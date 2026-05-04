Ζεντάγια και Μέριλ Στριπ εκτός Met Gala λόγω χορηγίας Τζεφ Μπέζος και Λόρεν Σάντσεζ

Σύμφωνα με πληροφορίες του The Independent η Ζεντάγια και η Μέριλ Στριπ συγκαταλέγονται μεταξύ των κορυφαίων διασημοτήτων που δεν θα παρευρεθούν στο φετινό Met Gala, το οποίο είναι προγραμματισμένο να πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 4 Μαΐου.

Η είδηση έρχεται εν μέσω εκκλήσεων προς τις διασημότητες να μποϊκοτάρουν την εκδήλωση λόγω της συμμετοχής του δισεκατομμυριούχου της Amazon, Τζεφ Μπέζος, και της συζύγου του, Λόρεν Σάντσεζ.

Το ζευγάρι, που παντρεύτηκε πέρυσι σε μια τελετή πολλών εκατομμυρίων δολαρίων, γεμάτη αστέρια, στη Βενετία, έχει οριστεί ως κύριος δωρητής και επίτιμος συνπρόεδρος του φετινού Met Gala.

Φήμες λένε

Το Elle ανέφερε την Παρασκευή ότι η Ζεντάγια θα απουσιάσει από την τελετή στη Νέα Υόρκη για να κάνει ένα διάλειμμα από τα φώτα της δημοσιότητας, αφού πραγματοποίησε δύο σχεδόν ταυτόχρονες περιοδείες Τύπου για τις ταινίες The Drama και την τρίτη σεζόν της σειράς Euphoria.

Εν τω μεταξύ, η Daily Mail ανέφερε αυτή την εβδομάδα ότι φημολογείται πως η Μέριλ Στριπ αρνήθηκε τον ρόλο της συμπροέδρου στο Met Gala λόγω της συμμετοχής των Μπέζος και Σάντσεζ.

Δεν έχει παρευρεθεί ποτέ

Η Στριπ εμφανίζεται αυτή τη στιγμή στον ρόλο της Μιράντα Πρίστλεϊ -ενός χαρακτήρα εμπνευσμένου από τη μακροχρόνια πρόεδρο του Met Gala και συντάκτρια της Vogue Άννα Γουίντουρ- στην ταινία «Ο διάβολος φοράει Prada 2», ενώ φωτογραφήθηκε και για το εξώφυλλο της Vogue του Μαΐου 2026.

Ο εκπρόσωπός της δήλωσε στην εφημερίδα The Independent: «Η Μέριλ λαμβάνει προσκλήσεις για το Met Gala εδώ και πολλά χρόνια, αλλά δεν έχει παρευρεθεί ποτέ. Αν και εκτιμά τη Vogue, την Άννα, καθώς και την απίστευτη φαντασία και αντοχή της, αυτό το περιβάλλον δεν ήταν ποτέ ακριβώς του γούστου της».

Ωστόσο, οι κόρες της Στριπ, η Γκρέις και η Μάμι Γκάμερ, θα παρευρεθούν, όπως και οι συμπρωταγωνιστές της στην ταινία «Ο Διάβολος φοράει Prada 2», η Έμιλι Μπλαντ και ο Στάνλεϊ Τούτσι, σύμφωνα με πηγές του Page Six Hollywood.

Η χορηγία του ζευγαριού στο Met Gala σπάει τον μέχρι τώρα κανόνα, που ήθελε έναν ιστορικό οίκο μόδας ως κύριο χορηγό

Αγοράζει επιρροή

Η Ζεντάγια έχει γρήγορα αναδειχθεί σε μία από τις πιο λαμπερές προσωπικότητες του Met Gala, έχοντας παρευρεθεί επτά φορές από το ντεμπούτο της το 2015, έχοντας αναλάβει τη συνδιοργάνωση το 2024 και έχοντας κλέψει την παράσταση πέρυσι με ένα ολόλευκο κοστούμι Louis Vuitton.

Η χορηγία του Μπέζος, ο οποίος πρόσφατα ξόδεψε εκατομμύρια για μια ταινία της Πρώτης Κυρίας των ΗΠΑ, Μελάνια Τραμπ μέσω των κινηματογραφικών στούντιο Amazon MGM, προκάλεσε έντονη αντίδραση από κριτικούς που τον κατηγόρησαν ότι αγοράζει επιρροή στον περίφημο χορό μόδας.

«Όλοι μισούν τον Έλον»

Σε διάφορα σημεία κοντά στο Μητροπολιτικό Μουσείο της Νέας Υόρκης, έχουν εμφανιστεί αφίσες με τις λέξεις: «Το Met Gala του Τζεφ Μπέζος: Μια προσφορά της εταιρείας που χρηματοδοτεί την ICE» και «Μποϊκοτάρετε το Met Gala του Μπέζος».

Η εκστρατεία με τα φυλλάδια διοργανώθηκε από τη βρετανική ομάδα πολιτικών ακτιβιστών «Everyone Hates Elon», η οποία αυτοχαρακτηρίζεται ως αντι-δισεκατομμυριούχος. Το όνομα της ομάδας είναι εμπνευσμένο από τον μεγιστάνα της τεχνολογίας της Tesla, Έλον Μασκ.

Ευγνώμων η Γουίντουρ

Η Γουίντουρ προσπάθησε να κατευνάσει τις αντιδράσεις για τη συμμετοχή του ζευγαριού, δηλώνοντας στο CNN τον Νοέμβριο: «Πιστεύω ότι η Λόρεν θα είναι ένα υπέροχο πλεονέκτημα για το μουσείο και για την εκδήλωση. Είμαι πολύ ευγνώμων για την απίστευτη γενναιοδωρία της, και είναι μεγάλη λάτρης των κοστουμιών και, προφανώς, της μόδας, οπότε είμαστε ενθουσιασμένοι που θα συμμετάσχει στη βραδιά».

Η χορηγία του ζευγαριού στο Met Gala σπάει τον μέχρι τώρα κανόνα, που ήθελε έναν ιστορικό οίκο μόδας ως κύριο χορηγό.

Το σώμα ως λευκός καμβάς

Ο ενδυματολογικός κώδικας για την εκδήλωση της 4ης Μαΐου είναι «Costume Art», ο οποίος εξερευνά την «κεντρικότητα του ντυμένου σώματος» μέσω απεικονίσεων και ερμηνειών της ανθρώπινης μορφής στην εκτενή συλλογή του Met.

Ο κώδικας ενδυμασίας λέγεται ότι ενθαρρύνει τους καλεσμένους να σκεφτούν πώς μπορούν να χρησιμοποιήσουν το σώμα τους ως έναν λευκό καμβά.

«Αυτό που συνδέει κάθε τμήμα και κάθε γκαλερί του μουσείου είναι η μόδα, ή το ντυμένο σώμα», δήλωσε σε ανακοίνωσή του ο Άντριου Μπόλτον, επιμελητής υπεύθυνος του Ινστιτούτου Ενδυμασίας.

«Είναι ο κοινός παρανομαστής σε όλο το μουσείο, που ήταν και η αρχική ιδέα για την έκθεση».

Όλοι οι άνθρωποι της προέδρου

Οι φετινές συνπρόεδροι, οι οποίες αναλαμβάνουν τον ρόλο των τιμητικών οικοδέσποινων της εκδήλωσης συγκέντρωσης χρημάτων, είναι η Beyoncé, η Νικόλ Κίντμαν και η Βένους Γουίλιαμς.

Στα μέλη της Επιτροπής Διοργάνωσης του Γκαλά -της οποίας συνπρόεδροι είναι ο σχεδιαστής Άντονι Βακαρέλο και η Ζός Κράβις- συγκαταλέγονται, μεταξύ άλλων, η τραγουδίστρια Σαμπρίνα Κάρπεντερ, η μουσικός Doja Cat, η μπαλαρίνα Μίστι Κόουπλαντ, η δημιουργός της σειράς «Girls» Λένα Ντάναμ, ο τραγουδιστής Σαμ Σμοθ και η ηθοποιός της ταινίας «One Battle After Another» Τεγιάνα Τέιλορ.

*Με στοιχεία από independent.co.uk | Αρχικές Φωτό: REUTERS