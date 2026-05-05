magazin
Τρίτη 05 Μαϊου 2026
weather-icon 23o
Stream

in
magazin

# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΙΡΑΝ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΡΑΜΠ
# ΤΕΜΠΗ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΕΠΣΤΑΪΝ
# ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Η έμπνευση πίσω από τις πιο ιδιαίτερες εμφανίσεις του Met Gala 2026
Art 05 Μαΐου 2026, 20:10

Η έμπνευση πίσω από τις πιο ιδιαίτερες εμφανίσεις του Met Gala 2026

Με dress code «Fashion is Art», το Met Gala 2026 μετέτρεψε το κόκκινο χαλί σε ζωντανή πινακοθήκη

Ευγενία Κοτρώτσιου
ΕπιμέλειαΕυγενία Κοτρώτσιου
A
A
Vita.gr
Weaponised empathy: Όταν η ενσυναίσθηση μπορεί να χρησιμοποιηθεί εναντίον σας

Weaponised empathy: Όταν η ενσυναίσθηση μπορεί να χρησιμοποιηθεί εναντίον σας

Spotlight

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης

Προσθήκη του in.gr στην Google

Το Met Gala 2026 είχε φέτος έναν ξεκάθαρο στόχο: να αποδείξει ότι το κόκκινο χαλί μπορεί να λειτουργήσει σαν προέκταση ενός μουσείου. Με dress code το «Fashion is Art» και αφορμή τη νέα έκθεση του Costume Institute, Costume Art, που ανοίγει για το κοινό στις 10 Μαΐου, οι καλεσμένοι κλήθηκαν να αντιμετωπίσουν το σώμα όχι απλώς ως φορέα ρούχων, αλλά ως καμβά.

Άλλοι επέλεξαν να παραπέμψουν σε γλυπτά, άλλοι σε πίνακες, άλλοι σε ολόκληρα καλλιτεχνικά κινήματα. Το αποτέλεσμα ήταν μια σειρά εμφανίσεων που δεν έμειναν στην εντυπωσιακή ραπτική, αλλά προσπάθησαν να συνομιλήσουν απευθείας με την ιστορία της τέχνης.

Ακολουθούν δέκα παρουσίες που κατάφεραν να υπηρετήσουν με τον πιο χαρακτηριστικό τρόπο το φετινό θέμα.

Χάιντι Κλουμ: Μια «μαρμάρινη» μεταμόρφωση

Η Χάιντι Κλουμ στο Met Gala έκανε αυτό που ξέρει καλά: χρησιμοποίησε τη θεματική αφορμή για να μεταμορφωθεί σχεδόν ολοκληρωτικά. Η εμφάνισή της παρέπεμπε στο περίφημο γλυπτό Veiled Vestal του Ιταλού Ραφαέλε Μόντι, έργο του 1847.

Με λάτεξ και αφρό, το look έδινε την αίσθηση πέτρας, σαν το σώμα της να είχε γίνει άγαλμα. Η αναφορά δεν ήταν τυχαία: τα μαρμάρινα γλυπτά με ντραπέ υφάσματα έγιναν ιδιαίτερα δημοφιλή τον 18ο αιώνα, ακριβώς επειδή κατάφερναν να δημιουργούν την ψευδαίσθηση της διαφάνειας πάνω σε ένα σκληρό υλικό.

Στην περίπτωση της Κλουμ, αυτή η ιδέα μεταφέρθηκε στο κόκκινο χαλί ως θεατρική, σχεδόν γλυπτική μεταμφίεση.

REUTERS/Daniel Cole

Το Veiled Vestal — ή La vestale velata στα ιταλικά — είναι γλυπτό του Ραφαέλε Μόντι, φιλοτεχνημένο το 1847.

Το Veiled Vestal — ή La vestale velata στα ιταλικά — είναι γλυπτό του Ραφαέλε Μόντι, φιλοτεχνημένο το 1847

Λουκ Έβανς: Δέρμα, Tom of Finland και queer εικονογραφία

Ο Λουκ Έβανς επέλεξε μια εντελώς διαφορετική διαδρομή στο φετινό Met Gala. Με ένα δερμάτινο look από την κορυφή ως τα νύχια, σχεδιασμένο από τον Palomo Spain, παρέπεμψε στο έργο του Φινλανδού καλλιτέχνη Τουόκο Βάλιο Λάακσονεν, γνωστού διεθνώς ως Tom of Finland.

Ο Λάακσονεν δημιούργησε εικόνες ομοερωτικής φαντασίας που έγιναν βασικό κομμάτι της queer κουλτούρας. Η αισθητική του, αναγνωρίσιμη και έντονα φορτισμένη, επηρέασε εμβληματικές μορφές όπως ο Φρέντι Μέρκιουρι και άνοιξε δρόμους στην παγκόσμια queer αναπαράσταση.

Η εμφάνιση του Έβανς δεν ήταν απλώς μια στιλιστική αναφορά στο δέρμα ως υλικό, αλλά μια σαφής υπόμνηση του πώς η τέχνη μπορεί να γίνει πολιτισμικό σύμβολο.

REUTERS/Daniel Cole

Μπεν Πλατ: Ο Ζορζ Σερά πάνω σε κοστούμι

Ο Μπεν Πλατ φόρεσε ένα κατά παραγγελία κοστούμι Tanner Fletcher, ζωγραφισμένο στο χέρι και κεντημένο, με εμφανή αναφορά στον Ζορζ Σερά.

Το σακάκι του παρέπεμπε συγκεκριμένα στο έργο A Sunday Afternoon on the Island of La Grande Jatte του 1884, έναν από τους πιο γνωστούς πίνακες του Γάλλου μετα-ιμπρεσιονιστή. Το ίδιο έργο ενέπνευσε και το μιούζικαλ του Στίβεν Σόντχαϊμ A Sunday in the Park with George.

Η επιλογή είχε ιδιαίτερο ενδιαφέρον, καθώς ο Σερά συνδέθηκε με τον πουαντιγισμό, δηλαδή την τεχνική των εξαιρετικά μικρών πινελιών. Στο Met Gala, αυτή η ζωγραφική γλώσσα μεταφράστηκε σε ύφασμα, κέντημα και χειροποίητη λεπτομέρεια.

REUTERS/Daniel Cole

«Ένα κυριακάτικο απόγευμα στο νησί Λα Γκραντ Ζατ», Ζορζ Σερά, 1884

A Sunday Afternoon on the Island of La Grande Jatte, Ζορζ Σερά, 1884

Ντρι Χέμινγουεϊ: Ο ελισαβετιανός γιακάς σε σύγχρονη εκδοχή

Η Ντρι Χέμινγουεϊ εμφανίστηκε στο κόκκινο χαλί του Met Gala με δημιουργία από τη συλλογή Valentino Spring/Summer 2026 Couture του Αλεσάντρο Μικέλε, συνδυασμένη με ντραπέ κοσμήματα από εργαστηριακά διαμάντια της Pandora.

Το κεντρικό στοιχείο της εμφάνισης ήταν μια υπερμεγέθης, ρευστή εκδοχή του ελισαβετιανού γιακά, διακοσμημένη σε χρυσούς τόνους. Το αποτέλεσμα θύμιζε ιστορικά πορτρέτα, όπως τη Μαρκησία Μπριτζίδα Σπινόλα Ντόρια του Πέτερ Πάουλ Ρούμπενς, αλλά χωρίς να μένει σε μια απλή αναπαράσταση εποχής.

Η εμφάνιση έπαιζε με τον όγκο, τη θεατρικότητα και την ιδέα του λαιμού και του προσώπου ως κέντρου ενός εικαστικού κάδρου.

REUTERS/Daniel Cole TPX IMAGES OF THE DAY

Μαρκησία Μπριτζίδα Σπινόλα Ντόρια του Πέτερ Πάουλ Ρούμπενς

Μαρκησία Μπριτζίδα Σπινόλα Ντόρια του Πέτερ Πάουλ Ρούμπενς

Μάιλς Τσάμλεϊ-Γουάτσον: Ένας ξιφομάχος σε κυβιστική σύνθεση

Ο Αμερικανός ξιφομάχος Μάιλς Τσάμλεϊ-Γουάτσον πήρε το θέμα κυριολεκτικά και μετατράπηκε σε κινούμενο κυβιστικό έργο. Περπάτησε στο κόκκινο χαλί του Met Gala με ένα custom κοστούμι γεμάτο αφηρημένα, κυβιστικά μοτίβα, συνδυασμένο με στοιχεία από τον εξοπλισμό της ξιφασκίας.

Ο κυβισμός, που διαδόθηκε στις αρχές του 20ού αιώνα από καλλιτέχνες όπως ο Πάμπλο Πικάσο και ο Ζορζ Μπρακ, στηρίζεται στην αποδόμηση της μορφής και στην παρουσίαση αντικειμένων και σωμάτων μέσα από θραυσματικές οπτικές γωνίες.

Αυτή ακριβώς η λογική φάνηκε στο look του Τσάμλεϊ-Γουάτσον: το σώμα δεν παρουσιάστηκε ως ενιαία γραμμή, αλλά σαν σύνθεση από χρώματα, επιφάνειες και κομμάτια.

Miles Chamley-Watson poses during the Met Gala, an annual fundraising gala held for the benefit of the Metropolitan Museum of Art’s Costume Institute with this year’s theme ‘Costume Art’ in New York City, New York, U.S., May 4, 2026. REUTERS/Daniel Cole

Κένταλ Τζένερ: Η Νίκη της Σαμοθράκης απο ένα T-shirt

Η Κένταλ Τζένερ εμφανίστηκε με φόρεμα GapStudio by Zac Posen, που θύμιζε έντονα τη Νίκη της Σαμοθράκης, το ελληνιστικό άγαλμα του 2ου αιώνα π.Χ. που δεσπόζει στη σκάλα Daru του Λούβρου.

Το look είχε δερμάτινο κορσέ και θώρακα, κατασκευασμένα με ψηφιακή σάρωση, σε μια ισορροπία ανάμεσα στην απόκρυψη και την ανάδειξη του σώματος. Ο Ζακ Πόζεν εξήγησε ότι η ιδέα ξεκίνησε από ένα λευκό T-shirt της Gap, το οποίο τέντωσε, έστριψε και επανερμήνευσε, επιχειρώντας να ενώσει την προσιτή μόδα με την ενδυματολογική τέχνη.

Έτσι, μια από τις πιο διάσημες γλυπτικές μορφές της αρχαιότητας μεταφέρθηκε σε μια σύγχρονη, σχεδόν μινιμαλιστική εκδοχή.

REUTERS/Daniel Cole

Νίκη της Σαμοθράκης

Νίκη της Σαμοθράκης

Χάντερ Σέιφερ: Prada με αφετηρία τον Γκούσταφ Κλιμτ

Η Χάντερ Σέιφερ, γνωστή από το Euphoria και από τη δημόσια δράση της για τα δικαιώματα των τρανς ατόμων, επέλεξε για το Met Gala 2026 μια custom δημιουργία Prada με empire-waist γραμμή, εμπνευσμένη από τον πίνακα Mäda Primavesi του Γκούσταφ Κλιμτ.

Το έργο, που ανήκει στη μόνιμη συλλογή του Met, απεικονίζει την 9χρονη Μέντα Πριμαβέζι, κόρη του Ότο και της Ευγενίας Πριμαβέζι, δύο σημαντικών πατρώνων της αυστριακής τέχνης.

Η εμφάνιση της Σέιφερ δεν αντέγραψε απλώς τον πίνακα. Μετέφερε την ατμόσφαιρά του —το λευκό, τις χρωματικές λεπτομέρειες, την παιδική αλλά και αυστηρά στημένη μορφή— σε μια σύγχρονη Prada σιλουέτα.

REUTERS/Daniel Cole

Mäda Primavesi του Γκούσταφ Κλιμτ (1912–13)

Mäda Primavesi του Γκούσταφ Κλιμτ (1912–13)

Γκρέισι Έιμπραμς: Το «Πορτρέτο της Αντέλε Μπλοχ-Μπάουερ Α’» στο κόκκινο χαλί

Η Γκρέισι Έιμπραμς κινήθηκε επίσης στον κόσμο του Κλιμτ, αλλά μέσα από ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα έργα του: το Πορτρέτο της Αντέλε Μπλοχ-Μπάουερ Α΄, γνωστό και ως Woman in Gold.

Το χρυσό Chanel φόρεμά της λειτούργησε ως ζωντανή αναφορά στον πίνακα του 1907. Η επιλογή είχε και ιστορικό βάρος, καθώς το έργο είχε κλαπεί από τους Ναζί — μια ιστορία που έγινε ευρύτερα γνωστή μέσα από την ταινία Woman in Gold του 2015.

Στο κόκκινο χαλί του Met Gala, η Έιμπραμς δεν παρέπεμπε απλώς σε έναν πίνακα: έφερε μαζί της και την ταραχώδη διαδρομή ενός έργου τέχνης μέσα στον 20ό αιώνα.

REUTERS/Daniel Cole

Πορτρέτο της Αντέλε Μπλοχ-Μπάουερ Α΄

Πορτρέτο της Αντέλε Μπλοχ-Μπάουερ Α΄

Αν Χάθαγουεϊ: Οδή στην αρχαία Ελλάδα

Η Αν Χάθαγουεϊ  στο Met Gala φόρεσε μια δημιουργία Michael Kors Collection, ζωγραφισμένη στο χέρι από τον καλλιτέχνη Πίτερ ΜακΓκαφ. Η έμπνευση προερχόταν από το ποίημα Ode on a Grecian Urn του Τζον Κιτς, του 1819.

Πάνω στο φόρεμα κυριαρχούσε μια μεγάλη μορφή που θύμιζε αρχαιοελληνική θεά, μετατρέποντας την ίδια τη Χάθαγουεϊ σε αντικείμενο τέχνης. Η σύνδεση με την αρχαιότητα ενισχυόταν και από την αισθητική που παρέπεμπε σε αγγεία.

Η εμφάνιση ήταν από τις πιο άμεσες εκδοχές του «φορώ ένα έργο τέχνης».

REUTERS/Daniel Cole

REUTERS/Daniel Cole

Τερακότα καμπανόσχημος κρατήρας, αγγείο που χρησιμοποιούνταν για την ανάμειξη κρασιού και νερού. Αποδίδεται στην Ομάδα Chevron, υποομάδα Archidamos, περ. 350–325 π.Χ.

Aγγείο που χρησιμοποιούνταν για την ανάμειξη κρασιού και νερού, περ. 350–325 π.Χ., Πηγή: metmuseum.org

Ναόμι Γουότς: Dior, νεκρή φύση και τρισδιάστατα λουλούδια

Η Ναόμι Γουότς για το Met Gala 2026 επέλεξε ένα φλοράλ, στράπλες, μακρύ φόρεμα Dior, εμπνευσμένο από έργα της Ολλανδής ζωγράφου Ρέιτσελ Ράους, η οποία έζησε από το 1664 έως το 1750.

Ωστόσο, το στοιχείο που τράβηξε ιδιαίτερα την προσοχή ήταν το μανικιούρ της. Η nail artist Ίραμ Σέλτον χρειάστηκε πέντε ώρες για να τοποθετήσει 30 χειροποίητα τρισδιάστατα λουλούδια, μεταφέροντας τη φλοράλ έμπνευση από το φόρεμα μέχρι την πιο μικρή λεπτομέρεια.


Έτσι, η εμφάνιση δεν έμεινε στη γενική αναφορά στη ζωγραφική της νεκρής φύσης, αλλά ολοκληρώθηκε ως μια συνολική, ανθισμένη σύνθεση.

REUTERS/Daniel Cole

Η Ρέιτσελ Ράους, Λουλούδια σε γυάλινο βάζο, 1704.

Η Ρέιτσελ Ράους, Λουλούδια σε γυάλινο βάζο, 1704.

*Με πληροφορίες από: The Conversation 

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Economy
Αναποτελεσματικό το Fuel Pass: Είχε και ρέστα… η κυβέρνηση

Αναποτελεσματικό το Fuel Pass: Είχε και ρέστα… η κυβέρνηση

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Προσθήκη του in.gr στην Google
Vita.gr
Weaponised empathy: Όταν η ενσυναίσθηση μπορεί να χρησιμοποιηθεί εναντίον σας

Weaponised empathy: Όταν η ενσυναίσθηση μπορεί να χρησιμοποιηθεί εναντίον σας

Κόσμος
Επιμένει ο Τραμπ: Έχουμε καταστρέψει πλήρως τον στρατό του Ιράν – Δεν θα αφήσουμε τους τρελούς να αποκτήσουν πυρηνικά

Επιμένει ο Τραμπ: Έχουμε καταστρέψει πλήρως τον στρατό του Ιράν – Δεν θα αφήσουμε τους τρελούς να αποκτήσουν πυρηνικά

inWellness
inTown
sp_banner_Desk
Stream magazin
Ιράν: Αποσύρεται από την Μπιενάλε της Βενετίας λίγες ημέρες πριν από τα εγκαίνια
Art 05.05.26

Ιράν: Αποσύρεται από την Μπιενάλε της Βενετίας λίγες ημέρες πριν από τα εγκαίνια

Η Τεχεράνη δεν θα συμμετάσχει τελικά στη φετινή Μπιενάλε, σε μια διοργάνωση που ήδη σημαδεύεται από παραιτήσεις, πολιτικές εντάσεις και διαμάχες για Ισραήλ και Ρωσία

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
«NoMuds» – Είκοσι σύγχρονοι κεραμίστες δίνουν σχήμα στον χρόνο που περνάει
Πηλός 05.05.26

«NoMuds» - Είκοσι σύγχρονοι κεραμίστες δίνουν σχήμα στον χρόνο που περνάει

Η ομαδική έκθεση «NoMuds» παρουσιάζεται στον πολυχώρο FOUAR στην Αθήνα, συγκεντρώνοντας 20 σύγχρονους κεραμίστες που αναδεικνύουν τη δυναμική και την εξέλιξη της ελληνικής κεραμικής τέχνης.

Σύνταξη
Ο Banksy επιβεβαίωσε ότι το μυστήριο άγαλμα στο κέντρο του Λονδίνου είναι δικό του
«Δεν μου αρέσει!» 01.05.26

«Ο θρύλος επέστρεψε» - Ο Banksy επιβεβαίωσε ότι το μυστήριο άγαλμα στο κέντρο του Λονδίνου είναι δικό του

Μετά από περίπου 24 ώρες μυστηρίου, ο Banksy ανέβασε ένα βίντεο στα social media επιβεβαιώνοντας ότι το άγαλμα στην Waterloo Place είναι δικό του έργο

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Αυτό το άγαλμα στο κέντρο του Λονδίνου είναι έργο του Banksy;
Μυστήριο 30.04.26

Ένα άγαλμα εμφανίστηκε ξαφνικά στο κέντρο του Λονδίνου και όλοι αναρωτιούνται αν είναι το νέο έργο του Banksy

Την Τετάρτη ένα άγαλμα έκανε ξαφνικά την εμφάνισή του στην Waterloo Place του Λονδίνου, φέρει την υπογραφή του Banksy, αλλά κανείς δεν ξέρει αν είναι έργο του διάσημου street artist

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Μαγιό, θαλασσινό αλάτι και το αγόρι μου – Πώς ήταν η Ίμπιζα στα ’70s
Φυσικό φως 29.04.26

Μαγιό, θαλασσινό αλάτι και το αγόρι μου - Πώς ήταν η Ίμπιζα στα '70s

Η Ίμπιζα των '70s δεν έχει καμία σχέση με αυτό που γνωρίζουμε σήμερα. Τότε μιλούσαμε για μποεμ τύπους που διάβαζαν εφημερίδα σε τοπικά καφέ, ενόσω τα μπαρ του νησιού είχαν ακόμη χαρακτήρα,

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Μπιενάλε: Εκτός βραβείων οι καλλιτέχνες από χώρες που κατηγορούνται για εγκλήματα πολέμου – «Προπαγάνδα» βλέπει το Ισραήλ
Τέχνη & πολιτική 29.04.26

Μπιενάλε: Εκτός βραβείων οι καλλιτέχνες από χώρες που κατηγορούνται για εγκλήματα πολέμου – «Προπαγάνδα» βλέπει το Ισραήλ

Η απόφαση της επιτροπής της Μπιενάλε να αποκλείσει από βραβεία χώρες «των οποίων οι ηγέτες διώκονται για εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας» προκαλεί έντονες αντιδράσεις από το Ισραήλ

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Το Τσερνόμπιλ αρνείται να πεθάνει σαράντα χρόνια μετά – Ένα σπαρακτικό λεύκωμα αντοχής
Σπουδαίες εικόνες 26.04.26

Το Τσερνόμπιλ αρνείται να πεθάνει σαράντα χρόνια μετά – Ένα σπαρακτικό λεύκωμα αντοχής

Μέσα από τον φακό του Πιερπάολο Μιττίκα, το Τσερνόμπιλ παύει να είναι ένας νεκρός τόπος και μετατρέπεται σε ένα ζωντανό εργαστήριο ανθρώπινης ανθεκτικότητας

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Για την Μπιενάλε της Βενετίας, τέχνη και εγκλήματα πολέμου δεν πάνε μαζί
Πολιτική και τέχνη 23.04.26

Για την Μπιενάλε της Βενετίας, τέχνη και εγκλήματα πολέμου δεν πάνε μαζί

Η κριτική επιτροπή, με επικεφαλής την ιδρύτρια του Videobrasil, Σολάνζ Φάρκας, δήλωσε ότι η Μπιενάλε της Βενετίας παραμένει προσηλωμένη στην «υπεράσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων».

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Η Ράμα Ντουβάτζι στο στούντιό της – Πρότυπο της αριστερής Gen Ζ, «απειλή» των δεξιών μουσουλμάνων
Kινούμενα σχέδια 20.04.26

Η Ράμα Ντουβάτζι στο στούντιό της - Πρότυπο της αριστερής Gen Ζ, «απειλή» των δεξιών μουσουλμάνων

Περιτριγυρισμένη από τα σχέδιά της και τα κεραμικά της, η Ράμα Ντουβάτζι, μιλάει στο Hyperallergic για την εξελισσόμενη καλλιτεχνική της πορεία και τη νέα της ζωή ως πρώτη κυρία της Νέας Υόρκης.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
«Θεϊκό» ρόστερ για το Βατικανό στη Μπιενάλε Βενετίας 2026
Προσευχή 20.04.26

Πάτι Σμιθ, Μπράϊαν Ίνο και Tζιμ Τζάρμους: «Θεϊκό» ρόστερ για το Βατικανό στη Μπιενάλε Βενετίας 2026

Η Αγία Έδρα επιστρατεύει θρύλους της ροκ και της πειραματικής μουσικής για να μετατρέψει το περίπτερό του Βατικανού στην Μπιενάλε Βενετίας 2026 σε μια μοναδική «λυρική προσευχή»

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
inStream - Ροή Ειδήσεων
LIVE: Άρσεναλ – Ατλέτικο Μαδρίτης
Champions League 05.05.26

LIVE: Άρσεναλ – Ατλέτικο Μαδρίτης

LIVE: Άρσεναλ – Ατλέτικο Μαδρίτης. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Άρσεναλ – Ατλέτικο Μαδρίτης για τη ρεβάνς των ημιτελικών του Champions League. Τηλεοπτικά από COSMOTE SPORT 1.

Σύνταξη
Ασφυξία από τα ενοίκια – Πού έχουν φτάσει οι τιμές [πίνακες]
Στεγαστική κρίση 05.05.26

Ασφυξία από τα ενοίκια – Πού έχουν φτάσει οι τιμές [πίνακες]

Ούτε λίγο ούτε πολύ το 28,9% του πληθυσμού δαπανά πάνω από το 40% του εισοδήματος του για στέγη σύμφωνα με τα στοιχεία της Εurostat, όταν ο αντίστοιχος μέσος ευρωπαϊκός όρος εκτιμάται στο 8,2%

Ανδρομάχη Παύλου
Ανδρομάχη Παύλου
Θύμα deepfake η Τζόρτζια Μελόνι – Καταγγέλλει ημίγυμνη φωτογραφία της στο Χ, κατασκευασμένη με ΑΙ
Τεχνητή νοημοσύνη 05.05.26

Θύμα deepfake η Τζόρτζια Μελόνι – Καταγγέλλει ημίγυμνη φωτογραφία της στο Χ, κατασκευασμένη με ΑΙ

Η Τζόρτζια Μελόνι κατήγγειλε τη διακίνηση deepfake φωτογραφιών στην ηλεκτρονική πλατφόρμα Χ, όπου την παρουσιάζουν ημίγυμνη και σε προσωπικές στιγμές. Και κάλεσε το κοινό να είναι πολύ προσεκτικό και να διασταυρώνει τις πληροφορίες.

Σύνταξη
Αποστολάκη: Η κυβέρνηση δεν μπορεί να εμφανίζεται ως προστάτης των νοικοκυριών
Επικαιρότητα 05.05.26

Αποστολάκη: Η κυβέρνηση δεν μπορεί να εμφανίζεται ως προστάτης των νοικοκυριών

«Δεν θα δώσουμε λευκή επιταγή» σημείωσε η βουλευτής του ΠΑΣΟΚ Μιλένα Αποστολάκη, κατηγορώντας την κυβέρνηση ότι βάφτισε μια καθυστερημένη ευρωπαϊκή υποχρέωση ως «γενναία εθνική πρωτοβουλία».

Σύνταξη
LIVE: Μονακό – Ολυμπιακός
Euroleague 05.05.26

LIVE: Μονακό – Ολυμπιακός

LIVE: Μονακό – Ολυμπιακός. Παρακολουθήστε live στις 20:45 την εξέλιξη της αναμέτρησης Μονακό – Ολυμπιακός για το Game 3 των play offs της Euroleague. Τηλεοπτικά από Novasports Prime.

Σύνταξη
Θεοδωρικάκος: Έτοιμο το νομοσχέδιο για το πλαφόν στις χρεώσεις των δανείων
Τι είπε ο Θεοδωρικάκος 05.05.26

Έτοιμο το νομοσχέδιο για το πλαφόν στις χρεώσεις των δανείων

«Ας αφήσει λοιπόν το ΠΑΣΟΚ τα ψέματα και όταν έρθει η ώρα στη Βουλή να ψηφίσει το νομοσχέδιο προστασίας των καταναλωτών μαζί με τη Νέα Δημοκρατία», τόνισε ο υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος

Σύνταξη
Υποκλοπές: Καταδικάζει έντονα την αρχειοθέτηση – «θάψιμο» Τζαβέλλα και ο Δικηγορικός Σύλλογος Πειραιά
Ελλάδα 05.05.26

Υποκλοπές: Καταδικάζει έντονα την αρχειοθέτηση – «θάψιμο» Τζαβέλλα και ο Δικηγορικός Σύλλογος Πειραιά

Παράλληλα, ο Δικηγορικός Σύλλογος Πειραιά καταδικάζει έντονα τον Κωνσταντίνο Τζαβέλλα για το γεγονός ότι επιλήφθηκε ο ίδιος της υπόθεσης των υποκλοπών παρότι είχε προσωπική εμπλοκή

Μίνα Μουστάκα
Μίνα Μουστάκα
Τέλος στο… χαλί/χάλι της Μπόντο/Γκλιμτ, ξεκίνησε η ανέγερση του νέου της γηπέδου (Pics)
Ποδόσφαιρο 05.05.26

Τέλος στο… χαλί/χάλι της Μπόντο/Γκλιμτ, ξεκίνησε η ανέγερση του νέου της γηπέδου (Pics)

Απίστευτο κι όμως, αληθινό, το... ακατάλληλο Aspmyra Stadion και μεγάλο όπλο της Μπόντο/Γκλιμτ, με τους Νορβηγούς να δαπανούν 100.000.000 € για την ανέγερση της υπερσύγχρονης «Arctic Arena». Ολες οι λεπτομέριες για το... τέλος του «εφιάλτη»!

Νικόλαος Κώτσης
Νικόλαος Κώτσης
Συνάντηση Κικίλια με τον Οικουμενικό Πατριάρχη Bαρθολομαίο – «Μήνυμα ενότητας σε περίοδο διεθνών προκλήσεων»
Πολιτική Γραμματεία 05.05.26

Συνάντηση Κικίλια με τον Οικουμενικό Πατριάρχη Bαρθολομαίο – «Μήνυμα ενότητας σε περίοδο διεθνών προκλήσεων»

Ο υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Βασίλης Κικίλιας, έκανε λόγο για μια συνάντηση «ιδιαίτερης τιμής», υπογραμμίζοντας τη διαρκή προσφορά του Πατριάρχη στον Οικουμενικό Ελληνισμό και την Ορθοδοξία

Σύνταξη
Υποκλοπές: Πως η έρευνα της εισαγγελίας πρωτοδικών μπορεί να «αδειάσει» τον εισαγγελέα του Άρειου Πάγου
Πολιτική Γραμματεία 05.05.26

Υποκλοπές: Πως η έρευνα της εισαγγελίας πρωτοδικών μπορεί να «αδειάσει» τον εισαγγελέα του Άρειου Πάγου

Κι όμως, τα στοιχεία για τις υποκλοπές όπως έχουν προκύψει από τις μαρτυρίες κομβικών προσώπων, αν επαληθευτούν από την εισαγγελία Πρωτοδικών, μπορούν να ακυρώσουν το αφήγημα του Εισαγγελέα του Άρειου Πάγου.

Δημήτρης Τερζής
Δημήτρης Τερζής
ΕΚΤ: Για «μη βιώσιμη» εξάρτηση της Ευρώπης από τα ορυκτά καύσιμα προειδοποιεί η Λαγκάρντ
ΕΚΤ 05.05.26

Για «μη βιώσιμη» εξάρτηση της Ευρώπης από τα ορυκτά καύσιμα προειδοποιεί η Λαγκάρντ

Η Ευρώπη «εισάγει περίπου το 60% της ενέργειάς της, σχεδόν εξ ολοκλήρου από ορυκτά καύσιμα», μια εξάρτηση της οποίας το οικονομικό κόστος εμφανίζεται για άλλη μια φορά, υπογραμμίζει η Κριστίν Λαγκάρντ

Σύνταξη
Το Μουσείο Καζαντζάκη γιορτάζει τη Διεθνή Ημέρα Μουσείων με ελεύθερη είσοδο και θεματική ξενάγηση
Culture Live 05.05.26

Το Μουσείο Καζαντζάκη γιορτάζει τη Διεθνή Ημέρα Μουσείων με ελεύθερη είσοδο και θεματική ξενάγηση

«Ενώνοντας έναν Διαιρεμένο κόσμο με τα Μουσεία» είναι το φετινό εορταστικό θέμα, ενώ η ξενάγηση θα έχει τίτλο «Νίκος Καζαντζάκης: στις αποχρώσεις των ιδεών».

Σύνταξη
Must Read
Ο ΟΤ στο Delphi Economic Forum XI, τα ραντεβού Στουρνάρα, τι «παίζει» με Πτολεμαΐδα 5, το reality check της Aegean, το «7 στα 7» της Bally’s Intralot

Ο ΟΤ στο Delphi Economic Forum XI, τα ραντεβού Στουρνάρα, τι «παίζει» με Πτολεμαΐδα 5, το reality check της Aegean, το «7 στα 7» της Bally’s Intralot

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Τρίτη 05 Μαϊου 2026
Cookies