Εξωφρενικές, αδιάφορες, υπέροχες – Όλες οι εμφανίσεις του Met Gala 2026

Το θεσμοθετημένο πλέον Met Gala έχει συμπεριλάβει με τα χρόνια στις λαμπερές αγκάλες του ηθοποιούς πρώτης γραμμής, παγκόσμιους ποπ σταρ και λίαν προσφάτως γίγαντες της τεχνολογίας για να κοσμούν τη μεγάλη σκάλα του Μητροπολιτικού Μουσείου.

Το φετινό θέμα του γκαλά, «Costume Art», τίμησε την ανοιξιάτικη έκθεση του Costume Institute για το ρόλο του ντυμένου σώματος στην ιστορία της τέχνης. Η εκδήλωση εγκαινίασε τις νέες γκαλερί Condé M. Nast, έκτασης 12.000 τετραγωνικών ποδιών.

Τα «γυμνά» φορέματα

Ο φετινός, ελαφρώς αφηρημένος, κώδικας ενδυμασίας, «Fashion Is Art», ενθάρρυνε τους καλεσμένους του Met Gala να αντιμετωπίσουν το σώμα ως καμβά και «να εκφράσουν τη δική τους σχέση με τη μόδα ως μια ενσώματη μορφή τέχνης».

Ήταν, λοιπόν, η κατάλληλη στιγμή για να φορέσει κάποια καλεσμένη ένα κλασικό γυμνό φόρεμα του John Galliano ή ένα φόρεμα με body paint του Thom Browne, εάν το επιθυμούσε.

Φλερτ με το «γυμνό»

Μοιραία, τα «γυμνά» φορέματα έκαναν την εμφάνισή τους τη Δευτέρα. Η Irina Shayk και η Gigi Hadid αγκάλιασαν αυτή την αθάνατη τάση, ενώ η Kylie και η Kendall Jenner επέλεξαν συντονισμένα σύνολα που δημιουργούσαν την ψευδαίσθηση της γυμνότητας.

Η Emma Chamberlain άνοιξε το γκαλά με εντυπωσιακό τρόπο, φορώντας ένα χειροποίητο φόρεμα Mugler, ενώ η Rihanna έφτασε με κομψή καθυστέρηση, φορώντας μια ειδικά σχεδιασμένη δημιουργία του Glenn Martens για τον Maison Margiela.

H Nicole Kidman με Chanel

Ενδυματολογική αποθέωση

Σταρ όπως η Chase Infiniti με Thom Browne, η Gracie Abrams με Chanel, η Rachel Zegler με Prabal Gurung και ο Ben Platt με Tanner Fletcher ήταν απόλυτα εύστοχοι με looks εμπνευσμένα από συγκεκριμένα έργα τέχνης, ενώ άλλοι είχαν λιγότερο κυριολεκτικές ερμηνείες με μάσκες, δεμένα μάτια, περίτεχνα κεντήματα, μορφοποιημένα μπούστα και γλυπτικά looks.

Με συνπροέδρους τις Nicole Kidman, Venus Williams, Anna Wintour και Beyoncé, η τελευταία επιστρέφοντας στο event μετά από μια δεκαετή απουσία, το Met Gala -μια ετήσια εκδήλωση συγκέντρωσης χρημάτων για το Ινστιτούτο Ενδυμασίας του Μητροπολιτικού Μουσείου Τέχνης- ήταν μια ακόμη βραδιά ενδυματολογικής αποθέωσης.

H Anna Wintour επανέλαβε φέτος ένα λουκ Chanel από το 2019, σε διαφορετική χρωματική επιλογή

Ας δούμε μερικά λουκ που ξεχώρισαν στο Met Gala 2026 για όλους τους λόγους – Γιατί ΄ξηταν εξωφρενικά, αδιάφορα ή υπέροχα