.26

Η βία δεν έχει θέση «στη δημοκρατία μας», τονίζει ο Ομπάμα

«Επαφίεται σε όλους μας να απορρίψουμε την ιδέα ότι η βία έχει θέση στη δημοκρατία μας», τονίζει ο Μπαράκ Ομπάμα για την ένοπλη επίθεση κατά τη διάρκεια δεξίωσης με παρόντα τον Ντόναλντ Τραμπ.

Σύνταξη
SIPRI: Οι παγκόσμιες στρατιωτικές δαπάνες πλησίασαν τα 3 τρισ. δολάρια το 2025
Πλησίασαν τα 3 τρισ. 27.04.26

Φρενίτιδα τρισεκατομμυρίων δολαρίων για στρατιωτικούς εξοπλισμούς

Τα τρία τρισεκατομμύρια δολάρια πλησίασαν οι στρατιωτικές δαπάνες το 2025 σε παγκόσμιο επίπεδο, με τις ΗΠΑ, Κίνα και η Ρωσία να αντιπροσωπεύουν μαζί πάνω από το μισό αυτού του συνόλου.

Σύνταξη
Δημοτικές εκλογές: Πρώτη στις δημοτικές εκλογές η Φάταχ του παλαιστίνιου προέδρου Αμπάς
Δυτική Οχθη 27.04.26

Πρώτη η Φάταχ του προέδρου Αμπάς στις δημοτικές εκλογές

Δημοτικές εκλογές πραγματοποιήθηκαν σε αρκετές πόλεις της Δυτικής Οχθης, με τους Παλαιστινίους να ψηφίζουν χωρίς ιδιαίτερο ενθουσιασμό εν μέσω απογοήτευσης και περιορισμένων πολιτικών επιλογών.

Σύνταξη
Ιράν: Ο ΥΠΕΞ Αραγκτσί θα συναντήσει τον Πούτιν στην Αγία Πετρούπολη – Η Ρωσία επιβεβαιώνει την επίσκεψη
Κόσμος 26.04.26

Ιράν: Ο ΥΠΕΞ Αραγκτσί θα συναντήσει τον Πούτιν στην Αγία Πετρούπολη – Η Ρωσία επιβεβαιώνει την επίσκεψη

Ο υπουργός Εξωτερικών της Τεχεράνης, μετά την επίσκεψή του στο Ισλαμαμπάντ, τη Μουσκάτ και ξανά το Ισλαμαμπάντ όπου συνάντησε την αντιπροσωπεία του Ιράν, οδεύει προς Μόσχα.

Σύνταξη
AI και πυρηνικός όλεθρος: Η αυτοματοποίηση της διοίκησης και ο κίνδυνος του αστραπιαίου πολέμου
Τεχνητή Νοημοσύνη 26.04.26

AI και πυρηνικός όλεθρος: Η αυτοματοποίηση της διοίκησης και ο κίνδυνος του αστραπιαίου πολέμου

Καθώς η τεχνητή νοημοσύνη αναλαμβάνει τον έλεγχο των πυρηνικών οπλοστασίων, διεθνείς εκθέσεις προειδοποιούν πως ένα αλγοριθμικό σφάλμα μπορεί να πυροδοτήσει τον παγκόσμιο όλεθρο

Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Τουρκία: Οπαδοί ξυλοκόπησαν Ρώσο πυγμάχο μετά τη νίκη του σε αγώνα μποξ
Κόσμος 26.04.26

Χαμός στην Τουρκία: Οπαδοί ξυλοκόπησαν Ρώσο πυγμάχο μετά τη νίκη του σε αγώνα

Σοβαρά επεισόδια σημειώθηκαν στην Τουρκία, όταν οπαδοί επιτέθηκαν και ξυλοκόπησαν Ρώσο πυγμάχο αμέσως μετά τη νίκη του, μετατρέποντας την αθλητική διοργάνωση σε σκηνικό άγριας βίας.

Σύνταξη
Epic Fury: Πύραυλοι 36 δισ. δολ. που προορίζονταν για Κίνα «χωνεύτηκαν» από τα βουνά του Ιράν
Εκτιμήσεις 26.04.26

Epic Fury: Πύραυλοι 36 δισ. δολ. που προορίζονταν για Κίνα «χωνεύτηκαν» από τα βουνά του Ιράν

Ειδικοί εκτιμούν ότι τα πυρομαχικά που αξιοποίησε η Επιχείρηση Epic Fury ήταν προγραμματισμένα για να είναι έτοιμα σε περίπτωση σύγκρουσης με την Κίνα και τη Ρωσία.

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Το μανιφέστο του δράστη της επίθεσης στο δείπνο των Ανταποκριτών – Τι έγραψε για τον Τραμπ
Αποφασισμένος 26.04.26

Το μανιφέστο του δράστη της επίθεσης στο δείπνο των Ανταποκριτών - Τι έγραψε για τον Τραμπ

Ο 31χρονος, Κόουλ Τόμας Άλεν, άφησε πίσω ένα μανιφέστο το οποίο δημοσιεύθηκε και στο οποίο αποκαλύπτει τους λόγους και τους στόχους της επίθεσης.

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Ισπανία: Σοκαριστικό ατύχημα σε λούνα παρκ στη Σεβίλλη – Ιμάντας παιχνιδιού έσπασε και τραυματίστηκαν 4 άτομα
Θρίλερ 26.04.26

Σοκαριστικό ατύχημα σε λούνα παρκ - Ιμάντας παιχνιδιού έσπασε και τραυματίστηκαν 4 άτομα

Σοκαριστικό ατύχημα σημειώθηκε σε λούνα παρκ στη Σεβίλλη, όταν έσπασε ιμάντας στο παιχνίδι «σφεντόνα», με αποτέλεσμα τον τραυματισμό τεσσάρων ατόμων, ανάμεσά τους και δύο παιδιά.

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Δίκη Τέμπη: Ανοίγει ξανά η αυλαία της δίκης στη Λάρισα – Το ελληνικό δημόσιο εξηγεί την απόφαση για παράταση υποστήριξης της κατηγορίας
Ελλάδα 27.04.26

Δίκη Τέμπη: Ανοίγει ξανά η αυλαία της δίκης στη Λάρισα – Το ελληνικό δημόσιο εξηγεί την απόφαση για παράταση υποστήριξης της κατηγορίας

Κατά τη διάρκεια της σημερινής συνεδρίασης αναμένεται να ολοκληρωθεί η διαδικασία της υποστήριξης κατηγορίας με τα βλέμματα των παραγόντων της δίκης να είναι στραμμένα στους εκπροσώπους του δημοσίου οι οποίοι αναμένεται να εξηγήσουν την επιλογή και την απόφαση τους να βρεθούν απέναντι από τους 36 κατηγορουμένους στην εμβληματική αυτή δίκη

Μίνα Μουστάκα
Μίνα Μουστάκα
Το ναυάγιο της ευρωπαϊκής άμυνας
Γαλλογερμανική διαφορά 27.04.26

Το ναυάγιο της ευρωπαϊκής άμυνας

Το κοινό ευρωπαϊκό μαχητικό FCAS βαλτώνει λόγω συγκρούσεων συμφερόντων, ενισχύοντας τις αμφιβολίες για τη δυνατότητα της ΕΕ να αποκτήσει στρατηγική αυτονομία

Γιώργος Παππάς
Η Αριστεία και άλλα τέσσερα «Α»
Η απάντηση 27.04.26

Η Αριστεία και άλλα τέσσερα «Α»

Πώς αποδομήθηκε σε μία δεκαετία ο βασικός ρητορικός πυλώνας του Κυριάκου Μητσοτάκη. Οι δεσμεύσεις, οι επιλογές και η κυβερνητική φθορά

Δημήτρης Ν. Μανιάτης
Δημήτρης Ν. Μανιάτης
Λέον Μπλακ: Παραποιημένα στοιχεία «βλέπει» η δικαστής – εκτός δίκης κρίσιμα ημερολόγια
Σκάνδαλο Έπσταϊν 27.04.26

Λέον Μπλακ: Παραποιημένα στοιχεία «βλέπει» η δικαστής – εκτός δίκης κρίσιμα ημερολόγια

Σοβαρά ζητήματα αξιοπιστίας στην υπόθεση κατά του Λέον Μπλακ εντοπίζει η δικαστής Τζέσικα Κλαρκ, μπλοκάροντας βασικά αποδεικτικά χωρίς να κρίνει τις καταγγελίες.

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Άλαν Κάμινγκ: Ο Nightcrawler επιστρέφει για τους Avengers
Άλλος με τη βάρκα μας; 27.04.26

«Είναι θεραπευτικό» - Ο Άλαν Κάμινγκ επιστρέφει ως Nightcrawler για τη Marvel και τους Avengers μετά από 23 χρόνια

Ο επιτυχημένος Σκωτσέζος ηθοποιός Άλαν Κάμινγκ, επιστρέφει στον κόσμο των υπερηρώων μετά από 23 χρόνια. Αυτή τη φορά για το Avengers: Doomsday

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Βουτιά από ψηλά σε… ταραγμένη θάλασσα – Δημοσκοπική υποχώρηση της Νέας Δημοκρατίας
Αρνητικό πρόσημο 27.04.26

Ο Απρίλιος της δημοσκοπικής καθόδου της κυβέρνησης - Βουτιά από ψηλά σε… ταραγμένη θάλασσα

Η κυβέρνηση δείχνει ανήμπορη να διαχειριστεί τα σκάνδαλα και βυθίζεται δημοσκοπικά. Καθοδικός ο Απρίλιος για το κυβερνών κόμμα. Ενισχύει τις δυνάμεις του, το ΠΑΣΟΚ. Άλμα για το υπό ίδρυση «κόμμα Τσίπρα».

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Καταστροφή, εκτοπισμός, «τρύπια εκεχειρία» – Ο Λίβανος και τα τετελεσμένα της «κίτρινης γραμμής»
Οριακό σημείο 27.04.26

Καταστροφή, εκτοπισμός, «τρύπια εκεχειρία» – Ο Λίβανος και τα τετελεσμένα της «κίτρινης γραμμής»

Μεταξύ συνομιλιών με το Ισραήλ, εύθραυστης εκεχειρίας, αλλαγής δεδομένων επί του εδάφους και του αφοπλισμού της Χεζμπολάχ, ο Λίβανος ισορροπεί σε τεντωμένο σχοινί

Μαργαρίτα Βεργολιά
Μαργαρίτα Βεργολιά
ΟΟΣΑ: Πόσο ροκανίζει τον μισθό η «φορολογική σφήνα» –  Σε χειρότερη θέση οι εργαζόμενοι με παιδιά
ΟΟΣΑ 27.04.26

Πόσο ροκανίζει τον μισθό η «φορολογική σφήνα» -  Σε χειρότερη θέση οι εργαζόμενοι με παιδιά

Σύμφωνα με τη νέα έκθεση του ΟΟΣΑ, ένας μέσος μισθωτός στην Ελλάδα με δύο παιδιά, έχει την 4η υψηλότερη «φορολογική σφήνα», ως συνολική επιβάρυνση του κόστους εργασίας από φόρους και εισφορές.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Γερμανία: Αυξάνονται οι αντιρρησίες συνείδησης
Γερμανία 27.04.26

Αυξάνονται οι αντιρρησίες συνείδησης

Αυξάνονται οι αντιρρησίες συνείδησης στη Γερμανία και αν η τάση συνεχιστεί, ο αριθμός θα φθάσει στο υψηλότερο επίπεδο αφότου καταργήθηκε η υποχρεωτική θητεία, το 2011.

Σύνταξη
Επίθεση – Ουάσιγκτον: Η βία δεν έχει θέση «στη δημοκρατία μας», τονίζει ο Ομπάμα
Επίθεση - Ουάσιγκτον 27.04.26

Η βία δεν έχει θέση «στη δημοκρατία μας», τονίζει ο Ομπάμα

«Επαφίεται σε όλους μας να απορρίψουμε την ιδέα ότι η βία έχει θέση στη δημοκρατία μας», τονίζει ο Μπαράκ Ομπάμα για την ένοπλη επίθεση κατά τη διάρκεια δεξίωσης με παρόντα τον Ντόναλντ Τραμπ.

Σύνταξη
SIPRI: Οι παγκόσμιες στρατιωτικές δαπάνες πλησίασαν τα 3 τρισ. δολάρια το 2025
Πλησίασαν τα 3 τρισ. 27.04.26

Φρενίτιδα τρισεκατομμυρίων δολαρίων για στρατιωτικούς εξοπλισμούς

Τα τρία τρισεκατομμύρια δολάρια πλησίασαν οι στρατιωτικές δαπάνες το 2025 σε παγκόσμιο επίπεδο, με τις ΗΠΑ, Κίνα και η Ρωσία να αντιπροσωπεύουν μαζί πάνω από το μισό αυτού του συνόλου.

Σύνταξη
Δημοτικές εκλογές: Πρώτη στις δημοτικές εκλογές η Φάταχ του παλαιστίνιου προέδρου Αμπάς
Δυτική Οχθη 27.04.26

Πρώτη η Φάταχ του προέδρου Αμπάς στις δημοτικές εκλογές

Δημοτικές εκλογές πραγματοποιήθηκαν σε αρκετές πόλεις της Δυτικής Οχθης, με τους Παλαιστινίους να ψηφίζουν χωρίς ιδιαίτερο ενθουσιασμό εν μέσω απογοήτευσης και περιορισμένων πολιτικών επιλογών.

Σύνταξη
ΠΑΣΟΚ: Τα τελικά αποτελέσματα των ψηφοφοριών για την ανάδειξη των οργάνων
Πολιτική Γραμματεία 26.04.26

Τα τελικά αποτελέσματα των ψηφοφοριών για την ανάδειξη των οργάνων του ΠΑΣΟΚ

Νέος γραμματέας του ΠΑΣΟΚ ο Γιάννη Βαρδακαστάνης. Οι ψήφοι που έλαβε. Ποιοί εκλέγονται στο Πολιτικό Συμβούλιο και στην Επιτροπή Δεοντολογίας, Εφαρμογής Καταστατικού και Πιστοποίησης.

Σύνταξη
Ουέσκα – Σαραγόσα: Τερματοφύλακας γρονθοκόπησε αντίπαλο και ακολούθησε χαμός! (vid)
Ποδόσφαιρο 26.04.26

Τερματοφύλακας στην Ισπανία γρονθοκόπησε αντίπαλο και ακολούθησε χαμός! (vid)

Το... έλα να δεις έγινε σε ματς της Ουέσκα με τη Σαραγόσα, όταν ο τερματοφύλακας των φιλοξενούμενων, αφού αντίκρισε τη κόκκινη κάρτα, στη συνέχεια όρμησε σε αντίπαλο και τον ξάπλωσε κάτω με μπουνιά!

Αλέξανδρος Κωτάκης
Must Read
in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Δευτέρα 27 Απριλίου 2026
Cookies