«Bread of Angels»: Η Πάτι Σμιθ επιστρέφει με ένα νέο βιβλίο για τη ζωή της

«Χρειάστηκε μια δεκαετία για να γράψω αυτό το βιβλίο, παλεύοντας με την ομορφιά και τη θλίψη μιας ολόκληρης ζωής», δήλωσε η Πάτι Σμιθ αναφερόμενη στο νέο της δημιούργημα. Δεκαπέντε χρόνια μετά το βραβευμένο με «National Book Award Just Kids», η μουσικός και ποιήτρια παρουσιάζει τα πολυαναμενόμενα απομνημονεύματά της «Bread of Angels».

Το «πιο οικείο και οραματικό της έργο», τα νέα απομνημονεύματα της Σμιθ θα εξιστορήσουν τη ζωή της από την παιδική της ηλικία μέχρι την αυτοπραγμάτωση μέσω της δημιουργικής έκφρασης.

«Bread of Angels»

Το «Bread of Angels» θα ξεκινήσει από τα πρώτα χρόνια της Σμιθ στην ανατολική ακτή, όπου μεγάλωσε στην εργατική τάξη, με φόντο τη Φιλαδέλφεια και τη μεταπολεμική εποχή. Καθώς μεγαλώνει, η Σμιθ αγκαλιάζει τόσο την καλλιτεχνία όσο και τον ρομαντισμό, καθώς εκτοξεύεται στο μουσικό στερέωμα. Αργότερα αποσύρεται από τα φώτα της δημοσιότητας για να επικεντρωθεί στην καλλιέργεια της προσωπικής της ζωής – και της μεγάλης της αγάπης.

«Καθώς η Σμιθ υφίσταται βαθιές απώλειες, επιστρέφει επίσης στη συγγραφή, τη μόνη σταθερά σε μια δια βίου πορεία που καθοδηγείται από την καλλιτεχνική ελευθερία και τη δύναμη της φαντασίας», αναφέρεται σε μια σύνοψη.

Εκτός από το επιτυχημένο άλμπουμ της «Horses», το οποίο θεωρείται ένα από τα 100 κορυφαία άλμπουμ όλων των εποχών, η Σμιθ έχει γράψει επίσης τα «Woolgathering», «M Train», «Year of the Monkey», «A Book of Days» και «Collected Lyrics».

Για τα πολυάριθμα επιτεύγματά της κατά τη διάρκεια της μακράς καριέρας της, η Σμιθ έλαβε το βραβείο ASCAP Founders Award, το μουσικό βραβείο Polar Music Prize της Σουηδίας, το βραβείο PEN/Audible Literary Service Award, το βραβείο Legion d’honneur και την εισαγωγή της στο Rock & Roll Hall of Fame.

Η ημερομηνία κυκλοφορίας του «Bread of Angels» στις 4 Νοεμβρίου 2025 έχει ιδιαίτερη σημασία για την Σμιθ. Είναι τα γενέθλια του φίλου, εραστή και έμπιστου συνεργάτη της Σμιθ, Ρόμπερτ Μάπλθορπ – ο οποίος τράβηξε φωτογραφίες για το «Just Kids and Horses» – καθώς και η επέτειος του θανάτου του συζύγου της Φρεντ Σμιθ.

*Πηγή: People