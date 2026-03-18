Ο Μάρκο Ρούμπιο αρνείται ότι οι ΗΠΑ επιδιώκουν να ανατρέψουν τον πρόεδρο της Κούβας
Η New York Times υποστήριξε ότι η κυβέρνηση των ΗΠΑ έθεσε σε Κουβανούς διαπραγματευτές ως όρο την απομάκρυνση του προέδρου Ντίας-Κανέλ, προκειμένου να ανοίξει ο δρόμος για διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις
Ο επικεφαλής της διπλωματίας των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο, διέψευσε χθες Τρίτη δημοσίευμα της εφημερίδας New York Times, κατά το οποίο η Ουάσιγκτον απαίτησε σε πρόσφατες συνομιλίες με αντιπροσωπεία της κυβέρνησης της Κούβας να «φύγει» —να εκδιωχθεί από την εξουσία— ο πρόεδρος Μιγκέλ Ντίας-Κανέλ.
Σε μήνυμά του μέσω X τις πρώτες πρωινές ώρες, ο Ρούμπιο χαρακτήρισε «ψευδές» το δημοσίευμα, όπως και «πολλά (άλλα) σε μέσα ενημέρωσης», διότι «βασίζονται», κατ’ αυτόν, σε «τσαρλατάνους και ψεύτες που παριστάνουν τους καλά πληροφορημένους».
Προχθές Δευτέρα, η εφημερίδα της Νέας Υόρκης ανέφερε ότι αξιωματούχοι της κυβέρνησης Τραμπ πρόβαλαν την απαίτηση σε διαπραγματευτές της Κούβας να απομακρυνθεί από τα καθήκοντά του ο πρόεδρος Ντίας-Κανέλ, προκειμένου να προωθηθούν διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις στη νήσο που δεν θα αποδεχόταν, καθώς θεωρείται σκληροπυρηνικός. Πρόσθεσε ότι η Ουάσιγκτον δεν επιδιώκει απαραιτήτως να ανατραπεί η υπόλοιπη κομμουνιστική κυβέρνηση.
Ο Ρούμπιο δεν ξεκαθάρισε αν θεωρεί «ψευδές» όλο το ρεπορτάζ ή τμήματά του.
Κατά το δημοσίευμα, «οι Αμερικανοί επέδωσαν το μήνυμα στους κουβανούς διαπραγματευτές ότι ο πρόεδρος (Ντίας-Κανέλ) πρέπει να φύγει, αλλά αφήνουν στους Κουβανούς να αποφασίσουν τα επόμενα μέτρα», χωρίς συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα.
Ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών έκρινε εξάλλου επίσης ότι μέτρα που ανακοινώθηκαν την προηγουμένη από την Αβάνα, ότι δηλαδή η κουβανική διασπορά θα μπορεί να επενδύει στη νήσο και να κατέχει ιδιωτικές επιχειρήσεις, απέχουν πολύ από το να είναι «επαρκή».
Ο ΥΠΕΞ Ρούμπιο, γιος μεταναστών από την Κούβα, είναι ορκισμένος εχθρός της κομμουνιστικής κυβέρνησης της νήσου, στην εξουσία μετά την επανάσταση του 1959 υπό τον Φιντέλ Κάστρο.
SECRETARY RUBIO: Cuba’s economy doesn’t work. It has survived on subsidies from the Soviet Union and now from Venezuela. They don’t get subsidies anymore so they’re in a lot of trouble. pic.twitter.com/wFeTOdGPvL
— Department of State (@StateDept) March 17, 2026
- Ο Φουρνιέ… ανάγκασε τον Γιασικεβίτσιους σε αυτοκριτική: «Είναι ξεκάθαρο ότι έκανα κακή δουλειά» (vid)
- Ο πρώην σύζυγος της Έιμι Γουάινχαουζ για τον θάνατό της
- Οι υποψίες επιβεβαιώνονται – Η κλιματική αλλαγή επιταχύνθηκε κατά σχεδόν 2 φορές σε μια δεκαετία
- Άγιον Όρος: Όχημα έπεσε στη θάλασσα στο λιμάνι της Δάφνης
- Μπαρτζώκας σε Μπόλντγουιν: «Σε αγαπάμε γι αυτό που έκανες στον Παναθηναϊκό» (vid)
- Σε απεργία διαρκείας τα πρατήρια υγρών καυσίμων στη Μυτιλήνη
- Συνεχίζεται για δεύτερη μέρα η απεργία των ταξί – Συγκέντρωση στο κέντρο της Αθήνας
