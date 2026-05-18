Η μάχη για την επόμενη μέρα στη ΝΔ ξεκίνησε με κρότο

Το σήμα εκκίνησης δόθηκε στο Συνέδριο. Η σκιώδης κούρσα διαδοχής στη ΝΔ έχει πλέον ξεκινήσει κανονικά και μάλιστα για τα καλά, ανεξάρτητα με το πόσο κοντά ή μακριά βρίσκεται το σημείο τερματισμού της. Οι επίδοξοι παίκτες της επόμενης μέρας στη μετά Μητσοτάκη εποχή, έχουν ήδη λάβει θέσεις μάχης και έχουν ξεκινήσει να ξεδιπλώνουν πολιτικές πλατφόρμες, ιδεολογικές ατζέντες και να εκπέμπουν το δικό τους διακριτό στίγμα.

Ο Νίκος Δένδιας, εκφράζοντας την καραμανλογενή λογική εντός ΝΔ, λειτουργεί σταθερά ως ο άλλος εσωκομματικός πόλος απέναντι στον Κυριάκο Μητσοτάκη. Κάτι που επιβεβαίωσε με εμφατικό τρόπο και στο συνέδριο, υπό το ένθερμο χειροκρότημα του ακροατηρίου που παρακολούθησε την ομιλία του.

Η πλατφόρμα Δένδια

Από το βήμα του συνεδρίου, ο υπουργός Άμυνας, με μια ομιλία με έντονο άρωμα επόμενης μέρας, περιέγραψε εκτενώς τη δική του διακριτή πολιτική πλατφόρμα, εξαπολύοντας αλλεπάλληλους κεραυνούς κατά του Κυρ. Μητσοτάκη και της σημερινής ΝΔ του «επιτελικού κράτους», με «καρφιά» για απόκλιση από τις αρχές, τις αξίες και το γενετικό υλικό της παράταξης και με αιχμή τον λαϊκό χαρακτήρα της, τον οποίο «δεν επιτρέπεται να απολέσουμε», το ζήτημα των θεσμών και της «ηθικής στην πολιτική», που, όπως τόνισε, «είναι αδιαπραγμάτευτες αρχές», την αντίληψη για το κράτος που δεν πρέπει να αντιμετωπίζεται ως «λάφυρο» και ως «προίκα για πλουτισμό ημετέρων» και το ίδιο το μοντέλο διακυβέρνησης που δε μπορεί να βασίζεται στις «περίκλειστες Καγκελαρίες των τεχνοκρατών» και «στους μισθοφόρους της εξουσίας», η οποία «στις δημοκρατίες ασκείται στο όνομα του λαού» και «όχι στο όνομα της αφ΄ υψηλού τεχνοκρατικής αλήθειας».

Με τις βόμβες αυτές να κατευθύνονται βέβαια προς τη διακυβέρνηση του «επιτελικού κράτους» και με τις αναφορές του στους απόντες από το συνέδριο Κώστα Καραμανλή (που αποφάσισε να μην παρευρεθεί) και Αντώνη Σαμαρά (που διεγράφη από τον Κυρ. Μητσοτάκη) να προκαλούν το χειροκρότημα του παριστάμενου ακροατηρίου.

Στην πλατφόρμα Δένδια και το ζήτημα του ύφους, με τον υπουργό Άμυνας να απορρίπτει κατηγορηματικά τις «κραυγές» και τον «εκχυδαϊσμό της πολιτικής», τονίζοντας ότι η ΝΔ είναι «το κόμμα της μετριοπάθειας» και της «ευπρέπειας», αφήνοντας έτσι σαφείς αιχμές για τη συμπεριφορά στελεχών όπως ο Άδωνις Γεωργιάδης.

Το στίγμα Χατζηδάκη

Το δικό του διακριτό πολιτικό στίγμα έδωσε μέσα από την ομιλία του στο συνέδριο και ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης και της ΝΔ Κωστής Χατζηδάκης, για τον οποίο η στήριξη και η συμπόρευση με τον Κυριάκο Μητσοτάκη είναι δεδομένη, αλλά διεκδικεί για τον εαυτό του μια διακριτή πολιτική ταυτότητα, με παρεμβάσεις που αναμένεται το επόμενο διάστημα να πυκνώσουν.

Ο κ. Χατζηδάκης εμφανίζεται να εστιάζει στο ζήτημα της ενότητας της «όλης» ΝΔ που περιλαμβάνει όλες τις φυλές της, επιχειρώντας να απευθυνθεί στο σύνολο της παράταξης. Εξ ου και η αναφορά στην ομιλία του στη «μεγάλη Νέα Δημοκρατία», αλλά και οι αναφορές του με τη σειρά, στον ιδρυτή της ΝΔ Κωνσταντίνο Καραμανλή και στους πρώην αρχηγούς της Κωνσταντίνο Μητσοτάκη, Κώστα Καραμανλή, Αντώνη Σαμαρά, Βαγγέλη Μεϊμαράκη, φτάνοντας στον νυν πρόεδρο του κόμματος Κυριάκο Μητσοτάκη.

Σε αυτή τη συγκυρία που το Μαξίμου κλυδωνίζεται από τις υποθέσεις σκανδάλων, όπως αυτές του ΟΠΕΚΕΠΕ και των υποκλοπών, ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης επέλεξε να αναφερθεί στο ζήτημα του «ήθους της παράταξης», επισημαίνοντας στην ομιλία του ότι πρέπει «να προστατεύουμε όλοι καθημερινά το ήθος της παράταξης», προσθέτοντας πως «είναι η πορεία αυτή της παράταξης που μας επιβάλλει μέτρο, ήθος, σοβαρότητα και υπευθυνότητα», ενώ ψηλά στην πλατφόρμα Χατζηδάκη βρίσκεται η λέξη: «μεταρρυθμίσεις».

Ο Κ. Χατζηδάκης αναζητά μία ισορροπία μεταξύ κυβερνητικού και κομματικού λόγου, καθώς και μεταξύ της υποστήριξής του στο κυβερνητικό έργο και αποστάσεων από τη σκληρή γραμμή του Μαξίμου.

Επίθεση Γεωργιάδη στο «comme il faut»

Όσο για τον έτερο αντιπρόεδρο της ΝΔ Άδωνη Γεωργιάδη, στη δική του ομιλία στο συνέδριο, ο υπουργός Υγείας, ο οποίος σταθερά λειτουργεί σε όλα τα κρίσιμα ζητήματα ως μπροστινός του μεγάρου Μαξίμου, θέλησε να δείξει για άλλη μια φορά την ταύτισή του με τον σημερινό πρωθυπουργό, λέγοντας ότι είναι υπουργός «μιας από τις καλύτερες κυβερνήσεις που είχε η Ελλάδα ποτέ, της κυβέρνησης του Κυριάκου Μητσοτάκη».

Ο, προερχόμενος από το ακροδεξιό ΛΑΟΣ, κ. Γεωργιάδης, που με όλες τις τελευταίες κινήσεις του καθιστά σαφές ότι αναζητά εναγωνίως μία θέση στον βατήρα των δελφίνων, επιχείρησε ακόμα να απαντήσει στη σφοδρή κριτική που δέχεται το Μαξίμου από το εσωτερικό της «γαλάζιας» παράταξης για απώλεια της «ψυχής της παράταξης». Μια κριτική που έχει διατυπώσει τόσο ο Αντώνης Σαμαράς με τη φράση «πέθανε η λαϊκή ψυχή της παράταξης», όσο και τα 10 στελέχη που συνυπογράφουν την κοινή επιστολή στην εφημερίδα «Δημοκρατία».

Σε αυτό το πλαίσιο ο υπουργός Υγείας θέλησε να υποστηρίξει ότι η παράταξη «προσφέρει το στοίχημα για το μέλλον χωρίς να χάνουμε την ψυχή μας» και «την ταυτότητα μας», την ώρα που θέλησε και να υπεραμυνθεί της δικής του ακραίας ρητορικής, αφήνοντας αιχμές για όσους στη ΝΔ δεν συμφωνούν με τις ακρότητές του, χαρακτηρίζοντας τις απόψεις τους «απόψεις του “comme il faut”. Μην το πούμε, μην μας ξεφύγει καμιά λέξη παραπάνω, μην δείξουμε ότι μπορεί να μην έχουμε πλήρη αστική ευγένεια».

Απαρατήρητη δεν πέρασε και η επιλογή του κ. Γεωργιάδη να μιλήσει με θερμά λόγια για τον Κυριάκο Πιερρακάκη, τον οποίο είπε ότι «πραγματικά τον αγαπώ» για να πει ότι η εκλογή του στην προεδρία του Eurogroup «δεν είναι επιτυχία μόνο του Πιερρακάκη, είναι προφανώς του Πιερρακάκη να μην παρεξηγηθώ, αλλά είναι στην πραγματικότητα συλλογική εθνική μας επιτυχία». Με τις δηλώσεις του αυτές να να εισπράττονται στο εσωτερικό της ΝΔ ως ενδεικτικές για τις συμμαχίες που μπορεί να διαμορφωθούν στην επόμενη μέρα της ΝΔ.

Βέλη Πιερρακάκη στους «εσωκομματικούς ψιθύρους»

Όσο για τον ίδιο τον υπουργό Οικονομικών Κυρ. Πιερρακάκη που εδώ και καιρό στο εσωτερικό της ΝΔ εισπράττεται ότι επιδιώκει να εμφανιστεί ως συνέχεια του Κυριάκου Μητσοτάκη στην επόμενη μέρα της ΝΔ, στη δική του ομιλία στο συνέδριο θέλησε να εκτοξεύσει βέλη για τις διαφοροποιήσεις και τις πλατφόρμες των άλλων επίδοξων παικτών της επόμενης μέρας, καθώς και για τις εσωκομματικές ανησυχίες και την κριτική βουλευτών και «γαλάζιων» στελεχών, λέγοντας ότι «η κοινωνία δεν περιμένει από εμάς να ασχολούμαστε με τον εαυτό μας, δεν ενδιαφέρεται για εσωκομματικούς ψιθύρους» και πως «οι μεγάλες παρατάξεις δεν νικούν όταν διαρκώς κοιτάζουν τον καθρέφτη τους αλλά όταν κοιτάνε τον ορίζοντα της χώρας».

«Καρφιά» Κικίλια για την ταυτότητα της παράταξης

Από τη δική του πλευρά, ο υπουργός Ναυτιλίας Βασίλης Κικίλιας, ο οποίος τοποθετείται στην εσωκομματική σκακιέρα της επόμενης μέρας, εστιάζοντας στο ζήτημα των αρχών, των αξιών και του DNA της παράταξης, έθεσε θέμα αλλοίωσης της ταυτότητάς της, τονίζοντας ότι «η ταυτότητα της παράταξής μας δεν μπορεί και δεν πρέπει να αλλοιωθεί από κανέναν».

Και με σαφή «καρφιά» για την «ψυχή της παράταξης», σημείωσε: «Η ανάγκη να συνομιλήσουμε με το νέο, να το κατανοήσουμε και να το ενσωματώσουμε, είναι υπαρκτή. Όμως δεν μπορεί να γίνει με όρους εντυπωσιασμού. Δεν μπορεί να υποκαταστήσει την ταυτότητά μας — το θεμέλιο του πολιτικού μας οικοδομήματος, την ίδια μας την πολιτική ψυχή».

Η στάση Μητσοτάκη

Από τη δική του πλευρά ο ίδιος ο Κυριάκος Μητσοτάκης, στο κλείσιμο του συνεδρίου, μη θέλοντας να δώσει περαιτέρω τροφή στη συζήτηση για την επόμενη μέρα στη ΝΔ, περιορίστηκε γενικώς να υποστηρίξει ότι το συνέδριο «δεν είχε ποτέ σκοπό να αθροίσει μονολόγους», αλλά «να συνθέσουμε απόψεις» και ότι «είμαστε ένα εργαστήριο ιδεών», ενώ η αιχμή που επεφύλασσε για τους υπουργούς του και επομένως και για όσους ξεδιπλώνουν τις πολιτικές τους πλατφόρμες, ήταν ότι θέλησε να διαχωρίσει «τη δουλειά του κόμματος από τη δουλειά της κυβέρνησης» και να πει πως «επειδή μιλήσαμε πολύ για το ότι εισερχόμαστε πια σε μια προεκλογική περίοδο, επαναλαμβάνω: οι εκλογές θα γίνουν το 2027, το οποίο σημαίνει ότι έχουμε πολλή δουλειά ακόμα μπροστά μας ως κυβέρνηση».

Φράση που εισπράχθηκε ως μήνυμα προς τους υπουργούς να ασχολούνται με το κυβερνητικό έργο και όχι με τα ζητήματα του κόμματος, εν όψει και της προεκλογικής περιόδου. Το «καρφί» του ο Κυρ. Μητσοτάκης θέλησε να το εκτοξεύσει στους Κώστα Καραμανλή (που επέλεξε να απουσιάζει) και Αντώνη Σαμαρά (που τον διέγραψε ο ίδιος), λέγοντας ότι «την ιστορία τη γράφουν πάντα οι παρόντες και οι συμμετέχοντες στους αγώνες τους», συντηρώντας έτσι το μέτωπο με τους δύο πρώην πρωθυπουργούς.

Αλλά όσο και αν ο ίδιος ο Κυρ. Μητσοτάκης επιχειρεί να εμφανίσει μια εικόνα ενότητας του κόμματος και να σκεπάσει τη συζήτηση για την επόμενη μέρα στη ΝΔ, το σφύριγμα της έναρξης της κούρσας των λεγόμενων «δελφίνων» έχει ηχήσει.