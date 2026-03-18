Αδιάφορο για τον Αδωνι να τον παρακολουθεί το Κράτος με το Predator, αλλά όχι και να τον βιντεοσκοπούν στη Βουλή όταν τρώει κρακεράκια. Ε, ναι αυτό σηκώνει καταγγελία για παραβίαση προσωπικών δεδομένων!

Μπιενάλε: Η EE δεν θέλει τη Ρωσία και οι καλλιτέχνες το Ισραήλ
Culture Live 18 Μαρτίου 2026, 16:20

Μπιενάλε: Η EE δεν θέλει τη Ρωσία και οι καλλιτέχνες το Ισραήλ

Η ΕΕ απειλεί να κόψει τη χρηματοδότηση της Μπιενάλε της Βενετίας αν συμμετάσχει η Ρωσία, ενόσω εκατοντάδες καλλιτέχνες και εργαζόμενοι στον πολιτισμό ζητούν τον αποκλεισμό του Ισραήλ.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
ΕπιμέλειαΙόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Η Ευρωπαϊκή Ένωση απείλησε να διακόψει τη χρηματοδότηση της Μπιενάλε της Βενετίας -η οποία ανέρχεται σε 2 εκατομμύρια ευρώ, σύμφωνα με τους Financial Times- εάν οι διοργανωτές επιτρέψουν στη Ρωσία να συμμετάσχει επίσημα στην εκδήλωση, για πρώτη φορά μετά την έναρξη του πολέμου με την Ουκρανία το 2022.

Μετά από μια επιστολή διαμαρτυρίας προς τον πρόεδρο της Μπιενάλε, Pietrangelo Buttafuoco, και το διοικητικό της συμβούλιο από 22 ευρωπαίους Υπουργούς Πολιτισμού, οι Επίτροποι της ΕΕ Henna Virkkunen και Glenn Micallef, εναντιώθηκαν στην απόφαση του Ιδρύματος να επιτρέψει στη Ρωσία να ανοίξει ξανά το περίπτερό της.

Οι Επίτροποι δήλωσαν ότι ο πολιτισμός «δεν πρέπει να χρησιμοποιείται ως μέσο προπαγάνδας», ωστόσο, δεν έχουν προχωρήσει σε παρόμοια δήλωση για τη συμμετοχή του Ισραήλ, το οποίο διαπράττει γενοκτονία στη Γάζα όπως απεφάνθησαν οι ερευνητές του ΟΗΕ, με πολλούς επικριτές να κάνουν λόγο για «δύο μέτρα και δύο σταθμά».

Ρωσία – ΕΕ

«Τα κράτη μέλη, τα θεσμικά όργανα και οι φορείς πρέπει να ενεργούν σύμφωνα με τις κυρώσεις της ΕΕ και να αποφεύγουν να παρέχουν βήμα σε άτομα που έχουν υποστηρίξει ενεργά ή δικαιολογήσει την επιθετικότητα του Κρεμλίνου κατά της Ουκρανίας. Αυτή η απόφαση της Fondazione Biennale δεν συνάδει με τη συλλογική αντίδραση της ΕΕ στη βίαιη επιθετικότητα της Ρωσίας. Εάν η Fondazione Biennale προχωρήσει στην απόφασή της να επιτρέψει τη συμμετοχή της Ρωσίας, θα εξετάσουμε περαιτέρω μέτρα, συμπεριλαμβανομένης της αναστολής ή της διακοπής της τρέχουσας επιχορήγησης της ΕΕ προς το Ίδρυμα της Μπιενάλε», υποστήριξαν οι Επίτροποι.

Η υπουργός Πολιτισμού της Ουκρανίας, Tetyana Berezhna, χαιρέτησε την απόφαση της ΕΕ να ζητήσει την απομάκρυνση της Ρωσίας από τη φετινή Μπιενάλε.

Σε παλαιότερη δήλωσή του στο Tass, ο απεσταλμένος της Ρωσίας, Mikhail Shvydkoy, δήλωσε ότι «πρέπει να συμμετέχουν σε όλες τις μεγάλες διεθνείς πολιτιστικές εκδηλώσεις, και αν η ηγεσία οποιουδήποτε διεθνούς οργανισμού είναι έτοιμη, είμαστε ανοιχτοί σε αυτό. Tα άτομα που δεν εμπλέκονται άμεσα σε τέτοιες εκδηλώσεις έχουν το δικαίωμα να πιστεύουν ότι θέλουν, αλλά δεν πρέπει με κανέναν τρόπο να επηρεάσει την απόφαση των διοργανωτών, στην περίπτωση αυτή της Μπιενάλε».

Από την ΕΕ στους καλλιτέχνες

Τη στιγμή που εκρπόσωποι της ΕΕ συνεχίζουν τις βαρύγδουπες δηλώσεις και τη θέσπιση μέτρων ενάντια στη συμμετοχή της Ρωσίας σε οποιαδήποτε μεγάλη εκδήλωση είτε αθλητισμού είτε τέχνης, πληθαίνουν οι φωνές καλλιτεχνών που ζητούν την απομάκρυνση του Ισραήλ από τη Μπιενάλε 2026.

Σχεδόν 200 καλλιτέχνες, επιμελητές και εργαζόμενοι στον χώρο της τέχνης που συμμετέχουν στη φετινή Μπιενάλε της Βενετίας υπέγραψαν μια επιστολή με την οποία ζητούν τον αποκλεισμό του Ισραήλ από την εκδήλωση.

Στην επιστολή των ανθρώπων που συμμετέχουν στην εκστρατεία, πίσω από την οποία βρίσκεται η Art Not Genocide Alliance (ANGA), αναφέρεται: «Στεκόμαστε ενωμένοι ως καλλιτέχνες, επιμελητές και εργαζόμενοι στον χώρο της τέχνης, αρνούμενοι να σας επιτρέψουμε να προσφέρετε βήμα στο κράτος του Ισραήλ, το οποίο διαπράττει γενοκτονία. [Ενεργούμε] υπέρ των συναδέλφων μας καλλιτεχνών και εργαζομένων στον πολιτισμό στην Παλαιστίνη, σε αλληλεγγύη προς την Παλαιστίνη, και με ελπίδα για το τέλος της σιωνιστικής γενοκτονίας και του συνεχιζόμενου απαρτχάιντ, καθώς και για την αναγέννηση μιας ελεύθερης Παλαιστίνης».

Επίσης προσθέτουν, ότι το Ισραήλ «στοχεύει επίσης την τέχνη και τον πολιτισμό που υποτίθεται ότι θεωρούνται ιερά από τη Μπιενάλε».

Υπενθυμίζεται ότι η Νότια Αφρική ακύρωσε τη συμμετοχή της στη φετινή Μπιενάλε, αφού η καλλιτέχνιδα Gabrielle Goliath αρνήθηκε να τροποποιήσει το έργο που είχε σχεδιάσει και το οποίο αναφερόταν στη βία κατά των γυναικών στη Γάζα.

Η φετινή Μπιενάλε της Βενετίας θα πραγματοποιηθεί από 9 Μαΐου έως 22 Νοεμβρίου.

*Με πληροφορίες από: The Art Newspaper

Πετρέλαιο
Βενζίνη: Πάνω από 2 ευρώ στην Αττική και με πλαφόν

Βενζίνη: Πάνω από 2 ευρώ στην Αττική και με πλαφόν

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Το τίμημα της επιβίωσης: Οι γυναίκες «νικούν» τον καρκίνο, αλλά υποφέρουν περισσότερο

Το τίμημα της επιβίωσης: Οι γυναίκες «νικούν» τον καρκίνο, αλλά υποφέρουν περισσότερο

Τραμπ: Με νέα επίθεση σε συμμάχους, απειλεί με αμερικανική αποδέσμευση από τα Στενά του Ορμούζ
Μέση Ανατολή 18.03.26

Με νέα επίθεση σε συμμάχους, ο Τραμπ απειλεί με αμερικανική αποδέσμευση από τα Στενά του Ορμούζ

«Αναρωτιέμαι τι θα συνέβαινε αν 'τελειώναμε' με ό,τι έχει απομείνει από το ιρανικό τρομοκρατικό κράτος και αφήναμε τις χώρες που το χρησιμοποιούν - όχι εμείς - να είναι υπεύθυνες για τα λεγόμενα 'Στενά'», λέει ο Τραμπ

Σύνταξη
Λασποβροχές και βοριάδες στην Αττική – Ισχυρές βροχοπτώσεις σε όλη τη χώρα
Ελλάδα 18.03.26

Λασποβροχές και βοριάδες στην Αττική – Ισχυρές βροχοπτώσεις σε όλη τη χώρα

Την Τετάρτη 18 Μαρτίου, η Αττική και άλλες περιοχές της Ελλάδας έζησαν έντονα καιρικά φαινόμενα, με λασποβροχή από αφρικανική σκόνη, βροχές, καταιγίδες και πτώση της θερμοκρασίας

Σύνταξη
Νέες αποκαλύψεις για τον «δράκο» του Πειραιά – Κατηγορείται για επτά επιθέσεις σε γυναίκες
Το κατηγορητήριο 18.03.26

Νέες αποκαλύψεις για τον «δράκο» του Πειραιά – Κατηγορείται για επτά επιθέσεις σε γυναίκες

Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, ο 36χρονος φέρεται να δρούσε από τον Ιούλιο του 2025 έως και τις 7 Φεβρουαρίου 2026, στοχοποιώντας γυναίκες κυρίως σε περιοχές κοντά σε σταθμούς μετρό

Αναστασία Σταματοπούλου
Αναστασία Σταματοπούλου
Ο Ανδρουλάκης, ο Κουκουλόπουλος και ο… Στίγκλιτζ
Πολιτική Γραμματεία 18.03.26

Ο Ανδρουλάκης, ο Κουκουλόπουλος και ο… Στίγκλιτζ

Το τηλεφώνημα του Νίκου Ανδρουλάκη στον Πάρι Κουκουλόπουλο κατά την ομιλία του Τζόζεφ Στίγκλιτζ στις Βρυξέλλες και τα ευχαριστήρια του βουλευτή Κοζάνης μετά την εκλογή του.

Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
«Είστε πιθανοί στόχοι» λέει το Ιράν σε Σαουδική Αραβία, Κατάρ και ΗΑΕ – Αντίποινα για τα ισραηλινά πλήγματα σε ενεργειακούς στόχους
Μέση Ανατολή 18.03.26

«Είστε πιθανοί στόχοι» λέει το Ιράν σε Σαουδική Αραβία, Κατάρ και ΗΑΕ – Αντίποινα για τα ισραηλινά πλήγματα σε ενεργειακούς στόχους

Μετά τις επιθέσεις του Ισραήλ σε ενεργειακούς στόχους στο νότιο Ιράν, η Τεχεράνη προειδοποίησε για πιθανά αντίποινα σε ενεργειακές υποδομές τριών χωρών του Κόλπου

Σύνταξη
Οι οπαδοί της Ρεάλ… ζήτησαν από τον Γκουαρντιόλα να μείνει στη Σίτι (vid)
Champions League 18.03.26

Οι οπαδοί της Ρεάλ… ζήτησαν από τον Γκουαρντιόλα να μείνει στη Σίτι (vid)

Η Ρεάλ Μαδρίτης απέκλεισε τη Μάντσεστερ Σίτι με δύο νίκες στη φάση των «16» του Champions League και οι οπαδοί της Βασίλισσας που ταξίδεψαν για τη ρεβάνς είχαν διάθεση για καζούρα στον Πεπ Γκουαρντιόλα…

Σύνταξη
Νέα Αριστερά: Η ΝΔ δεν «χορταίνει» σκάνδαλα
Επικαιρότητα 18.03.26

Νέα Αριστερά: Η ΝΔ δεν «χορταίνει» σκάνδαλα

«Η εικόνα είναι πλέον καθαρή: ένα σύστημα διαχείρισης ευρωπαϊκών πόρων που ευνοεί τους 'ημετέρους', χωρίς ουσιαστικό έλεγχο και χωρίς λογοδοσία. Δεν θα συνηθίσουμε σε μια καθημερινότητα σκανδάλων», διαμηνύει η Νέα Αριστερά

Σύνταξη
«Make Iran great again» – Επιχείρηση στρατολόγησης Ιρανών αντικαθεστωτικών από τη Μοσάντ εν μέσω πολέμου
Πόλεμος στο Ιράν 18.03.26

«Make Iran great again» – Επιχείρηση στρατολόγησης Ιρανών αντικαθεστωτικών από τη Μοσάντ εν μέσω πολέμου

Στις 6 Μαρτίου, κανάλι της Μοσάντ στο Telegram δημοσίευσε μήνυμα που ενθάρρυνε τους Ιρανούς να διαβιβάσουν πληροφορίες από το εσωτερικό της χώρας τους

Σύνταξη
Κέρκυρα: Βγαίνει από τη Μεθ ο 14χρονος που τραυματίστηκε με πατίνι: «Αν δεν φόραγε κράνος δε θα ζούσε», λέει ο πατέρας του
Στην Κέρκυρα 18.03.26

Βγαίνει από τη ΜΕΘ ο 14χρονος που τραυματίστηκε με πατίνι: «Αν δεν φόραγε κράνος δε θα ζούσε», λέει ο πατέρας του

«Όπως έπαιζε με τους φίλους του έπεσε με το πατίνι που ήταν δικό του και του το είχα πάρει εγώ», είπε ο πατέρας του 14χρονου μιλώντας στο in.

Γεωργία Κακή
Γεωργία Κακή
Στο σπίτι των Τρικαλινών Δημιουργών η γραμματέας Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας & Στ. Ελλάδας
Τοπόσημο 18.03.26

Στο σπίτι των Τρικαλινών Δημιουργών η γραμματέας Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας & Στ. Ελλάδας

Την Τρίτη 17 Μαρτίου 2026, μετά την επίσκεψη εργασίας στο Δημαρχείο Τρικκαίων, η Γραμματέας Αποκεντρωμένης Διοίκησης επισκέφθηκε το Μουσείο που βρίσκεται στην παραδοσιακή γειτονιά των Τρικάλων

Σύνταξη
Αφγανοί αναζητούν τους αγαπημένους τους στα συντρίμμια του κέντρου απεξάρτησης που χτυπήθηκε από το Πακιστάν
Καμπούλ 18.03.26

Αφγανοί αναζητούν τους αγαπημένους τους στα συντρίμμια του κέντρου απεξάρτησης που χτυπήθηκε από το Πακιστάν

Η κυβέρνηση των Αφγανών Ταλιμπάν αναφέρει ότι περισσότεροι από 400 άνθρωποι σκοτώθηκαν και 265 τραυματίστηκαν στην Καμπούλ, ενώ το Πακιστάν αμφισβητεί τον στόχο της επίθεσης

Σύνταξη
Νέος ευτελισμός του κοινουβουλίου με πρωταγωνιστές Γεωργιάδη – Κωνσταντοπούλου
Βουλή 18.03.26

Νέος ευτελισμός του κοινουβουλίου με πρωταγωνιστές Γεωργιάδη – Κωνσταντοπούλου

Διεκόπη η συνεδρίαση στην Ολομέλεια της Βουλής από την ένταση της νέας μετωπικής σύγκρουσης επιπέδου καφενείου μεταξύ του Άδωνη Γεωργιάδη και της Ζωής Κωνσταντοπούλου που επιμένουν να κάνουν σόου σε μια από τις πιο κρίσιμες περιόδους

Παναγιώτης Τζαννετάτος
Παναγιώτης Τζαννετάτος
Σημανδράκος: Δεχόμουν έντονες πιέσεις από τον Αυγενάκη – Ζήτησα ακρόαση από τον Μητσοτάκη
Σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ 18.03.26

Σημανδράκος: Δεχόμουν έντονες πιέσεις από τον Αυγενάκη – Ζήτησα ακρόαση από τον Μητσοτάκη

Ο πρώην πρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ Ευάγγελος Σημανδράκος αναφέρθηκε στις πιέσεις που δέχθηκε από τον τότε υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης - Είχε στείλει επιστολή ζητώντας ακρόαση από τον πρωθυπουργό για να τον ενημερώσει

Μίνα Μουστάκα
Μίνα Μουστάκα
Τα καύσιμα του μισού δισ. στο ΧΑ, ο «εφιάλτης» της κυβέρνησης, το βρετανικό άλμα της Metlen, το ράλι της ΕΥΔΑΠ, έδειξε… «δόντια» η Qualco

Τα καύσιμα του μισού δισ. στο ΧΑ, ο «εφιάλτης» της κυβέρνησης, το βρετανικό άλμα της Metlen, το ράλι της ΕΥΔΑΠ, έδειξε… «δόντια» η Qualco

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

