magazin
Παρασκευή 17 Απριλίου 2026
weather-icon 19o
Stream

in
magazin

# ΟΥΓΓΑΡΙΑ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΙΡΑΝ
# ΤΕΜΠΗ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΕΠΣΤΑΪΝ
# ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Ζοράν Μαμντάνι: Σνομπάρει Γουίντουρ και Μπέζος με ηχηρό όχι στο Met Gala – Ρίχνει το γάντι στην ελίτ
Live in Style 17 Απριλίου 2026, 21:20

Ζοράν Μαμντάνι: Σνομπάρει Γουίντουρ και Μπέζος με ηχηρό όχι στο Met Gala – Ρίχνει το γάντι στην ελίτ

Ο 34χρονος Ζοράν Μαμντάνι γίνεται ο πρώτος Δήμαρχος της Νέας Υόρκης που αρνείται την πρόσκληση στο Met Gala

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
A
A
Vita.gr
Φρενάροντας μια παράδοση που κρατά εδώ και δεκαετίες, ο δήμαρχος της Νέας Υόρκης Ζοράν Μαμντάνι επέλεξε να γυρίσει την πλάτη στο Met Gala, στέλνοντας ένα σαφές μήνυμα κατά της επιρροής των δισεκατομμυριούχων στην κοινωνική ζωή της Νέας Υόρκης.

Η λάμψη του κόκκινου χαλιού στο Μητροπολιτικό Μουσείο Τέχνης δεν στάθηκε αρκετή για να κάμψει τις ιδεολογικές πεποιθήσεις του Ζοράν Μαμντάνι, ο οποίος αρνήθηκε να παρευρεθεί στη φετινή γιορτή της μόδας, προκαλώντας αίσθηση στους κοσμικούς κύκλους.

Ο Ζοράν Μαμντάνι και η σύζυγός του, Ράμα Ντουουάζι, πήραν τη συμβολική απόφαση να μην παρευρεθούν στο Met Gala της 4ης Μαΐου, σπάζοντας μια μακροχρόνια παράδοση που ήθελε τον εκάστοτε Δήμαρχο της Νέας Υόρκης να ηγείται της κοσμικής εκδήλωσης.

Αν και η πρόσκληση από το Μητροπολιτικό Μουσείο Τέχνης είναι τυπική για κάθε ένοικο του Γκρέισι Μάνσιον, ο 34χρονος Μαμντάνι φαίνεται πως επέλεξε να μείνει πιστός στις ριζοσπαστικές του θέσεις.

View this post on Instagram

A post shared by Mayor Zohran Kwame Mamdani (@nycmayor)

Πηγές από το περιβάλλον του επισημαίνουν ότι η παρουσία του σε μια εκδήλωση που χρηματοδοτείται από τον Τζεφ Μπέζος —τον οποίο ο ίδιος έχει επικρίνει δημόσια— θα αποτελούσε ιδεολογική υπαναχώρηση.

Η απόφαση του Μαμντάνι έρχεται σε πλήρη αντίθεση με τη στάση των προκατόχων του.

Ο Έρικ Άνταμς είχε χρησιμοποιήσει το Met Gala το 2022 για να προωθήσει μηνύματα κατά της οπλοκατοχής, ενώ ο Μάικ Μπλούμπεργκ παραμένει σταθερός θαμώνας της εκδήλωσης ακόμα και μετά τη θητεία του.

Παρά το γεγονός ότι η Άννα Γουίντουρ πρόσφατα εκδήλωσε τον θαυμασμό της για την Πρώτη Κυρία, Ράμα Ντουουάζι, χαρακτηρίζοντας το στυλ της «μοντέρνο και αυθεντικό», το ζεύγος φαίνεται πως προτιμά την αποχή από ένα γεγονός που, παρά τον φιλανθρωπικό του χαρακτήρα, παραμένει το απόλυτο σύμβολο της οικονομικής ελίτ.

Πέρα από το οικονομικό σκέλος, η απουσία του Δημάρχου συνοδεύεται από ένα βαρύ πολιτικό κλίμα.

Η σύζυγος του Μαμντάνι έχει βρεθεί στο στόχαστρο κριτικής για τη δραστηριότητά της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης σχετικά με τη σύγκρουση στη Μέση Ανατολή, γεγονός που καθιστά τη δημόσια εμφάνιση του ζευγαριού σε μια τέτοια διοργάνωση ακόμα πιο περίπλοκη.

Ενώ αστέρες όπως η Μπιγιόνσε και η Αν Χάθαγουεϊ ετοιμάζονται για το φετινό θέμα «Η Μόδα είναι Τέχνη», η Νέα Υόρκη παρακολουθεί έναν Δήμαρχο που επιλέγει να ορίσει την ταυτότητα της πόλης μέσα από την απουσία του από τα σαλόνια της υψηλής κοινωνίας.

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Παρασκευή 17 Απριλίου 2026
Cookies