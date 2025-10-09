Λαύριο: Συγκλονίζουν οι μαρτυρίες των γυναικών που σώθηκαν από την πτώση μπαλκονιού

Από καθαρή τύχη και χάρη στα αντανακλαστικά τους σώθηκαν την τελευταία στιγμή οι δύο γυναίκες που βρέθηκαν κάτω από το μπαλκόνι που κατέρρευσε στο Λαύριο.

«Ήταν θαύμα, αλήθεια, ακόμα δεν το πιστεύω δηλαδή εκείνη την στιγμή που περίμενα Ακούω θόρυβο, πολύ μεγάλο θόρυβο, κοιτάω και βλέπω τον τοίχο, και βλέπω το μεγάλο κομμάτι να πέφτει», είπε μία από τις δύο γυναίκες.

«Πώς έζησα;»

«Θυμάμαι αυτό το πράγμα να παλεύω μαζί με τις πέτρες, χώμα πέφτουν πέτρες μετά έβγαλα όλη την κουκούλα μαζί με πέτρες στα ρούχα μου και λέω πως και έζησα».

Τύχη βουνό είχε και η δεύτερη γυναίκα που αν είχε μπει λίγα δευτερόλεπτα πριν στο αυτοκίνητο της, θα είχε καταπλακωθεί από τα μπάζα.

«Πήγα στο φαρμακείο να πάρω κάτι και βγήκα για να μπω στο αμάξι. Την ώρα που πήγα να μπω στο αμάξι, άρχισε να πέφτει στο μπαλκόνι και έτρεξα μακριά από το αυτοκίνητο», είπε.

Αυτοψία στο κτίριο

Η πρώτη αυτοψία του δήμου έδειξε ότι όλα ξεκίνησαν όταν ξεκόλλησε κομμάτι του στηθαίου και παρέσυρε και το μπαλκόνι, κατασκευής του ’60.

Το σπίτι χαρακτηρίστηκε μη κατοικήσιμο, το σημείο αποκλείστηκε και το το φαρμακείο εξυπηρετεί τους πελάτες κατά κύριο λόγο από απόσταση.

Στο Λαύριο υπάρχουν 350 διατηρητέα κτίρια με αρκετά εξ’ αυτών, ετοιμόρροπα.

Διατηρητέα και ετοιμόρροπα

«Όταν είναι διατηρητέο πρέπει να προβεί ο ιδιώτης σε σωστικές ενέργειες και αναστήλωση αυτό σημαίνει πάρα πολλά χρήματα για να το κάνει οι πιο πολλοί δεν έχουν άλλοι είναι στο εξωτερικό», είπε ο δήμαρχος Λαυρεωτικής Δημήτρης Λουκάς.

Σε άλλο κτίριο, που χρονολογείται το 19ο αιώνα, ο ιδιοκτήτης αγνοείται και ο δήμος έχει προχωρήσει στην περίφραξή του.

Στα τέλη του 2020, σύμφωνα με στοιχεία του υπουργείου Περιβάλλοντος, είχαν καταγραφεί περίπου 9.500 επικίνδυνα κτίρια στη χώρα. και όσο περνάει ο χρόνος, το πρόβλημα διογκώνεται.