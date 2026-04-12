«Καλή Ανάσταση» ευχήθηκε στα ελληνικά ο Ζοχράν Μαμντάνι, κερδίζοντας τις εντυπώσεις. Ο δήμαρχος της Νέας Υόρκης παρευρέθηκε στον Επιτάφιο στην εκκλησία του Αγίου Νικολάου στο World Trade Center.

Κατά τη διάρκεια της παρουσίας του, ευχήθηκε «Καλή Ανάσταση», με τον Αρχιεπίσκοπο Αμερικής Ελπιδοφόρο να ακούγεται να λέει «ουάου».

Kali Anastasi from NYC!

Η ακολουθία, προεξάρχοντος του Αρχιεπισκόπου Αμερικής Ελπιδοφόρου, συγκέντρωσε κληρικούς, διπλωμάτες και πιστούς από τη Νέα Υόρκη και άλλες περιοχές, που τιμούσαν την Ταφή του Χριστού και προσδοκούσαν την Ανάσταση. Η παρουσία του Μαμντάνι έγινε κατόπιν πρόσκλησης του Αρχιεπισκόπου.

Στην ομιλία του, ο Αρχιεπίσκοπος Ελπιδοφόρος μίλησε για τη θυσία και τα παθήματα του Ιησού, καθώς και για την ελπίδα που φέρνει σε όλους το Πάθος Του. Αναφέρθηκε στην είσοδο του Χριστού στον ανθρώπινο πόνο ως μια μεταμορφωτική πράξη που προσφέρει νέα ζωή, προτρέποντας τους παρόντες να αντιμετωπίσουν το πάθος αντί να το αποφεύγουν.

Ο Αρχιεπίσκοπος συνέδεσε επίσης το μήνυμα της Μεγάλης Εβδομάδας με τις σημερινές παγκόσμιες προκλήσεις, επισημαίνοντας τις συνεχιζόμενες συγκρούσεις στη Μέση Ανατολή και την Ουκρανία. Σημείωσε ότι άνθρωποι διαφορετικών θρησκειών συνεχίζουν να αντιμετωπίζουν βία και αβεβαιότητα, καλώντας τους πιστούς να ανταποκριθούν με προσευχή, ανθρωπιστική υποστήριξη και δέσμευση για την ανθρώπινη αξιοπρέπεια.

The faithful filled St. Nicholas Greek Orthodox Church and National Shrine at the World Trade Center on the evening of Friday, April 10, as His Eminence Archbishop Elpidophoros of America presided over the Orthros of Great and Holy Saturday and the Service of the Lamentations

Μετά τη λειτουργία, ο δήμαρχος Μαμντάνι προέβη σε ομιλία, αναφερόμενος στο πνευματικό και συμβολικό βάρος της βραδιάς. Περιέγραψε την εμπειρία της συμμετοχής στην πομπή του Επιταφίου, ως σύμβολο τόσο της θρησκευτικής αφοσίωσης όσο και του κοινού ανθρώπινου βάρους.

«Απόψε, καθώς χαμηλώνουμε τα φώτα και μεταφέρουμε τον Επιτάφιο, φέρνουμε το βάρος του γήινου Σώματος του Ιησού Χριστού, ακριβώς όπως Εκείνος κάποτε έφερε το βάρος του Σταυρού», είπε ο Μαμντάνι, ο οποίος είναι μουσουλμάνος. Αναφέρθηκε επίσης στην περίοδο της Σαρακοστής που προηγήθηκε της λειτουργίας, επισημαίνοντας τον ρόλο της νηστείας και της προσευχής στην εμβάθυνση της κατανόησης των παθημάτων του Χριστού.