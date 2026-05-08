ΝΔ: Η σκιώδης κούρσα διαδοχής έχει ήδη ξεκινήσει – Θέσεις εκκίνησης και θέσεις μάχης

Θέσεις μάχης στην εσωκομματική σκακιέρα παίρνουν ήδη οι επίδοξοι παίκτες για την επόμενη μέρα της ΝΔ στη μετά Μητσοτάκη εποχή. Μπροστά τους έχουν μία νοητή ευθεία που έχει αφετηρία το Συνέδριο του κόμματος την επόμενη εβδομάδα (15-17 Μαϊου) και η οποία οδηγεί στο βράδυ των πρώτων εκλογών, όποτε και αν αυτές τελικά γίνουν.

Άπαντες στη ΝΔ περιμένουν το αποτέλεσμα της πρώτης κάλπης και την απάντηση σε ένα κρίσιμο ερώτημα: Θα πετύχει η ΝΔ την, πολυπόθητη για την ίδια, αυτοδυναμία;

Για να είναι ξανά πρωθυπουργός ο Κυριάκος Μητσοτάκης, θα πρέπει να είναι μόνο αυτοδύναμος, λένε σε κατ’ ιδίαν συζητήσεις έμπειρες «γαλάζιες» κοινοβουλευτικές φωνές, αφού -όπως παρατηρούν- κανένας δεν θέλει να συγκυβερνήσει μαζί του.

Επομένως -προσθέτουν- αν καταφέρει να διαμορφώσει αποτέλεσμα αυτοδυναμίας, τότε η συζήτηση τελειώνει εκεί. Αν όμως δεν τα καταφέρει, τότε, όπως τονίζουν, είναι πολύ πιθανό να δημιουργηθεί θέμα ηγεσίας στη ΝΔ.

Και με δεδομένο ότι έως και σήμερα η κυβέρνηση δεν βλέπει την αυτοδυναμία ούτε με κιάλια, η εσωκομματική συζήτηση για την επόμενη μέρα στη ΝΔ φουντώνει και οι επίδοξοι παίκτες στη μετά Μητσοτάκη εποχή εντείνουν τις κινήσεις τους.

Το προσυνέδριο

Αύριο Σάββατο διεξάγεται στη Θεσσαλονίκη το τελευταίο προσυνέδριο της ΝΔ με θέματα συζήτησης την εξωτερική πολιτική, την Άμυνα και την ενέργεια και ομιλητές τους αρμόδιους υπουργούς Γιώργο Γεραπετρίτη, Νίκο Δένδια και Σταύρο Παπασταύρου, οι οποίοι αυτή τη φορά θα μιλήσουν κατά μόνας (όχι μαζί όπως έγινε με τους υπουργούς στα προηγούμενα προσυνέδρια), ακολουθώντας το φορμάτ του ίδιου του πρωθυπουργού, ο οποίος, επίσης δεν θα έχει την έως τώρα συζήτηση με πολίτες, αλλά θα πραγματοποιήσει ομιλία.

Στο προσυνέδριο ο Νίκος Δένδιας αναμένεται να περιοριστεί στον τομέα ευθύνης του και μετά την ολοκλήρωση της ομιλίας του αυτής, τα βλέμματα θα στραφούν έντονα στο τι θα πει στο ίδιο το Συνέδριο, όπου επίσης αναμένεται να μιλήσει.

«Γαλάζιες» φωνές θεωρούν ότι παρά το αποστειρωμένο πλαίσιο που δημιουργεί για το Συνέδριο ο πανηγυρικός και προεκλογικός χαρακτήρας που θέλει να του προσδώσει ο Κυρ. Μητσοτάκης, καθώς επίσης ο μεγάλος χώρος και η αθρόα προσέλευση συνέδρων, υπάρχει το έδαφος για να αναδειχθούν εκεί τα διακριτά πολιτικά και ιδεολογικά χαρακτηριστικά των επίδοξων παικτών για την επόμενη μέρα στη ΝΔ.

Δένδιας, ο άλλος πόλος

Ο υπουργός Άμυνας, τον οποίο πολλοί στη ΝΔ αυτή τη στιγμή θεωρούν τον επικρατέστερο εσωκομματικό πόλο στη μετά Μητσοτάκη εποχή, αλλά τον θεωρούν και ένα πρόσωπο που θα μπορούσε να διαδραματίσει ρόλο εγγυητή της ενότητας στη δύσκολη φάση της παράταξης, έχει ευθέως ζητήσει την επιστροφή στις αρχές, τις αξίες και στο DNA της παράταξης, ούτως ώστε το σημερινό (μικρότερο από την παράταξη) κόμμα της ΝΔ να φτάσει στα όρια της παράταξης, ενώ έχει καταστήσει σαφές ότι τα ζητήματα αυτά πρέπει να τεθούν στο επικείμενο Συνέδριο.

Ουσιαστικά όλα τα χρόνια της διακυβέρνησης του «επιτελικού κράτους», ο Ν. Δένδιας λειτουργεί ως ένας απολύτως διακριτός εσωκομματικός πόλος από τον Κυριάκο Μητσοτάκη, εκφράζοντας την καραμανλογενή λογική εντός της ΝΔ απέναντι στη νεοφιλελεύθερη αντίληψη που εκφράζει η πρωθυπουργική πλευρά, και κρατώντας σε σειρά ζητημάτων εμφανείς αποστάσεις από το μέγαρο Μαξίμου.

Σύγκρουση αντιλήψεων

Η στάση αυτή του κ. Δένδια έχει γίνει εξαιρετικά αισθητή με τις διαφοροποιήσεις και τις αποστάσεις του από τη γραμμή του Μαξίμου, όλα αυτά τα χρόνια, σε πεδία όπως τα ελληνοτουρκικά, τα Τέμπη, οι υποκλοπές, η υπόθεση Μπογδάνου, το ζήτημα της αποτελεσματικότητα της κυβέρνησης, το θέμα της ικανοποίησης του αιτήματος του απεργού πείνας Πάνου Ρούτσι ή η τροπολογία για τον Άγνωστο Στρατιώτη.

Πρόκειται, λοιπόν, για μία σύγκρουση διαφορετικών αντιλήψεων στο εσωτερικό της «γαλάζιας» παράταξης, η οποία βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη και αναμένεται να κορυφωθεί όσο η επόμενη μέρα για τη ΝΔ πλησιάζει.

Οι ακρότητες Γεωργιάδη

Ο Άδωνις Γεωργιάδης αναζητά διακαώς μία θέση στο βατήρα των δελφίνων και φροντίζει να το δείχνει με κάθε τρόπο. Και πρώτα απ’ όλα με τα δηλητηριώδη «καρφιά» που ανά τακτά διαστήματα δεν παραλείπει να εκτοξεύει σε βάρος του Ν. Δένδια, τον οποίο προσπαθεί με κάθε τρόπο να χτυπήσει εν όψει του ανοίγματος της κούρσας διαδοχής, όποτε και αν αυτό συμβεί.

Δεν έχασε την ευκαιρία να το κάνει ούτε στην τελευταία συνεδρίαση της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του κόμματος, όπου θέλησε να συνεχίσει τα εσωκομματικά «μαχαιρώματα» σε βάρος του υπουργού Άμυνας, λέγοντας ότι «δεν ιδρώνουν όλοι τη φανέλα. Κάποιοι θα πάνε και στη Σελήνη για να μην μιλήσουν» και προσθέτοντας ότι «κάποιοι υπουργοί βρίσκουν χρόνο να πάνε εκεί που μας βρίζουν και όχι στην Κοινοβουλευτική Ομάδα».

Ο, προερχόμενος από το ακροδεξιό ΛΑΟΣ, σημερινός αντιπρόεδρος της ΝΔ και υπουργός Υγείας, εξακολουθεί να λειτουργεί ως «λαγός» και ως μπροστινός του μεγάρου Μαξίμου σε όλα τα κρίσιμα ζητήματα, ενώ πασχίζει να πλασαριστεί στην κούρσα διαδοχής, μέσα από την πιο ακραία και ούλτρα τραμπική ρητορική, την οποία μάλιστα το τελευταίο διάστημα εντείνει όσο αισθάνεται ότι η επόμενη μέρα της ΝΔ όλο και πλησιάζει. Πότε, μεταξύ άλλων, καταγγέλλοντας το Διεθνές Δίκαιο και εσχάτως φτάνοντας στο σημείο να στοχοποιεί επί προσωπικού τους δικαστικούς λειτουργούς της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας.

«Από τον Κυριάκο στον… Κυριάκο»

Ο Κυριάκος Πιερρακάκης, ο οποίος εμφανίζεται να επιθυμεί να συγκαταλέγεται στους επίδοξους δελφίνους, ήδη από την εποχή που άφηνε να διαρρεύσει το σύνθημα «από τον Κυριάκο στον Κυριάκο» (σ.σ. από τον Μητσοτάκη στον Πιερρακάκη), είναι αυτός που σήμερα ο ίδιος ο Κυρ. Μητσοτάκης έχει επιλέξει να αβαντάρει για την κούρσα διαδοχής του, όποτε και αν αυτή ανοίξει, προωθώντας τον για τη θέση του προέδρου του Eurogroup.

Και που ως επίδοξος διεκδικητής για την επόμενη μέρα θα εμφανιστεί να ταυτίζεται ιδεολογικά και πολιτικά με τον σημερινό πρωθυπουργό. Κάποιοι λένε: μοιραία και με τη φθορά που ο τελευταίος υφίσταται (γεγονός που οδηγεί κάποιους να θεωρούν ότι μπορεί να αφήσει τις διεκδικήσεις του για επόμενη φάση).

Η δυσκολία Πιερρακάκη

Ο κ. Πιερρακάκης βέβαια δεν προέρχεται από τη ΝΔ, αλλά από άλλο πολιτικό χώρο και συγκεκριμένα από το εκσυγχρονιστικό ΠΑΣΟΚ και ως εκ τούτου είναι μεταξύ των υπουργικών στελεχών με αφορμή την αξιοποίηση των οποίων από τον Κυρ. Μητσοτάκη, ασκείται σφοδρή κριτική προς το Μαξίμου από πολλούς «γαλάζιους» βουλευτές και δη από το παραδοσιακό κομμάτι της ΝΔ.

Ο σημερινός υπουργός Οικονομικών (ο οποίος ανέλαβε πρώτα υπουργική θέση και μετά κατέβηκε υποψήφιος στην Α’ Αθήνας, όπου ήρθε πρώτος σε σταυρούς) έχει τη δυσκολία ότι στα μάτια πολλών «γαλάζιων» βουλευτών ενσαρκώνει την κατηγορία εκείνη των –κατά τον Γ. Βλάχο– «αρχοντόπουλων».

Των εξωκοινοβουλευτικών, δηλαδή, στελεχών και προερχόμενων από άλλους πολιτικούς χώρους, που κατηγορούνται από «γαλάζια» στελέχη ότι ο Κυρ. Μητσοτάκης, ως δικά του πολιτικά στελέχη, τους έδωσε το προνόμιο να τους διορίσει πρώτα υπουργούς και στη συνέχεια κατήλθαν στον εκλογικό στίβο, αξιοποιώντας την προβολή τους ως υπουργοί, προκειμένου να εκλεγούν βουλευτές, έχοντας καλύτερη θέση εκκίνησης από τους συνυποψηφίους τους μη υπουργούς στις εκλογικές τους περιφέρειες.

Μάλιστα προ μηνών ο κ. Πιερρακάκης εμφανίστηκε να εμπλέκεται και σε μία εσωκομματική κόντρα με τον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης Κωστή Χατζηδάκη, ο οποίος επίσης συγκαταλέγεται στους παίκτες για την επόμενη μέρα στη ΝΔ.

Το μήνυμα Χατζηδάκη

Ήταν τον περασμένο Νοέμβριο, όταν ο Κ. Χατζηδάκης, με αφορμή την υπόθεση των ΕΛΤΑ έστελνε δημοσίως το μήνυμα ότι δεν θα δεχτεί «καμία στοχοποίηση και δεν θα αναλάβω ευθύνες που δεν μου αναλογούν», το οποίο ουσιαστικά άφηνε αιχμές για ενδοκυβερνητικές επιθέσεις σε βάρος του και απευθυνόταν σε συγκεκριμένους αποδέκτες στο εσωτερικό της κυβέρνησης.

Ως έναν από αυτούς τους αποδέκτες, λοιπόν, οι πληροφορίες εμφάνιζαν τον Κυρ. Πιερρακάκη, με στελέχη εντός της κυβέρνησης και της ΝΔ να μιλούν τότε για τη δημόσια αποκάλυψη μιας κόντρας με φόντο την επόμενη μέρα στο κόμμα.

Αλλά στους αποδέκτες του μηνύματος Χατζηδάκη, φωνές στο εσωτερικό της κυβέρνησης θεωρούσαν ότι βρίσκονταν και στελέχη του μεγάρου Μαξίμου, όπως ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, για τον οποίο, σε κατ’ ιδίαν συζητήσεις επισημαίνουν ότι κινείται επιθετικά στην προώθηση της υποψηφιότητάς του στον Βόρειο Τομέα Αθηνών, όπου έχει συμμαχήσει με τον Άδωνη Γεωργιάδη και όπου πρώτος σε σταυρούς είναι ο Κωστής Χατζηδάκης.

Η στάση Χατζηδάκη

Ως εκ τούτου, αν και κάποιοι αρχικά είδαν τη μετακίνηση του κ. Χατζηδάκη στη θέση του αντιπροέδρου της κυβέρνησης ως δαχτυλίδι από τον πρωθυπουργό, τα παραπάνω κατέδειξαν ότι ο Κ. Χατζηδάκης εμφανίστηκε σε κάποια φάση να αισθάνεται ακόμα και άβολα στο Μαξίμου. Ως παίκτης για την επόμενη μέρα στη ΝΔ, ο νυν αντιπρόεδρος της κυβέρνησης επιλέγει να κινείται πάντα εντός γραμμής, δείχνοντας ωστόσο να αφουγκράζεται από πιο κοντά τους προβληματισμούς των «γαλάζιων» βουλευτών, από ό,τι το ίδιο το Μαξίμου.

Κικίλιας για το DNA της ΝΔ

Αλλά στο φόντο της επόμενης μέρας στη ΝΔ εντάσσονται και οι κινήσεις και τοποθετήσεις του Βασίλη Κικίλια. Ο υπουργός Ναυτιλίας, τον οποίο κάποιοι χαρακτηρίζουν «ήρεμη δύναμη», τοποθετείται στην εσωκομματική σκακιέρα, έχοντας περάσει από διαφορετικά υπουργεία, με πρόσφατη τη θητεία του στο υπουργείο Πολιτικής Προστασίας, από το οποίο πέρασε πολιτικά αλώβητος, ενώ το συγκεκριμένο υπουργείο θεωρείται υπουργείο που επιφυλάσσει φθορά.

Μεταξύ των δημόσιων τοποθετήσεών του, ο κ. Κικίλιας πρόσφατα (23.3.2026) καλούσε τους υπευθύνους «να βρουν έναν τρόπο να λυθεί το πρόβλημα» με την αίθουσα στη δίκη των Τεμπών, διαπιστώνοντας ότι «η αίθουσα δεν πληροί τις προϋποθέσεις».

Σε προγενέστερη τοποθέτησή του (Καθημερινή, Νοέμβριος 2025), ερωτηθείς για ακρίβεια και ΟΠΕΚΕΠΕ, σημείωνε ότι «η ΝΔ λογοδοτεί στην κοινωνία, στη μεσαία τάξη και στα λαϊκά στρώματα. Από εκεί αντλεί δύναμη και όχι από καμιά διακοσαριά παραγονταραίους, ενδιάμεσους και καιροσκόπους, όπου κι αν βρίσκονται αυτοί στην Ελλάδα. Δεν χωρούν αξιακά στην παράταξή μας, αμαυρώνουν μισό αιώνα αγώνων δίπλα στην κοινωνία και στους ανθρώπους του μόχθου και της εργασίας».

Για να προσθέσει πως «όταν απαλλαγούμε από αυτούς, αισθάνομαι ότι θα μας εμπιστευθούν ξανά εκατοντάδες χιλιάδες πολίτες που στέκονται επιφυλακτικά απέναντί μας, περιμένοντας να δουν πώς θα χειριστούμε θέματα αξιοκρατίας, διαφάνειας και κοινωνίας δικαίου».

Το βέβαιο είναι ότι το εσωκομματικό τοπίο στη ΝΔ έχει ήδη πάρει φωτιά και το συνέδριο πλησιάζει.