magazin
Δευτέρα 03 Νοεμβρίου 2025
weather-icon 21o
Stream

in
magazin

Αποκλειστικό:
03.11.2025 | 14:11
Το σημείο «μηδέν» του μακελειού στα Βορίζια - Το in στο σπίτι που εξερράγη η βόμβα
# ΒΟΡΙΖΙΑ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΕΜΠΗ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΤΡΑΜΠ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΓΑΖΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
# ΚΑΙΡΟΣ
# COOKING
«Το Ψωμί των Αγγέλων»: Η σερβιτόρα μητέρα, ο εργάτης πατέρας, η ποίηση, η θρησκευτική πειθαρχία – Η Πάτι Σμιθ ως παιδί
Music 03 Νοεμβρίου 2025 | 16:30

«Το Ψωμί των Αγγέλων»: Η σερβιτόρα μητέρα, ο εργάτης πατέρας, η ποίηση, η θρησκευτική πειθαρχία – Η Πάτι Σμιθ ως παιδί

Η ιστορία της Σμιθ ξεκινά με μια δύσκολη παιδική ηλικία, την οποία περιγράφει σαν να αφηγείται ένα παραμύθι του Ντίκενς. Στα πρώτα τέσσερα χρόνια της ζωής της, η οικογένειά της μετακόμισε 11 φορές, μένοντας σε συγγενείς μετά από εξώσεις ή σε φτωχογειτονιές της Φιλαδέλφειας που ήταν γεμάτες ποντίκια.

Έφη Αλεβίζου
ΕπιμέλειαΈφη Αλεβίζου
A
A
Vita.gr
Overthinking: «Φρέναρε» την υπερανάλυση σε λιγότερο από 60”

Overthinking: «Φρέναρε» την υπερανάλυση σε λιγότερο από 60”

Spotlight

Το «Bread of Angels», το συναρπαστικό νέο βιβλίο αναμνήσεων της Πάτι Σμιθ, εντείνει το μυστήριο γύρω από το ποια είναι αυτή η εμβληματική καλλιτέχνιδα και από πού προήλθε η μοναδική της οπτική –ο μαγνητισμός της επί σκηνής, η ατρόμητη προσέγγισή της στη μουσική της και η αυστηρή ομορφιά των λέξεων της στις σελίδες των βιβλίων της, συμπεριλαμβανομένου του βραβευμένου με το National Book Award, «Just Kids».

Η Πάτι Σμιθ κουβαλάει μια υπερφυσική πίστη στα ένστικτά της και μια αστείρευτη περιέργεια που, σε συνδυασμό, εξηγούν απολύτως την εξαιρετικά πλούσια ζωή και το έργο που έχει δημιουργήσει. Η υπερβατική — και κατά περιόδους τρομακτική — περιγραφή της εξέλιξής της εμπλουτίζει την κατανόηση αυτή.

Σαν ένα παραμύθι του Ντίκενς

Και όμως, η προσωπικότητα της Σμιθ παραμένει κρυμμένη — σαν σφίγγα — μια αιθέρια παρουσία της οποίας η πορεία προς τη φήμη τροφοδοτήθηκε από το ερευνητικό της πνεύμα και αργότερα παρέκκλινε από την τραγωδία.

Η ιστορία της Σμιθ ξεκινά με μια δύσκολη παιδική ηλικία, την οποία περιγράφει σαν να αφηγείται ένα παραμύθι του Ντίκενς. Στα πρώτα τέσσερα χρόνια της ζωής της, η οικογένειά της μετακόμισε 11 φορές, μένοντας σε συγγενείς μετά από εξώσεις ή σε φτωχογειτονιές της Φιλαδέλφειας που ήταν γεμάτες ποντίκια.

Η μητέρα της Σμιθ ήταν σερβιτόρα και έκανε και σιδερώματα για έξτρα χρήματα. Ο πατέρας της ήταν εργάτης σε εργοστάσιο, βετεράνος του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου με τραύματα από την εμπειρία του στο εξωτερικό. Μοιράζονταν την αγάπη τους για την ποίηση, τα βιβλία και την κλασική μουσική με την κόρη τους, η οποία διάβαζε Ουίλιαμ Μπάτλερ Γέιτς από το νηπιαγωγείο.

«Διαλείπουσα καραντίνα και ανάρρωση»

Η Σμιθ, που γεννήθηκε το 1946, ήταν συχνά κλινήρης ως κορίτσι, καθώς έπασχε από φυματίωση και οστρακιά, μαζί με όλες τις συνήθεις παιδικές ασθένειες. Γράφει: «Η παιδική μου ηλικία ήταν προουστιανή, με διαλείπουσα καραντίνα και ανάρρωση». Όταν προσβλήθηκε από ασιατική γρίπη, ο ιός την παρέλυσε με «ένα σφιγκτήρα ημικρανιών». Αποδίδει την γιατρειά της σε ένα σετ ηχογραφήσεων της «Μαντάμ Μπαττερφλάι» του Πουτσίνι που αγόρασε η μητέρα της με τα φιλοδωρήματα που κέρδιζε.

Η Σμιθ θυμάται ότι, όταν ήταν τριών ετών, ρωτούσε επίμονα τη μητέρα της κατά τη διάρκεια των βραδινών προσευχών, θέτοντας μεταφυσικά ερωτήματα σχετικά με τον Ιησού και την ψυχή, βυθιζόταν στη μελέτη της Βίβλου και αργότερα ακολούθησε τη μητέρα της ως Μάρτυρας του Ιεχωβά.

Ωστόσο, δεν περιορίστηκε σε μία μόνο θρησκευτική πειθαρχία. Για παράδειγμα, ενώ ήταν ακόμα μικρή, είδε την ταινία «Lost Horizons» (Χαμένος Ορίζοντας) και γοητεύτηκε από το Θιβέτ και τις διδασκαλίες του Βουδισμού — «μια συνειδητοποίηση της αλληλεξάρτησης όλων των πραγμάτων». Αν και «αυτό φαινόταν όμορφο», γράφει, «ωστόσο με προβλημάτιζε».

Όταν προσβλήθηκε από ασιατική γρίπη, ο ιός την παρέλυσε με «ένα σφιγκτήρα ημικρανιών». Αποδίδει την γιατρειά της σε ένα σετ ηχογραφήσεων της «Μαντάμ Μπαττερφλάι» του Πουτσίνι

YouTube thumbnail

Οι μαγικές δυνάμεις της οδοντόβουρτσας

Υπάρχει μια ρομαντική ποιότητα ακόμη και στις στερήσεις που περιγράφει η Σμιθ, ένα αποτέλεσμα που ενισχύεται από το τι επιλέγει να τονίσει ή να παραλείψει. Με λίγα χρήματα για παιχνίδια, αυτή και τα αδέλφια της διασκέδαζαν χρησιμοποιώντας τα πόμολα μιας ντουλάπας ως όργανα σε ένα πλοίο, ταξιδεύοντας σε μακρινές θάλασσες.

Αυτή και τα μικρότερα αδέλφια της έβγαιναν τακτικά με τη μητέρα τους στις κοντινές σιδηροδρομικές γραμμές, όπου μάζευαν υπολείμματα άνθρακα για να τροφοδοτήσουν τη σόμπα τους — τη μοναδική πηγή θέρμανσης του διαμερίσματος.

Κάτω από τις σανίδες του δαπέδου της ντουλάπας της, η Σμιθ έκρυβε «λαμπερά απορρίμματα που είχα μαζέψει από τους κάδους σκουπιδιών, κομμάτια κοσμημάτων, κομπολόγια», μαζί με μια μπλε οδοντόβουρτσα στην οποία έχει αποδώσει μαγικές δυνάμεις.

Το σπίτι των ποντικιών

Το κτίριο διαμερισμάτων τους είχε θέα σε μια περιοχή γεμάτη σκουπίδια που ονομαζόταν «Patch» και συνόρευε με το «Rat House». Εκεί, η Σμιθ αυτοανακηρύχθηκε αρχηγός της συμμορίας Buddy Gang της γειτονιάς, απωθώντας χωρίς φόβο νταήδες διπλάσιους σε μέγεθος από αυτήν, ενώ στο σχολείο οι δάσκαλοί της την θεωρούσαν περίεργη, «σαν να βγήκε από παραμύθι του Χανς Κρίστιαν Άντερσεν».

Μέσα σε αυτό το αστικό περιβάλλον, η Σμιθ συχνά σταματούσε για να θαυμάσει τη φύση. Παίρνοντας μια παράκαμψη στη μακρά διαδρομή προς το σχολείο, σκόνταψε σε μια λίμνη σε μια δασώδη περιοχή. Μια χελώνα με δαγκώματα εμφανίστηκε και κάθισε λίγα μέτρα μακριά. «Ήταν τεράστια», θυμάται, «με αρχαία μάτια, σίγουρα ένας βασιλιάς».

«Είναι αδύνατο να γνωρίζουμε αν η Σμιθ ήταν πραγματικά τόσο συγκροτημένη και στοχαστική ως παιδί ή αν η νοσταλγία έχει αλλοιώσει την οπτική της. Αυτό που είναι αναμφισβήτητο, όμως, είναι ότι το εξαιρετικό καλλιτεχνικό της μάτι και η ευαίσθητη φύση της αναδείχθηκαν σε μια ηλικία που οι υπόλοιποι από εμάς ήμασταν ικανοποιημένοι με το να παίζουμε απλά στις αλάνες» γράφει η Leigh Haber στους Los Angeles Times.

Η Σμιθ θυμάται ότι σε ηλικία 6 ετών έβγαζε περιοδικά Vogue από τους κάδους απορριμμάτων και ένιωθε «βαθιά συγγένεια» με τις εικόνες στις σελίδες τους

Η καταλυτική δύναμη του Πικάσο

Η Σμιθ θυμάται ότι σε ηλικία 6 ετών έβγαζε περιοδικά Vogue από τους κάδους απορριμμάτων και ένιωθε «βαθιά συγγένεια» με τις εικόνες στις σελίδες τους. Βυθίζεται στον Γέιτς και στα ιρλανδικά λαϊκά παραμύθια, ενώ βαριόταν στο σχολείο διαβάζοντας το «Fun With Dick and Jane».

Στην πρώτη της επίσκεψη σε μουσείο τέχνης, η θέαση του έργου του Πικάσο της προκάλεσε μια επιφοίτηση: γεννήθηκε για να γίνει καλλιτέχνιδα. Μια δεκαετία αργότερα, επιβιβάζεται σε λεωφορείο με προορισμό τη Νέα Υόρκη.

«Σε αυτό το σημείο, περίπου στο ένα τρίτο του βιβλίου, μπαίνουμε στη δίνη του ταλέντου και της φιλοδοξίας της Πάτι Σμιθ» σχολιάζει η Leigh Haber. Ο ρυθμός των απομνημονευμάτων επιταχύνεται. Μια αλχημεία διαποτίζει κάθε τυχαία συνάντηση. Οι ευκαιρίες αφθονούν. Όπου κι αν γυρίσει, υπάρχουν ταλαντούχοι φωτογράφοι, ποιητές, θεατρικοί συγγραφείς και μουσικοί που την ενθαρρύνουν και την υποστηρίζουν.

«Δεν κάναμε το δίσκο μας για να αποκτήσουμε φήμη και πλούτο. Τον κάναμε για τους γνωστούς και άγνωστους καλλιτέχνες, τους περιθωριοποιημένους, τους απομονωμένους, τους αποκηρυγμένους»

Photo: Wikimedia Commons

Σαν ένα μποέμ παραμύθι

Γράφει ποίηση και βρίσκει την αδελφή ψυχή της στο πρόσωπο του φωτογράφου Ρόμπερτ Μάπλθορπ. Γνωρίζει τον ηθοποιό και σκηνοθέτη Σαμ Σέπαρντ, ο οποίος χρησιμοποιεί ένα ποίημά της σε ένα θεατρικό έργο που γράφει.

Γνωρίζει τον συγγραφέα Γουίλιαμ Μπάροουζ, κάνει μια ανάγνωση με τον μπητ ποιητή Άλεν Γκίνσμπεργκ. Δημιουργεί μια μουσική συνεργασία με τον κιθαρίστα Λένι Κέι και αρχίζει να απαγγέλλει την ποίησή της, με πνευματική έμπνευση από τον 19ο αιώνα και τον Γάλλο ποιητή Αρθούρο Ρεμπώ.

Η ιστορία της Σμιθ ξετυλίγεται σαν ένα μποέμ παραμύθι. Η τύχη είναι με το μέρος της, ενισχυμένη από μια σθεναρή πεποίθηση στο δικό της εξατομικευμένο όραμα. «Δεν υπήρχε σχέδιο, δεν υπήρχε σχεδιασμός», γράφει για εκείνη την εποχή, «απλώς μια οργανική αναταραχή που με οδήγησε από το γραπτό στο προφορικό λόγο».

Ο Μπομπ Ντίλαν γίνεται μέντοράς της. Η φήμη της γιγαντώνεται με την κυκλοφορία του «Horses» το 1975 και την διεθνή περιοδεία που ακολούθησε, αλλά διατηρεί τη στάση μιας ασκητικής. Γράφει: «Δεν κάναμε το δίσκο μας για να αποκτήσουμε φήμη και πλούτο. Τον κάναμε για τους γνωστούς και άγνωστους καλλιτέχνες, τους περιθωριοποιημένους, τους απομονωμένους, τους αποκηρυγμένους».

Photo: Wikimedia Commons

Χάνει τους άνδρες που αγαπάει

Η πορεία της Σμιθ ως ροκ σταρ εκτρέπεται από τον έρωτά της με τον Αμερικανό κιθαρίστα Φρεντ Σόνικ Σμιθ, για τον οποίο εγκαταλείπει την καριέρα της στο αποκορύφωμά της, παρά τις συμβουλές πολλών από τους πιο κοντινούς της ανθρώπους. Αλλά όπως με κάθε απόφαση που έχει πάρει ποτέ, δεν μπορεί να μεταπειστεί.

«Σε αυτό το οικείο τμήμα του βιβλίου, έχουμε μια γεύση από δύο παθιασμένους καλλιτέχνες που βρίσκονται σε χειμερία νάρκη, ερωτευμένοι» συνεχίζει η Leigh Haber. «Παντρεύονται, κάνουν δύο παιδιά και καλλιεργούν μια εκκεντρική εκδοχή της οικογενειακής ευτυχίας.

»Όμως η σκληρή πραγματικότητα παρεμβαίνει και οι απώλειες αρχίζουν να συσσωρεύονται. Η Σμιθ χάνει τον έναν μετά τον άλλον τους άνδρες που αγαπάει περισσότερο — τον Ρόμπερτ, μετά τον Φρεντ και τέλος τον αγαπημένο της αδελφό, τον Τοντ. Αυτές οι απώλειες στοιχειώνουν τις αναμνήσεις της. Η Σμιθ τις αντιμετωπίζει επιστρέφοντας στη σκηνή με μια νέα, έντονη δίψα».

«Όλα πρέπει να φύγουν»

Στο τέλος του βιβλίου η Σμιθ συνεχίζει να πενθεί, θρηνώντας την απώλεια άλλων αγαπημένων προσώπων — των γονιών της, της Σούζαν Σόνταγκ, του Σαμ Σέπαρντ.

Στα 78 της, αναλογίζεται τη διαδικασία του «αποχωρισμού» — την οποία περιγράφει ως ένα από τα πιο δύσκολα καθήκοντα της ζωής. «Βουτάμε ξανά στην άβυσσο από την οποία προσπαθήσαμε να βγούμε και βρισκόμαστε σε μια άλλη στροφή του τροχού», γράφει.

«Και αφού βρούμε τη δύναμη να το κάνουμε, ξεκινάμε την οδυνηρή αλλά και υπέροχη διαδικασία του αποχωρισμού».

«Όλα πρέπει να φύγουν», καταλήγει. «Τα πολύτιμα κομμάτια υφάσματος διπλωμένα σε ένα μικρό μπαούλο σαν εγκαταλελειμμένη προίκα, τα βιβλία της ζωής μου, τα μετάλλια στις θήκες τους». Τι θα μείνει πίσω; «Θα κρατήσω το δαχτυλίδι του γάμου μου», γράφει, «και την αγάπη των παιδιών μου».

Το βιβλίο Bread of Angels κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Random

*Με στοιχεία από latimes.com

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Xρηματιστήριο Αθηνών
Χρηματιστήριο Αθηνών: Με το «δεξί» και με +1,4% στο Νοέμβριο

Χρηματιστήριο Αθηνών: Με το «δεξί» και με +1,4% στο Νοέμβριο

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Overthinking: «Φρέναρε» την υπερανάλυση σε λιγότερο από 60”

Overthinking: «Φρέναρε» την υπερανάλυση σε λιγότερο από 60”

OT FORUM
«Η επιχείρηση του μέλλοντος» – Το 6ο ΟΤ FORUM έρχεται…

«Η επιχείρηση του μέλλοντος» – Το 6ο ΟΤ FORUM έρχεται…

inWellness
inTown
sp_banner_Desk
Stream magazin
«Ο κόσμος έλεγε ότι ήμουν νεκρός -και από πολλές απόψεις ήμουν»: Ο Πολ ΜακΚάρτνεϊ για τα χαμένα χρόνια μετά τους Beatles
Music 03.11.25

«Ο κόσμος έλεγε ότι ήμουν νεκρός -και από πολλές απόψεις ήμουν»: Ο Πολ ΜακΚάρτνεϊ για τα χαμένα χρόνια μετά τους Beatles

Το 1969, όταν η μπάντα διαλύθηκε, ο τραγουδιστής Πολ ΜακΚάρτνεϊ ήταν 27 ετών, καταθλιπτικός και βυθισμένος σε μια θάλασσα νομικών και προσωπικών διαμαχών. Δεν είχε πεθάνει, όπως φημολογούνταν, αλλά δυσκολευόταν.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
H Rosalía και η Björk ενώνουν τις φωνές τους στο «Berghain» και η όπερα αγκαλιάζει την avant-pop
Dark-ίλα 31.10.25

H Rosalía και η Björk ενώνουν τις φωνές τους στο «Berghain» και η όπερα αγκαλιάζει την avant-pop

Μεταξύ μιας πολυμελούς ορχήστρας, κάποιων ζώων και μιας προφητικής Björk με τη μορφή πουλιού, το μουσικό βίντεο «Berghain» αποτυπώνει την πιο μυστικιστική και μεταμορφωτική καλλιτεχνική φάση της Rosalía μέχρι σήμερα.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Η αντίστροφη μέτρηση ξεκίνησε: Το MadWalk 2025 αποκαλύπτει το line-up του
inTickets 31.10.25

Η αντίστροφη μέτρηση ξεκίνησε: Το MadWalk 2025 αποκαλύπτει το line-up του

Η βραδιά της μουσικής, της μόδας και της λάμψης επιστρέφει. Το MadWalk 2025 by Three Cents θα «προσγειωθεί» στις 26 Νοεμβρίου στο Κλειστό Γήπεδο Παλαιού Φαλήρου, Tae Kwon Do για ένα ακόμα φαντασμαγορικό fashion & music show.

Σύνταξη
Hellenic Music Ensemble: Οι μουσικές του Μάνου Χατζιδάκι και του Μίκη Θεοδωράκη θα «ταξιδέψουν» σε 21 πόλεις και 9 χώρες
Music 29.10.25

Hellenic Music Ensemble: Οι μουσικές του Μάνου Χατζιδάκι και του Μίκη Θεοδωράκη θα «ταξιδέψουν» σε 21 πόλεις και 9 χώρες

Με αφορμή τα 100 χρόνια από τη γέννηση δύο κορυφαίων μορφών της ιστορίας της ελληνικής μουσικής, των Μίκη Θεοδωράκη και Μάνου Χατζιδάκι, το Hellenic Music Ensemble ετοιμάζει μια μεγάλη παγκόσμια περιοδεία τιμώντας το μουσικό τους έργο.

Σύνταξη
Aχαλίνωτος ηδονισμός μέσα από τα μάτια της νεότητας – Αναμνήσεις από την άγρια δεκαετία του ροκ
Backstage stories 28.10.25

Aχαλίνωτος ηδονισμός μέσα από τα μάτια της νεότητας – Αναμνήσεις από την άγρια δεκαετία του ροκ

Από τη σκιά ενός εθισμένου στην κοκαΐνη Ντέιβιντ Μπόουι μέχρι την κατάκτηση της Τζόνι Μίτσελ, απολαυστικά ευανάγνωστες ιστορίες από τον μουσικό δημοσιογράφο και σκηνοθέτη του Almost Famous – Το Uncool του Κάμερον Κρόου βρίσκεται στα βιβλιοπωλεία.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Διονύσης Σαββόπουλος: Ανέκδοτο βίντεο από την τελευταία του πρόβα – Συγκινητικό ευχαριστώ του γιου του
«Αλληλούια» 26.10.25

Διονύσης Σαββόπουλος: Ανέκδοτο βίντεο από την τελευταία του πρόβα – Συγκινητικό ευχαριστώ του γιου του

Θέλοντας να ευχαριστήσει όλους όσοι αποχαιρέτησαν τον μεγάλο τραγουδοποιό, ο γιος του Νιόνιου, Ρωμανός Σαββόπουλος ανάρτησε ένα συγκινητικό, ανέκδοτο βίντεο, του πατέρα του

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Οι Radiohead επιστρέφουν μετά από 7 χρόνια: Ο Τομ Γιορκ μιλά για το πένθος, την κρίση και τη νέα αρχή
Σιωπή & Συνενοχή 26.10.25

Οι Radiohead επιστρέφουν μετά από 7 χρόνια: Ο Τομ Γιορκ μιλά για το πένθος, την κρίση και τη νέα αρχή

Μετά από επτά χρόνια σιωπής, οι Radiohead επιστρέφουν στη σκηνή. Ο Τομ Γιορκ αποκαλύπτει ότι το συγκρότημα «έπρεπε να σταματήσει» μετά το 2018 και μιλά για το πένθος, τη μουσική και τη συμφιλίωση

Σύνταξη
Διονύσης Σαββόπουλος: «Ένωσες τα κομμάτια μας» – Συγκλονιστικοί επικήδειοι από Ιωαννίδη, Φασουλή και Γαλάνη
Δύο αποχαιρετισμοί 25.10.25

Διονύσης Σαββόπουλος: «Ένωσες τα κομμάτια μας» – Συγκλονιστικοί επικήδειοι από Ιωαννίδη, Φασουλή και Γαλάνη

Ο Διονύσης Σαββόπουλος πέρασε πλέον στη στρατόσφαιρα, ως αστρόσκονη. Στο τελευταίο αντίο του εμβληματικού τραγουδοποιού οι επικήδειοι δύο καλλιτεχνών έκαναν τους πάντες να δακρύσουν

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Οι Bon Jovi ανακοίνωσαν περιοδεία – Επιστροφή στις live εμφανίσεις μετά την περιπέτεια της υγείας του Jon
«Ευγνωμοσύνη» 24.10.25

Οι Bon Jovi ανακοίνωσαν περιοδεία – Επιστροφή στις live εμφανίσεις μετά την περιπέτεια της υγείας του Jon

«Αυτή η ανακοίνωση μας γεμίζει χαρά — χαρά που μπορούμε να μοιραστούμε αυτές τις βραδιές μαζί με τους υπέροχους θαυμαστές μας», δήλωσε ο τραγουδιστής των Bon Jovi σε ανακοίνωσή του.

Σύνταξη
Ο frontman των Bob Vylan δηλώνει ότι δεν μετανιώνει που φώναξε «θάνατος στους IDF» στο Glastonbury
Οι συνθήκες 23.10.25

Ο frontman των Bob Vylan δηλώνει ότι δεν μετανιώνει που φώναξε «θάνατος στους IDF» στο Glastonbury

«Γιατί να μετανιώσω; Επειδή έχω ενοχλήσει κάποιον δεξιό πολιτικό ή κάποια δεξιά μέσα ενημέρωσης;», δήλωσε ο frontman των Bob Vylan για τις αντιδράσεις που προκάλεσε η περφόρμανς τους στο Glastonbury.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Διονύσης Σαββόπουλος: Έτσι γράφτηκε το Ζεϊμπέκικο – Η οργή της Χούντας, η ποπ Μπέλου και ο Καζαντζίδης
Ύμνος 22.10.25

Διονύσης Σαββόπουλος: Έτσι γράφτηκε το Ζεϊμπέκικο – Η οργή της Χούντας, η ποπ Μπέλου και ο Καζαντζίδης

Το Ζεϊμπέκικο, ένα από τα πολλά κομμάτια που ο Διονύσης Σαββόπουλος μας κληροδότησε για να θυμόμαστε τις ρίζες μας είναι η ροκ κάθαρση μιας Ελλάδας με ψυχή ανθεκτικά λαϊκή -και προδομένη

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
inStream - Ροή Ειδήσεων
Δημοσκόπηση: Τα πρόσωπα του αριστερού ημισφαιρίου – Οδηγεί την «κούρσα» ο Αλ. Τσίπρας
Τάσεις και δυναμικές 03.11.25

Δημοσκόπηση: Τα πρόσωπα του αριστερού ημισφαιρίου – Οδηγεί την «κούρσα» ο Αλ. Τσίπρας

Οι τάσεις και οι δυναμικές στο κεντροαριστερό ακροατήριο σε σχέση με πολιτικές, ιδεολογικές ταυτότητες και πρόσωπα του χώρου, σε νέα έρευνα κοινής γνώμης.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Ο Τζον Μάλκοβιτς μοντέλο για μια μέρα στην πιο στιλάτη φωτογράφηση ως το νέο πρόσωπο του JW Anderson
Μόδα και χαρακτήρας 03.11.25

Ο Τζον Μάλκοβιτς μοντέλο για μια μέρα στην πιο στιλάτη φωτογράφηση ως το νέο πρόσωπο του JW Anderson

Ο ηθοποιός με την έντονη προσωπικότητα, Τζον Μάλκοβιτς, χαλαρώνει στην τελευταία καμπάνια του JW Anderson μέσα σε ρούχα και αξεσουάρ από τη συλλογή Resort 2026.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
ΠΑΣΟΚ: Αστερίσκοι Δούκα στο δρόμο προς το συνέδριο – Έξι προτάσεις για την πορεία του κόμματος
Πολιτική Γραμματεία 03.11.25

Αστερίσκοι Δούκα στο δρόμο προς το συνέδριο του ΠΑΣΟΚ - Έξι προτάσεις για την πορεία του κόμματος

Επιστολή στη συνεδρίαση της της Κεντρικής Οργανωτικής Επιτροπής του Συνεδρίου του ΠΑΣΟΚ έστειλε ο Χάρης Δούκας. Ο Δήμαρχος Αθηναίων καταθέτει «έξι προτάσεις» και εφιστά την προσοχή για τις σημαντικές πολιτικές αποφάσεις που θα πρέπει να ληφθούν στο Συνέδριο.

Σύνταξη
Βορίζια: Το άγνωστο επεισόδιο και οι διαπραγματεύσεις – Τι αποκαλύπτει ο «σαστάς» που μεσολάβησε να κλείσει η βεντέτα
Ελλάδα 03.11.25

Βορίζια: Το άγνωστο επεισόδιο και οι διαπραγματεύσεις – Τι αποκαλύπτει ο «σαστάς» που μεσολάβησε να κλείσει η βεντέτα

Ο «σαστάς» είναι βέβαιος πως αν την υπόθεση είχαν διαχειριστεί αποκλειστικά τα γηραιότερα μέλη των δύο οικογενειών, η κατάληξη θα ήταν διαφορετική και ο σασμός θα είχε πετύχει στα Βορίζια

Σύνταξη
66ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης: Η Ιζαμπέλ Ιπέρ δηλώνει «πολύ άπιστη με τους ρόλους που υποδύομαι»
66ο ΦΚΘ 03.11.25

66ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης: Η Ιζαμπέλ Ιπέρ δηλώνει «πολύ άπιστη με τους ρόλους που υποδύομαι»

Η πολυβραβευμένη και τολμηρή Ιζαμπέλ Ιπέρ είναι μια από τις μεγάλες καλεσμένες του 66ου Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης, όπου θα προβληθεί και η νέα της ταινία Η πιο πλούσια γυναίκα του κόσμου.

Μαρία Κωνσταντοπούλου
Μαρία Κωνσταντοπούλου
Η στόχευση του Μέντι, η έδρα και η… Νάπολι
On Field 03.11.25

Η στόχευση του Μέντι, η έδρα και η… Νάπολι

Που θέλει ο Ισπανός τεχνικός να «χτυπήσει» ο Ολυμπιακός την Αϊντχόφεν, η ατάκα για μεγάλη προσοχή και ο κόσμος στην… εξίσωση ενός μεγάλου αγώνα

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Γαλλία: Τελειώνει ο χρόνος για τη ψήφιση του προϋπολογισμού – Οι κινήσεις των κομμάτων της αντιπολίτευσης
Κόσμος 03.11.25

Τελειώνει ο χρόνος στη Γαλλία για τη ψήφιση του προϋπολογισμού - Οι κινήσεις των κομμάτων της αντιπολίτευσης

Στενεύουν τα χρονικά περιθώρια στη Γαλλία. Η εθνοσυνέλευση αναμένεται να χάσει την προθεσμία για την ψήφιση του πρώτου μέρους του προϋπολογισμού, για το 2026.

Σύνταξη
Ουκρανία: Σφοδρές μάχες και ρωσική προέλαση στο Ποκρόφσκ – «Εξολοθρεύσαμε περικυκλωμένους σχηματισμούς»
Χάρτης 03.11.25

Σφοδρές μάχες και ρωσική προέλαση στο Ποκρόφσκ - «Εξολοθρεύσαμε περικυκλωμένους ουκρανικούς σχηματισμούς»

Τα στρατεύματα της Ρωσίας προελαύνουν στην κατεστραμμένη πόλη. Σφοδρές μάχες κοντά στον σιδηροδρομικό σταθμό. Η Ουκρανία λέει ότι απέτρεψε προσπάθεια διακοπής της γραμμής ανεφοδιασμού.

Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Ανδρουλάκης: Κεντρική μας επιλογή η διαφάνεια – Να σταματήσουμε να πυροβολούμε τα πόδια μας χωρίς λόγο
Πολιτική Γραμματεία 03.11.25

Κεντρική επιλογή μας η διαφάνεια, λέει ο Ανδρουλάκης και κάνει έκκληση ενότητας - «Να μην πυροβολούμε τα πόδια μας»

Η εισήγηση του Νίκου Ανδρουλάκη στην Πολιτική Γραμματεία του ΠΑΣΟΚ είχε μηνύματα και προς τις διαφορετικές φωνές στο εσωτερικό. Νέα πυρά προς τον Τσίπρα

Σύνταξη
Εξεταστική: Ούτε ο Στρατάκος ήξερε, άκουσε ή είδε για ΟΠΕΚΕΠΕ – «Δεν είχα θεσμική ιδιότητα, δεν έκανα παρέμβαση για παράνομη πράξη»
Πολιτική Γραμματεία 03.11.25

Εξεταστική: Ούτε ο Στρατάκος ήξερε, άκουσε ή είδε για ΟΠΕΚΕΠΕ – «Δεν είχα θεσμική ιδιότητα, δεν έκανα παρέμβαση για παράνομη πράξη»

Ο πρώην γενικός γραμματέας του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης Γιώργος Στρατάκος αρνήθηκε κάθε σχέση με τον ΟΠΕΚΕΠΕ - Τι είπε για τον Γιώργο Ξυλούρη

Παναγιώτης Τζαννετάτος
Παναγιώτης Τζαννετάτος
«A State Film» – Τα αρχεία προπαγάνδας της Αλβανίας του Χότζα αποκαλύπτουν το πάθος για τον κινηματογράφο
Πολιτική αφήγηση 03.11.25

Τα αρχεία προπαγάνδας της Αλβανίας του Χότζα αποκαλύπτουν το πάθος για τον κινηματογράφο

Το νέο ντοκιμαντέρ «A State Film» σε σκηνοθεσία Ρόλαντ Σέικο, αντλεί από ένα τεράστιο αρχείο επίσημων βίντεο που γυρίστηκαν υπό το καθεστώς του Αλβανού ηγέτη Ενβέρ Χότζα.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Κίνα: Διαψεύδει τους ισχυρισμούς Τραμπ ότι κάνει πυρηνικές δοκιμές – Καλεί τις ΗΠΑ να τηρήσουν το μορατόριουμ
Μήνυμα του Πεκίνου 03.11.25

Η Κίνα διαψεύδει τους ισχυρισμούς Τραμπ ότι κάνει πυρηνικές δοκιμές - Καλεί τις ΗΠΑ να τηρήσουν το μορατόριουμ

Η Κίνα, μέσω δηλώσεων της εκπροσώπου Τύπου του υπουργείου Εξωτερικών της, Μάο Νινγκ αρνείται ότι πραγματοποιεί μυστικές πυρηνικές δοκιμές

Νεκτάριος Δαργάκης
Νεκτάριος Δαργάκης
Σημείο αναφοράς για την νεολαία ο Δήμος Πειραιά-Ολοκληρώθηκε με επιτυχία το Φεστιβάλ Νέων
Γιορτή 03.11.25

Σημείο αναφοράς για την νεολαία ο Δήμος Πειραιά-Ολοκληρώθηκε με επιτυχία το Φεστιβάλ Νέων

Το φεστιβάλ συγκέντρωσε νέους και νέες από όλη την Αττική, προσφέροντας ένα τριήμερο γεμάτο μουσική, εργαστήρια, συζητήσεις, κοινωνικές και καλλιτεχνικές δράσεις.

Σύνταξη
Ο Λανουά έχασε την ασπίδα του
On Field 03.11.25

Ο Λανουά έχασε την ασπίδα του

Στο κάδρο και οι ξένοι διαιτητές, εκτεθειμένος ο Λανουά, αν και οι ξένοι ρέφερι την προηγούμενη σεζόν αποτέλεσαν την συνταγή για σταθερότητα στην ελληνική διαιτησία

Βάιος Μπαλάφας
Must Read
Η ταλαιπωρία του ΧΑ, τι περιμένουν οι ξένοι από τις τράπεζες, παίρνει ανάσες η οικοδομή, η πρόταση για την ενέργεια που… πάει και έρχεται, τι συμβαίνει με την Avramar

Η ταλαιπωρία του ΧΑ, τι περιμένουν οι ξένοι από τις τράπεζες, παίρνει ανάσες η οικοδομή, η πρόταση για την ενέργεια που… πάει και έρχεται, τι συμβαίνει με την Avramar

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Δευτέρα 03 Νοεμβρίου 2025
Απόρρητο