Αναστάτωση προκλήθηκε το πρωί της Τρίτης στην περιοχή της Βασιλέως Γεωργίου, στη Θεσσαλονίκη, με αποτέλεσμα να κινητοποιηθεί η Αστυνομία.

Ένα μικρό παιδί, ηλικίας 5 ετών, το οποίο σύμφωνα με πληροφορίες βρισκόταν μόνο του στο σπίτι, βγήκε στο μπαλκόνι και άρχισε να πετά αντικείμενα προς τον δρόμο.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο ανήλικος πετούσε αρχικά νερό με λάστιχο και μετά συνέχισε με αντικείμενα επί περίπου 45 λεπτά.

Αστυνομικοί που έφτασαν στο σημείο προχώρησαν αρχικά στον αποκλεισμό του πεζοδρομίου για λόγους ασφαλείας.

Στη συνέχεια, έπειτα από συντονισμένες ενέργειες, κατάφεραν να προσεγγίσουν το παιδί περνώντας από την ταράτσα, καθώς το διαμέρισμα βρισκόταν στον έκτο όροφο (ρετιρέ).

«Ξεκίνησε το παιδάκι να ρίχνει νερό με το λάστιχο και φωνάζαμε από κάτω “σταμάτα”, μήπως και κανένας ενήλικας τον καταλάβει. Στη συνέχεια σταμάτησε να ρίχνει νερό και μετά με το που διαπίστωσε ότι δεν έχει άλλο νερό, άρχισε να ρίχνει πράγματα. Σκουπίδια, κουβάδες, πέτρες, ακόμα και… σκούπα ηλεκτρική. Τρομάξαμε πολύ, κάποιοι κάλεσαν την ΕΛ.ΑΣ. Ήταν πολύ σοκαριστικό. Μάλιστα από ότι είδαμε η Αστυνομία μπήκε από το δίπλα διαμέρισμα για να σταματήσει το παιδί», τόνισε αυτόπτης μάρτυρας που βρέθηκε στο σημείο.