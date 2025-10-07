Κατέρρευσε μπαλκόνι στο Λαύριο – Μία γυναίκα τραυματίστηκε

Μπαλκόνι κατέρρευσε στο Λαύριο, το μεσημέρι της Τρίτης, στη συμβολή των οδών Φωκίωνος Νέγρη και Αγίας Παρασκευής.

Δεν υπάρχουν αναφορές για τραυματίες στο Λαύριο

Στο σημείο έσπευσε η Πυροσβεστική για προληπτικούς ελέγχους και την ασφάλιση του χώρου.

Μέχρι στιγμής, ο μόνος τραυματισμός που σημειώθηκε είναι μίας διερχόμενης γυναίκας, η οποία υπέστη εκδορές.

Φωτογραφία εξωτερική: Πυροπροστασία Δασών Λαυρεωτικής