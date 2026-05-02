Met Gala 2026: Οι ασύλληπτες τιμές των εισιτηρίων, η επιστροφή μιας σούπερ σταρ και το «όχι» του Μαμντάνι
Fizz 02 Μαΐου 2026, 20:50

Met Gala 2026: Οι ασύλληπτες τιμές των εισιτηρίων, η επιστροφή μιας σούπερ σταρ και το «όχι» του Μαμντάνι

Όλα όσα πρέπει να γνωρίζουμε για τη φετινή εκδήλωση, συμπεριλαμβανομένων των αντιδράσεων για τη χρηματοδότηση του Τζεφ Μπέζος.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Η πρώτη Δευτέρα του Μαΐου -γνωστή και ως η ημέρα του Met Gala, γνωστή και ως το πάρτι της χρονιάς, γνωστή και ως τα Όσκαρ της Ανατολικής Ακτής– πλησιάζει. «Αυτό και μόνο θα έπρεπε να είναι αρκετό για να ξυπνήσει σε όλους την επιθυμία να παρακολουθήσουν το θέαμα. Τα ρούχα! Οι διασημότητες! Τα χρήματα! Η ευκαιρία να σχολιάσεις με γνώση όλα τα παραπάνω ενώ φοράς τις πιτζάμες σου» σχολιάζει η Vanessa Friedman στους New York Times.

Ωστόσο αυτό το Met Gala δεν είναι ένα οποιοδήποτε Met Gala. Αυτό το Met Gala γιορτάζει τόσο την επόμενη μεγάλη έκθεση του Costume Institute όσο και τη νέα έδρα του Costume Institute: τις Γκαλερί Condé M. Nast.

Στεγασμένες σε έναν χώρο 1.067 τετραγωνικών μέτρων που παλαιότερα ήταν το κατάστημα με τα αναμνηστικά του Metropolitan Museum of Art, οι γκαλερί μόδας θα είναι πλέον το πρώτο πράγμα που θα βλέπουν οι επισκέπτες όταν μπαίνουν στην Great Hall.

Με άλλα λόγια: μια αναμφισβήτητη δήλωση ότι η μόδα αξίζει μια προνομιακή θέση στο πιο ιστορικό από τα ιδρύματα καλών τεχνών.

Μισό λεπτό, αυτό ακούγεται σαν κάτι σημαντικό

Και είναι. Από τότε που το Μουσείο Ενδυματολογικής Τέχνης συγχωνεύθηκε με το Met το 1946 και έγινε το Ινστιτούτο Ενδυματολογίας, το C.I. έχει υποβιβαστεί στο υπόγειο του Met, στριμωγμένο σε έναν στενό χώρο γκαλερί 400 τετραγωνικών μέτρων, σαν ένα είδος ντροπιασμένου συγγενή.

Μια ακόμη απόδειξη ότι η μόδα δεν θεωρήθηκε ποτέ πραγματικά το αισθητικό ισοδύναμο, ας πούμε, της ζωγραφικής ή της γλυπτικής.

Όταν το Ινστιτούτο Ενδυμασίας ήθελε να διοργανώσει τη μεγάλη ετήσια έκθεσή του, έπρεπε είτε να δανειστεί χώρο από άλλες γκαλερί είτε να χρησιμοποιήσει έναν προσωρινό εκθεσιακό χώρο, κάτι που περιόριζε τη διάρκεια των εκθέσεων.

«Τώρα διαθέτει έναν μεγάλο, μόνιμο χώρο δικό του, και η έκθεση θα διαρκέσει εννέα ολόκληρους μήνες, μια εξέλιξη που σίγουρα αξίζει να γιορτάσουμε. Ίσως γι’ αυτό η Beyoncé δέχτηκε να είναι η οικοδέσποινα» συνεχίζει η Vanessa Friedman στους New York Times.

Aυτή θα είναι η πρώτη φορά που η Beyoncé θα τιμήσει με την παρουσία της το Met Gala μετά από μια δεκαετία

Η Beyoncé (;!)

Είναι επίσημη συνπρόεδρος της εκδήλωσης, μαζί με τη Νικόλ Κίντμαν, τη Βένους Γουίλιας και την επικεφαλής περιεχομένου της Condé Nast, Άννα Γουίντουρ, τη γυναίκα που έχει συμβάλει περισσότερο στο να γίνει το Met Gala αυτό που είναι σήμερα. Αυτή θα είναι η πρώτη φορά που η Beyoncé θα τιμήσει με την παρουσία της το Met Gala μετά από μια δεκαετία.

Ο Τζέφ Μπέζος, ιδρυτής της Amazon, και η σύζυγός του, Λόρεν Σάντσεζ Μπέζος, είναι οι επίτιμοι πρόεδροι, παρέχοντας την κύρια πηγή χρηματοδότησης για την έκθεση και το ίδιο το πάρτι.

Met Gala

Μια γυναίκα και ένας σκύλος περνούν μπροστά από μια αφίσα με το σύνθημα «Μποϊκοτάρετε το Met Gala του Μπέζος» στην περιοχή Μιντάουν της Νέας Υόρκης, στις ΗΠΑ, στις 15 Απριλίου 2026. REUTERS/Shannon Stapleton

Εμπλέκονται οι Μπέζος; Πώς γίνεται αυτό δεκτό;

Κάποιοι βλέπουν τη συμμετοχή του ζευγαριού ως μια προσπάθεια να αγοράσουν την πολιτιστική τους νομιμοποίηση. Πράγματι, μια ομάδα ακτιβιστών, το Everyone Hates Elon, έχει ήδη αρχίσει να καλεί σε μποϊκοτάζ το Met Gala και να προσπαθεί με άλλους τρόπους να φέρει σε δύσκολη θέση τον Μπέζος.

Στη Νέα Υόρκη, άρχισαν να εμφανίζονται αφίσες κοντά στο μουσείο και σε όλη την πόλη που αποκαλούσαν το πάρτι «το Met Gala του Μπεζός» και ισχυρίζονταν ότι «σας το προσφέρει η εκμετάλλευση των εργαζομένων».

Τα μεμονωμένα εισιτήρια κοστίζουν το υπέρογκο ποσό των 100.000 δολαρίων -25.000 δολάρια περισσότερα από πέρυσι- ενώ τα τραπέζια ξεκινούν από 350.000 δολάρια

Υπάρχει κάποιο θέμα για το Met Gala;

Ναι, και όπως συνήθως συνδέεται με την επιτυχημένη έκθεση που γιορτάζει το πάρτι. Φέτος, πρόκειται για την ανοιξιάτικη έκθεση του Costume Institute, «Costume Art», η οποία θα υποστηρίξει ότι η μόδα -ή αυτό που ο Άντριου Μπόλτον, ο υπεύθυνος επιμελητής του τμήματος, ονόμασε «το ντυμένο σώμα»- είναι ο κοινός παρανομαστής που συνδέει όλες τις άλλες γκαλερί του μουσείου.

Αυτό είναι ένα θέμα λιγότερο αμφιλεγόμενο από το περσινό «Superfine: Tailoring Black Style», αν και δεν στερείται εντελώς πολιτικών διαστάσεων. Στο πλαίσιο της ιδέας του, ο Μπόλτον εξέτασε την «Τέχνη του Κοστουμιού» μέσα από το πρίσμα διαφόρων τύπων σωμάτων, όπως το «σώμα εγκύου», το «παχύσαρκο σώμα», το «σώμα με αναπηρία» και το «γυμνό σώμα».

Το γυμνό σώμα! Άρα ο ενδυματολογικός κώδικας έχει να κάνει αποκλειστικά με τα σώματα;

Ίσως για να αποφευχθεί ο ανταγωνισμός στο ποιος θα ντυθεί πιο γυμνά, ο ενδυματολογικός κώδικας φέτος είναι στην πραγματικότητα «Η Μόδα είναι Τέχνη».

Το τι σημαίνει αυτό είναι ανοιχτό σε ερμηνείες (ακόμα κι αν φαίνεται λίγο προφανές για ένα γκαλά μουσείου), αλλά μπορείτε να φανταστείτε πολλά φορέματα Saint Laurent Mondrian, ή ίσως κάποια κομμάτια από την επίδειξη υψηλής ραπτικής του John Galliano για τη Dior το φθινόπωρο του 2007.

Η συλλογή αυτή αποτίει φόρο τιμής στη σχέση του Christian Dior με την τέχνη και περιλαμβάνει ένα σύνολο που προορίζεται να μιμηθεί το «Paul en Arlequin» του Πικάσο, καθώς και looks εμπνευσμένα από τον Γκόγια και τον Κοκτώ.

«Θυμάστε το 2019, όταν ο Μπίλι Πόρτερ, ντυμένος σαν χρυσός φτερωτός φοίνικας, μεταφέρθηκε στο πάρτι προς τιμήν της ταινίας Camp από έξι άντρες χωρίς μπλούζα;»

Αλλόκοτες εμφανίσεις

«Ελπίζουμε να μην εμφανιστούν καλεσμένοι με περίτεχνα πλαίσια γύρω από το κεφάλι τους, αλλά ποτέ δεν ξέρεις» συνεχίζει η Vanessa Friedman στους New York Times

«Θυμάστε το 2019, όταν ο Μπίλι Πόρτερ, ντυμένος σαν χρυσός φτερωτός φοίνικας, μεταφέρθηκε στο πάρτι προς τιμήν της ταινίας Camp από έξι άντρες χωρίς μπλούζα; Ή όταν ο Τζάρετ Λέτο έφτασε στο γκαλά προς τιμήν του Καρλ Λάγκερφελντ το 2023 ντυμένος ως η αγαπημένη γάτα του Λάγκερφελντ, η Σουπέτ;».

Ποιο είναι το κόστος για όλα αυτά;

Τα μεμονωμένα εισιτήρια κοστίζουν το υπέρογκο ποσό των 100.000 δολαρίων -25.000 δολάρια περισσότερα από πέρυσι- ενώ τα τραπέζια ξεκινούν από 350.000 δολάρια (ο υπολογισμός είναι λίγο μπερδεμένος, αλλά ίσως υπάρχουν και κάποια μικρότερα τραπέζια).

Το ποσό είναι πραγματικά τεράστιο: το Met Gala του 2025 συγκέντρωσε το ρεκόρ των 31 εκατομμυρίων δολαρίων. Για να το θέσουμε σε προοπτική, πέρυσι το εαρινό γκαλά του New York City Ballet συγκέντρωσε 2,7 εκατομμύρια δολάρια.

Όλα τα χρήματα από την πώληση των εισιτηρίων πηγαίνουν απευθείας στη χρηματοδότηση του ετήσιου προϋπολογισμού του Ινστιτούτου Ενδυμασίας.

Τα κριτήρια για τη συμμετοχή έχουν περισσότερο να κάνουν με τη φήμη, τα επιτεύγματα και την ομορφιά -την «αγία τριάδα» της Άννα Γουίντουρ- παρά με τα χρήματα

Γιατί;

Επειδή όταν το Μουσείο Ενδυματικής Τέχνης εντάχθηκε στο Met, το έκανε υπό τον όρο ότι το ινστιτούτο έπρεπε να αυτοχρηματοδοτείται. Είναι το μόνο επιμελητικό τμήμα στο Met που υποχρεούται να το κάνει αυτό, και αυτός είναι εν μέρει ο λόγος για τον οποίο δημιουργήθηκε το Met Gala το 1948.

Τι κερδίζουν οι καλεσμένοι με τα χρήματά τους;

Εκτός από την ικανοποίηση που προσφέρει η γνώση ότι υποστηρίζεις έναν πολιτιστικό οργανισμό και την ευκαιρία να συναναστραφείς με την Beyoncé; Ένα κοκτέιλ πάρτι στη Μεγάλη Αίθουσα, δείπνο από την Olivier Cheng Catering κοντά στον Ναό του Ντεντούρ και πλούσια ανθοστολισμένη διακόσμηση από τον Raúl Àvila.

Και πάντα υπάρχει μια έκπληξη στο πρόγραμμα ψυχαγωγίας. Πέρυσι, ήταν ο Usher και ο Stevie Wonder.

Αν έχω τα χρήματα, μπορώ να πάω;

Μόνο στα όνειρά σου. Σε αντίθεση με άλλες εκδηλώσεις συγκέντρωσης χρημάτων για πολιτιστικούς σκοπούς, όπως το γκαλά έναρξης της σεζόν της Metropolitan Opera, το Met Gala είναι μόνο για καλεσμένους.

Τα κριτήρια για τη συμμετοχή έχουν περισσότερο να κάνουν με τη φήμη, τα επιτεύγματα και την ομορφιά -την «αγία τριάδα» της Άννα Γουίντουρ- παρά με τα χρήματα. Η Γουίντουρ η οποία είναι επίσης παγκόσμια διευθύντρια σύνταξης του Vogue, έχει τον τελικό λόγο για κάθε πρόσκληση και κάθε συμμετέχοντα.

Ακόμα και αν δωρίσετε τεράστια ποσά στο μουσείο, δεν σημαίνει απαραίτητα ότι θα πληρείτε τις προϋποθέσεις, και ακόμα κι αν μια εταιρεία αγοράσει ένα τραπέζι, δεν μπορεί να επιλέξει όλους όσους θα καθίσουν σε αυτό. Πρέπει να υποβάλει τους προτεινόμενους καλεσμένους στη Γουίντουρ και στη Vogue και να προσευχηθεί για έγκριση. Φέτος, όπως και το 2025, υπάρχουν περίπου 400 εκλεκτοί, σύμφωνα με μια εκπρόσωπο του Costume Institute.

Εντάξει, ποιοι είναι οι καλεσμένοι;

Η λίστα των καλεσμένων αποτελεί καλά φυλαγμένο μυστικό, αλλά φέτος, όπως και πέρυσι, υπάρχει μια επιπλέον οργανωτική επιτροπή με επικεφαλής τον σχεδιαστή της Saint Laurent, Anthony Vaccarello (ο Saint Laurent χορηγεί τον κατάλογο της έκθεσης), και την ηθοποιό Zoë Kravitz, η οποία περιλαμβάνει πολλά διάσημα ονόματα, τα οποία πιθανότατα θα κάνουν την είσοδό τους στα σκαλιά του μουσείου.

Μεταξύ των μελών είναι οι Sabrina Carpenter, Doja Cat, Alex Consani, Misty Copeland, Teyana Taylor, A’ja Wilson, Sam Smith και Chase Sui Wonders.

Είναι πολύ πιθανό ο Jay-Z να παρευρεθεί για να υποστηρίξει τη σύζυγό του, όπως και κάποια ομάδα από τα μέλη των οικογενειών Kardashian και Jenner.

Και φυσικά υπάρχουν και οι αγαπημένοι όλων, οι νέοι και καυτοί σταρ της στιγμής, Connor Storrie και Hudson Williams: Μπορείτε να στοιχηματίσετε ότι θα πάρουν το χρυσό εισιτήριο.

Οι κραυγαλέες επιδείξεις πλούτου στο γκαλά έρχονται σε αντίθεση με τη θέση του Μαμντάνι ως δημοκρατικού σοσιαλιστή και τη δέσμευσή του να κάνει την πόλη και πάλι προσιτή

Θα παραστεί ο Ζοχράν Μαμντάνι;

Όχι. Αν και το Met αποτελεί σημαντικό θεσμό και τουριστικό αξιοθέατο της Νέας Υόρκης, και οι δήμαρχοι Μάικλ Ρ. Μπλούμπεργκ, Μπιλ ντε Μπλάσιο και Έρικ Άνταμς παρέστησαν (αν και όχι κάθε χρόνο), ο Μαμντάνι έχει δηλώσει ότι αυτός και η σύζυγός του, Ράμα Ντουβάτζι, εκφράζουν τη λύπη τους που δεν θα παραστούν αυτή τη φορά.

Οι κραυγαλέες επιδείξεις πλούτου στο γκαλά έρχονται σε αντίθεση με τη θέση του Μαμντάνι ως δημοκρατικού σοσιαλιστή και τη δέσμευσή του να κάνει την πόλη και πάλι προσιτή.

Πράγματι, όταν η βουλευτής Alexandria Ocasio-Cortez παρευρέθηκε το 2021, παρά το γεγονός ότι φορούσε ένα φόρεμα με τη φράση «Φορολογήστε τους πλούσιους», η κριτική ήταν έντονη. Ίσως αυτός να είναι ο λόγος για τον οποίο η Κάμαλα Χάρις, η καλεσμένη-έκπληξη πέρυσι, παρέλειψε τη φωτογράφιση στην είσοδο και παρευρέθηκε μόνο στο δείπνο.

Οι διασημότητες αγοράζουν οι ίδιοι τα εισιτήρια τους;

Πετούν τα σκυλιά; Όχι, προσκαλούνται από brands (ή από οίκους μόδας κατόπιν οδηγιών της Vogue), τα οποία αγοράζουν τις θέσεις των καλεσμένων στο τραπέζι, ενώ επιπλέον φροντίζουν για την ειδική δημιουργία των ενδυμασιών τους, τη μεταφορά τους με αεροπλάνο και τη διαμονή τους.

Σε αντάλλαγμα, οι διάσημοι καλεσμένοι προβάλλουν τη μόδα. Φυσικά, μπορούν πάντα να κάνουν μια προσωπική δωρεά στο μουσείο.

Τι ώρα ξεκινάει;

Θεωρητικά, οι προγραμματισμένες αφίξεις -σε κάθε καλεσμένο έχει ανατεθεί ένα χρονικό διάστημα- ξεκινούν στις 5 μ.μ., συνήθως με τους συνπροέδρους της βραδιάς, και τελειώνουν γύρω στις 8 μ.μ.

Εκτός, φυσικά, αν είσαι η Rihanna, οπότε δεν ισχύουν κανόνες. Πέρυσι εμφανίστηκε στις 10 μ.μ., αφού κάποιοι άλλοι καλεσμένοι είχαν ήδη κάνει τον γύρο τους και είχαν φύγει για τα σπίτια τους.

*Με στοιχεία από nytimes.com  | Αρχικές Φωτό: REUTERS  

Γερμανία: Στροφή στον στρατιωτικό επανεξοπλισμό – Τι σημαίνει αυτό για την Ευρώπη;

Ιράν: Οι ΗΠΑ πρέπει να επιλέξουν μεταξύ διπλωματίας ή πολέμου

Το «Τάμα» μια θεατρική εμπειρία που υπόσχεται να συγκινήσει και να κρατήσει αμείωτο το ενδιαφέρον των θεατών. Το κοινό θα έχει την ευκαιρία να την απολαύσει για λίγες παραστάσεις στο Σύγχρονο Θέατρο.

Λίζα Κούντροου: «Εντάξει, μεγάλωσα - συγγνώμη που δεν πέθανα»

Μπραντ Πιτ, Ντάνιελ Κρεγκ, Κίλιαν Μέρφι: Ο Έλληνας «παπαράτσι των σταρ» σπάει τη σιωπή του

Είναι παλιοτόμαρο: Το «δεύτερο ημίχρονο» της μάχης Τραμπ – Κίμελ δεν έχει τέλος

Είναι ο χειρότερος - Η Μέριλ Στριπ αποκαλύπτει ένα αστείο «μυστικό» για τον Ρόμπερτ Ντε Νίρο

Η μανία της Δύσης να φτιάχνει δράκουλες – Ανατροπή με την αιματοβαμμένη κόμισα του 16ου αιώνα

Ροντινέι: «Τιμή μου που υπερασπίζομαι τα χρώματα του Ολυμπιακού – Είμαστε φίλοι με τον Ζιοβάνι»

«Να ραφτώ ή να μη ραφτώ;»: Τι αποκάλυψε η Σίσσυ Χρηστίδου για τον γάμο της Φαίης Σκορδά στην εκπομπή της;

Νέα Αριστερά για αποκάλυψη in: «Ο κ. Τζαβέλλας σε εντεταλμένη υπηρεσία»

Νίκη Ευρώπης η Μπρέντφορντ, αυτογκόλ ο Μαυροπάνος (3-0) - «Φρένο» η Νιούκαστλ σε Μπράιτον (3-1)

Ο Τραμπ λέει ότι «αποδεκάτισε» το Ιράν — αλλά το «αποδεκατίζω» δεν σημαίνει αυτό που εννοεί ακριβώς

Πανσερραϊκός – ΑΕΛ Novibet 1-1: «Χρυσός» βαθμός για τους Σερραίους με πέναλτι στο 90+9′! (vid)

LIVE: Αστέρας Τρίπολης – Ατρόμητος

LIVE: Άρσεναλ – Φούλαμ

Ο Τραμπ στέλνει το αεροπλανοφόρο Lincoln στις κουβανικές ακτές: «Θα καταλάβουμε την Κούβα αμέσως», δήλωσε

Η απειλή του Τραμπ έγινε πραγματικότητα – Τι σημαίνει η απόσυρση στρατευμάτων για ΗΠΑ και Γερμανία

Μια… άλλη Premier League: Δέκα χρόνια από το γκολ του Αζάρ που έδωσε το πρωτάθλημα στη Λέστερ

Ο ΟΤ στο Delphi Economic Forum XI, τα ραντεβού Στουρνάρα, τι «παίζει» με Πτολεμαΐδα 5, το reality check της Aegean, το «7 στα 7» της Bally’s Intralot

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

