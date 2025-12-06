Μπιενάλε Βενετίας 2026: Οι συμμετοχές μέχρι στιγμής – Με τον Ανδρέα Αγγελιδάκη θα δώσει το παρών η Ελλάδα
Η 61η Μπιενάλε της Βενετίας θα λάβει χώρα 9 Μαΐου – 22 Νοεμβρίου 2026
- Τραγωδία στα Χανιά: Νεκρός αθλητής μπάσκετ με αμαξίδιο σε τροχαίο
- Τον ξυλοκόπησε στη μέση του δρόμου για να αποσύρει μήνυση εις βάρος του - Ο δράστης συνελήφθη
- Θυελλώδεις άνεμοι σφυροκοπούν τη Ρόδο - Έπεσαν δέντρα, έσπασαν κάβοι κρουαζιερόπλοιου
- Ο Βασιλιάς Κάρολος βγάζει σε δημοπρασία χριστουγεννιάτικες κάλτσες
Η 61η Μπιενάλε της Βενετίας προετοιμάζεται να ανοίξει τις πύλες της στις 9 Μαΐου 2026, επιβεβαιώνοντας για ακόμη μια φορά τον ρόλο της ως η κορυφαία διεθνής σκηνή για τη σύγχρονη τέχνη.
Η κεντρική έκθεση θα κινηθεί σύμφωνα με το σκεπτικό της εκλιπούσας επιμελήτριας Κόιο Κόου, ενώ τα εθνικά περίπτερα αρχίζουν ήδη να αποκαλύπτουν τα ονόματα των καλλιτεχνών και των ομάδων που θα τα εκπροσωπήσουν. Σε μια προσπάθεια να χαρτογραφήσουμε το τοπίο που διαμορφώνεται, συγκεντρώσαμε όλες τις μέχρι στιγμής επιβεβαιωμένες συμμετοχές.
Ελλάδα
Καλλιτέχνης: Ανδρέας Αγγελιδάκης
Φορέας: Γιώργος Μπεκιράκης – MOMus, Υπουργείο Πολιτισμού
Τοποθεσία: Τζαρντίνι
View this post on Instagram
Αυστραλία
Καλλιτέχνης: Khaled Sabsabi
Φορείς: Michael Dagostino – Creative Australia
Τοποθεσία: Τζαρντίνι
Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.
Αυστρία
Καλλιτέχνιδα: Florentina Holzinger
Φορείς: Nora-Swantje Almes – Υπουργείο Τεχνών, Πολιτισμού, Δημόσιας Διοίκησης και Αθλητισμού
Τοποθεσία: Τζαρντίνι
View this post on Instagram
Μπαχάμες
Καλλιτέχνες: Lavar Munroe και John Beadle
Φορέας: Krista Thompson – FAB Foundation
Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.
View this post on Instagram
Βέλγιο
Καλλιτέχνιδα: Miet Warlop
Φορείς: Caroline Dumalin – Morpho και Kanal-Centre Pompidou
Τοποθεσία: Τζαρντίνι
Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.
Βραζιλία
Καλλιτέχνιδες: Rosana Paulino και Adriana Varejão
Φορείς: Diane Lima – Fundação Bienal de São Paulo, Υπουργείο Εξωτερικών, Υπουργείο Πολιτισμού
Τοποθεσία: Τζαρντίνι
View this post on Instagram
Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.
Καναδάς
Καλλιτέχνης: Abbas Akhavan
Φορείς: Kim Nguyen – National Gallery of Canada
Τοποθεσία: Τζαρντίνι
Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.
Κύπρος
Καλλιτέχνιδα: Μαρίνα Ξενοφώντος
Φορέας: Kyle Dancewicz
Τοποθεσία: Associazione Culturale Spiazzi, Καστέλλο
Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.
Τσεχία και Σλοβακία
Καλλιτέχνες: Jakub Jansa και Selmeci Kocka Jusko (Alex Selmeci και Tomáš Kocka Jusko)
Φορείς: Peter Sit· National Gallery Prague και Slovak National Gallery
Τοποθεσία: Τζαρντίνι
Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.
Δανία
Καλλιτέχνιδα: Maja Malou Lyse
Φορέας: Chus Martínez – Danish Arts Foundation
Τοποθεσία: Τζαρντίνι
View this post on Instagram
Εσθονία
Καλλιτέχνιδα: Merike Estna
Φορέας: Estonian Centre for Contemporary Art
Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.
Φινλανδία
Καλλιτέχνιδα: Jenna Sutela
Φορέας: Stefanie Hessler – Frame Contemporary Art Finland
Τοποθεσία: Τζαρντίνι
Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.
Γαλλία
Καλλιτέχνιδα: Yto Barrada
Φορείς: Myriam Ben Salah – Institut Français, Υπουργείο Ευρώπης & Εξωτερικών Υποθέσεων, Υπουργείο Πολιτισμού
Τοποθεσία: Τζαρντίνι
Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.
Γερμανία
Καλλιτέχνες: Henrike Naumann και Sung Tieu
Φορέας: Kathleen Reinhardt – Institut für Auslandsbeziehungen, Ομοσπονδιακό Υπουργείο Εξωτερικών
Τοποθεσία: Τζαρντίνι
Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.
Μεγάλη Βρετανία
Καλλιτέχνιδα: Lubaina Himid
Φορέας: Ese Onojeruo – British Council
Τοποθεσία: Τζαρντίνι
Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.
Ουγγαρία
Καλλιτέχνης: Endre Koronczi
Φορέας: Luca Cserhalmi – Julia Fabényi, Μουσείο Ludwig
Τοποθεσία: Τζαρντίνι
View this post on Instagram
Ισλανδία
Καλλιτέχνιδα: Ásta Fanney Sigurðardóttir
Φορείς: Margrét Áskelsdóttir και Unnar Örn – Icelandic Art Center
Τοποθεσία: Αρσενάλε
Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.
Ιρλανδία
Καλλιτέχνιδα: Isabel Nolan
Φορέας: Georgina Jackson – Douglas Hyde Gallery, Culture Ireland, Arts Council Ireland
Τοποθεσία: Αρσενάλε
Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.
Ιταλία
Καλλιτέχνιδα: Chiara Camoni
Φορέας: Cecilia Canziani· Ministero della Cultura
Τοποθεσία: Αρσενάλε
Ιαπωνία
Καλλιτέχνης: Ei Arakawa-Nash
Φορείς: Lisa Horikawa και Mizuki Takahashi – Japan Foundation
Τοποθεσία: Τζαρντίνι
Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.
Λετονία
Καλλιτέχνες: Bruno Birmanis και MAREUNROL
Φορείς: Inga Lāce και Adomas Narkevičius – Solvita Krese, Latvian Centre for Contemporary Art, Υπουργείο Πολιτισμού
Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.
Λίβανος
Καλλιτέχνης: Nabil Nahas
Φορέας: Nada Ghandour – Lebanese Visual Art Association
Τοποθεσία: Αρσενάλε
Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.
Λιθουανία
Καλλιτέχνιδα: Eglė Budvytytė
Φορείς: Louise O’Kelly – Lolita Jablonskienė, Lithuanian National Museum of Art, Lithuanian Council for Culture
Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.
Λουξεμβούργο
Καλλιτέχνιδα: Aline Bouvy
Φορέας: Stilbé Schroeder – Casino Luxembourg, Kultur lx
Τοποθεσία: Αρσενάλε
Μεξικό
Καλλιτέχνες: RojoNegro
Φορέας: Jessica Berlanga
Τοποθεσία: Αρσενάλε
View this post on Instagram
Μαρόκο
Καλλιτέχνιδα: Amina Agueznay
Φορέας: Meriem Berrada
Ολλανδία
Καλλιτέχνης: Dries Verhoeven
Φορέας: Rieke Vos – Mondriaan Fund
Τοποθεσία: Τζαρντίνι
Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.
Νέα Ζηλανδία
Καλλιτέχνιδα: Fiona Pardington
Φορείς: Arts Council of New Zealand Toi Aotearoa και Christchurch Art Gallery
Τοποθεσία: Αρσενάλε
Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.
Νορβηγία, Σουηδία, Φινλανδία
Καλλιτέχνες: Benjamin Orlow, Klara Kristalova, Tori Wrånes
Φορέας: Anna Mustonen – Kiasma, Moderna Museet, OCA Norway
Τοποθεσία: Τζαρντίνι
Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.
Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.
Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.
Περού
Καλλιτέχνιδα: Sara Flores
Φορείς: Issela Ccoyllo και Matteo Norzi
Τοποθεσία: Αρσενάλε
Φιλιππίνες
Καλλιτέχνης: Jon Cuyson
Φορέας: Mara Gladstone
Τοποθεσία: Αρσενάλε
View this post on Instagram
Πολωνία
Καλλιτέχνες: Bogna Burska και Daniel Kotowski
Φορείς: Ewa Chomicka και Jolanta Woszczenko – Agnieszka Pindera, Polish Pavilion
Τοποθεσία: Τζαρντίνι
View this post on Instagram
Σαουδική Αραβία
Καλλιτέχνιδα: Dana Awartani
Φορείς: Antonia Carver και Hafsa Alkhudairi – Visual Arts Commission, Ministry of Culture
Τοποθεσία: Αρσενάλε
Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.
Σκωτία
Καλλιτέχνες: Bugarin + Castle
Φορείς: Mount Stuart Trust – Scotland + Venice, Creative Scotland, British Council Scotland, National Galleries of Scotland
View this post on Instagram
Σιγκαπούρη
Καλλιτέχνιδα: Amanda Heng
Φορέας: Selene Yap – Singapore Art Museum, National Arts Council Singapore
Τοποθεσία: Αρσενάλε
Σλοβενία
Καλλιτέχνες: Nonument Group
Φορέας: Nataša Petrešin-Bachelez
Νότια Κορέα
Καλλιτέχνες: Goen Choi και Hyeree Ro
Φορέας: Binna Choi – Arts Council Korea
Τοποθεσία: Τζαρντίνι
Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.
Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.
Ισπανία
Καλλιτέχνης: Oriol Vilanova
Φορέας: Carles Guerra – AECID και Acción Cultural Española
Τοποθεσία: Τζαρντίνι
Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.
Ελβετία
Καλλιτέχνες: Gianmaria Andreetta, Luca Beeler, Nina Wakeford, Miriam Laura Leonardi, Lithic Alliance, Yul Tomatala
Φορέας: Pro Helvetia
Τοποθεσία: Τζαρντίνι
View this post on Instagram
Ταϊβάν
Καλλιτέχνης: Li Yi-Fan
Φορέας: Abby Chen – Taipei Fine Arts Museum
Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.
Τουρκία
Καλλιτέχνιδα: Nilbar Güreş
Φορέας: Başak Doğa Temür – Istanbul Foundation for Culture and Arts
Τοποθεσία: Αρσενάλε
Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.
Ηνωμένες Πολιτείες
Καλλιτέχνης: Alma Allen
Φορείς: Jeffrey Uslip – Jenni Parido, American Arts Conservancy, Bureau of Educational and Cultural Affairs
Τοποθεσία: Τζαρντίνι
Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.
Ουρουγουάη
Καλλιτέχνιδα: Margaret Whyte
Φορέας: Patricia Bentancur – Martín Craciun, INAV-DNC
Τοποθεσία: Τζαρντίνι
Ουαλία
Καλλιτέχνες: Manon Awst και Dylan Huw
Φορείς: Wales in Venice – Arts Council of Wales
View this post on Instagram
Ζιμπάμπουε
Καλλιτέχνες: Franklyn Dzingai, Gideon Gomo, Pardon Mapondera, Eva Raath, Felix Shumba
Φορέας: Fadzai Veronica Muchemwa – National Gallery of Zimbabwe
View this post on Instagram
*Μπιενάλε Βενετίας: 61η Διεθνής Έκθεση Τέχνης, Τζαρντίνι, Αρσενάλε και διάφοροι χώροι σε όλη τη Βενετία, 9 Μαΐου–22 Νοεμβρίου 2026.
**Με πληροφορίες από: The Art Newspaper , Κεντρική Φωτογραφία: Instagram @angelidakis
- Πώς η γήρανση του πληθυσμού επιβαρύνει τα συνταξιοδοτικά συστήματα της Ευρώπης
- Ινδονησία: Πάνω από 900 οι νεκροί από τις πλημμύρες – Στους 400 ανέρχονται οι αγνοούμενοι
- «Το κάνουν επίτηδες»: Η Σίντνεϊ Σουίνι ντύθηκε Mαρ-α-Λάγκο και όλοι λένε το ίδιο για την μεταμφίεση της
- Τρόλεϊ: Από την Κυριακή το ξήλωμα καλωδίων του δικτύου
- Live streaming: Ολυμπιακός – ΓΣ Περιστερίου
- Κλειστά ακίνητα: Τέλος χρόνου για τα αποκαλυπτήρια
- Μπενίτεθ: «Πρέπει να προσεγγίσουμε με τη σωστή νοοτροπία τα παιχνίδια – Να μην κάνουμε ανόητα λάθη»
- Αγρότες: Μπλόκο και στις Μικροθήβες – Παρέκαμψαν τα ΜΑΤ και έκλεισαν την Εθνική Οδό – «Δεν κάνουμε βήμα πίσω»
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις