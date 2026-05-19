Τζάκσον Πόλοκ: Ρεκόρ 181 εκατ. δολαρίων για έργο-ορόσημο της αφηρημένης τέχνης

Ένα έργο-ορόσημο του Τζάκσον Πόλοκ έγραψε ιστορία στη Νέα Υόρκη, καθώς πουλήθηκε σε δημοπρασία του οίκου Christie’s έναντι 181 εκατ. δολαρίων., σύμφωνα με το BBC.

Πρόκειται για το Number 7A, 1948, έναν μεγάλο καμβά άνω των τριών μέτρων, με μαύρες σταγόνες χρώματος και κόκκινες λεπτομέρειες.

Γιατί θεωρείται έργο-σταθμός

Ο οίκος Christie’s χαρακτήρισε το έργο σημείο καμπής στην ιστορία της σύγχρονης τέχνης, υποστηρίζοντας ότι με το Number 7A, 1948 ο Πόλοκ απομακρύνθηκε οριστικά από την παραδοσιακή ζωγραφική, όπου ο καλλιτέχνης δουλεύει μπροστά σε καβαλέτο και αναπαριστά συγκεκριμένες μορφές ή αντικείμενα. Αντίθετα, άφησε στο επίκεντρο την ίδια την κίνηση, την πράξη της δημιουργίας και την αυθόρμητη έκφραση.

Το έργο θεωρείται από πολλούς ιστορικούς τέχνης καθοριστικό, επειδή ανήκει στην περίοδο όπου ο Πόλοκ διαμόρφωσε πλήρως την εμβληματική τεχνική του με τις πιτσιλιές και τις σταγόνες χρώματος, ανοίγοντας τον δρόμο για μια νέα μορφή αφηρημένης έκφρασης που επηρέασε βαθιά τη μεταπολεμική τέχνη. Οι ειδικοί θεωρούν ότι εκείνη η περίοδος σηματοδότησε μια αλλαγή στον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζεται η ζωγραφική: όχι μόνο ως τελικό αποτέλεσμα, αλλά και ως διαδικασία δημιουργίας.

Πάνω από 100 εκατ. δολάρια και ο Μπρανκούζι

Στην ίδια δημοπρασία, το χάλκινο γλυπτό Danaide του Κονσταντίν Μπρανκούζι πουλήθηκε για 107,6 εκατ. δολάρια.

Η τεχνική που έγινε σύμβολο

Ο Πόλοκ υπήρξε μία από τις κεντρικές μορφές του αφηρημένου εξπρεσιονισμού. Η τεχνική του, με τις σταγόνες, τις πιτσιλιές και τις ελεύθερες κινήσεις του χρώματος πάνω στον καμβά, έγινε το προσωπικό του σήμα κατατεθέν και ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα στοιχεία της σύγχρονης τέχνης.