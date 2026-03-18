Μπιενάλε: Η EE δεν θέλει τη Ρωσία και οι καλλιτέχνες το Ισραήλ

Η Ευρωπαϊκή Ένωση απείλησε να διακόψει τη χρηματοδότηση της Μπιενάλε της Βενετίας -η οποία ανέρχεται σε 2 εκατομμύρια ευρώ, σύμφωνα με τους Financial Times- εάν οι διοργανωτές επιτρέψουν στη Ρωσία να συμμετάσχει επίσημα στην εκδήλωση, για πρώτη φορά μετά την έναρξη του πολέμου με την Ουκρανία το 2022.

Μετά από μια επιστολή διαμαρτυρίας προς τον πρόεδρο της Μπιενάλε, Pietrangelo Buttafuoco, και το διοικητικό της συμβούλιο από 22 ευρωπαίους Υπουργούς Πολιτισμού, οι Επίτροποι της ΕΕ Henna Virkkunen και Glenn Micallef, εναντιώθηκαν στην απόφαση του Ιδρύματος να επιτρέψει στη Ρωσία να ανοίξει ξανά το περίπτερό της.

Οι Επίτροποι δήλωσαν ότι ο πολιτισμός «δεν πρέπει να χρησιμοποιείται ως μέσο προπαγάνδας», ωστόσο, δεν έχουν προχωρήσει σε παρόμοια δήλωση για τη συμμετοχή του Ισραήλ, το οποίο διαπράττει γενοκτονία στη Γάζα όπως απεφάνθησαν οι ερευνητές του ΟΗΕ, με πολλούς επικριτές να κάνουν λόγο για «δύο μέτρα και δύο σταθμά».

Ρωσία – ΕΕ

«Τα κράτη μέλη, τα θεσμικά όργανα και οι φορείς πρέπει να ενεργούν σύμφωνα με τις κυρώσεις της ΕΕ και να αποφεύγουν να παρέχουν βήμα σε άτομα που έχουν υποστηρίξει ενεργά ή δικαιολογήσει την επιθετικότητα του Κρεμλίνου κατά της Ουκρανίας. Αυτή η απόφαση της Fondazione Biennale δεν συνάδει με τη συλλογική αντίδραση της ΕΕ στη βίαιη επιθετικότητα της Ρωσίας. Εάν η Fondazione Biennale προχωρήσει στην απόφασή της να επιτρέψει τη συμμετοχή της Ρωσίας, θα εξετάσουμε περαιτέρω μέτρα, συμπεριλαμβανομένης της αναστολής ή της διακοπής της τρέχουσας επιχορήγησης της ΕΕ προς το Ίδρυμα της Μπιενάλε», υποστήριξαν οι Επίτροποι.

Η υπουργός Πολιτισμού της Ουκρανίας, Tetyana Berezhna, χαιρέτησε την απόφαση της ΕΕ να ζητήσει την απομάκρυνση της Ρωσίας από τη φετινή Μπιενάλε.

Σε παλαιότερη δήλωσή του στο Tass, ο απεσταλμένος της Ρωσίας, Mikhail Shvydkoy, δήλωσε ότι «πρέπει να συμμετέχουν σε όλες τις μεγάλες διεθνείς πολιτιστικές εκδηλώσεις, και αν η ηγεσία οποιουδήποτε διεθνούς οργανισμού είναι έτοιμη, είμαστε ανοιχτοί σε αυτό. Tα άτομα που δεν εμπλέκονται άμεσα σε τέτοιες εκδηλώσεις έχουν το δικαίωμα να πιστεύουν ότι θέλουν, αλλά δεν πρέπει με κανέναν τρόπο να επηρεάσει την απόφαση των διοργανωτών, στην περίπτωση αυτή της Μπιενάλε».

Από την ΕΕ στους καλλιτέχνες

Τη στιγμή που εκρπόσωποι της ΕΕ συνεχίζουν τις βαρύγδουπες δηλώσεις και τη θέσπιση μέτρων ενάντια στη συμμετοχή της Ρωσίας σε οποιαδήποτε μεγάλη εκδήλωση είτε αθλητισμού είτε τέχνης, πληθαίνουν οι φωνές καλλιτεχνών που ζητούν την απομάκρυνση του Ισραήλ από τη Μπιενάλε 2026.

Σχεδόν 200 καλλιτέχνες, επιμελητές και εργαζόμενοι στον χώρο της τέχνης που συμμετέχουν στη φετινή Μπιενάλε της Βενετίας υπέγραψαν μια επιστολή με την οποία ζητούν τον αποκλεισμό του Ισραήλ από την εκδήλωση.

Στην επιστολή των ανθρώπων που συμμετέχουν στην εκστρατεία, πίσω από την οποία βρίσκεται η Art Not Genocide Alliance (ANGA), αναφέρεται: «Στεκόμαστε ενωμένοι ως καλλιτέχνες, επιμελητές και εργαζόμενοι στον χώρο της τέχνης, αρνούμενοι να σας επιτρέψουμε να προσφέρετε βήμα στο κράτος του Ισραήλ, το οποίο διαπράττει γενοκτονία. [Ενεργούμε] υπέρ των συναδέλφων μας καλλιτεχνών και εργαζομένων στον πολιτισμό στην Παλαιστίνη, σε αλληλεγγύη προς την Παλαιστίνη, και με ελπίδα για το τέλος της σιωνιστικής γενοκτονίας και του συνεχιζόμενου απαρτχάιντ, καθώς και για την αναγέννηση μιας ελεύθερης Παλαιστίνης».

Επίσης προσθέτουν, ότι το Ισραήλ «στοχεύει επίσης την τέχνη και τον πολιτισμό που υποτίθεται ότι θεωρούνται ιερά από τη Μπιενάλε».

Υπενθυμίζεται ότι η Νότια Αφρική ακύρωσε τη συμμετοχή της στη φετινή Μπιενάλε, αφού η καλλιτέχνιδα Gabrielle Goliath αρνήθηκε να τροποποιήσει το έργο που είχε σχεδιάσει και το οποίο αναφερόταν στη βία κατά των γυναικών στη Γάζα.

Η φετινή Μπιενάλε της Βενετίας θα πραγματοποιηθεί από 9 Μαΐου έως 22 Νοεμβρίου.

*Με πληροφορίες από: The Art Newspaper