InShorts 08 Οκτωβρίου 2025 | 16:32
Eνσωμάτωση

Λαύριο: Βίντεο – ντοκουμέντα από την κατάρρευση του μπαλκονιού

Μία γυναίκα τραυματίστηκε ευτυχώς ελαφρά από την πτώση του μπαλκονιού στο Λαύριο - Επικράτησε πανικός

Σύνταξη
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
«Superwoman Syndrome»: Δεν χρειάζεται να είσαι πάντα η… δυνατή

«Superwoman Syndrome»: Δεν χρειάζεται να είσαι πάντα η… δυνατή

Spotlight

Πανικός επικράτησε από την κατάρρευση του μπαλκονιού στο Λαύριο την Τρίτη 7 Οκτωβρίου.

Το μπαλκόνι έπεσε ενώ υπήρχαν περαστικοί σχεδόν από κάτω του

Μία γυναίκα τραυματίστηκε, ευτυχώς ελαφρά.

Το σοβαρό περιστατικό έγινε στη συμβολή των οδών Φωκίωνος Νέγρη και Αγίας Παρασκευής, μέσα στην πόλη του Λαυρίου.

Δείτε το βίντεο – ντοκουμέντο από το Λαύριο:

Αμέσως μετά το ατύχημα, στο σημείο έφτασαν δυνάμεις της Πυροσβεστικής για να ασφαλίσουν τον χώρο.

Δείτε χαρακτηριστική εικόνα:

Το σημείο όπου κατέρρευσε το μπαλκόνι στο Λαύριο.

Φωτογραφίες από το σημείο δημοσίευσε και η Πυροπροστασία Δασών Λαυρεωτικής στον λογαριασμό της στο Facebook:

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
World
Federal Reserve: Σε τρία στρατόπεδα για τα επιτόκια – Τι έδειξαν τα πρακτικά

Federal Reserve: Σε τρία στρατόπεδα για τα επιτόκια – Τι έδειξαν τα πρακτικά

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
«Superwoman Syndrome»: Δεν χρειάζεται να είσαι πάντα η… δυνατή

«Superwoman Syndrome»: Δεν χρειάζεται να είσαι πάντα η… δυνατή

Επικαιρότητα
Φρανσουα Λεκορνί: O Μακρόν θα έχει πρωθυπουργό εντός 48 ωρών

Φρανσουα Λεκορνί: O Μακρόν θα έχει πρωθυπουργό εντός 48 ωρών

inWellness
inTown
sp_banner_Desk
Stream view
Κριστιάνο Ρονάλντο, ο «Μίδας» του ποδοσφαίρου – Από τα φτωχικά παιδικά χρόνια, στη μυθική περιουσία του 1,4 δισ. δολαρίων
Ποδόσφαιρο 08.10.25

Ρονάλντο, ο «Μίδας» του ποδοσφαίρου - Από τα φτωχικά παιδικά χρόνια, στη μυθική περιουσία του 1,4 δισ.

Ο Κριστιάνο Ρονάλντο είναι πρώτος δισεκατομμυριούχος ποδοσφαιριστής στην ιστορία, με περιουσία που ξεπερνά πλέον τα 1,4 δισεκατομμύρια δολάρια. Πώς την απέκτησε, ο άνθρωπος που τη διαχειρίζεται και η σύγκριση με τον Μέσι.

Αλέξανδρος Κωτάκης
Σοκάρουν οι εικόνες από την εκμετάλλευση αλλοδαπών εργατών – Πώς δρούσε το κύκλωμα «σύγχρονης δουλείας»
Ελλάδα 08.10.25

Σοκάρουν οι εικόνες από την εκμετάλλευση αλλοδαπών εργατών – Πώς δρούσε το κύκλωμα «σύγχρονης δουλείας»

Μια γυναίκα από το Νεπάλ φέρεται να είχε αρχηγικό ρόλο - Έπειθαν τα θύματά τους με παραπλανητικά βίντεο στο TikTok που παρουσίαζαν ειδυλλιακές συνθήκες διαβίωσης

Σύνταξη
Έκρηξη στη Μιχαλακοπούλου: «Είδα έναν με κουκούλα και μάσκα» – Τι λέει ο ιδιοκτήτης της ντισκοτέκ
Eικόνες και βίντεο 08.10.25

Έκρηξη στη Μιχαλακοπούλου: «Είδα έναν με κουκούλα και μάσκα» – Τι λέει ο ιδιοκτήτης της ντισκοτέκ

«Είδα από την κάμερα έναν με μάσκα και σακούλα να αφήνει μία χαρτοσακούλα μπροστά από την πόρτα. Τρία λεπτά πριν από τη έκρηξη» - Τι λέει ο ιδιοκτήτης της ντισκοτέκ στη Μιχαλακοπούλου.

Σύνταξη
Ηράκλειο: Αστυνομικός εκτός υπηρεσίας έσωσε γυναίκα θύμα ενδοοικογενειακής βίας
Ελλάδα 06.10.25

«Βοήθεια, θα με σκοτώσει» - Αστυνομικός εκτός υπηρεσίας έσωσε γυναίκα θύμα ενδοοικογενειακής βίας

Ένα νέο περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας σημειώθηκε στο Ηράκλειο Κρήτης - Αστυνομικός εκτός υπηρεσίας επενέβη έγκαιρα, και κατάφερε να σώσει τη γυναίκα.

Σύνταξη
To Κόκκινο Ποτάμι του Άμστερνταμ και οι διαδηλώσεις σε όλη την Ευρώπη για την Παλαιστίνη [Βίντεο]
«Κόκκινη Γραμμή» 06.10.25

To Κόκκινο Ποτάμι του Άμστερνταμ και οι διαδηλώσεις σε όλη την Ευρώπη για την Παλαιστίνη [Βίντεο]

Πολίτες σε όλη την Ευρώπη, ξεχύθηκαν στους δρόμους για τους ακτιβιστές του Στόλου Sumud και για την Παλαιστίνη, με το Άμστερνταμ να ντύνεται κόκκινο για τη Γάζα.

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Νεπάλ – Ινδία: Σφοδρές βροχές και πλημμύρες – Τουλάχιστον 60 νεκροί από την κακοκαιρία
Κατολισθήσεις 05.10.25

Σφοδρές βροχές και πλημμύρες σε Νεπάλ και Ινδία - Τουλάχιστον 60 νεκροί από την κακοκαιρία

Οι 35 από τους νεκρούς εντοπίστηκαν στην περιοχή Ιλάμ - Στο Νεπάλ, πολλοί αυτοκινητόδρομοι έχουν αποκλειστεί ή καταστραφεί από τις πλημμύρες, αφήνοντας εκατοντάδες ταξιδιώτες αποκλεισμένους

Σύνταξη
Βασίλης Μπισμπίκης: Επισκέφθηκε τον απεργό πείνας Πάνο Ρούτσι στο Σύνταγμα
19η μέρα 03.10.25

Βασίλης Μπισμπίκης: Επισκέφθηκε τον απεργό πείνας Πάνο Ρούτσι στο Σύνταγμα

Ο Βασίλης Μπισμπίκης επισκέφθηκε τον Πάνο Ρούτσι ο οποίος συνεχίζει την απεργία πείνας, επιμένοντας στο αίτημά του για εκταφή του παιδιού του προκειμένου να γίνουν οι απαραίτητες τοξικολογικές εξετάσεις

Σύνταξη
Ιωάννινα: Εντοπίστηκε τεράστια φυτεία κάνναβης με 1.650 δενδρύλλια ενός έως τριών μέτρων
Διενεργείται προανάκριση 03.10.25

Τεράστια φυτεία με δενδρύλλια κάνναβης έως 3 μέτρα εντοπίστηκε στα Ιωάννινα (βίντεο)

Η φυτεία βρισκόταν σε δύσβατη δασώδη περιοχή στα Ιωάννινα - Για τη μεταφορά των δενδρυλλίων κάνναβης, τα οποία ξεριζώθηκαν και κατασχέθηκαν, επιστρατεύτηκε ελικόπτερο

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Καλομοίρα: «Είναι σημαντικό να λες στα κορίτσια την αλήθεια – αν είσαι με τα παιδιά, χάνεις λίγο την καριέρα»
Βίντεο 08.10.25

Καλομοίρα: «Είναι σημαντικό να λες στα κορίτσια την αλήθεια – αν είσαι με τα παιδιά, χάνεις λίγο την καριέρα»

Η Καλομοίρα μίλησε ανοιχτά για την περίοδο της εγκυμοσύνης της, αποκαλύπτοντας ότι βίωσε κατάθλιψη καθώς συνειδητοποιούσε πως η μητρότητα θα άλλαζε για πάντα τη ζωή και την καριέρα της

Σύνταξη
Στο μικροσκόπιο της ΕΕ η τριτοβάθμια εκπαίδευση – Οι «άριστοι» και η αδύναμη ελληνική περιφέρεια
Διαδραστικός χάρτης 08.10.25

Στο μικροσκόπιο της ΕΕ η τριτοβάθμια εκπαίδευση – Οι «άριστοι» και η αδύναμη ελληνική περιφέρεια

Το 35% των περιφερειών της ΕΕ πέτυχε τον στόχο του μπλοκ για την τριτοβάθμια εκπαίδευση. Διαδραστικός χάρτης με τις περιφέρειες που διέπρεψαν και με αυτές που προβλημάτισαν με την απόδοσή τους.

Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Διπλωματικές πηγές απαντούν στη Ζαχάροβα μετά τις δηλώσεις για Κύπρο και Βόρεια Μακεδονία
Τι υπογραμμίζουν 08.10.25

Διπλωματικές πηγές απαντούν στη Ζαχάροβα μετά τις δηλώσεις για Κύπρο και Βόρεια Μακεδονία

Διπλωματικές πηγές σχολιάζουν τις δηλώσεις της Μαρίας Ζαχάροβα και τονίζουν ότι «η τουρκική στρατιωτική εισβολή στην Κύπρο αποτελεί κατάφωρη παραβίαση της κυριαρχίας και της εδαφικής ακεραιότητας της»

Σύνταξη
«Ο πόλεμος είναι μια επιχείρηση»: Οι Κολομβιανοί μισθοφόροι στην αιματηρή σύρραξη του Σουδάν
Κόσμος 08.10.25

«Ο πόλεμος είναι μια επιχείρηση»: Οι Κολομβιανοί μισθοφόροι στην αιματηρή σύρραξη του Σουδάν

Στρατόπεδα εκπαίδευσης της RSF στο Σουδάν γεμίζουν με εκατοντάδες παιδιά, τα οποία μαθαίνουν να χειρίζονται όπλα μέσα σε λίγες ημέρες και στέλνονται αμέσως στην πρώτη γραμμή του πολέμου

Σύνταξη
Ocean’s 14: Η συμμορία των Τζορτζ Κλούνεϊ, Τζούλια Ρόμπερτς, Μπραντ Πιτ, Ματ Ντέιμον και Ντον Τσιντλ επιστρέφει
Ληστείες και κακό 08.10.25

Η συμμορία των Τζορτζ Κλούνεϊ, Τζούλια Ρόμπερτς, Μπραντ Πιτ, Ματ Ντέιμον και Ντον Τσιντλ επιστρέφει

Ο Τζορτζ Κλούνεϊ δήλωσε ότι η ταινία «Ocean’s 14» πιθανότατα θα γυριστεί το επόμενο έτος, με τους πρωταγωνιστές του πρώτου franchise - οπότε αναμένουμε μια κινηματογραφική συνάντηση γιγάντων.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Η Τουρκία έστειλε χιλιάδες εκρηκτικά drones στο Κόσοβο – Οργή Βούτσις
Κόσμος 08.10.25

Η Τουρκία έστειλε χιλιάδες εκρηκτικά drones στο Κόσοβο – Οργή Βούτσις

Ο Αλεξάνταρ Βούτσιτς ανέφερε την παραβίαση απόφασης του ΟΗΕ ανάμεσα σε Κόσοβο και Άγκυρα για τον εξοπλισμό της Πρίστινα, ενώ ανέφερε πως η Τουρκία θέλει να αποκαταστήσει την Οθωμανική Αυτοκρατορία.

Σύνταξη
Το Ισπανικό Κοινοβούλιο ενέκρινε εμπάργκο όπλων σε βάρος του Ισραήλ
Γενοκτονία στη Γάζα 08.10.25

Το Ισπανικό Κοινοβούλιο ενέκρινε εμπάργκο όπλων σε βάρος του Ισραήλ

Το εμπάργκο προς το Ισραήλ είχε ανακοινωθεί από τον πρωθυπουργό της χώρας την 8η Σεπτεμβρίου, στο πλαίσιο μιας σειράς μέτρων που προορίζονταν να «βάλουν τέλος στη γενοκτονία στη Γάζα»

Σύνταξη
Θανατηφόρο τρενάκι του τρόμου: Γυναίκα πέθανε έπειτα από βόλτα στο Haunted Mansion στην Disneyland
Καλιφόρνια 08.10.25

Θανατηφόρο τρενάκι του τρόμου: Γυναίκα πέθανε έπειτα από βόλτα στο Haunted Mansion στην Disneyland

Ένα τραγικό περιστατικό εκτυλίχθηκε στη Disneyland της Καλιφόρνια, όταν μια 60χρονη γυναίκα κατέρρευσε και άφησε την τελευταία της πνοή μετά τη διαδρομή της στην εμβληματική ατραξιόν Haunted Mansion

Σύνταξη
Μιχαλακοπούλου: Νέο βίντεο ντοκουμέντο – Με το κινητό στο χέρι ο δράστης τοποθετεί τη βόμβα στη ντισκοτέκ
Μιχαλακοπούλου 08.10.25

Νέο βίντεο ντοκουμέντο - Με το κινητό στο χέρι ο δράστης τοποθετεί τη βόμβα στη ντισκοτέκ

Σε κυκλώματα της νύχτας που εκβιάζουν και πουλάνε προστασία, στρέφονται οι έρευνες της αστυνομίας για τη χθεσινή βομβιστική επίθεση στη ντισκοτέκ Jacky.O στη Μιχαλακοπούλου.

Σύνταξη
Σεμπαστιάν Λεκορνί: Μπορούμε να έχουμε πρωθυπουργό σε 48 ώρες
«Χρειάζεται συμβιβασμός» 08.10.25

Σεμπαστιάν Λεκορνί: Μπορούμε να έχουμε πρωθυπουργό σε 48 ώρες

Ο Λεκορνί είπε ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις για να έχει η Γαλλία πρωθυπουργό σε δύο ημέρες και πως ενημέρωσε τον Μακρόν ότι αρκετες πολιτικές δυνάμεις είναι έτοιμες να συμφωνήσουν σε προϋπολογισμό.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Άρης Betsson: Η θερμή υποδοχή των οπαδών στον Ρίτσαρντ Σιάο και η γνωριμία του με τον Νίκο Γκάλη (pics)
Μπάσκετ 08.10.25

Άρης Betsson: Η θερμή υποδοχή των οπαδών στον Ρίτσαρντ Σιάο και η γνωριμία του με τον Νίκο Γκάλη (pics)

Εντυπωσιασμένος από την ατμόσφαιρα στο «Nick Galis Hall» ο Ρίτσαρντ Σιάο για τον αγώνα με την Αμβούργο. Η θερμή υποδοχή στον Ασιάτη τον κόσμο του Άρη και η γνωμίζ του με τον θρύλο Νίκο Γκάλη.

Αλέξανδρος Κωτάκης
Eurobank: Ποιες είναι οι τέσσερις φυλές των ανέργων – Γιατί επιμένει η χαλαρότητα στην αγορά εργασίας
Έκθεση Εurobank 08.10.25

Ποιες είναι οι τέσσερις φυλές των ανέργων - Γιατί επιμένει η χαλαρότητα στην αγορά εργασίας

Κρίσιμη πρόκληση για την αγορά εργασίας η αύξηση συμμετοχής γυναικών και νέων και η εκπαίδευση του ανθρώπινου δυναμικού. Τι δείχνει η έκθεση της Εurostat για την περίοδο 2009-2024

Σύνταξη
Ιταλία: Γενική απεργία στις 27 Οκτωβρίου – Αίτημα να ακυρωθεί ο διορισμός της διευθύντριας της Όπερας Βενετίας
Σφοδρές αντιδράσεις 08.10.25

Ιταλία: Γενική απεργία στις 27 Οκτωβρίου – Αίτημα να ακυρωθεί ο διορισμός της διευθύντριας της Όπερας Βενετίας

Ο διορισμός της Μπεατρίτσε Βενέτσι έχει προκαλέσει οργή. Θεωρήθηκε ότι ήταν αποτέλεσμα των δεσμών της με την κυβέρνηση Μελόνι και όχι των προσόντων και της εμπειρίας που απαιτεί αυτή η θέση.

Σύνταξη
Μαρίν Λεπέν: Ο εισηγητής του ΣτΕ ζητά να μην εκδικαστεί το αίτημά της για ακύρωση της καταδίκης της
Κόσμος 08.10.25

Μαρίν Λεπέν: Ο εισηγητής του ΣτΕ ζητά να μην εκδικαστεί το αίτημά της για ακύρωση της καταδίκης της

Ο Δημόσιος Εισηγητής συνέστησε να μην παραπεμφθεί στο Συνταγματικό Συμβούλιο η προσφυγή της Λεπέν, που ζητά να ακυρωθεί ως αντισυνταγματική η απόφαση να της αφαιρεθεί το δικαίωμα του εκλέγεσθαι

Σύνταξη
