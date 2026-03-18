newspaper
Τετάρτη 18 Μαρτίου 2026
weather-icon 21o
Stream

in
newspaper

Σημαντική είδηση:
18.03.2026 | 08:40
Συνεχίζεται για δεύτερη μέρα η απεργία των ταξί - Συγκέντρωση στο κέντρο της Αθήνας
# ΙΡΑΝ
# ΤΕΜΠΗ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ
# ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ
# ΕΠΣΤΑΪΝ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Ο Μάρκο Ρούμπιο αρνείται ότι οι ΗΠΑ επιδιώκουν να ανατρέψουν τον πρόεδρο της Κούβας
Κόσμος 18 Μαρτίου 2026, 09:10

Ο Μάρκο Ρούμπιο αρνείται ότι οι ΗΠΑ επιδιώκουν να ανατρέψουν τον πρόεδρο της Κούβας

Η New York Times υποστήριξε ότι η κυβέρνηση των ΗΠΑ έθεσε σε Κουβανούς διαπραγματευτές ως όρο την απομάκρυνση του προέδρου Ντίας-Κανέλ, προκειμένου να ανοίξει ο δρόμος για διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις

Σύνταξη
A
A
Vita.gr
Spotlight

Ο επικεφαλής της διπλωματίας των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο, διέψευσε χθες Τρίτη δημοσίευμα της εφημερίδας New York Times, κατά το οποίο η Ουάσιγκτον απαίτησε σε πρόσφατες συνομιλίες με αντιπροσωπεία της κυβέρνησης της Κούβας να «φύγει» —να εκδιωχθεί από την εξουσία— ο πρόεδρος Μιγκέλ Ντίας-Κανέλ.

Σε μήνυμά του μέσω X τις πρώτες πρωινές ώρες, ο Ρούμπιο χαρακτήρισε «ψευδές» το δημοσίευμα, όπως και «πολλά (άλλα) σε μέσα ενημέρωσης», διότι «βασίζονται», κατ’ αυτόν, σε «τσαρλατάνους και ψεύτες που παριστάνουν τους καλά πληροφορημένους».

Προχθές Δευτέρα, η εφημερίδα της Νέας Υόρκης ανέφερε ότι αξιωματούχοι της κυβέρνησης Τραμπ πρόβαλαν την απαίτηση σε διαπραγματευτές της Κούβας να απομακρυνθεί από τα καθήκοντά του ο πρόεδρος Ντίας-Κανέλ, προκειμένου να προωθηθούν διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις στη νήσο που δεν θα αποδεχόταν, καθώς θεωρείται σκληροπυρηνικός. Πρόσθεσε ότι η Ουάσιγκτον δεν επιδιώκει απαραιτήτως να ανατραπεί η υπόλοιπη κομμουνιστική κυβέρνηση.

Ο Ρούμπιο δεν ξεκαθάρισε αν θεωρεί «ψευδές» όλο το ρεπορτάζ ή τμήματά του.

Κατά το δημοσίευμα, «οι Αμερικανοί επέδωσαν το μήνυμα στους κουβανούς διαπραγματευτές ότι ο πρόεδρος (Ντίας-Κανέλ) πρέπει να φύγει, αλλά αφήνουν στους Κουβανούς να αποφασίσουν τα επόμενα μέτρα», χωρίς συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα.

Ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών έκρινε εξάλλου επίσης ότι μέτρα που ανακοινώθηκαν την προηγουμένη από την Αβάνα, ότι δηλαδή η κουβανική διασπορά θα μπορεί  να επενδύει στη νήσο και να κατέχει ιδιωτικές επιχειρήσεις, απέχουν πολύ από το να είναι «επαρκή».

Ο ΥΠΕΞ Ρούμπιο, γιος μεταναστών από την Κούβα, είναι ορκισμένος εχθρός της κομμουνιστικής κυβέρνησης της νήσου, στην εξουσία μετά την επανάσταση του 1959 υπό τον Φιντέλ Κάστρο.

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Business
googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Κόσμος
inWellness
inTown
Stream newspaper
Το μεσημέρι η κηδεία του Λαριτζανί στο Ιράν – Χώρες του Κόλπου αναφέρουν αναχαιτίσεις πυραύλων
19η μέρα πολέμου 18.03.26

Το μεσημέρι η κηδεία του Λαριτζανί στο Ιράν – Χώρες του Κόλπου αναφέρουν αναχαιτίσεις πυραύλων

Το Ιράν επιβεβαίωσε τον θάνατο του Λαριτζανί και ορκίστηκε εκδίκηση - Αντίποινα στο Τελ Αβίβ με δύο νεκρούς - Φονικές ισραηλινές επιθέσεις στη Βηρυτό με 6 νεκρούς - Οι ΗΠΑ βομβαρδίζουν ιρανικές εγκαταστάσεις στα Στενά του Ορμούζ  - Όλες οι εξελίξεις στο in

Παρασκευή Τσιβόλα
Αποκαρδιωτικά στοιχεία για την παιδική θνησιμότητα – 4,9 εκατομμύρια παιδιά κάτω των 5 ετών πέθαναν το 2024
Κόσμος 18.03.26

Αποκαρδιωτικά στοιχεία για την παιδική θνησιμότητα – 4,9 εκατομμύρια παιδιά κάτω των 5 ετών πέθαναν το 2024

Στην πλειονότητά τους οι θάνατοι «θα μπορούσαν να είχαν αποφευχθεί», χάρη σε καθιερωμένες και φθηνές ιατρικές πρακτικές και επεμβάσεις αν υπήρχε «πρόσβαση σε ποιοτικές υπηρεσίες υγείας»

Σύνταξη
Καμπανάκι από τον ΥΠΕΞ του Ιράν: «Το κύμα των παγκόσμιων επιπτώσεων μόλις ξεκίνησε και θα τους πλήξει όλους»
Κόσμος 18.03.26

Καμπανάκι από τον ΥΠΕΞ του Ιράν: «Το κύμα των παγκόσμιων επιπτώσεων μόλις ξεκίνησε και θα τους πλήξει όλους»

«Ολοένα περισσότερες φωνές - συμπεριλαμβανομένων αυτών ευρωπαίων και αμερικανών αξιωματούχων - λένε δυνατά ότι ο πόλεμος εναντίον του Ιράν είναι άδικος» σημειώνει ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν Αμπάς Αραγτσί

Σύνταξη
Ισραήλ και Τουρκία: Και τώρα… οι δυο τους
Κόσμος 18.03.26

Ισραήλ και Τουρκία: Και τώρα… οι δυο τους

Ισραηλινά μέσα υποστηρίζουν ότι η Τουρκία και ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν θα μπορούσε να είναι η επόμενη μεγάλη απειλή για το Ισραήλ και τον Μπενιαμίν Νετανιάχου.

Το παλαιστινιακό στο περιθώριο; – Η Γάζα στη σκιά του πολέμου στο Ιράν
Δυστοπία 18.03.26

Το παλαιστινιακό στο περιθώριο; – Η Γάζα στη σκιά του πολέμου στο Ιράν

Εν μέσω κλιμάκωσης στη Μέση Ανατολή, οι ήδη δραματικές συνθήκες για τους αμάχους στη Γάζα επιδεινώνονται και η διπλωματία βαλτώνει, καθώς το διεθνές ενδιαφέρον είναι εστιασμένο στο Ιράν

Βρετανία: Προστασία από τον Ζελένσκι για τις βρετανικές βάσεις που κατέχουν έδαφος της Κύπρου
Βρετανικές βάσεις 18.03.26

Σχέδιο Ζελένσκι για την προστασία της βρετανικής κατοχής στην... Κύπρο

Ο Ζελένκσι ξεδίπλωσε σχέδιο για την προστασία των βρετανικών βάσεων στην Κύπρο, οι οποίες κατέχουν παράνομα τμήμα του κυπριακού εδάφους, κατάλοιπο της αποικιοκρατικής εποχής.

Σύνταξη
Ιράν: Η ρωσική Rosatom καταδικάζει το πλήγμα στο πυρηνικό εργοστάσιο της Μπουσέχρ
Ζητά αποκλιμάκωση 18.03.26

Η Rosatom καταδικάζει το πλήγμα στο πυρηνικό εργοστάσιο της Μπουσέχρ

«Καταδικάζουμε κατηγορηματικά» το πλήγμα στις εγκαταστάσεις του πυρηνικού εργοστασίου στην Μπουσέχρ, αναφέρει η Rosatom, καλώντας όλα τα μέρη «να καταβάλλουν κάθε προσπάθεια αποκλιμάκωσης».

Σύνταξη
Ιράν: Για πλήγμα στο πυρηνικό εργοστάσιο της Μπουσέχρ ενημερώθηκε ο ΔΟΑΕ
Νότιο Ιράν 18.03.26

Πλήγμα στο πυρηνικό εργοστάσιο της Μπουσέχρ

Ο ΔΟΑΕ «ενημερώθηκε από το Ιράν ότι βλήμα έπληξε τις εγκαταστάσεις του πυρηνικού ηλεκτροπαραγωγικού εργοστασίου στην Μπουσέχρ», χωρίς να προκληθεί ζημιά ούτε τραυματισμός.

Σύνταξη
Στενά του Ορμούζ: Οι ΗΠΑ έπληξαν με διατρητικές βόμβες εγκαταστάσεις πυραύλων κατά πλοίων επιφανείας
Στην ακτογραμμή 18.03.26

Οι ΗΠΑ χτυπούν με «διατρητικές βόμβες 5.000 λιβρών» στα Στενά του Ορμούζ

Οι ένοπλες δυνάμεις των ΗΠΑ βομβάρδισαν με «διατρητικές βόμβες 5.000 λιβρών» ιρανικές πυραυλικές εγκαταστάσεις «κατά μήκος της ακτογραμμής του Ιράν κοντά στα Στενά του Ορμούζ».

Σύνταξη
Φλόριντα: Νέα εκτέλεση θανατοποινίτη – Είχε απαγάγει, βιάσει και σκοτώσει νεαρή μητέρα
Φλόριντα 18.03.26

Νέα εκτέλεση θανατοποινίτη - Είχε απαγάγει, βιάσει και σκοτώσει νεαρή μητέρα

Εκτελέστηκε θανατοποινίτης στη Φλόριντα που είχε καταδικαστεί στην εσχάτη των ποινών για την απαγωγή, τον βιασμό και τη δολοφονία νεαρής μητέρας δυο παιδιών, ηλικίας δυο ετών και έξι μηνών.

Σύνταξη
Βέλγιο: Διπλωμάτης 93 ετών οδηγείται σε δίκη για τη δολοφονία του Πατρίς Λουμούμπα το 1961
Κόσμος 17.03.26

Βέλγιο: Διπλωμάτης 93 ετών οδηγείται σε δίκη για τη δολοφονία του Πατρίς Λουμούμπα το 1961

Οι εισαγγελικές αρχές στο Βέγιο λένε ότι ο Νταβινιόν, που κατηγορείται για εγκλήματα πολέμου, συμμετείχε στην παράνομη κράτηση ή μεταφορά του Λουμούμπα και του στέρησε το δικαίωμα σε μια δίκαιη δίκη.

Σύνταξη
Η Ρωσία διαβιβάζει δορυφορικές φωτογραφίες, τακτικές και τεχνολογία drone στο Ιράν
Κόσμος 17.03.26

Η Ρωσία διαβιβάζει δορυφορικές φωτογραφίες, τακτικές και τεχνολογία drone στο Ιράν

Η Μόσχα επεκτείνει την ανταλλαγή πληροφοριών και τη στρατιωτική συνεργασία με την Τεχεράνη, ώστε το Ιράν να παραμένει επικίνδυνο απέναντι στην συνδυασμένη δύναμη ΗΠΑ και Ισραήλ

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Ο Φουρνιέ… ανάγκασε τον Γιασικεβίτσιους σε αυτοκριτική: «Είναι ξεκάθαρο ότι έκανα κακή δουλειά» (vid)
Euroleague 18.03.26

Ο Φουρνιέ… ανάγκασε τον Γιασικεβίτσιους σε αυτοκριτική: «Είναι ξεκάθαρο ότι έκανα κακή δουλειά» (vid)

Ο Σαρούνας Γιασικεβίτσιους δεν μάσησε τα λόγια του μετά την ήττα της Φενέρμπαχτσε από τον Ολυμπιακό στο ΣΕΦ το βράδυ της Τρίτης, με τον Εβάν Φουρνιέ να σταματά στους 36 πόντους...

Σύνταξη
Οι υποψίες επιβεβαιώνονται – Η κλιματική αλλαγή επιταχύνθηκε κατά σχεδόν 2 φορές σε μια δεκαετία
Στον φούρνο 18.03.26

Οι υποψίες επιβεβαιώνονται – Η κλιματική αλλαγή επιταχύνθηκε κατά σχεδόν 2 φορές σε μια δεκαετία

Οι ακραίες θερμοκρασίες των τελευταίων ετών δεν εξηγούνται από τις φυσικές διακυμάνσεις του κλίματος. Η κλιματική αλλαγή επιταχύνεται και φέρνει πιο κοντά την υπέρβαση του συμφωνημένου στόχου.

Σε απεργία διαρκείας τα πρατήρια υγρών καυσίμων στη Μυτιλήνη
Ελλάδα 18.03.26

Σε απεργία διαρκείας τα πρατήρια υγρών καυσίμων στη Μυτιλήνη

Οι πρατηριούχοι της Μυτιλήνης κλείνουν τα πρατήριά τους «έχοντας εξαντλήσει κάθε περιθώριο βιωσιμότητας» και «καταγγέλλοντας την επιβολή ενός παράλογου και εσφαλμένα υπολογισμένου πλαφόν αποκλειστικά στην κερδοφορία των πρατηρίων καυσίμων»

Σύνταξη
Συνεχίζεται για δεύτερη μέρα η απεργία των ταξί – Συγκέντρωση στο κέντρο της Αθήνας
Ελλάδα 18.03.26

Συνεχίζεται για δεύτερη μέρα η απεργία των ταξί – Συγκέντρωση στο κέντρο της Αθήνας

Συγκέντρωση θα πραγματοποιηθεί στις 11:30 π.μ. έξω από τα γραφεία του Συνδικάτο Αυτοκινητιστών Ταξί Αττικής (ΣΑΤΑ), με τη συμμετοχή και απεργών από σωματεία ταξί της περιφέρειας.

Σύνταξη
Ο αφθώδης πυρετός στη Λέσβο πυρπολεί το φετινό Πάσχα
Ελλάδα 18.03.26

Ο αφθώδης πυρετός στη Λέσβο πυρπολεί το φετινό Πάσχα

Στη Λέσβο η οποία βρίσκεται σε καθεστώς lockdown μεταβαίνει ο υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Χρήστος Κέλλας- To έκτακτο σχέδιο για την ευλογιά λόγω Πάσχα και η γριφώδης εξίσωση των διαθέσιμων αμνοεριφίων- Από ποιές χώρες θα εισάγουμε - Ειδικοί, κτηνοτρόφοι και ο υφυπουργός μιλούν στο in

Άρχισε το τελικό ξεκαθάρισμα στην Αριστερά πριν το κόμμα Τσίπρα – Nέες οδύνες στη Νέα Αριστερά, ρήξεις στο ΣΥΡΙΖΑ
Πολιτική Γραμματεία 18.03.26

Άρχισε το τελικό ξεκαθάρισμα στην Αριστερά πριν το κόμμα Τσίπρα – Nέες οδύνες στη Νέα Αριστερά, ρήξεις στο ΣΥΡΙΖΑ

Εσωτερικός διχασμός και στα δυο κόμματα πριν το κόμμα Τσίπρα, ραγδαίες εξελίξεις στην Πατησίων, τελεσίγραφα και διορίες στην Κουμουνδούρου.

Παρασκευή Τσιβόλα
Σύνταξη
Σύνταξη
Πώς οι λόγιοι της Αλεξάνδρειας προσπαθούσαν να χαρτογραφήσουν τους μύθους της αρχαίας Ελλάδας
Stories 18.03.26

Πώς οι λόγιοι της Αλεξάνδρειας προσπαθούσαν να χαρτογραφήσουν τους μύθους της αρχαίας Ελλάδας

Στη Βιβλιοθήκη της Αλεξάνδρειας οι αρχαίοι λόγιοι προσπαθούσαν να εντοπίσουν στον πραγματικό χάρτη τους τόπους των μυθικών ταξιδιών του Οδυσσέα και των Αργοναυτών

Μέση Ανατολή: «Πονοκεφάλους» στην κυβέρνηση για την ενεργειακή κρίση – Ο αγροτικός τομέας και οι αυξήσεις στο ράφι
Πόλεμος στη Μέση Ανατολή 18.03.26

«Πονοκεφάλους» στην κυβέρνηση για την ενεργειακή κρίση - Ο αγροτικός τομέας και οι αυξήσεις στο ράφι

Η κλιμάκωση του πολέμου στη Μέση Ανατολή είναι ικανός να δημιουργήσει ένα εκρηκτικό κοκτέιλ προβλημάτων για τον ελληνικό αγροτικό τομέα. Οι επιπτώσεις αρχίζουν να επηρεάζουν την καθημερινότητα στο χωράφι και φυσικά την τελική τιμή παραγωγής των προϊόντων. Η κυβέρνηση παρακολουθεί τις εξελίξεις γνωρίζοντας καλά πως μια «βόμβα» ακρίβειας είναι πιθανό να απελευθερωθεί.

Καρκίνος: Σταθερά στο 7% των δαπανών υγείας – Βελτιώνεται η επιβίωση
Καινοτομία 18.03.26

Καρκίνος: Σταθερά στο 7% των δαπανών υγείας – Βελτιώνεται η επιβίωση

Οι νεότερες θεραπείες είναι ακριβότερες, όμως μειώνουν το κόστος με λιγότερη νοσηλεία και βελτίωση της παραγωγικότητας εξαιτίας της μεγαλύτερης και καλύτερης επιβίωσης

Must Read
in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Απόρρητο