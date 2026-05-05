Σημαντική είδηση:
05.05.2026 | 10:55
Νεκρός 47χρονος σε λεωφορείο ΚΤΕΛ που εκτελούσε το δρομολόγιο Αθήνα – Πάργα
Εξωφρενικές, αδιάφορες, υπέροχες – Όλες οι εμφανίσεις του Met Gala 2026
Live in Style 05 Μαΐου 2026, 12:10

Εξωφρενικές, αδιάφορες, υπέροχες – Όλες οι εμφανίσεις του Met Gala 2026

Το Met Gala θέλουν πολλοί να είναι το «Super Bowl της μόδας» - κι αυτό ανταποκρίνεται πλήρως στο προσωνύμιό του.

Έφη Αλεβίζου
Αυτός ο καρκίνος απειλεί τους νέους – Στο στόχαστρο οι κάτω των 45

Το θεσμοθετημένο πλέον Met Gala έχει συμπεριλάβει με τα χρόνια στις λαμπερές αγκάλες του ηθοποιούς πρώτης γραμμής, παγκόσμιους ποπ σταρ και λίαν προσφάτως γίγαντες της τεχνολογίας για να κοσμούν τη μεγάλη σκάλα του Μητροπολιτικού Μουσείου.

Το φετινό θέμα του γκαλά, «Costume Art», τίμησε την ανοιξιάτικη έκθεση του Costume Institute για το ρόλο του ντυμένου σώματος στην ιστορία της τέχνης. Η εκδήλωση εγκαινίασε τις νέες γκαλερί Condé M. Nast, έκτασης 12.000 τετραγωνικών ποδιών.

Τα «γυμνά» φορέματα

Ο φετινός, ελαφρώς αφηρημένος, κώδικας ενδυμασίας, «Fashion Is Art», ενθάρρυνε τους καλεσμένους του Met Gala να αντιμετωπίσουν το σώμα ως καμβά και «να εκφράσουν τη δική τους σχέση με τη μόδα ως μια ενσώματη μορφή τέχνης».

Ήταν, λοιπόν, η κατάλληλη στιγμή για να φορέσει κάποια καλεσμένη ένα κλασικό γυμνό φόρεμα του John Galliano ή ένα φόρεμα με body paint του Thom Browne, εάν το επιθυμούσε.

Φλερτ με το «γυμνό»

Μοιραία, τα «γυμνά» φορέματα έκαναν την εμφάνισή τους τη Δευτέρα. Η Irina Shayk και η Gigi Hadid αγκάλιασαν αυτή την αθάνατη τάση, ενώ η Kylie και η Kendall Jenner επέλεξαν συντονισμένα σύνολα που δημιουργούσαν την ψευδαίσθηση της γυμνότητας.

Η Emma Chamberlain άνοιξε το γκαλά με εντυπωσιακό τρόπο, φορώντας ένα χειροποίητο φόρεμα Mugler, ενώ η Rihanna έφτασε με κομψή καθυστέρηση, φορώντας μια ειδικά σχεδιασμένη δημιουργία του Glenn Martens για τον Maison Margiela.

H Nicole Kidman με Chanel

Ενδυματολογική αποθέωση

Σταρ όπως η Chase Infiniti με Thom Browne, η Gracie Abrams με Chanel, η Rachel Zegler με Prabal Gurung και ο Ben Platt με Tanner Fletcher ήταν απόλυτα εύστοχοι με looks εμπνευσμένα από συγκεκριμένα έργα τέχνης, ενώ άλλοι είχαν λιγότερο κυριολεκτικές ερμηνείες με μάσκες, δεμένα μάτια, περίτεχνα κεντήματα, μορφοποιημένα μπούστα και γλυπτικά looks.

Με συνπροέδρους τις Nicole Kidman, Venus Williams, Anna Wintour και Beyoncé, η τελευταία επιστρέφοντας στο event μετά από μια δεκαετή απουσία, το Met Gala -μια ετήσια εκδήλωση συγκέντρωσης χρημάτων για το Ινστιτούτο Ενδυμασίας του Μητροπολιτικού Μουσείου Τέχνης- ήταν μια ακόμη βραδιά ενδυματολογικής αποθέωσης.

H Anna Wintour επανέλαβε φέτος ένα λουκ Chanel από το 2019, σε διαφορετική χρωματική επιλογή

Ας δούμε μερικά λουκ που ξεχώρισαν στο Met Gala 2026 για όλους τους λόγους – Γιατί ΄ξηταν εξωφρενικά, αδιάφορα ή υπέροχα

Met Gala

Η Rihanna και ο A$AP Rocky φτάνουν με την κλασική τους καθυστέρηση, όπως συμβαίνει συχνά στις εμφανίσεις τους στο Met Gala. Εκείνη φοράει ένα ειδικά σχεδιασμένο μεταλλικό φόρεμα του Glenn Martens από τον οίκο Maison Margiela, ενώ εκείνος φοράει ένα ροζ σμόκιν Chanel. REUTERS/Daniel Cole

Η Σάρα Πόλσον λάμπει υπό το φως των προβολέων, φορώντας ένα γκρι φόρεμα της Matières Fécales και μια μάσκα-δολάριο. Μήπως πρόκειται για μια διακριτική μορφή διαμαρτυρίας; REUTERS/Daniel Cole

Η δημιουργός περιεχομένου Έμμα Τσέιμπερλεϊν είναι η πρώτη που βγαίνει στο κόκκινο (πράσινο) χαλί, φορώντας ένα ειδικά σχεδιασμένο φόρεμα Mugler σε αποχρώσεις ακουαρέλας που μοιάζει να λιώνει πάνω στο έδαφος. Το φόρεμα είναι εμπνευσμένο από το σύνολο «La Chimère» του οίκου του 1997.REUTERS/Daniel Cole

Σε αυτό που ορισμένοι στο διαδίκτυο περιγράφουν ως «φόρεμα-έντερο», η Cardi B εμφανίζεται με μια διάφανη δαντελένια δημιουργία Marc Jacobs με υπερβολικά ενισχυμένα σημεία στους ώμους, τους γοφούς και την ουρά. REUTERS/Daniel Cole

Η Kylie Jenner έχει χάσει τα φρύδια της και έχει αποκτήσει ένα ζευγάρι εμφανείς, καλοσχηματισμένες θηλές, φορώντας ένα σουρεαλιστικό φόρεμα Schiaparelli με ουρά στολισμένη με πέρλες.  REUTERS/Daniel Cole

Με φούντες και κρόσσια, η Teyana Taylor είναι ντυμένη από την κορυφή μέχρι τα νύχια με ένα ασημένιο, ειδικά σχεδιασμένο φόρεμα Tom Ford από τον Haider Ackermann. Οι φούντες θυμίζουν τις «sound suits» του Nick Cave (του Αμερικανού καλλιτέχνη, όχι του Αυστραλού μουσικού).REUTERS/Daniel Cole

Η Χάιντι Κλουμ έπιασε το νόημα της βραδιάς, εμφανιζόμενη ως ζωντανό άγαλμα με ένα ειδικά σχεδιασμένο φόρεμα από αφρό και λατέξ του Mike Marino. REUTERS/Daniel Cole

Είναι δύσκολο να ξεχωρίσει κανείς πού τελειώνει το φόρεμα και πού αρχίζει το χαλί, με το γκρι φόρεμα Zac Posen της Κένταλ Τζένερ, φτιαγμένο από αποδομημένα μπλουζάκια της Gap, (GapStudio by Zac Posen), εμπνευσμένο από τη «Νίκη της Σαμοθράκης». REUTERS/Daniel Cole

Αυτή είναι η Katy Perry κάτω από μια μάσκα. Στο διαδίκτυο περιγράφουν το ντύσιμό της από τη Stella McCartney ως «αστροναύτης που κάνει ξιφασκία». Ας αρχίσουν τα μιμίδια. REUTERS/Daniel Cole

Το μπούστο της Hailey Bieber είναι από χρυσό 24 καρατίων. Το σύνολο αποτελεί μια αναφορά στη συλλογή υψηλής ραπτικής του Yves Saint Laurent του 1969, στην οποία ο σχεδιαστής συνεργάστηκε με τον Γάλλο γλύπτη Claude Lalanne για να δημιουργήσουν το χυτό χρυσό μπούστο. REUTERS/Daniel Cole

Για να μην μείνει πίσω, η συνεργασία της Kim Kardashian με τον καλλιτέχνη Allen Jones και το αυτοαποκαλούμενο «δίδυμο σχεδιαστών/τεχνιτών με έμπνευση από το σώμα» Whitaker Malem, που δημιούργησαν ένα θώρακα σε στυλ cyborg, κάνει αυτά που φορούσαν η Hailey Bieber και η αδελφή της Kardashian, Kylie Jenner, να μοιάζουν με φόρμες. REUTERS/Daniel Cole

Με ένα πλοίο για καπέλο και έξι κυρίες της αυλής, η Μαντόνα αποτελεί από μόνη της μια καλλιτεχνική παράσταση με αυτό το σύνολο Saint Laurent. REUTERS/Daniel Cole

Είστε έτοιμοι για ένα γλωσσοδέτη; Η Sabrina Carpenter φοράει ένα φόρεμα Dior φτιαγμένο από υλικό της ταινίας «Sabrina». REUTERS/Daniel Cole

Η ηθοποιός Odessa A’zion επιδεικνύει μια εμμονή με τα λουλούδια, φορώντας ένα σύνολο χωρίς παντελόνι και μπλούζα από τον οίκο Valentino.REUTERS/Daniel Cole

Ο Colman Domingo με ειδικά σχεδιασμένο κοστούμι Valentino από τον Alessandro Michele. REUTERS/Daniel Cole

Κι αυτός με επιπλέον μανίκια; Ο παραγωγός του Μπρόντγουεϊ και δημιουργικός διευθυντής της ATG Entertainment, Τζόρνταν Ροθ, με φόρεμα του Robert Wun.REUTERS/Daniel Cole

Ο Bad Bunny χρειάστηκε λίγο περισσότερο χρόνο από το συνηθισμένο για να ετοιμαστεί για το φετινό Met. «53 χρόνια μου πήρε», είπε στη Vogue. REUTERS/Daniel Cole

Με γυμνά αλλά βαμμένα πόδια, το στρατηγικά τοποθετημένο ύφασμα και το κάλυμμα κεφαλής της Doechii δημιουργούν την αίσθηση ότι η Ισιδώρα Ντάνκαν συναντά μια γοργόνα. REUTERS/Daniel Cole

attica: Όλο το σχέδιο εισαγωγής στο ΧΑ – Το timing και οι στόχοι

Αυτός ο καρκίνος απειλεί τους νέους – Στο στόχαστρο οι κάτω των 45

Γκαλιμπάφ σε ΗΠΑ: Δεν έχουμε αρχίσει ακόμη

Μπλέικ Λάιβλι και Τζάστιν Μπαντόλνι κατέληξαν σε συμβιβασμό
Μετά από 18 μήνες 05.05.26

Δύο εβδομάδες προτού η υπόθεσή τους φτάσει στα δικαστήρια, η Μπλέικ Λάιβλι και ο Τζάστιν Μπαλντόνι αποφάσισαν να θάψουν το «τσεκούρι του πολέμου». Βέβαια η ζημιά έχει γίνει και για τους δύο

Σκάνδαλα στο Met Gala: Γυμνός εισβολέας, επικός τσακωμός, καπνισμένες τουαλέτες και μια ασεβής Καρντάσιαν
Χρονικό 04.05.26

Από τσακωμούς σε απαγορεύσεις και από την ασέβεια προς τη Μέριλιν Μονρόε στον γυμνό εισβολέα, το Μet Gala είναι ένα γαϊτανάκι σκανδάλων με φτερά και πούπουλα

Ζεντάγια και Μέριλ Στριπ εκτός Met Gala λόγω χορηγίας Τζεφ Μπέζος και Λόρεν Σάντσεζ
Η είδηση έρχεται εν μέσω εκκλήσεων προς τις διασημότητες να μποϊκοτάρουν το Met Gala λόγω της συμμετοχής του δισεκατομμυριούχου της Amazon, Τζέφ Μπέζος, και της συζύγου του, Λόρεν Σάντσεζ

Γιώργος Μαρίνος: Η Άννα Φόνσου τον τιμά με μουσική σκηνή στο όνομά του
Η κεντρική αίθουσα στο «Σπίτι του Ηθοποιού» θα ονομαστεί «Μουσική Σκηνή Γιώργος Μαρίνος», σε μια βραδιά αφιερωμένη στον σπουδαίο καλλιτέχνη στις 11 Μαΐου. όπως αποκάλυψε η Άννα Φόνσου

Μαντόνα και Μάικλ Τζάκσον – H σύντομη και δύσκολη ιστορία τους περιλαμβάνει ένα φιλί κι ένα στριπτιζάδικο
Σε μια περίεργη αίσθηση déjà vu της ποπ κουλτούρας, τα δύο ονόματα που βρίσκονται ξανά στα χείλη όλων αυτό το καλοκαίρι είναι η Μαντόνα και ο Μάικλ Τζάκσον.

Η Αναστασία στο ιστορικό Quad Studios της Νέας Υόρκης για το νέο της τραγούδι
Το νέο της τραγούδι, που αναμένεται να κυκλοφορήσει στα τέλη Μαΐου, βρίσκεται ήδη στο τελικό στάδιο, με την παραγωγή να φέρει την υπογραφή του Ρουσσέτου Δημητρόγλου, ιδρυτή και κιθαρίστα του συγκροτήματος 1550 και μαέστρο του αείμνηστου Παντελή Παντελίδη

Η Ολίβια Γουάιλντ απάντησε σε όσους την αποκάλεσαν «πτώμα»
Η γνωστή ηθοποιός Ολίβια Γουάιλντ πέρασε στην αντεπίθεση, εξηγώντας την εικόνα της στην τελευταία της εμφάνιση στο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Σαν Φρανσίσκο

Η Σαρλίζ Θερόν μιλάει για την ανατροφή των παιδιών της
«Κάθε φορά που πηγαίνουμε στο Starbucks, λέω [στα παιδιά μου]: 'Βλέπετε πόσο φιλικοί είναι; Πρέπει να είστε έτσι κάθε πρωί στις 6», δήλωσε η Σαρλίζ Θερόν σε πρόσφατη συνέντευξη της.

Το δείπνο των πρωταθλητών: Οι «σπουδαίες ελληνικές βραδιές» για Αντετοκούνμπο, Καραλή και Κούζμα (pic)
Κάιλ Κούζμα, αδερφοί Αντετοκούνμπο και Εμμανουήλ Καραλής δείπνησαν σε παραλιακό εστιατόριο και ο Αμερικανός ήταν αυτός που έκανε την σχετική ανάρτηση στα social media.

Οι ΗΠΑ προχωρούν τα σχέδιά τους για αύξηση των δασμών στα αυτοκίνητα της ΕΕ
Ο αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε την Παρασκευή 1/5/2026 ότι θα αυξήσει τους δασμούς σε αυτοκίνητα από την Ευρωπαϊκή Ένωση στο 25% αυτήν την εβδομάδα από το προηγουμένως συμφωνημένο 15%, λέγοντας ότι η Ένωση δεν είχε συμμορφωθεί με την εμπορική συμφωνία της με την Ουάσινγκτον

ΑΑΔΕ: Προσπαθεί να δικαιολογήσει τα αδικαιολόγητα για την έφεση στην απόφαση που δικαιώνει την Τυχεροπούλου
Η Παρασκευή Τυχεροπούλου πρωταγωνίστησε στην αποκάλυψη του σκανδάλου του ΟΠΕΚΕΠΕ, δικαιώθηκε από το δικαστήριο για την παράνομη καθαίρεσή της αλλά η ΑΑΔΕ άσκησε έφεση - Νέα ερωτήματα από την ανακοίνωση της Αρχής

Σκιάθος: Πώς ξεσκεπάστηκε το κύκλωμα ναρκωτικών που δρούσε στο νησί
Με κόλπο που δεν περίμεναν ότι θα γίνει αντιληπτό επιχείρησαν μέλη του κυκλώματος που συνελήφθησαν στη Σκιάθο να περάσουν 13 κιλά ναρκωτικών στο νησί των Σποράδων.

Μπλέικ Λάιβλι και Τζάστιν Μπαντόλνι κατέληξαν σε συμβιβασμό
Ινστιτούτο Αλέξη Τσίπρα: Στους μύθους της κυβέρνησης για τη ΔΕΗ, απαντάμε με αλήθειες
Το Ινστιτούτο Αλέξη Τσίπρα δημοσιεύει μια σειρά από μύθους και αλήθειες για τη ΔΕΗ, «για να ξέρει ο Έλληνας φορολογούμενος πού πάνε τα λεφτά του, αλλά να ξέρει και ο καταναλωτής γιατί δεν έχει φτηνό ρεύμα», σημειώνει χαρακτηριστικά ο πρώην πρωθυπουργός

Μητσοτάκης για Marfin: Χρέος μας να αντισταθούμε σε όσους επιχειρούν να ναρκοθετήσουν και πάλι την ομαλότητα
«Δεκαέξι χρόνια μετά, η απώλειά τους γίνεται καθρέφτης των δεινών που φέρνει το μίσος των εχθρών της Δημοκρατίας. Μία διαρκής προειδοποίηση ότι ο μηδενισμός και ο ακραίος λόγος στρέφονται εναντίον της κοινωνίας και της πατρίδας συνολικά», σημειώνει ο Κυριάκος Μητσοτάκης

NBA: Break των Τίμπεργουλβς στο Σαν Αντόνιο παρά την ιστορική βραδιά του Γουεμπανιάμα (vids)
Οι Μινεσότα Τίμπεργουλβς έσπασαν την έδρα των Σαν Αντόνιο Σπερς στο Game 1 των ημιτελικών της Δύσης, σε μια βραδιά που ο Βίκτορ Γουεμπανιάμε διέλυσε ένα ακόμη ρεκόρ στην ιστορία του NBA – Εύκολη νίκη των Νικς επί των Σίξερς στην Ανατολή.

Ο ΟΤ στο Delphi Economic Forum XI, τα ραντεβού Στουρνάρα, τι «παίζει» με Πτολεμαΐδα 5, το reality check της Aegean, το «7 στα 7» της Bally’s Intralot

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

