Η Αγία Έδρα αποκάλυψε το εντυπωσιακό ρόστερ των 24 καλλιτεχνών που θα εκπροσωπήσουν το Βατικανό στην 61η Μπιενάλε Τέχνης της Βενετίας το 2026.

Υπό τον τίτλο «Το αυτί είναι το μάτι της ψυχής», η έκθεση αποτελεί έναν φόρο τιμής στην Αγία Χίλντεγκαρντ του Μπίνγκεν, τη Βενεδικτίνη ηγουμένη του 12ου αιώνα που υπήρξε πρωτοπόρος μουσικός και οραματίστρια.

Την επιμέλεια αυτής της φιλόδοξης παρουσίασης ανέλαβαν οι διεθνούς φήμης Χανς Ούλριχ Όρμπιστ και Μπεν Βίκερς, οι οποίοι συγκέντρωσαν μια ομάδα κορυφαίων δημιουργών, μεταξύ των οποίων η εμβληματική Πάτι Σμιθ, ο «αρχιτέκτονας» της ambient Μπράιαν Ίνο, η τολμηρή στους πειραματισμούς της FKA Twigs και ο κινηματογραφιστής και μουσικός Τζιμ Τζάρμους.

Η συμμετοχή αναπτύσσεται σε δύο τοποθεσίες στη Βενετία, με επίκεντρο τον Μυστικό Κήπο των Καρμελιτών στο Cannaregio.

Εκεί, οι επισκέπτες θα έχουν την ευκαιρία να περιπλανηθούν ανάμεσα σε λαχανόκηπους και στοές, ακούγοντας μέσω ακουστικών πρωτότυπες συνθέσεις που δημιουργήθηκαν σε συνεργασία με την πειραματική ομάδα Soundwalk Collective.

Παράλληλα, στο συγκρότημα Santa Maria Ausiliatrice στο Castello, θα λειτουργήσει ένα σύγχρονο «scriptorium» (αντιγραφείο) και αρχείο, όπου θα εκτίθενται το τελευταίο έργο του κινηματογραφιστή Aλεξάντερ Κλούγκε, βιβλία της Ίλντα Ντέιβιντ καθώς και μια βιβλιοθήκη με κείμενα της ίδιας της Αγίας Χίλντεγκαρντ.

Τα ηχητικά έργα στον Μυστικό Κήπο, αναφέρεται ότι «ανταποκρίνονται στους ύμνους, τα κείμενα και τις οραματικές εικόνες της Χιλντεγκαρντ μέσω της φωνής, των οργάνων και, κατά καιρούς, της σιωπής».

Η πρωτοβουλία υπενθυμίζει όσα έχει πει ο Πάπας για τη δύναμη της ενσυναίσθησης, την παιδεία και την αισθητική, την παρακάτω φράση-μανιφέστο:

«Η λογική των αλγορίθμων τείνει να επαναλαμβάνει ό,τι ‘λειτουργεί’, αλλά η τέχνη ανοίγει το πεδίο του δυνατού. Δεν χρειάζεται τα πάντα να είναι άμεσα ή προβλέψιμα».