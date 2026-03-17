Τα μέτρα που ανακοινώθηκαν από την Κούβα υπέρ των ιδιωτικών επενδύσεων από την κουβανική διασπορά στο νησί είναι «ανεπαρκή», δήλωσε ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο.

«Η Κούβα έχει μια οικονομία που δεν λειτουργεί και το πολιτικό και κυβερνητικό σύστημα είναι ανίκανο να δώσει λύσεις. Πρέπει επομένως να προχωρήσουν σε ριζική αλλαγή», είπε ο Μ. Ρούμπιο, που είναι και ο ίδιος κουβανικής καταγωγής και σθεναρά αντίπαλος του σοσιαλιστικού συστήματος της Αβάνας.

«Μιλούν με τον Μάρκο και σύντομα θα κάνουμε κάτι για την Κούβα»

«Αυτό που ανακοίνωσαν χθες είναι ανεπαρκές. Δεν θα λύσει το πρόβλημα. Πρέπει επομένως να λάβουν σοβαρές αποφάσεις», πρόσθεσε ο Αμερικανός ΥΠΕΞ. Από την πλευρά του ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, τόνισε πως «μιλούν με τον Μάρκο και σύντομα θα κάνουμε κάτι για την Κούβα». Τη Δευτέρα ο Αμερικανός πρόεδρος είπε ότι «πιστεύει» πως «θα έχει την τιμή να πάρει την Κούβα» χωρίς να διευκρινίσει τι ακριβώς εννοούσε.

Χθες, η κυβέρνηση της Κούβας ανακοίνωσε ότι η κουβανική διασπορά θα μπορεί στο εξής να επενδύει και να ιδρύει εταιρείες στην Κούβα, σε διάφορους τομείς, κυρίως στον τραπεζικό και τη γεωργία. Η ανακοίνωση αυτή γίνεται σε μια περίοδο που η οικονομία του νησιού, ήδη αποδυναμωμένη από την εξαετή κρίση που διανύει, έχει παραλύσει λόγω του πετρελαϊκού αποκλεισμού από τις ΗΠΑ. Τη Δευτέρα σημειώθηκε άλλο ένα γενικό μπλακάουτ, το έκτο μέσα σε ενάμιση χρόνο.