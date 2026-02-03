Βόλος: Γυναίκα έπεσε στο δρόμο μαζί με το μπαλκόνι
Τι συνέβη
Ένα απίστευτο περιστατικό συνέβη πριν από λίγη ώρα στον Βόλο, όταν μία 41χρονη γυναίκα που επιχείρησε να κατέβει από τον όροφο στο ισόγειο του σπιτιού της, έπεσε μαζί με το μπαλκόνι!
Το συμβάν σημειώθηκε στην οδό Αχιλλοπούλου και Αδμήτου στον Βόλο, σε ένα παλιό διώροφο σπίτι, στο οποίο διαμένουν δύο αδερφές.
Η γυναίκα δεν τραυματίστηκε σοβαρά
Η 41χρονη βρισκόταν στο μπαλκόνι και επιχείρησε να κατέβει από την εξωτερική σκάλα προς το ισόγειο, όταν το μπαλκόνι κατέρρευσε.
Η γυναίκα, σύμφωνα με τον taxydromos.gr βρέθηκε ξαφνικά στο έδαφος ανάμεσα σε χαλάσματα, αλλά μέσα στην ατυχία της στάθηκε τυχερή, καθώς δεν τραυματίστηκε σοβαρά.
Φέρει μόνο κάποιες κακώσεις και αυτή την ώρα μεταφέρεται με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Νοσοκομείο.
Τον ήχο από την κατάρρευση του μπαλκονιού και τις φωνές της άτυχης γυναίκας, άκουσαν γείτονες που βγήκαν έξω έντρομοι και κάλεσαν αστυνομία και ΕΚΑΒ.
