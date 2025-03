Τζόνι Ντεπ, Σπρίνγκστιν, Γιόχανσον και Αρθούρος Ρεμπώ: Όσα έγιναν στην αποθέωση της Πάτι Σμιθ

Η Πάτι Σμιθ αποθεώθηκε για την επιδραστικότητα και δημιουργικότητα της στο Carnegie Hall με τον τρόπο που αξίζει σε μια γυναίκα-θρύλο της ροκ και του πολιτισμού.

Η συναυλία αφιέρωμα στην Πάτι Σμιθ, People Have the Power: A Celebration of Patti Smith, που πραγματοποιήθηκε το βράδυ της Τετάρτης 26 Μαρτίου έφερε στη σκηνή φίλους και συνεργάτες της δημιουργού -ανάμεσα τους οι Τζόνι Ντεπ, Μπρους Σπρίγκστιν και ο frontman των REM Mάικλ Στάιπ.

Η συναυλία που είχε διάρκεια δυόμισι ώρες, ήταν ένας φόρος τιμής στην ποίηση και τη μοσυική της Πάτι Σμιθ, τις συνθέσεις και τους στίχους της -που είναι πάντα πολιτικοποιημένοι καλώντας σε αφύπνιση- και ήταν μια αφορμή για να συναντηθούν φίλοι, συνοδοιπόροι και αφοσιωμένοι ακόλουθοι της Σμιθ όπως οι Σον Πεν, Σκάρλετ Γιόχανσον, Flea και άλλοι.

Μια βραδιά γεμάτη αγάπη

Η συναυλία στο Carnegie Hall της Νέας Υόρκης ήταν προς τιμή του πρώτου άλμπουμ της Σμιθ, το Horses του 1975 και σηματοδότησε την 20η επέτειο της σειράς Music Of του Mάικλ Ντορφ η οποία μέχρι σήμερα έχει συγκεντρώσει περισσότερα από 2 εκατομμύρια δολάρια για τη μουσική παιδεία υποεκπροσωπούμενων νέων και κοινοτήτων. Τα έσοδα της συναυλίας θα διατεθούν στους ίδιους σκοπούς.

Τα πλάνα της βραδιάς έχουν γίνει viral, με τον μπασίστα των Red Hot Chili Peppers, Flea, να μοιράζεται την κάλυψη του NME και να χαιρετίζει τη βραδιά ως «γαμημ3ν@ διασκεδαστική!».

Ξεκινώντας τη βραδιά, ο Matt Berninger των The National πλαισιώθηκε από τη μπάντα της βραδιάς – με επικεφαλής τον μακροχρόνιο συνεργάτη της Σμιθ, Tony Shanaha, τον Flea στο μπάσο και την τρομπέτα, τον ντράμερ των Rolling Stones, Steve Jordan, στα ντραμς, τον Benmont Tench στα πλήκτρα και τον κιθαρίστα Charlie Sexton ερμηνεύοντας το Piss Generation της Σμιθ.

Στη συνέχεια ο Τζέσι Μάλιν, ο οποίος παρουσιάστηκε ως ο «συνάδελφος ποιητής, Νεοϋορκέζος και σκληρό καρύδι», εμφανίστηκε στη σκηνή με το αμαξίδιο του, μετά από το εγκεφαλικό επεισόδιο του 2023 που τον άφησε μερικώς παράλυτο. Ο Μάλιν σηκώθηκε όρθιος, έπιασε το μικρόφωνο και τραγούδησε το Free Money.

Η Courtney Barnett στο Redondo Beach, τη Sharon Van Etten στο Pissing in the River και τους Kronos Quartet σε μια έγχορδη διασκευή του Élégie ακολούθησαν.

Στη συνέχεια o frontman των R.E.M. Μάικλ Στάιπ, εμφανίστηκε στη σκηνή με την κόρη της Σμιθ, Jesse στα πλήκτρα για να ερμηνεύσει το My Blakean Year. Κατά την παρουσίασή του στο κοινό, η παρουσιάστρια του Sirius XM, Kristine Stone, είπε:

«Ας ευχαριστήσουμε όλοι την Πάτι που ενέπνευσε έναν έφηβο να μάθει πώς να τραγουδά και να ξεκινήσει ένα συγκρότημα, γιατί όπως εκείνη, έτσι και εκείνος είχε πολλά να πει».

Ο Στάιπ έχει μιλήσει για την ιέρεια της πανκ ροκ στην τελετή του Δημαρχείου της Νέα Υόρκης, όταν το 2024 της απονεμήθηκε το μετάλλιο Jacqueline Kennedy Onassis (JKO). «Είναι από κάθε άποψη για μένα και για εκατοντάδες χιλιάδες ανθρώπους – εκατομμύρια ανθρώπους – ένας φάρος ελπίδας, δράσης, καταφυγίου. Το έργο της. Αλλά και αυτή».

Ο frontman των Interpol, Paul Banks, ερμήνευσε μαζί με τη σύζυγό του Juliet, μια αιθέρια διασκευή του Mother’s Rose ενώ στη συνέχεια οι ηθοποιοί Σκάρλετ Γιόχανσον, Σον Πεν και Μάικλ Σάνον εμφανίστηκαν για να διαβάσουν ποιήματα της.

Τους ακολούθηκε ο σκηνοθέτης Τζιμ Τζάρμους που διάβασε στο κοινό το ποίημα Αναχώρηση (Départ) του Αρθούρου Ρεμπώ από τις Εκλάμψεις του (Illuminations). «Νομίζω ότι ο Ρεμπό το έγραψε αυτό για την Πάτι», είπε πριν την ανάγνωση του.

Η μεγαλύτερη έκπληξη της βραδιάς ήταν η εμφάνιση του Τζόνι Ντεπ για να ερμηνεύσει το Dancing Barefoot με τους The Kills της Alison Mosshart. Ο Ντεπ είχε προηγουμένως ενώσει τον Eddie Vedder των Smith και Pearl Jam το 2010 για να παίξουν μαζί το τραγούδι ως μέρος της συναυλίας Voices for Justice Rally Little Rock.

Στη συνέχεια, η Karen O ερμήνευσε δυναμικά το Gloria, με το πλήθος να αποθεώνει τους στίχους: «Ο Ιησούς πέθανε για τις αμαρτίες κάποιου, αλλά όχι για τις δικές μου».

«Μην ξεχνάτε τη φωνή σας»

Ο Μπρους Σπρίνγκστιν που αντικατέστησε την Κρίσι Χάιντ λόγω της πτήσης της που ακυρώθηκε από τη φωτιά στο Χίθροου του Λονδίνου ανέβηκε μετά στη σκηνή για την Πάτι Σμιθ που λατρεύει.

«Σε αγαπάμε Πάτι! Η Patti μου έδωσε αυτή τη μεγάλη επιτυχία εδώ. Σε ευχαριστώ αγάπη μου!», είπε ο Σπίρνγκστιν πριν αποθεώσει με το γρέζι και την κιθάρα του το Because The Night.

Στο κλείσιμο της βραδιάς, η Πάτι Σμιθ ανέβηκε στη σκηνή για να ερμηνεύσει το Peaceable Kingdom. Ευχαρίστησε όλους όσοι συμμετείχαν και συνέβαλαν σε έναν σπουδαίο σκοπό και στη συνέχεια έκλεισε αυτή τη σπάνια ροκ γιορτή με το εμβληματικό της, People Have The Power.

«Μην ξεχάσετε να χρησιμοποιείτε τη φωνή σας» είπε η σπουδαία αυτή ιέρεια της μουσικής και λογοτεχνικής σκηνής.

Η Πάτι Σμιθ ανακοίνωσε μια σειρά από ειδικές συναυλίες για τον εορτασμό της 50ης επετείου του Horses σε Ευρώπη, Ηνωμένο Βασίλειο και ΗΠΑ.