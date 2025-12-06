magazin
06.12.2025
Πτώση βράχων στη λεωφόρο Αθηνών-Σουνίου – Κλειστή η δεξιά λωρίδα κυκλοφορίας
Μπιενάλε Βενετίας 2026: Οι συμμετοχές μέχρι στιγμής – Με τον Ανδρέα Αγγελιδάκη θα δώσει το παρών η Ελλάδα
Art 06 Δεκεμβρίου 2025

Μπιενάλε Βενετίας 2026: Οι συμμετοχές μέχρι στιγμής – Με τον Ανδρέα Αγγελιδάκη θα δώσει το παρών η Ελλάδα

Η 61η Μπιενάλε της Βενετίας θα λάβει χώρα 9 Μαΐου – 22 Νοεμβρίου 2026

Σύνταξη
Τσάι ή καφές για μεγαλύτερη ευεξία;

Τσάι ή καφές για μεγαλύτερη ευεξία;

Spotlight

Η 61η Μπιενάλε της Βενετίας προετοιμάζεται να ανοίξει τις πύλες της στις 9 Μαΐου 2026, επιβεβαιώνοντας για ακόμη μια φορά τον ρόλο της ως η κορυφαία διεθνής σκηνή για τη σύγχρονη τέχνη.

Η κεντρική έκθεση θα κινηθεί σύμφωνα με το σκεπτικό της εκλιπούσας επιμελήτριας Κόιο Κόου, ενώ τα εθνικά περίπτερα αρχίζουν ήδη να αποκαλύπτουν τα ονόματα των καλλιτεχνών και των ομάδων που θα τα εκπροσωπήσουν. Σε μια προσπάθεια να χαρτογραφήσουμε το τοπίο που διαμορφώνεται, συγκεντρώσαμε όλες τις μέχρι στιγμής επιβεβαιωμένες συμμετοχές.

Ελλάδα

Καλλιτέχνης: Ανδρέας Αγγελιδάκης

Φορέας: Γιώργος Μπεκιράκης – MOMus, Υπουργείο Πολιτισμού

Τοποθεσία: Τζαρντίνι

View this post on Instagram

A post shared by Stauroula Kleidaria (@stauroulak)

Αυστραλία

Καλλιτέχνης: Khaled Sabsabi

Φορείς: Michael Dagostino – Creative Australia

Τοποθεσία: Τζαρντίνι

Αυστρία

Καλλιτέχνιδα: Florentina Holzinger

Φορείς: Nora-Swantje Almes – Υπουργείο Τεχνών, Πολιτισμού, Δημόσιας Διοίκησης και Αθλητισμού

Τοποθεσία: Τζαρντίνι

Μπαχάμες

Καλλιτέχνες: Lavar Munroe και John Beadle

Φορέας: Krista Thompson – FAB Foundation

Βέλγιο

Καλλιτέχνιδα: Miet Warlop

Φορείς: Caroline Dumalin – Morpho και Kanal-Centre Pompidou

Τοποθεσία: Τζαρντίνι

Βραζιλία

Καλλιτέχνιδες: Rosana Paulino και Adriana Varejão

Φορείς: Diane Lima – Fundação Bienal de São Paulo, Υπουργείο Εξωτερικών, Υπουργείο Πολιτισμού

Τοποθεσία: Τζαρντίνι

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.

Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Adriana Varejão (@adrianavarejao)

Καναδάς

Καλλιτέχνης: Abbas Akhavan

Φορείς: Kim Nguyen – National Gallery of Canada

Τοποθεσία: Τζαρντίνι

Κύπρος

Καλλιτέχνιδα: Μαρίνα Ξενοφώντος

Φορέας: Kyle Dancewicz

Τοποθεσία: Associazione Culturale Spiazzi, Καστέλλο

Τσεχία και Σλοβακία

Καλλιτέχνες: Jakub Jansa και Selmeci Kocka Jusko (Alex Selmeci και Tomáš Kocka Jusko)

Φορείς: Peter Sit· National Gallery Prague και Slovak National Gallery

Τοποθεσία: Τζαρντίνι

Δανία

Καλλιτέχνιδα: Maja Malou Lyse

Φορέας: Chus Martínez – Danish Arts Foundation

Τοποθεσία: Τζαρντίνι

Εσθονία

Καλλιτέχνιδα: Merike Estna

Φορέας: Estonian Centre for Contemporary Art

Φινλανδία

Καλλιτέχνιδα: Jenna Sutela

Φορέας: Stefanie Hessler – Frame Contemporary Art Finland

Τοποθεσία: Τζαρντίνι

Γαλλία

Καλλιτέχνιδα: Yto Barrada

Φορείς: Myriam Ben Salah – Institut Français, Υπουργείο Ευρώπης & Εξωτερικών Υποθέσεων, Υπουργείο Πολιτισμού

Τοποθεσία: Τζαρντίνι

Γερμανία

Καλλιτέχνες: Henrike Naumann και Sung Tieu

Φορέας: Kathleen Reinhardt – Institut für Auslandsbeziehungen, Ομοσπονδιακό Υπουργείο Εξωτερικών

Τοποθεσία: Τζαρντίνι

Μεγάλη Βρετανία

Καλλιτέχνιδα: Lubaina Himid

Φορέας: Ese Onojeruo – British Council

Τοποθεσία: Τζαρντίνι

Ουγγαρία

Καλλιτέχνης: Endre Koronczi

Φορέας: Luca Cserhalmi – Julia Fabényi, Μουσείο Ludwig

Τοποθεσία: Τζαρντίνι

Ισλανδία

Καλλιτέχνιδα: Ásta Fanney Sigurðardóttir

Φορείς: Margrét Áskelsdóttir και Unnar Örn – Icelandic Art Center

Τοποθεσία: Αρσενάλε

Ιρλανδία

Καλλιτέχνιδα: Isabel Nolan

Φορέας: Georgina Jackson – Douglas Hyde Gallery, Culture Ireland, Arts Council Ireland

Τοποθεσία: Αρσενάλε

Ιταλία

Καλλιτέχνιδα: Chiara Camoni

Φορέας: Cecilia Canziani· Ministero della Cultura

Τοποθεσία: Αρσενάλε

Πηγή: https://www.chiaracamoni.net/

Ιαπωνία

Καλλιτέχνης: Ei Arakawa-Nash

Φορείς: Lisa Horikawa και Mizuki Takahashi – Japan Foundation

Τοποθεσία: Τζαρντίνι

Λετονία

Καλλιτέχνες: Bruno Birmanis και MAREUNROL

Φορείς: Inga Lāce και Adomas Narkevičius – Solvita Krese, Latvian Centre for Contemporary Art, Υπουργείο Πολιτισμού

Λίβανος

Καλλιτέχνης: Nabil Nahas

Φορέας: Nada Ghandour – Lebanese Visual Art Association

Τοποθεσία: Αρσενάλε

Λιθουανία

Καλλιτέχνιδα: Eglė Budvytytė

Φορείς: Louise O’Kelly – Lolita Jablonskienė, Lithuanian National Museum of Art, Lithuanian Council for Culture

Λουξεμβούργο

Καλλιτέχνιδα: Aline Bouvy

Φορέας: Stilbé Schroeder – Casino Luxembourg, Kultur lx

Τοποθεσία: Αρσενάλε

Πηγή: https://alinebouvy.com/

Μεξικό

Καλλιτέχνες: RojoNegro

Φορέας: Jessica Berlanga

Τοποθεσία: Αρσενάλε

View this post on Instagram

A post shared by PATRON (@patrongallery)

Μαρόκο

Καλλιτέχνιδα: Amina Agueznay

Φορέας: Meriem Berrada

Πηγή: https://36.bienal.org.br/

Ολλανδία

Καλλιτέχνης: Dries Verhoeven

Φορέας: Rieke Vos – Mondriaan Fund

Τοποθεσία: Τζαρντίνι

Νέα Ζηλανδία

Καλλιτέχνιδα: Fiona Pardington

Φορείς: Arts Council of New Zealand Toi Aotearoa και Christchurch Art Gallery

Τοποθεσία: Αρσενάλε

Νορβηγία, Σουηδία, Φινλανδία

Καλλιτέχνες: Benjamin Orlow, Klara Kristalova, Tori Wrånes

Φορέας: Anna Mustonen – Kiasma, Moderna Museet, OCA Norway

Τοποθεσία: Τζαρντίνι

Περού

Καλλιτέχνιδα: Sara Flores

Φορείς: Issela Ccoyllo και Matteo Norzi

Τοποθεσία: Αρσενάλε

YouTube thumbnail

Φιλιππίνες

Καλλιτέχνης: Jon Cuyson

Φορέας: Mara Gladstone

Τοποθεσία: Αρσενάλε

Πολωνία

Καλλιτέχνες: Bogna Burska και Daniel Kotowski

Φορείς: Ewa Chomicka και Jolanta Woszczenko – Agnieszka Pindera, Polish Pavilion

Τοποθεσία: Τζαρντίνι

Σαουδική Αραβία

Καλλιτέχνιδα: Dana Awartani

Φορείς: Antonia Carver και Hafsa Alkhudairi – Visual Arts Commission, Ministry of Culture

Τοποθεσία: Αρσενάλε

Σκωτία

Καλλιτέχνες: Bugarin + Castle

Φορείς: Mount Stuart Trust – Scotland + Venice, Creative Scotland, British Council Scotland, National Galleries of Scotland

View this post on Instagram

A post shared by Forma (@formaartsmedia)

Σιγκαπούρη

Καλλιτέχνιδα: Amanda Heng

Φορέας: Selene Yap – Singapore Art Museum, National Arts Council Singapore

Τοποθεσία: Αρσενάλε

YouTube thumbnail

Σλοβενία

Καλλιτέχνες: Nonument Group

Φορέας: Nataša Petrešin-Bachelez

Νότια Κορέα

Καλλιτέχνες: Goen Choi και Hyeree Ro

Φορέας: Binna Choi – Arts Council Korea

Τοποθεσία: Τζαρντίνι

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.

Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Art21 (@art21)

Ισπανία

Καλλιτέχνης: Oriol Vilanova

Φορέας: Carles Guerra – AECID και Acción Cultural Española

Τοποθεσία: Τζαρντίνι

Ελβετία

Καλλιτέχνες: Gianmaria Andreetta, Luca Beeler, Nina Wakeford, Miriam Laura Leonardi, Lithic Alliance, Yul Tomatala

Φορέας: Pro Helvetia

Τοποθεσία: Τζαρντίνι

Ταϊβάν

Καλλιτέχνης: Li Yi-Fan

Φορέας: Abby Chen – Taipei Fine Arts Museum

Τουρκία

Καλλιτέχνιδα: Nilbar Güreş

Φορέας: Başak Doğa Temür – Istanbul Foundation for Culture and Arts

Τοποθεσία: Αρσενάλε

Ηνωμένες Πολιτείες

Καλλιτέχνης: Alma Allen

Φορείς: Jeffrey Uslip – Jenni Parido, American Arts Conservancy, Bureau of Educational and Cultural Affairs

Τοποθεσία: Τζαρντίνι

Ουρουγουάη

Καλλιτέχνιδα: Margaret Whyte

Φορέας: Patricia Bentancur – Martín Craciun, INAV-DNC

Τοποθεσία: Τζαρντίνι

Πηγή: https://uruguay-bienal-venecia.mec.gub.uy

Ουαλία

Καλλιτέχνες: Manon Awst και Dylan Huw

Φορείς: Wales in Venice – Arts Council of Wales

View this post on Instagram

A post shared by Dylan Huw (@dylan__huw)

Ζιμπάμπουε

Καλλιτέχνες: Franklyn Dzingai, Gideon Gomo, Pardon Mapondera, Eva Raath, Felix Shumba

Φορέας: Fadzai Veronica Muchemwa – National Gallery of Zimbabwe

View this post on Instagram

A post shared by artweb (@artweb_africa)

*Μπιενάλε Βενετίας: 61η Διεθνής Έκθεση Τέχνης, Τζαρντίνι, Αρσενάλε και διάφοροι χώροι σε όλη τη Βενετία, 9 Μαΐου–22 Νοεμβρίου 2026.

**Με πληροφορίες από: The Art Newspaper , Κεντρική Φωτογραφία:  Instagram @angelidakis

