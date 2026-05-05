magazin
Τρίτη 05 Μαϊου 2026
weather-icon 22o
Stream

in
magazin

# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΙΡΑΝ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΡΑΜΠ
# ΤΕΜΠΗ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΕΠΣΤΑΪΝ
# ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Ιράν: Αποσύρεται από την Μπιενάλε της Βενετίας λίγες ημέρες πριν από τα εγκαίνια
Art 05 Μαΐου 2026, 18:30

Ιράν: Αποσύρεται από την Μπιενάλε της Βενετίας λίγες ημέρες πριν από τα εγκαίνια

Η Τεχεράνη δεν θα συμμετάσχει τελικά στη φετινή Μπιενάλε, σε μια διοργάνωση που ήδη σημαδεύεται από παραιτήσεις, πολιτικές εντάσεις και διαμάχες για Ισραήλ και Ρωσία

Ευγενία Κοτρώτσιου
ΕπιμέλειαΕυγενία Κοτρώτσιου
A
A
Vita.gr
Weaponised empathy: Όταν η ενσυναίσθηση μπορεί να χρησιμοποιηθεί εναντίον σας

Weaponised empathy: Όταν η ενσυναίσθηση μπορεί να χρησιμοποιηθεί εναντίον σας

Spotlight

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης

Προσθήκη του in.gr στην Google

Λίγες ημέρες πριν ανοίξει τις πύλες της η 61η Μπιενάλε της Βενετίας, το Ιράν ανακοίνωσε ότι δεν θα συμμετάσχει τελικά στη φετινή διοργάνωση, σύμφωνα με το The Art Newspaper. Η απόφαση έγινε γνωστή τη Δευτέρα 4 Μαΐου, μέσα από μια σύντομη ανακοίνωση των διοργανωτών, χωρίς να δοθούν εξηγήσεις για τους λόγους της ακύρωσης.

Η έκθεση, με τίτλο In Minor Keys και επιμέλεια της Κόγιο Κουόχ, είναι προγραμματισμένη να πραγματοποιηθεί από τις 9 Μαΐου έως τις 22 Νοεμβρίου. Στην ανακοίνωση για τις εθνικές συμμετοχές αναφέρεται απλώς ότι «η Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν δεν θα συμμετάσχει».

Δεν είχε ανακοινωθεί ούτε καλλιτέχνης ούτε περίπτερο

Η αποχώρηση του Ιράν δεν ήρθε εντελώς απροειδοποίητα για όσους παρακολουθούν τον χώρο της τέχνης. Παρότι η χώρα αναμενόταν να λάβει μέρος στη Μπιενάλε, μέχρι τις τελευταίες ημέρες δεν είχε παρουσιάσει ούτε τον καλλιτέχνη που θα την εκπροσωπούσε ούτε λεπτομέρειες για το περίπτερό της.

Το μόνο όνομα που είχε ανακοινωθεί ήταν εκείνο του Αϊντίν Μαχντιζαντέχ Τεχερανί, γενικού διευθυντή Εικαστικών Τεχνών στο υπουργείο Πολιτισμού και Ισλαμικής Καθοδήγησης, ο οποίος εμφανιζόταν ως επίτροπος της ιρανικής συμμετοχής.

Η απόφαση μέσα σε κλίμα έντασης στη Μέση Ανατολή

Η ακύρωση έρχεται σε μια περίοδο έντονης αβεβαιότητας στη Μέση Ανατολή. Οι σχέσεις ΗΠΑ και Ιράν βρίσκονται ξανά σε οριακό σημείο, απειλώντας την εύθραυστη εκεχειρία που ισχύει από τις 8 Απριλίου.

Τη Δευτέρα, και οι δύο πλευρές υποστήριξαν ότι πραγματοποίησαν επιθέσεις εναντίον ναυτικών δυνάμεων της άλλης πλευράς, ενώ παράλληλα η καθεμία διέψευσε τους ισχυρισμούς της άλλης. Την ίδια ώρα, ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, σε συνέντευξή του στο Fox News, προειδοποίησε ότι το Ιράν θα «σβηστεί από τον χάρτη» αν βάλει στο στόχαστρο αμερικανικά πλοία.

YouTube thumbnail

«Δεν υπάρχουν πτήσεις, δεν υπάρχει ταχυδρομείο»

Πρόσωπο με μακρά εμπειρία στην ιρανική καλλιτεχνική σκηνή και γνώση του τρόπου με τον οποίο γίνονται οι επιλογές για την Μπιενάλε, μιλώντας ανώνυμα στην The Art Newspaper, ανέφερε ότι η εξέλιξη δεν το εξέπληξε.

Όπως εξήγησε, η απουσία ανακοίνωσης για τον καλλιτέχνη, σε συνδυασμό με τη βαθιά πολιτική και οικονομική κρίση στη χώρα, έδειχνε ότι η συμμετοχή ήταν εξαιρετικά δύσκολο να προχωρήσει.

«Ακόμη και η μεταφορά έργων τέχνης στη Βενετία θα ήταν εξαιρετικά περίπλοκη υπό τις σημερινές συνθήκες. Δεν υπάρχουν πτήσεις, δεν υπάρχει ταχυδρομική αποστολή», είπε χαρακτηριστικά.

Μια παρουσία χαμηλών τόνων από το 2015 και μετά

Η ιρανική συμμετοχή στην Μπιενάλε οργανωνόταν συνήθως από το υπουργείο Πολιτισμού και Ισλαμικής Καθοδήγησης, συχνά σε συνεργασία με το Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης της Τεχεράνης.

Ωστόσο, σύμφωνα με την ίδια πηγή, τα τελευταία χρόνια η παρουσία του Ιράν στη Βενετία ήταν μάλλον περιορισμένη και χαμηλών τόνων. Οι πιο αναγνωρισμένοι καλλιτέχνες της χώρας σπάνια εκπροσωπούνταν, ενώ η επίσημη συμμετοχή δεν αποτύπωνε ουσιαστικά τη δυναμική της ανεξάρτητης καλλιτεχνικής σκηνής.

«Η συμμετοχή του Ιράν στην Μπιενάλε της Βενετίας από το 2015 και μετά δεν αντανακλούσε πραγματικά αυτό που συμβαίνει στο Ιράν ή στην ανεξάρτητη καλλιτεχνική σκηνή της χώρας», σημείωσε.

Η διαδρομή του Ιράν στην Μπιενάλε

Το Ιράν εμφανίστηκε για πρώτη φορά στην Μπιενάλε της Βενετίας το 1956, την περίοδο του καθεστώτος Παχλαβί, το οποίο κυβέρνησε τη χώρα από το 1925 έως το 1975. Μέχρι την Ισλαμική Επανάσταση του 1979, η συμμετοχή του παρέμεινε σποραδική.

Μετά από δεκαετίες απουσίας, η χώρα επέστρεψε στη διοργάνωση το 2003. Η παρουσία της, ωστόσο, εξακολούθησε να είναι διακεκομμένη έως το 2015, όταν άρχισε να γίνεται πιο σταθερή.

Νέα αναταραχή στη φετινή διοργάνωση

Η αποχώρηση του Ιράν προστίθεται σε ένα ήδη ταραγμένο παρασκήνιο ενόψει της 61ης Μπιενάλε. Την προηγούμενη εβδομάδα, η πενταμελής κριτική επιτροπή των βραβείων παραιτήθηκε σύσσωμη, καθώς κλιμακωνόταν η διαμάχη γύρω από τη συμμετοχή του Ισραήλ και της Ρωσίας στη φετινή έκθεση.

Η επιτροπή είχε δηλώσει ότι θα απέκλειε καλλιτέχνες από χώρες των οποίων οι ηγέτες υπόκεινται σε εντάλματα σύλληψης για εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας. Η απόφαση αυτή θεωρήθηκε ότι είχε ως στόχο κυρίως τη Ρωσία και το Ισραήλ.

Τα Χρυσά Λιοντάρια θα κριθούν από το κοινό

Μετά την παραίτηση της κριτικής επιτροπής, η διαδικασία απονομής των δύο Χρυσών Λιονταριών αλλάζει ριζικά. Τα βραβεία για την καλύτερη εθνική συμμετοχή και τον καλύτερο καλλιτέχνη της κεντρικής έκθεσης δεν θα αποφασιστούν από επιτροπή, αλλά μέσω ψηφοφορίας του κοινού.

Η τελετή απονομής, που επρόκειτο να γίνει τον Μάιο, μεταφέρεται για τον Νοέμβριο. Δικαίωμα ψήφου θα έχουν οι κάτοχοι εισιτηρίων που θα έχουν επισκεφθεί και τους δύο βασικούς χώρους της Μπιενάλε, τους Τζαρντίνι και το Αρσενάλε.

*Kεντρική Φωτογραφία: Ιnstagram @venice.art.biennale

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Economy
Αναποτελεσματικό το Fuel Pass: Είχε και ρέστα… η κυβέρνηση

Αναποτελεσματικό το Fuel Pass: Είχε και ρέστα… η κυβέρνηση

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Προσθήκη του in.gr στην Google
Vita.gr
Weaponised empathy: Όταν η ενσυναίσθηση μπορεί να χρησιμοποιηθεί εναντίον σας

Weaponised empathy: Όταν η ενσυναίσθηση μπορεί να χρησιμοποιηθεί εναντίον σας

Κόσμος
Επιμένει ο Τραμπ: Έχουμε καταστρέψει πλήρως τον στρατό του Ιράν – Δεν θα αφήσουμε τους τρελούς να αποκτήσουν πυρηνικά

Επιμένει ο Τραμπ: Έχουμε καταστρέψει πλήρως τον στρατό του Ιράν – Δεν θα αφήσουμε τους τρελούς να αποκτήσουν πυρηνικά

inWellness
inTown
sp_banner_Desk
Stream magazin
«NoMuds» – Είκοσι σύγχρονοι κεραμίστες δίνουν σχήμα στον χρόνο που περνάει
Πηλός 05.05.26

«NoMuds» - Είκοσι σύγχρονοι κεραμίστες δίνουν σχήμα στον χρόνο που περνάει

Η ομαδική έκθεση «NoMuds» παρουσιάζεται στον πολυχώρο FOUAR στην Αθήνα, συγκεντρώνοντας 20 σύγχρονους κεραμίστες που αναδεικνύουν τη δυναμική και την εξέλιξη της ελληνικής κεραμικής τέχνης.

Σύνταξη
Ο Banksy επιβεβαίωσε ότι το μυστήριο άγαλμα στο κέντρο του Λονδίνου είναι δικό του
«Δεν μου αρέσει!» 01.05.26

«Ο θρύλος επέστρεψε» - Ο Banksy επιβεβαίωσε ότι το μυστήριο άγαλμα στο κέντρο του Λονδίνου είναι δικό του

Μετά από περίπου 24 ώρες μυστηρίου, ο Banksy ανέβασε ένα βίντεο στα social media επιβεβαιώνοντας ότι το άγαλμα στην Waterloo Place είναι δικό του έργο

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Αυτό το άγαλμα στο κέντρο του Λονδίνου είναι έργο του Banksy;
Μυστήριο 30.04.26

Ένα άγαλμα εμφανίστηκε ξαφνικά στο κέντρο του Λονδίνου και όλοι αναρωτιούνται αν είναι το νέο έργο του Banksy

Την Τετάρτη ένα άγαλμα έκανε ξαφνικά την εμφάνισή του στην Waterloo Place του Λονδίνου, φέρει την υπογραφή του Banksy, αλλά κανείς δεν ξέρει αν είναι έργο του διάσημου street artist

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Μαγιό, θαλασσινό αλάτι και το αγόρι μου – Πώς ήταν η Ίμπιζα στα ’70s
Φυσικό φως 29.04.26

Μαγιό, θαλασσινό αλάτι και το αγόρι μου - Πώς ήταν η Ίμπιζα στα '70s

Η Ίμπιζα των '70s δεν έχει καμία σχέση με αυτό που γνωρίζουμε σήμερα. Τότε μιλούσαμε για μποεμ τύπους που διάβαζαν εφημερίδα σε τοπικά καφέ, ενόσω τα μπαρ του νησιού είχαν ακόμη χαρακτήρα,

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Μπιενάλε: Εκτός βραβείων οι καλλιτέχνες από χώρες που κατηγορούνται για εγκλήματα πολέμου – «Προπαγάνδα» βλέπει το Ισραήλ
Τέχνη & πολιτική 29.04.26

Μπιενάλε: Εκτός βραβείων οι καλλιτέχνες από χώρες που κατηγορούνται για εγκλήματα πολέμου – «Προπαγάνδα» βλέπει το Ισραήλ

Η απόφαση της επιτροπής της Μπιενάλε να αποκλείσει από βραβεία χώρες «των οποίων οι ηγέτες διώκονται για εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας» προκαλεί έντονες αντιδράσεις από το Ισραήλ

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Το Τσερνόμπιλ αρνείται να πεθάνει σαράντα χρόνια μετά – Ένα σπαρακτικό λεύκωμα αντοχής
Σπουδαίες εικόνες 26.04.26

Το Τσερνόμπιλ αρνείται να πεθάνει σαράντα χρόνια μετά – Ένα σπαρακτικό λεύκωμα αντοχής

Μέσα από τον φακό του Πιερπάολο Μιττίκα, το Τσερνόμπιλ παύει να είναι ένας νεκρός τόπος και μετατρέπεται σε ένα ζωντανό εργαστήριο ανθρώπινης ανθεκτικότητας

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Για την Μπιενάλε της Βενετίας, τέχνη και εγκλήματα πολέμου δεν πάνε μαζί
Πολιτική και τέχνη 23.04.26

Για την Μπιενάλε της Βενετίας, τέχνη και εγκλήματα πολέμου δεν πάνε μαζί

Η κριτική επιτροπή, με επικεφαλής την ιδρύτρια του Videobrasil, Σολάνζ Φάρκας, δήλωσε ότι η Μπιενάλε της Βενετίας παραμένει προσηλωμένη στην «υπεράσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων».

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Η Ράμα Ντουβάτζι στο στούντιό της – Πρότυπο της αριστερής Gen Ζ, «απειλή» των δεξιών μουσουλμάνων
Kινούμενα σχέδια 20.04.26

Η Ράμα Ντουβάτζι στο στούντιό της - Πρότυπο της αριστερής Gen Ζ, «απειλή» των δεξιών μουσουλμάνων

Περιτριγυρισμένη από τα σχέδιά της και τα κεραμικά της, η Ράμα Ντουβάτζι, μιλάει στο Hyperallergic για την εξελισσόμενη καλλιτεχνική της πορεία και τη νέα της ζωή ως πρώτη κυρία της Νέας Υόρκης.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
«Θεϊκό» ρόστερ για το Βατικανό στη Μπιενάλε Βενετίας 2026
Προσευχή 20.04.26

Πάτι Σμιθ, Μπράϊαν Ίνο και Tζιμ Τζάρμους: «Θεϊκό» ρόστερ για το Βατικανό στη Μπιενάλε Βενετίας 2026

Η Αγία Έδρα επιστρατεύει θρύλους της ροκ και της πειραματικής μουσικής για να μετατρέψει το περίπτερό του Βατικανού στην Μπιενάλε Βενετίας 2026 σε μια μοναδική «λυρική προσευχή»

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
inStream - Ροή Ειδήσεων
Η επίσκεψη Μπακογιάννη στον Καραμανλή και η οριστική απουσία του πρώην πρωθυπουργού από το Συνέδριο
Τι συζητήθηκε 05.05.26

Η επίσκεψη Μπακογιάννη στον Καραμανλή και η οριστική απουσία του πρώην πρωθυπουργού από το Συνέδριο

Τι συζήτησαν Κώστας Καραμανλής και Ντόρα Μπακογιάννη κατά την συνάντηση που είχαν στο γραφείο του πρώην πρωθυπουργού. Σαφές ότι ο Κ. Καραμανλής εμμένει στη στάση και την απόφασή του σε σχέση με το συνέδριο της ΝΔ.

Γιάννης Μπασκάκης
Γιάννης Μπασκάκης
LIVE: Άρσεναλ – Ατλέτικο Μαδρίτης
Champions League 05.05.26

LIVE: Άρσεναλ – Ατλέτικο Μαδρίτης

LIVE: Άρσεναλ – Ατλέτικο Μαδρίτης. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Άρσεναλ – Ατλέτικο Μαδρίτης για τη ρεβάνς των ημιτελικών του Champions League. Τηλεοπτικά από COSMOTE SPORT 1.

Σύνταξη
Ασφυξία από τα ενοίκια – Πού έχουν φτάσει οι τιμές [πίνακες]
Στεγαστική κρίση 05.05.26

Ασφυξία από τα ενοίκια – Πού έχουν φτάσει οι τιμές [πίνακες]

Ούτε λίγο ούτε πολύ το 28,9% του πληθυσμού δαπανά πάνω από το 40% του εισοδήματος του για στέγη σύμφωνα με τα στοιχεία της Εurostat, όταν ο αντίστοιχος μέσος ευρωπαϊκός όρος εκτιμάται στο 8,2%

Ανδρομάχη Παύλου
Ανδρομάχη Παύλου
Θύμα deepfake η Τζόρτζια Μελόνι – Καταγγέλλει ημίγυμνη φωτογραφία της στο Χ, κατασκευασμένη με ΑΙ
Τεχνητή νοημοσύνη 05.05.26

Θύμα deepfake η Τζόρτζια Μελόνι – Καταγγέλλει ημίγυμνη φωτογραφία της στο Χ, κατασκευασμένη με ΑΙ

Η Τζόρτζια Μελόνι κατήγγειλε τη διακίνηση deepfake φωτογραφιών στην ηλεκτρονική πλατφόρμα Χ, όπου την παρουσιάζουν ημίγυμνη και σε προσωπικές στιγμές. Και κάλεσε το κοινό να είναι πολύ προσεκτικό και να διασταυρώνει τις πληροφορίες.

Σύνταξη
Αποστολάκη: Η κυβέρνηση δεν μπορεί να εμφανίζεται ως προστάτης των νοικοκυριών
Επικαιρότητα 05.05.26

Αποστολάκη: Η κυβέρνηση δεν μπορεί να εμφανίζεται ως προστάτης των νοικοκυριών

«Δεν θα δώσουμε λευκή επιταγή» σημείωσε η βουλευτής του ΠΑΣΟΚ Μιλένα Αποστολάκη, κατηγορώντας την κυβέρνηση ότι βάφτισε μια καθυστερημένη ευρωπαϊκή υποχρέωση ως «γενναία εθνική πρωτοβουλία».

Σύνταξη
LIVE: Μονακό – Ολυμπιακός
Euroleague 05.05.26

LIVE: Μονακό – Ολυμπιακός

LIVE: Μονακό – Ολυμπιακός. Παρακολουθήστε live στις 20:45 την εξέλιξη της αναμέτρησης Μονακό – Ολυμπιακός για το Game 3 των play offs της Euroleague. Τηλεοπτικά από Novasports Prime.

Σύνταξη
Θεοδωρικάκος: Έτοιμο το νομοσχέδιο για το πλαφόν στις χρεώσεις των δανείων
Τι είπε ο Θεοδωρικάκος 05.05.26

Έτοιμο το νομοσχέδιο για το πλαφόν στις χρεώσεις των δανείων

«Ας αφήσει λοιπόν το ΠΑΣΟΚ τα ψέματα και όταν έρθει η ώρα στη Βουλή να ψηφίσει το νομοσχέδιο προστασίας των καταναλωτών μαζί με τη Νέα Δημοκρατία», τόνισε ο υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος

Σύνταξη
Υποκλοπές: Καταδικάζει έντονα την αρχειοθέτηση – «θάψιμο» Τζαβέλλα και ο Δικηγορικός Σύλλογος Πειραιά
Ελλάδα 05.05.26

Υποκλοπές: Καταδικάζει έντονα την αρχειοθέτηση – «θάψιμο» Τζαβέλλα και ο Δικηγορικός Σύλλογος Πειραιά

Παράλληλα, ο Δικηγορικός Σύλλογος Πειραιά καταδικάζει έντονα τον Κωνσταντίνο Τζαβέλλα για το γεγονός ότι επιλήφθηκε ο ίδιος της υπόθεσης των υποκλοπών παρότι είχε προσωπική εμπλοκή

Μίνα Μουστάκα
Μίνα Μουστάκα
Τέλος στο… χαλί/χάλι της Μπόντο/Γκλιμτ, ξεκίνησε η ανέγερση του νέου της γηπέδου (Pics)
Ποδόσφαιρο 05.05.26

Τέλος στο… χαλί/χάλι της Μπόντο/Γκλιμτ, ξεκίνησε η ανέγερση του νέου της γηπέδου (Pics)

Απίστευτο κι όμως, αληθινό, το... ακατάλληλο Aspmyra Stadion και μεγάλο όπλο της Μπόντο/Γκλιμτ, με τους Νορβηγούς να δαπανούν 100.000.000 € για την ανέγερση της υπερσύγχρονης «Arctic Arena». Ολες οι λεπτομέριες για το... τέλος του «εφιάλτη»!

Νικόλαος Κώτσης
Νικόλαος Κώτσης
Συνάντηση Κικίλια με τον Οικουμενικό Πατριάρχη Bαρθολομαίο – «Μήνυμα ενότητας σε περίοδο διεθνών προκλήσεων»
Πολιτική Γραμματεία 05.05.26

Συνάντηση Κικίλια με τον Οικουμενικό Πατριάρχη Bαρθολομαίο – «Μήνυμα ενότητας σε περίοδο διεθνών προκλήσεων»

Ο υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Βασίλης Κικίλιας, έκανε λόγο για μια συνάντηση «ιδιαίτερης τιμής», υπογραμμίζοντας τη διαρκή προσφορά του Πατριάρχη στον Οικουμενικό Ελληνισμό και την Ορθοδοξία

Σύνταξη
Υποκλοπές: Πως η έρευνα της εισαγγελίας πρωτοδικών μπορεί να «αδειάσει» τον εισαγγελέα του Άρειου Πάγου
Πολιτική Γραμματεία 05.05.26

Υποκλοπές: Πως η έρευνα της εισαγγελίας πρωτοδικών μπορεί να «αδειάσει» τον εισαγγελέα του Άρειου Πάγου

Κι όμως, τα στοιχεία για τις υποκλοπές όπως έχουν προκύψει από τις μαρτυρίες κομβικών προσώπων, αν επαληθευτούν από την εισαγγελία Πρωτοδικών, μπορούν να ακυρώσουν το αφήγημα του Εισαγγελέα του Άρειου Πάγου.

Δημήτρης Τερζής
Δημήτρης Τερζής
ΕΚΤ: Για «μη βιώσιμη» εξάρτηση της Ευρώπης από τα ορυκτά καύσιμα προειδοποιεί η Λαγκάρντ
ΕΚΤ 05.05.26

Για «μη βιώσιμη» εξάρτηση της Ευρώπης από τα ορυκτά καύσιμα προειδοποιεί η Λαγκάρντ

Η Ευρώπη «εισάγει περίπου το 60% της ενέργειάς της, σχεδόν εξ ολοκλήρου από ορυκτά καύσιμα», μια εξάρτηση της οποίας το οικονομικό κόστος εμφανίζεται για άλλη μια φορά, υπογραμμίζει η Κριστίν Λαγκάρντ

Σύνταξη
Το Μουσείο Καζαντζάκη γιορτάζει τη Διεθνή Ημέρα Μουσείων με ελεύθερη είσοδο και θεματική ξενάγηση
Culture Live 05.05.26

Το Μουσείο Καζαντζάκη γιορτάζει τη Διεθνή Ημέρα Μουσείων με ελεύθερη είσοδο και θεματική ξενάγηση

«Ενώνοντας έναν Διαιρεμένο κόσμο με τα Μουσεία» είναι το φετινό εορταστικό θέμα, ενώ η ξενάγηση θα έχει τίτλο «Νίκος Καζαντζάκης: στις αποχρώσεις των ιδεών».

Σύνταξη
Must Read
Ο ΟΤ στο Delphi Economic Forum XI, τα ραντεβού Στουρνάρα, τι «παίζει» με Πτολεμαΐδα 5, το reality check της Aegean, το «7 στα 7» της Bally’s Intralot

Ο ΟΤ στο Delphi Economic Forum XI, τα ραντεβού Στουρνάρα, τι «παίζει» με Πτολεμαΐδα 5, το reality check της Aegean, το «7 στα 7» της Bally’s Intralot

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Τρίτη 05 Μαϊου 2026
Cookies