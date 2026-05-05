Το Met Gala 2026 είχε φέτος έναν ξεκάθαρο στόχο: να αποδείξει ότι το κόκκινο χαλί μπορεί να λειτουργήσει σαν προέκταση ενός μουσείου. Με dress code το «Fashion is Art» και αφορμή τη νέα έκθεση του Costume Institute, Costume Art, που ανοίγει για το κοινό στις 10 Μαΐου, οι καλεσμένοι κλήθηκαν να αντιμετωπίσουν το σώμα όχι απλώς ως φορέα ρούχων, αλλά ως καμβά.

Άλλοι επέλεξαν να παραπέμψουν σε γλυπτά, άλλοι σε πίνακες, άλλοι σε ολόκληρα καλλιτεχνικά κινήματα. Το αποτέλεσμα ήταν μια σειρά εμφανίσεων που δεν έμειναν στην εντυπωσιακή ραπτική, αλλά προσπάθησαν να συνομιλήσουν απευθείας με την ιστορία της τέχνης.

Ακολουθούν δέκα παρουσίες που κατάφεραν να υπηρετήσουν με τον πιο χαρακτηριστικό τρόπο το φετινό θέμα.

Χάιντι Κλουμ: Μια «μαρμάρινη» μεταμόρφωση

Η Χάιντι Κλουμ στο Met Gala έκανε αυτό που ξέρει καλά: χρησιμοποίησε τη θεματική αφορμή για να μεταμορφωθεί σχεδόν ολοκληρωτικά. Η εμφάνισή της παρέπεμπε στο περίφημο γλυπτό Veiled Vestal του Ιταλού Ραφαέλε Μόντι, έργο του 1847.

Με λάτεξ και αφρό, το look έδινε την αίσθηση πέτρας, σαν το σώμα της να είχε γίνει άγαλμα. Η αναφορά δεν ήταν τυχαία: τα μαρμάρινα γλυπτά με ντραπέ υφάσματα έγιναν ιδιαίτερα δημοφιλή τον 18ο αιώνα, ακριβώς επειδή κατάφερναν να δημιουργούν την ψευδαίσθηση της διαφάνειας πάνω σε ένα σκληρό υλικό.

Στην περίπτωση της Κλουμ, αυτή η ιδέα μεταφέρθηκε στο κόκκινο χαλί ως θεατρική, σχεδόν γλυπτική μεταμφίεση.

Λουκ Έβανς: Δέρμα, Tom of Finland και queer εικονογραφία

Ο Λουκ Έβανς επέλεξε μια εντελώς διαφορετική διαδρομή στο φετινό Met Gala. Με ένα δερμάτινο look από την κορυφή ως τα νύχια, σχεδιασμένο από τον Palomo Spain, παρέπεμψε στο έργο του Φινλανδού καλλιτέχνη Τουόκο Βάλιο Λάακσονεν, γνωστού διεθνώς ως Tom of Finland.

Ο Λάακσονεν δημιούργησε εικόνες ομοερωτικής φαντασίας που έγιναν βασικό κομμάτι της queer κουλτούρας. Η αισθητική του, αναγνωρίσιμη και έντονα φορτισμένη, επηρέασε εμβληματικές μορφές όπως ο Φρέντι Μέρκιουρι και άνοιξε δρόμους στην παγκόσμια queer αναπαράσταση.

Η εμφάνιση του Έβανς δεν ήταν απλώς μια στιλιστική αναφορά στο δέρμα ως υλικό, αλλά μια σαφής υπόμνηση του πώς η τέχνη μπορεί να γίνει πολιτισμικό σύμβολο.

Μπεν Πλατ: Ο Ζορζ Σερά πάνω σε κοστούμι

Ο Μπεν Πλατ φόρεσε ένα κατά παραγγελία κοστούμι Tanner Fletcher, ζωγραφισμένο στο χέρι και κεντημένο, με εμφανή αναφορά στον Ζορζ Σερά.

Το σακάκι του παρέπεμπε συγκεκριμένα στο έργο A Sunday Afternoon on the Island of La Grande Jatte του 1884, έναν από τους πιο γνωστούς πίνακες του Γάλλου μετα-ιμπρεσιονιστή. Το ίδιο έργο ενέπνευσε και το μιούζικαλ του Στίβεν Σόντχαϊμ A Sunday in the Park with George.

Η επιλογή είχε ιδιαίτερο ενδιαφέρον, καθώς ο Σερά συνδέθηκε με τον πουαντιγισμό, δηλαδή την τεχνική των εξαιρετικά μικρών πινελιών. Στο Met Gala, αυτή η ζωγραφική γλώσσα μεταφράστηκε σε ύφασμα, κέντημα και χειροποίητη λεπτομέρεια.

Ντρι Χέμινγουεϊ: Ο ελισαβετιανός γιακάς σε σύγχρονη εκδοχή

Η Ντρι Χέμινγουεϊ εμφανίστηκε στο κόκκινο χαλί του Met Gala με δημιουργία από τη συλλογή Valentino Spring/Summer 2026 Couture του Αλεσάντρο Μικέλε, συνδυασμένη με ντραπέ κοσμήματα από εργαστηριακά διαμάντια της Pandora.

Το κεντρικό στοιχείο της εμφάνισης ήταν μια υπερμεγέθης, ρευστή εκδοχή του ελισαβετιανού γιακά, διακοσμημένη σε χρυσούς τόνους. Το αποτέλεσμα θύμιζε ιστορικά πορτρέτα, όπως τη Μαρκησία Μπριτζίδα Σπινόλα Ντόρια του Πέτερ Πάουλ Ρούμπενς, αλλά χωρίς να μένει σε μια απλή αναπαράσταση εποχής.

Η εμφάνιση έπαιζε με τον όγκο, τη θεατρικότητα και την ιδέα του λαιμού και του προσώπου ως κέντρου ενός εικαστικού κάδρου.

Μάιλς Τσάμλεϊ-Γουάτσον: Ένας ξιφομάχος σε κυβιστική σύνθεση

Ο Αμερικανός ξιφομάχος Μάιλς Τσάμλεϊ-Γουάτσον πήρε το θέμα κυριολεκτικά και μετατράπηκε σε κινούμενο κυβιστικό έργο. Περπάτησε στο κόκκινο χαλί του Met Gala με ένα custom κοστούμι γεμάτο αφηρημένα, κυβιστικά μοτίβα, συνδυασμένο με στοιχεία από τον εξοπλισμό της ξιφασκίας.

Ο κυβισμός, που διαδόθηκε στις αρχές του 20ού αιώνα από καλλιτέχνες όπως ο Πάμπλο Πικάσο και ο Ζορζ Μπρακ, στηρίζεται στην αποδόμηση της μορφής και στην παρουσίαση αντικειμένων και σωμάτων μέσα από θραυσματικές οπτικές γωνίες.

Αυτή ακριβώς η λογική φάνηκε στο look του Τσάμλεϊ-Γουάτσον: το σώμα δεν παρουσιάστηκε ως ενιαία γραμμή, αλλά σαν σύνθεση από χρώματα, επιφάνειες και κομμάτια.

Κένταλ Τζένερ: Η Νίκη της Σαμοθράκης απο ένα T-shirt

Η Κένταλ Τζένερ εμφανίστηκε με φόρεμα GapStudio by Zac Posen, που θύμιζε έντονα τη Νίκη της Σαμοθράκης, το ελληνιστικό άγαλμα του 2ου αιώνα π.Χ. που δεσπόζει στη σκάλα Daru του Λούβρου.

Το look είχε δερμάτινο κορσέ και θώρακα, κατασκευασμένα με ψηφιακή σάρωση, σε μια ισορροπία ανάμεσα στην απόκρυψη και την ανάδειξη του σώματος. Ο Ζακ Πόζεν εξήγησε ότι η ιδέα ξεκίνησε από ένα λευκό T-shirt της Gap, το οποίο τέντωσε, έστριψε και επανερμήνευσε, επιχειρώντας να ενώσει την προσιτή μόδα με την ενδυματολογική τέχνη.

Έτσι, μια από τις πιο διάσημες γλυπτικές μορφές της αρχαιότητας μεταφέρθηκε σε μια σύγχρονη, σχεδόν μινιμαλιστική εκδοχή.

Χάντερ Σέιφερ: Prada με αφετηρία τον Γκούσταφ Κλιμτ

Η Χάντερ Σέιφερ, γνωστή από το Euphoria και από τη δημόσια δράση της για τα δικαιώματα των τρανς ατόμων, επέλεξε για το Met Gala 2026 μια custom δημιουργία Prada με empire-waist γραμμή, εμπνευσμένη από τον πίνακα Mäda Primavesi του Γκούσταφ Κλιμτ.

Το έργο, που ανήκει στη μόνιμη συλλογή του Met, απεικονίζει την 9χρονη Μέντα Πριμαβέζι, κόρη του Ότο και της Ευγενίας Πριμαβέζι, δύο σημαντικών πατρώνων της αυστριακής τέχνης.

Η εμφάνιση της Σέιφερ δεν αντέγραψε απλώς τον πίνακα. Μετέφερε την ατμόσφαιρά του —το λευκό, τις χρωματικές λεπτομέρειες, την παιδική αλλά και αυστηρά στημένη μορφή— σε μια σύγχρονη Prada σιλουέτα.

Γκρέισι Έιμπραμς: Το «Πορτρέτο της Αντέλε Μπλοχ-Μπάουερ Α’» στο κόκκινο χαλί

Η Γκρέισι Έιμπραμς κινήθηκε επίσης στον κόσμο του Κλιμτ, αλλά μέσα από ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα έργα του: το Πορτρέτο της Αντέλε Μπλοχ-Μπάουερ Α΄, γνωστό και ως Woman in Gold.

Το χρυσό Chanel φόρεμά της λειτούργησε ως ζωντανή αναφορά στον πίνακα του 1907. Η επιλογή είχε και ιστορικό βάρος, καθώς το έργο είχε κλαπεί από τους Ναζί — μια ιστορία που έγινε ευρύτερα γνωστή μέσα από την ταινία Woman in Gold του 2015.

Στο κόκκινο χαλί του Met Gala, η Έιμπραμς δεν παρέπεμπε απλώς σε έναν πίνακα: έφερε μαζί της και την ταραχώδη διαδρομή ενός έργου τέχνης μέσα στον 20ό αιώνα.

Αν Χάθαγουεϊ: Οδή στην αρχαία Ελλάδα

Η Αν Χάθαγουεϊ στο Met Gala φόρεσε μια δημιουργία Michael Kors Collection, ζωγραφισμένη στο χέρι από τον καλλιτέχνη Πίτερ ΜακΓκαφ. Η έμπνευση προερχόταν από το ποίημα Ode on a Grecian Urn του Τζον Κιτς, του 1819.

Πάνω στο φόρεμα κυριαρχούσε μια μεγάλη μορφή που θύμιζε αρχαιοελληνική θεά, μετατρέποντας την ίδια τη Χάθαγουεϊ σε αντικείμενο τέχνης. Η σύνδεση με την αρχαιότητα ενισχυόταν και από την αισθητική που παρέπεμπε σε αγγεία.

Η εμφάνιση ήταν από τις πιο άμεσες εκδοχές του «φορώ ένα έργο τέχνης».

Ναόμι Γουότς: Dior, νεκρή φύση και τρισδιάστατα λουλούδια

Η Ναόμι Γουότς για το Met Gala 2026 επέλεξε ένα φλοράλ, στράπλες, μακρύ φόρεμα Dior, εμπνευσμένο από έργα της Ολλανδής ζωγράφου Ρέιτσελ Ράους, η οποία έζησε από το 1664 έως το 1750.

Ωστόσο, το στοιχείο που τράβηξε ιδιαίτερα την προσοχή ήταν το μανικιούρ της. Η nail artist Ίραμ Σέλτον χρειάστηκε πέντε ώρες για να τοποθετήσει 30 χειροποίητα τρισδιάστατα λουλούδια, μεταφέροντας τη φλοράλ έμπνευση από το φόρεμα μέχρι την πιο μικρή λεπτομέρεια.

Έτσι, η εμφάνιση δεν έμεινε στη γενική αναφορά στη ζωγραφική της νεκρής φύσης, αλλά ολοκληρώθηκε ως μια συνολική, ανθισμένη σύνθεση.

*Με πληροφορίες από: The Conversation