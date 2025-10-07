Κατέρρευσε μπαλκόνι στο Λαύριο – Μία γυναίκα τραυματίστηκε
Μπαλκόνι κατέρρευσε στο Λαύριο, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί ελαφρά μία γυναίκα
Μπαλκόνι κατέρρευσε στο Λαύριο, το μεσημέρι της Τρίτης, στη συμβολή των οδών Φωκίωνος Νέγρη και Αγίας Παρασκευής.
Δεν υπάρχουν αναφορές για τραυματίες στο Λαύριο
Στο σημείο έσπευσε η Πυροσβεστική για προληπτικούς ελέγχους και την ασφάλιση του χώρου.
Μέχρι στιγμής, ο μόνος τραυματισμός που σημειώθηκε είναι μίας διερχόμενης γυναίκας, η οποία υπέστη εκδορές.
Φωτογραφία εξωτερική: Πυροπροστασία Δασών Λαυρεωτικής
