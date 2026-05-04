Ζεντάγια και Μέριλ Στριπ εκτός Met Gala λόγω χορηγίας Τζεφ Μπέζος και Λόρεν Σάντσεζ
Fizz 04 Μαΐου 2026, 21:30

Ζεντάγια και Μέριλ Στριπ εκτός Met Gala λόγω χορηγίας Τζεφ Μπέζος και Λόρεν Σάντσεζ

Η είδηση έρχεται εν μέσω εκκλήσεων προς τις διασημότητες να μποϊκοτάρουν το Met Gala λόγω της συμμετοχής του δισεκατομμυριούχου της Amazon, Τζέφ Μπέζος, και της συζύγου του, Λόρεν Σάντσεζ

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Σύμφωνα με πληροφορίες του The Independent η Ζεντάγια και η Μέριλ Στριπ συγκαταλέγονται μεταξύ των κορυφαίων διασημοτήτων που δεν θα παρευρεθούν στο φετινό Met Gala, το οποίο είναι προγραμματισμένο να πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 4 Μαΐου.

Η είδηση έρχεται εν μέσω εκκλήσεων προς τις διασημότητες να μποϊκοτάρουν την εκδήλωση λόγω της συμμετοχής του δισεκατομμυριούχου της Amazon, Τζεφ Μπέζος, και της συζύγου του, Λόρεν Σάντσεζ.

Το ζευγάρι, που παντρεύτηκε πέρυσι σε μια τελετή πολλών εκατομμυρίων δολαρίων, γεμάτη αστέρια, στη Βενετία, έχει οριστεί ως κύριος δωρητής και επίτιμος συνπρόεδρος του φετινού Met Gala.

Το Elle ανέφερε την Παρασκευή ότι η Ζεντάγια θα απουσιάσει από την τελετή στη Νέα Υόρκη για να κάνει ένα διάλειμμα από τα φώτα της δημοσιότητας, αφού πραγματοποίησε δύο σχεδόν ταυτόχρονες περιοδείες Τύπου για τις ταινίες The Drama και την τρίτη σεζόν της σειράς Euphoria.

Εν τω μεταξύ, η Daily Mail ανέφερε αυτή την εβδομάδα ότι φημολογείται πως η Μέριλ Στριπ αρνήθηκε τον ρόλο της συμπροέδρου στο Met Gala λόγω της συμμετοχής των Μπέζος και Σάντσεζ.

Μια εκστρατεία διανομής φυλλαδίων στη Νέα Υόρκη οργανώθηκε από τη βρετανική ομάδα πολιτικών ακτιβιστών «Everyone Hates Elon» για να διαμαρτυρηθεί για τη χορηγία του Μπέζος (Reuters)

Η Στριπ εμφανίζεται αυτή τη στιγμή στον ρόλο της Μιράντα Πρίστλεϊ -ενός χαρακτήρα εμπνευσμένου από τη μακροχρόνια πρόεδρο του Met Gala και συντάκτρια της Vogue Άννα Γουίντουρ- στην ταινία «Ο διάβολος φοράει Prada 2», ενώ φωτογραφήθηκε και για το εξώφυλλο της Vogue του Μαΐου 2026.

Ο εκπρόσωπός της δήλωσε στην εφημερίδα The Independent: «Η Μέριλ λαμβάνει προσκλήσεις για το Met Gala εδώ και πολλά χρόνια, αλλά δεν έχει παρευρεθεί ποτέ. Αν και εκτιμά τη Vogue, την Άννα, καθώς και την απίστευτη φαντασία και αντοχή της, αυτό το περιβάλλον δεν ήταν ποτέ ακριβώς του γούστου της».

Ωστόσο, οι κόρες της Στριπ, η Γκρέις και η Μάμι Γκάμερ, θα παρευρεθούν, όπως και οι συμπρωταγωνιστές της στην ταινία «Ο Διάβολος φοράει Prada 2», η Έμιλι Μπλαντ και ο Στάνλεϊ Τούτσι, σύμφωνα με πηγές του Page Six Hollywood.

Η χορηγία του ζευγαριού στο Met Gala σπάει τον μέχρι τώρα κανόνα, που ήθελε έναν ιστορικό οίκο μόδας ως κύριο χορηγό

Ο Μπέζος και η Σάντσεζ ορίστηκαν κύριοι χορηγοί και επίτιμοι συμπρόεδροι της εκδήλωσης τον Νοέμβριο του περασμένου έτους – REUTERS/Danny Moloshok

Η Ζεντάγια έχει γρήγορα αναδειχθεί σε μία από τις πιο λαμπερές προσωπικότητες του Met Gala, έχοντας παρευρεθεί επτά φορές από το ντεμπούτο της το 2015, έχοντας αναλάβει τη συνδιοργάνωση το 2024 και έχοντας κλέψει την παράσταση πέρυσι με ένα ολόλευκο κοστούμι Louis Vuitton.

Η χορηγία του Μπέζος, ο οποίος πρόσφατα ξόδεψε εκατομμύρια για μια ταινία της Πρώτης Κυρίας των ΗΠΑ, Μελάνια Τραμπ μέσω των κινηματογραφικών στούντιο Amazon MGM,  προκάλεσε έντονη αντίδραση από κριτικούς που τον κατηγόρησαν ότι αγοράζει επιρροή στον περίφημο χορό μόδας.

Σε διάφορα σημεία κοντά στο Μητροπολιτικό Μουσείο της Νέας Υόρκης, έχουν εμφανιστεί αφίσες με τις λέξεις: «Το Met Gala του Τζεφ Μπέζος: Μια προσφορά της εταιρείας που χρηματοδοτεί την ICE» και «Μποϊκοτάρετε το Met Gala του Μπέζος».

Η εκστρατεία με τα φυλλάδια διοργανώθηκε από τη βρετανική ομάδα πολιτικών ακτιβιστών «Everyone Hates Elon», η οποία αυτοχαρακτηρίζεται ως αντι-δισεκατομμυριούχος. Το όνομα της ομάδας είναι εμπνευσμένο από τον μεγιστάνα της τεχνολογίας της Tesla, Έλον Μασκ.

«Η Μέριλ λαμβάνει προσκλήσεις για το Met Gala εδώ και πολλά χρόνια, αλλά δεν έχει παρευρεθεί ποτέ. Αν και εκτιμά τη Vogue, την Άννα, καθώς και την απίστευτη φαντασία και αντοχή της, αυτό το περιβάλλον δεν ήταν ποτέ ακριβώς του γούστου της»

Η Γουίντουρ προσπάθησε να κατευνάσει τις αντιδράσεις για τη συμμετοχή του ζευγαριού, δηλώνοντας στο CNN τον Νοέμβριο: «Πιστεύω ότι η Λόρεν θα είναι ένα υπέροχο πλεονέκτημα για το μουσείο και για την εκδήλωση. Είμαι πολύ ευγνώμων για την απίστευτη γενναιοδωρία της, και είναι μεγάλη λάτρης των κοστουμιών και, προφανώς, της μόδας, οπότε είμαστε ενθουσιασμένοι που θα συμμετάσχει στη βραδιά».

Η χορηγία του ζευγαριού στο Met Gala σπάει τον μέχρι τώρα κανόνα, που ήθελε έναν ιστορικό οίκο μόδας ως κύριο χορηγό.

Η χορηγία του Μπέζος, ο οποίος πρόσφατα ξόδεψε εκατομμύρια για μια ταινία της Πρώτης Κυρίας των ΗΠΑ, Μελάνια Τραμπ μέσω των κινηματογραφικών στούντιο Amazon MGM,  προκάλεσε έντονη αντίδραση από κριτικούς

Ο ενδυματολογικός κώδικας για την εκδήλωση της 4ης Μαΐου είναι «Costume Art», ο οποίος εξερευνά την «κεντρικότητα του ντυμένου σώματος» μέσω απεικονίσεων και ερμηνειών της ανθρώπινης μορφής στην εκτενή συλλογή του Met.

Ο κώδικας ενδυμασίας λέγεται ότι ενθαρρύνει τους καλεσμένους να σκεφτούν πώς μπορούν να χρησιμοποιήσουν το σώμα τους ως έναν λευκό καμβά.

«Αυτό που συνδέει κάθε τμήμα και κάθε γκαλερί του μουσείου είναι η μόδα, ή το ντυμένο σώμα», δήλωσε σε ανακοίνωσή του ο Άντριου Μπόλτον, επιμελητής υπεύθυνος του Ινστιτούτου Ενδυμασίας.

«Είναι ο κοινός παρανομαστής σε όλο το μουσείο, που ήταν και η αρχική ιδέα για την έκθεση».

Οι φετινές συνπρόεδροι, οι οποίες αναλαμβάνουν τον ρόλο των τιμητικών οικοδέσποινων της εκδήλωσης συγκέντρωσης χρημάτων, είναι η Beyoncé, η Νικόλ Κίντμαν και η Βένους Γουίλιαμς.

Στα μέλη της Επιτροπής Διοργάνωσης του Γκαλά -της οποίας συνπρόεδροι είναι ο σχεδιαστής Άντονι Βακαρέλο και η Ζός Κράβις- συγκαταλέγονται, μεταξύ άλλων, η τραγουδίστρια Σαμπρίνα Κάρπεντερ, η μουσικός Doja Cat, η μπαλαρίνα Μίστι Κόουπλαντ, η δημιουργός της σειράς «Girls» Λένα Ντάναμ, ο τραγουδιστής Σαμ Σμοθ και η ηθοποιός της ταινίας «One Battle After Another» Τεγιάνα Τέιλορ.

*Με στοιχεία από independent.co.uk | Αρχικές Φωτό: REUTERS 

Ryanair: Ανησυχία στη Θεσσαλονίκη για κατάργηση της βάσης της στο «Μακεδονία»

Τραμπ: Το Ιράν θα εξαφανιστεί από προσώπου γης αν αμερικανικά πλοία δεχθούν επίθεση στα Στενά του Ορμούζ

Μαντόνα και Μάικλ Τζάκσον – H σύντομη και δύσκολη ιστορία τους περιλαμβάνει ένα φιλί κι ένα στριπτιζάδικο
Μαντόνα και Μάικλ Τζάκσον – H σύντομη και δύσκολη ιστορία τους περιλαμβάνει ένα φιλί κι ένα στριπτιζάδικο

Σε μια περίεργη αίσθηση déjà vu της ποπ κουλτούρας, τα δύο ονόματα που βρίσκονται ξανά στα χείλη όλων αυτό το καλοκαίρι είναι η Μαντόνα και ο Μάικλ Τζάκσον.

Η Ολίβια Γουάιλντ απάντησε σε όσους την αποκάλεσαν «πτώμα»
Δεν έχω πεθάνει: Η Ολίβια Γουάιλντ απάντησε σε όσους την αποκάλεσαν «πτώμα» στην τελευταία της εμφάνιση

Η γνωστή ηθοποιός Ολίβια Γουάιλντ πέρασε στην αντεπίθεση, εξηγώντας την εικόνα της στην τελευταία της εμφάνιση στο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Σαν Φρανσίσκο

Η Σαρλίζ Θερόν μιλάει για την ανατροφή των παιδιών της
Η Σαρλίζ Θερόν δεν «θέλει να συντηρεί τα παιδιά της» για πάντα - Πειθαρχία, δουλειά και ταπεινότητα

«Κάθε φορά που πηγαίνουμε στο Starbucks, λέω [στα παιδιά μου]: 'Βλέπετε πόσο φιλικοί είναι; Πρέπει να είστε έτσι κάθε πρωί στις 6», δήλωσε η Σαρλίζ Θερόν σε πρόσφατη συνέντευξη της.

Η Μέριλ Στριπ «λατρεύει τον κομψό» Στάνλεϊ Τούτσι
Η Μέριλ Στριπ επαινεί τον Στάνλεϊ Τούτσι για την «κομψότητα που διακρίνει την ετεροφυλοφιλία του»

«Ο Στάνλεϊ Τούτσι διαθέτει μια κομψότητα στην ετεροφυλοφιλία του, η οποία είναι εντυπωσιακή», υποστήριξε η Μέριλ Στριπ, ωστόσο, δεν καταλάβαμε ακριβώς τι εννοεί (ήταν θετικό όπως και να έχει).

Πού πάνε τα Όσκαρ όταν χάνονται; Οκτώ φορές εξαφανίστηκαν χρυσά αγαλματίδια από προσώπου γης
Πού πάνε τα Όσκαρ όταν χάνονται; Οκτώ φορές εξαφανίστηκαν χρυσά αγαλματίδια από προσώπου γης

Το πολυπόθητο βραβείο Όσκαρ έχει μια μακρά και πλούσια ιστορία απωλειών, για λόγους που κυμαίνονται από διαρρήξεις και απαιτήσεις λύτρων μέχρι φάρσες.

Άβα Γκάρντνερ – Φρανκ Σινάτρα: Πωλείται η ερωτική φωλιά τους
Άβα Γκάρντνερ - Φρανκ Σινάτρα: Πωλείται η ερωτική φωλιά τους - «Εδώ έζησαν τη θυελλώδη σχέση τους»

Η κατοικία που στέγασε έναν από τους πιο παθιασμένους και ταραχώδεις έρωτες στην ιστορία του αμερικανικού κινηματογράφου, αυτή της Άβα Γκάρντνερ και του Φράνκ Σινάτρα, διατίθεται πλέον προς πώληση

Οι νεότεροι θαυμαστές του Sex and the City θεωρούν την Κάρι Μπράντσο «ναρκισσίστρια»
Οι νεότεροι θαυμαστές του Sex and the City θεωρούν την Κάρι Μπράντσο «ναρκισσίστρια»

H Κρίστιν Ντέιβις, η οποία υποδύεται την Σάρλοτ στη σειρά Sex and the City, έσπεσε να υπερασπιστεί την Κάρι Μπράντσο (Σάρα Τζέσικα Πάρκερ) την οποία η νέα γενιά κρίνει αυστηρά.

Ανδρουλάκης: «Ο Κυριάκος Μητσοτάκης είναι ο πρωθυπουργός των εκτροπών»
Ανδρουλάκης: «Ο Κυριάκος Μητσοτάκης είναι ο πρωθυπουργός των εκτροπών»

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ υπογράμμισε ότι ο πρωθυπουργός προχωρά σε «θεσμικούς ακροβατισμούς», καθώς «τον εκβιάζει» ο Ισραηλινός απόστρατος, Ταλ Ντίλιαν για το Predator.

Πόσο ακραία ήταν η ψυχρή εισβολή στις αρχές Μαΐου – Τι δείχνουν τα στοιχεία του Meteo
Πόσο ακραία ήταν η ψυχρή εισβολή στις αρχές Μαΐου – Τι δείχνουν τα στοιχεία του Meteo

Αν και η εκδήλωση χιονοπτώσεων στις αρχές Μαΐου δεν αποτελεί πρωτοφανές φαινόμενο για τον ελλαδικό χώρο, η συγκεκριμένη περίπτωση παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον λόγω της έντασης και της γεωγραφικής της έκτασης

LIVE: Έβερτον – Μάντσεστερ Σίτι
LIVE: Έβερτον – Μάντσεστερ Σίτι

LIVE: Έβερτον – Μάντσεστερ Σίτι. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Έβερτον – Μάντσεστερ Σίτι για την 35η αγωνιστική της Premier League.

Μαρκ Ίτον: Πώς μια πεντάλεπτη κουβέντα με τον θρυλικό Γουίλτ Τσάμπερλεν οδήγησε σε μια καριέρα 12 ετών στο NBA
Πώς μια πεντάλεπτη κουβέντα με τον θρυλικό Τσάμπερλεν οδήγησε σε μια 12ετή καριέρα στο NBA

Η όμορφη ιστορία ανάμεσα στους δύο «γίγαντες», με τον σπουδαίο Γουίλτ Τσάμπερλεν να δίνει το κίνητρο που έλειπε από τον Μάρκ Ίτον, ο οποίος εξελίχθηκε σε έναν από τους κορυφαίους μπλοκέρ στην ιστορία του NBA.

Ισπανία: Η ακτοφυλακή κατάσχεσε στον Ατλαντικό ποσότητα κοκαΐνης ρεκόρ – Σχεδόν 40 τόνους
Ισπανία: Η ακτοφυλακή κατάσχεσε στον Ατλαντικό ποσότητα κοκαΐνης ρεκόρ – Σχεδόν 40 τόνους

Οι ισπανικές αρχές αναχαίτισαν πλοίο στα διεθνή ύδατα στον Ατλαντικό. Εκτός από τους 40 τόνους κοκαΐνης που κατέσχεσαν, στην επιχείρηση συνέλαβαν 20 άτομα. Αποδίδουν την επιχείρηση σε διεθνές δίκτυο.

Γερμανία: Δύο νεκροί και περισσότεροι από 15 τραυματίες – Συνελήφθη ο οδηγός που παρέσυρε πεζούς στη Λειψία
Γερμανία: Δύο νεκροί και περισσότεροι από 15 τραυματίες – Συνελήφθη ο οδηγός που παρέσυρε πεζούς στη Λειψία

O οδηγός σταμάτησε ο ίδιος το αυτοκίνητό του και συνελήφθη ενώ βρισκόταν ακόμη μέσα σε αυτό - Κατά τη σύλληψή του, μετέδωσε η εφημερίδα BILD, παρουσίαζε «σημάδια ψυχικής αστάθειας».

Ευχάριστα νέα για την κατάσταση του Ντέρι μετά τον σοκαριστικό τραυματισμό του: Η ενημέρωση της Τσέλσι
Ευχάριστα νέα για την κατάσταση του Ντέρι μετά τον σοκαριστικό τραυματισμό του: Η ενημέρωση της Τσέλσι

Καθησυχαστική είναι η ενημέρωση της Τσέλσι σχετικά με την κατάσταση του Τζέσι Ντέρι, ο οποίος σόκαρε τους πάντες όταν έπεσε με το κεφάλι στον αγωνιστικό χώρο, στο παιχνίδι με τη Φόρεστ.

Διήμερη εκεχειρεία 8-9 Μαΐου κήρυξε ο Πούτιν – Την απορρίπτει ο Ζελένσκι
Διήμερη εκεχειρεία 8-9 Μαΐου κήρυξε ο Πούτιν – Την απορρίπτει ο Ζελένσκι

Ο πρόεδρος της Ρωσίας Βλαντίμιρ Πούτιν κήρυξε διήμερη κατάπαυση του πυρός με την Ουκρανία, με την ευκαιρία των εορταστικών εκδηλώσεων για τη νίκη του σοβιετικού στρατού επί των Ναζί, στον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο.

Axios: Ο Ντόναλντ Τραμπ κουράστηκε με το αδιέξοδο – Είναι έτοιμος να ξεκινήσει πάλι πόλεμο
Axios: Ο Ντόναλντ Τραμπ κουράστηκε με το αδιέξοδο – Είναι έτοιμος να ξεκινήσει πάλι πόλεμο

Ο Ντόναλντ Τραμπ βαριέται γρήγορα, «θέλει δράση», σύμφωνα με ανώτερο αξιωματούχο των ΗΠΑ. Και γι’ αυτό αλλάζει τη δυναμική με την εντολή οι αμερικανικές δυνάμεις να απεγκλωβίσουν πλοία από το Ορμούζ.

Δημοσκόπηση: Χωρίς «φρένο» η καθοδική πορεία της ΝΔ – Ανεβασμένο το ΠΑΣΟΚ, κερδίζει πόντους το «κόμμα Τσίπρα»
Χωρίς «φρένο» η καθοδική πορεία της ΝΔ - Ανεβασμένο το ΠΑΣΟΚ, κερδίζει πόντους το «κόμμα Τσίπρα»

Κανένα σημάδι ανάκαμψης για το κυβερνών κόμμα σε νέα δημοσκόπηση που βλέπει το φως της δημοσιότητας. Ελαφρώς ενισχυμένο το ΠΑΣΟΚ. Ανοδική πορεία για το «κόμμα Τσίπρα». Στα ραντάρ και το «κόμμα Σαμαρά». Η έκπληξη στο ερώτημα για τον καταλληλότερο πρωθυπουργό.

Συνελήφθησαν 22 οδηγοί σε εντατικούς ελέγχους της Τροχαίας – Οι τρεις ήταν υπό την επήρεια αλκοόλ
Συνελήφθησαν 22 οδηγοί σε εντατικούς ελέγχους της Τροχαίας – Οι τρεις ήταν υπό την επήρεια αλκοόλ

Συνολικά βεβαιώθηκαν 179 παραβάσεις ως αποτέλεσμα 27.606 ελέγχων αλκοολομέτρησης, με ποσοστό θετικών αποτελεσμάτων μόλις 0,65% επί του συνόλου σύμφωνα με τα στοιχεία της Τροχαίας

The Sopranos: Από τη Serie A στη Super League δύο διαιτητές και ένα σκάνδαλο… δρόμος (vids)
The Sopranos: Από τη Serie A στη Super League δύο διαιτητές και ένα σκάνδαλο… δρόμος (vids)

Ο διαιτητής του χθεσινού ΠΑΟΚ-Ολυμπιακός (Σότσα). Ο διαιτητής του… Χουάνκαρ (Μαρέσκα). Και η καρδιά ενός σκανδάλου που έστειλε τον αρχιδιαιτητή της Serie A, στην εισαγγελία του Μιλάνου.

Κωδικός «Όλα στο… σκοτάδι» από Μαξίμου: Μπλόκο σε προανακριτική ΟΠΕΚΕΠΕ – Το ίδιο σχεδιάζει και για εξεταστική υποκλοπών
Κωδικός «Όλα στο… σκοτάδι» από Μαξίμου: Μπλόκο σε προανακριτική ΟΠΕΚΕΠΕ – Το ίδιο σχεδιάζει και για εξεταστική υποκλοπών

Το Μαξίμου οχυρώνεται (για άλλη μια φορά) πίσω από το άρθρο 86 (που κατά τ' άλλα θέλει να αλλάξει), προκειμένου να πει «Όχι» σε προανακριτική για Λιβανό - Αραμπατζή. Να μπλοκάρει σχεδιάζει και την εξεταστική για υποκλοπές.

Κριστιάν Κίβου: Από το Τρεμπλ με τον Μουρίνιο στην κατάκτηση του «δικού του» πρωταθλήματος με την Ίντερ
Κριστιάν Κίβου: Από το Τρεμπλ με τον Μουρίνιο στην κατάκτηση του «δικού του» πρωταθλήματος με την Ίντερ

Ο Κριστιάν Κίβου προσλήφθηκε μετά την αποχώρηση του Ιντζάγκι και κατάφερε να απαντήσει στους επικριτές του με πράξεις. Η Ίντερ κυριάρχησε στο πρωτάθλημα και το κατέκτησε τρεις αγωνιστικές πριν τη λήξη

Θεσσαλονίκη: «Red alert» με τη βάση της Ryanair – Στη Βουλή το ενδεχόμενο αποχώρησης της εταιρείας
«Red alert» με τη βάση της Ryanair στη Θεσσαλονίκη - Στη Βουλή το ενδεχόμενο αποχώρησης της εταιρείας

Αναστάτωση έχει προκληθεί στο σενάριο η Ryanair να κλείσει τη βάση της, στη Θεσσαλονίκη. Έκτακτη σύσκεψη εργασίας στον δήμο με συμμετοχή της περιφέρειας. Δύο ερωτήσεις στη Βουλή για τον κίνδυνο υποβάθμισης του αεροδρομίου «Μακεδονία» και τις θέσεις εργασίας που ενδεχομένως χαθούν.

ΗΑΕ: Γιατί το Ιράν χτύπησε με drones τη Ζώνη Πετρελαϊκής Βιομηχανίας της Φουτζάιρα – Μεγάλη φωτιά
ΗΑΕ: Γιατί το Ιράν χτύπησε με drones τη Ζώνη Πετρελαϊκής Βιομηχανίας της Φουτζάιρα – Μεγάλη φωτιά

Η Ζώνη Πετρελαϊκής Βιομηχανίας της Φουτζάιρα στα ΗΑΕ διαχειρίζεται εκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου που ο κόσμος έχει ανακατευθύνει ειδικά για να αποφύγει τα κλειστά Στενά του Ορμούζ

Νίκος Ανδρουλάκης: Το ΠΑΣΟΚ ζητά εκλογές ακόμα και… αύριο – «Δεν μπαίνουμε σε παζάρια με τη ΝΔ»
Νίκος Ανδρουλάκης: Το ΠΑΣΟΚ ζητά εκλογές ακόμα και… αύριο – «Δεν μπαίνουμε σε παζάρια με τη ΝΔ»

O πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης ζήτησε άμεσα εκλογές, ώστε να υπάρξει πολιτική αλλαγή τονίζοντας πως στόχος είναι το ΠΑΣΟΚ να είναι πρώτο κόμμα, έστω και με μια ψήφο διαφορά, για να πάει η ΝΔ στην αντιπολίτευση

Ο Μπενίτεθ άλλα δήλωσε και άλλα εννοούσε
Ο Μπενίτεθ άλλα δήλωσε και άλλα εννοούσε

Ο Ράφα Μπενίτεθ έδωσε την αίσθηση ότι συνεχίζει κανονικά τη δουλειά του στον Παναθηναϊκό, όμως στην πραγματικότητα έφτιαξε το αφήγημα του για το «διαζύγιο».

Ο ΟΤ στο Delphi Economic Forum XI, τα ραντεβού Στουρνάρα, τι «παίζει» με Πτολεμαΐδα 5, το reality check της Aegean, το «7 στα 7» της Bally’s Intralot

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

