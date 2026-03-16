Κούβα: «Θέλει» να κλείσει συμφωνία με τις ΗΠΑ και αυτό θα γίνει «πολύ σύντομα», λέει ο Τραμπ
«Βρισκόμαστε σε συνομιλίες με την Κούβα», δηλώνει ο Ντόναλντ Τραμπ, προσθέτοντας ότι «πολύ σύντομα θα καταλήξουμε σε συμφωνία, θα κάνουμε αυτό που πρέπει».
Ο αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ διαβεβαίωσε χθες Κυριακή πως η Κούβα «θέλει» να κλείσει κάποια «συμφωνία» με τις ΗΠΑ, κάτι που κατ’ αυτόν θα γίνει «πολύ σύντομα» (φωτογραφία, επάνω, από βίντεο στο Χ, κάτω).
«Η Κούβα επιθυμεί επίσης να κλείσουμε συμφωνία, και νομίζω ότι πολύ σύντομα θα καταλήξουμε σε συμφωνία, θα κάνουμε αυτό που πρέπει», δήλωσε σε δημοσιογράφους επί του προεδρικού αεροσκάφους.
«Βρισκόμαστε σε συνομιλίες με την Κούβα», σημείωσε, τονίζοντας πως «θα ασχοληθούμε με το Ιράν πριν από την Κούβα».
«Νομίζω ότι κάτι θα γίνει με την Κούβα πολύ σύντομα», επέμεινε.
Trump: «Cuba is a failed nation. Cuba also wants to make a deal. And I think we will pretty soon either make a deal, or do whatever we have to do. We’re gonna do Iran before Cuba.» pic.twitter.com/oNLWw9mGzg
— Aaron Rupar (@atrupar) March 16, 2026
Η Αβάνα επιβεβαίωσε την Παρασκευή ότι συζητά με την Ουάσιγκτον και προχώρησε σε απελευθέρωση πολιτικών κρατουμένων, στο πλαίσιο συμφωνίας με το Βατικανό, το οποίο ιστορικά διαδραματίζει ρόλο μεσολαβητή ανάμεσα στις δυο χώρες, εχθρούς και ιδεολογικούς αντιπάλους από την περίοδο του ψυχρού πολέμου.
Ο Ντόναλντ Τραμπ, που πολλαπλασίασε τις απειλητικές δηλώσεις για την Κούβα, διαβεβαίωνε στα μέσα Ιανουαρίου ότι βρίσκονταν σε εξέλιξη διαπραγματεύσεις με υψηλόβαθμους αξιωματούχους στη νήσο. Η Αβάνα είχε διαψεύσει τότε πως γίνονταν επαφές.
Εμπάργκο
Η Ουάσιγκτον επιβάλλει από τον Ιανουάριο ενεργειακό αποκλεισμό στην Κούβα με την επίκληση της «εξαιρετικής απειλής» που εγείρει για την αμερικανική «εθνική ασφάλεια» η νήσος της Καραϊβικής υπό κομμουνιστική κυβέρνηση που δεν απέχει παρά 150 χιλιόμετρα από τις ακτές της Φλόριντας.
Πηγή: ΑΠΕ
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις