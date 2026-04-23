Για την Μπιενάλε της Βενετίας, τέχνη και εγκλήματα πολέμου δεν πάνε μαζί
Art 23 Απριλίου 2026, 16:30

Για την Μπιενάλε της Βενετίας, τέχνη και εγκλήματα πολέμου δεν πάνε μαζί

Η κριτική επιτροπή, με επικεφαλής την ιδρύτρια του Videobrasil, Σολάνζ Φάρκας, δήλωσε ότι η Μπιενάλε της Βενετίας παραμένει προσηλωμένη στην «υπεράσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων».

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη

Η κριτική επιτροπή της Μπιενάλε της Βενετίας ανακοίνωσε την Πέμπτη, 23 Απριλίου, ότι δεν θα λάβει υπόψη χώρες των οποίων οι ηγέτες έχουν κατηγορηθεί για εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας από το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο — μια κίνηση που ουσιαστικά αποκλείει το Ισραήλ και τη Ρωσία από τη διεκδίκηση των κορυφαίων διακρίσεων στη μεγαλύτερη έκθεση τέχνης του κόσμου.

Η δήλωση αναφερόταν στην «ευθύνη έναντι του ιστορικού ρόλου της Μπιενάλε ως πλατφόρμας που συνδέει την τέχνη με τα φλέγοντα ζητήματα της εποχής της».

Η κριτική επιτροπή, με επικεφαλής την ιδρύτρια του Videobrasil, Σολάνζ Φάρκας, δήλωσε ότι είναι προσηλωμένη στην «υπεράσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων».

«Κατά συνέπεια», συνεχίζει η δήλωση, «η εν λόγω επιτροπή θα αποφύγει να εξετάσει τις υποθέσεις των χωρών των οποίων οι ηγέτες κατηγορούνται επί του παρόντος για εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας από το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο».

Πολιτική και τέχνη

Το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο εξέδωσε ένταλμα σύλληψης με την κατηγορία εγκλημάτων πολέμου και εγκλημάτων κατά της ανθρωπότητας το 2024 για τον Μπέντζαμιν Νετανιάχου, πρωθυπουργό του Ισραήλ, για την εισβολή στη Γάζα το προηγούμενο έτος. Η γενοκτονία του Ισράηλ στη Γάζα συνεχίζεται μέχρι και σήμερα, ενώ η φρικαλεότητες της χώρας της οποίας ηγείται ο Νετανιάχου έχουν μετατοπιστεί και στη Δυτική Όχθη. Παράλληλα, το Ισραήλ κατηγορείται και για εθνοκάθαρση στον Λίβανο.

Το 2023, το ΔΠΔ εξέδωσε παρόμοιο ένταλμα σύλληψης για τον Βλαντιμίρ Πούτιν, πρόεδρο της Ρωσίας, για την εισβολή της χώρας του στην Ουκρανία το προηγούμενο έτος.

Ο Πρόεδρος του Σουδάν Ομάρ αλ-Μπασίρ αντιμετωπίζει επίσης κατηγορίες για γενοκτονία, εγκλήματα πολέμου και εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας, αλλά η χώρα του δεν διαθέτει περίπτερο στη Μπιενάλε της Βενετίας. Το ίδιο ισχύει και για το Αφγανιστάν.

Τόσο το περίπτερο του Ισραήλ όσο και αυτό της Ρωσίας έχουν προκαλέσει ιδιαίτερη αντιπαράθεση στην φετινή διοργάνωση της Μπιενάλε. Δεκάδες καλλιτέχνες που συμμετέχουν, υπέγραψαν μια ανοιχτή επιστολή με την οποία ζητούσαν τον αποκλεισμό αυτών των δύο περιπτέρων, καθώς και του περιπτέρου των ΗΠΑ.

«Όπως και το 2022, οι τρέχουσες συνθήκες απαιτούν από τη Μπιενάλε της Βενετίας να αποκλείσει οποιαδήποτε επίσημη αντιπροσωπεία από τα σημερινά καθεστώτα που διαπράττουν εγκλήματα πολέμου, συμπεριλαμβανομένων του Ισραήλ, της Ρωσίας και των Ηνωμένων Πολιτειών».

Η επιστολή αυτή, μαζί με μια προηγούμενη της «Art Not Genocide Alliance», επέκρινε την απουσία περιπτέρου για την Παλαιστίνη, κάτι που, σύμφωνα με τους καλλιτέχνες, «εντείνει την ανισότητα που υπονοείται από τη φιλοξενία του ισραηλινού περιπτέρου».

Η Παλαιστίνη δεν διαθέτει επίσημο εθνικό περίπτερο στη Μπιενάλε, καθώς δεν αναγνωρίζεται ως κράτος από την Ιταλία.

Η Μπιενάλε ισχυρίζεται ότι δεν έχει το δικαίωμα να αποκλείσει από τη συμμετοχή οποιαδήποτε χώρα αναγνωρίζεται από την Ιταλία. Η διοργάνωση έχει δηλώσει ότι «απορρίπτει κάθε μορφή αποκλεισμού ή λογοκρισίας στον τομέα του πολιτισμού και της τέχνης».

Η Ρωσία, η οποία διαθέτει ειδικό περίπτερο στα Giardini, έναν από τους κύριους χώρους της Μπιενάλε, συμμετέχει για πρώτη φορά από την έναρξη του πολέμου με την Ουκρανία. Το 2022, οι καλλιτέχνες που εκπροσώπησαν τη Ρωσία, η Αλεξάνδρα Σουχάρεβα και ο Κιρίλ Σαβτσένκοφ, έκλεισαν το περίπτερό τους, χαρακτηρίζοντας τον πόλεμο στην Ουκρανία «αφόρητο».

Το 2024, η Ρωσία παραχώρησε το περίπτερό της στη Βολιβία αντί να συμμετάσχει.

Το Ισραήλ διαθέτει επίσης περίπτερο στους Giardini, αλλά η χώρα έχει δηλώσει ότι το κτίριο αυτό βρίσκεται υπό ανακαίνιση. Αντ’ αυτού, το ισραηλινό περίπτερο θα βρίσκεται φέτος στο Arsenale, έναν άλλο κύριο χώρο της Μπιενάλε, μια κίνηση που φαίνεται να αποσκοπεί στην αποφυγή διαμαρτυριών.

*Με πληροφορίες από: ARTnews

