Κούβα: «Θα έχω την τιμή να την πάρω», λέει ο Τραμπ – «Μπορώ να κάνω ό,τι θελήσω»
«Μπορώ να κάνω ό,τι θελήσω», δήλωσε ο Τραμπ όταν του ζητήθηκε να εξηγήσει τι εννοούσε με το «θα έχω την τιμή να πάρω την Κούβα».
Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ εξέφρασε χθες Δευτέρα την πεποίθησή του πως θα έχει την «τιμή» να πάρει την Κούβα (φωτογραφία του Reuters/Norlys Perez, επάνω, από κατάστημα στην Αβάνα κατά τη διάρκεια του γενικού μπλακάουτ που προκλήθηκε στη νήσο).
«Τώρα, εάν θα την απελευθερώσω ή την πάρω (σ.σ. την καταλάβω)… Μπορώ να κάνω ό,τι θελήσω, εάν θέλετε να ξέρετε»
Ερωτηθείς από δημοσιογράφο, εάν η Κούβα θα είναι ο επόμενος στόχος, ο Τραμπ απάντησε: «Πιστεύω πράγματι πως θα έχω την τιμή να πάρω την Κούβα». Απέφυγε όμως να διευκρινίσει τον τρόπο, παρότι ρωτήθηκε τι εννοεί με αυτό το ρήμα.
«Να πάρω την Κούβα… Τώρα, εάν θα την απελευθερώσω ή την πάρω (σ.σ. την καταλάβω)… Μπορώ να κάνω ό,τι θελήσω, εάν θέλετε να ξέρετε», είπε ο Τραμπ στους δημοσιογράφους, συμπληρώνοντας πως η Κούβα είναι «μια αδύναμη χώρα» που είχε «βίαιους ηγέτες», όπως μεταδίδει το ΑΠΕ.
Trump on Cuba:
I do believe I’ll have the honor of taking Cuba. That would be good. That’s a big honor.
I can free it or take it, I think I can do anything I want with it. pic.twitter.com/I0TpVCY73j
— Clash Report (@clashreport) March 16, 2026
«Θέλει» συμφωνία
Ο Ντόναλντ Τραμπ είχε διαβεβαιώσει νωρίτερα χθες πως η Κούβα «θέλει» να κλείσει κάποια «συμφωνία» με τις ΗΠΑ, κάτι που κατ’ αυτόν θα γίνει «πολύ σύντομα».
«Η Κούβα επιθυμεί επίσης να κλείσουμε συμφωνία, και νομίζω ότι πολύ σύντομα θα καταλήξουμε σε συμφωνία, θα κάνουμε αυτό που πρέπει», είχε δηλώσει σε δημοσιογράφους επί του προεδρικού αεροσκάφους.
«Βρισκόμαστε σε συνομιλίες με την Κούβα», σημείωσε, τονίζοντας πως «θα ασχοληθούμε με το Ιράν πριν από την Κούβα». «Νομίζω ότι κάτι θα γίνει με την Κούβα πολύ σύντομα», επέμεινε.
