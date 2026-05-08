newspaper
Παρασκευή 08 Μαϊου 2026
weather-icon 21o
Stream

in
newspaper

Σημαντική είδηση:
08.05.2026 | 17:15
Ελεύθεροι οι όμηροι που κρατούνταν σε τράπεζα στη Γερμανία – Διέφυγαν οι δράστες
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΙΡΑΝ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΡΑΜΠ
# ΤΕΜΠΗ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΕΠΣΤΑΪΝ
# ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
ΝΔ: Η σκιώδης κούρσα διαδοχής έχει ήδη ξεκινήσει – Θέσεις εκκίνησης και θέσεις μάχης
Πολιτική Γραμματεία 08 Μαΐου 2026, 20:23

ΝΔ: Η σκιώδης κούρσα διαδοχής έχει ήδη ξεκινήσει – Θέσεις εκκίνησης και θέσεις μάχης

Με γραμμή εκκίνησης το επικείμενο συνέδριο και με ορατό σταθμό τη βραδιά της πρώτης κάλπης, οι επίδοξοι εσωκομματικοί παίκτες οργανώνουν τον σχεδιασμό τους για την επόμενη μέρα στη ΝΔ. Τα στρατόπεδα, οι στρατηγικές και οι συμμαχίες για τη μετά Μητσοτάκη εποχή.

Γιάννης Μπασκάκης
ΡεπορτάζΓιάννης Μπασκάκης
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
“Tired but Wired”: Γιατί νιώθετε εξαντλημένοι αλλά σε υπερένταση

“Tired but Wired”: Γιατί νιώθετε εξαντλημένοι αλλά σε υπερένταση

Spotlight

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης

Προσθήκη του in.gr στην Google

Θέσεις μάχης στην εσωκομματική σκακιέρα παίρνουν ήδη οι επίδοξοι παίκτες για την επόμενη μέρα της ΝΔ στη μετά Μητσοτάκη εποχή. Μπροστά τους έχουν μία νοητή ευθεία που έχει αφετηρία το Συνέδριο του κόμματος την επόμενη εβδομάδα (15-17 Μαϊου) και η οποία οδηγεί στο βράδυ των πρώτων εκλογών, όποτε και αν αυτές τελικά γίνουν.

Άπαντες στη ΝΔ περιμένουν το αποτέλεσμα της πρώτης κάλπης και την απάντηση σε ένα κρίσιμο ερώτημα: Θα πετύχει η ΝΔ την, πολυπόθητη για την ίδια, αυτοδυναμία;

Για να είναι ξανά πρωθυπουργός ο Κυριάκος Μητσοτάκης, θα πρέπει να είναι μόνο αυτοδύναμος, λένε σε κατ’ ιδίαν συζητήσεις έμπειρες «γαλάζιες» κοινοβουλευτικές φωνές, αφού -όπως παρατηρούν- κανένας δεν θέλει να συγκυβερνήσει μαζί του.

Επομένως -προσθέτουν- αν καταφέρει να διαμορφώσει αποτέλεσμα αυτοδυναμίας, τότε η συζήτηση τελειώνει εκεί. Αν όμως δεν τα καταφέρει, τότε, όπως τονίζουν, είναι πολύ πιθανό να δημιουργηθεί θέμα ηγεσίας στη ΝΔ.

Και με δεδομένο ότι έως και σήμερα η κυβέρνηση δεν βλέπει την αυτοδυναμία ούτε με κιάλια, η εσωκομματική συζήτηση για την επόμενη μέρα στη ΝΔ φουντώνει και οι επίδοξοι παίκτες στη μετά Μητσοτάκη εποχή εντείνουν τις κινήσεις τους.

Το προσυνέδριο

Αύριο Σάββατο διεξάγεται στη Θεσσαλονίκη το τελευταίο προσυνέδριο της ΝΔ με θέματα συζήτησης την εξωτερική πολιτική, την Άμυνα και την ενέργεια και ομιλητές τους αρμόδιους υπουργούς Γιώργο Γεραπετρίτη, Νίκο Δένδια και Σταύρο Παπασταύρου, οι οποίοι αυτή τη φορά θα μιλήσουν κατά μόνας (όχι μαζί όπως έγινε με τους υπουργούς στα προηγούμενα προσυνέδρια), ακολουθώντας το φορμάτ του ίδιου του πρωθυπουργού, ο οποίος, επίσης δεν θα έχει την έως τώρα συζήτηση με πολίτες, αλλά θα πραγματοποιήσει ομιλία.

Στο προσυνέδριο ο Νίκος Δένδιας αναμένεται να περιοριστεί στον τομέα ευθύνης του και μετά την ολοκλήρωση της ομιλίας του αυτής, τα  βλέμματα θα στραφούν έντονα στο τι θα πει στο ίδιο το Συνέδριο, όπου επίσης αναμένεται να μιλήσει.

«Γαλάζιες» φωνές θεωρούν ότι παρά το αποστειρωμένο πλαίσιο που δημιουργεί για το Συνέδριο ο πανηγυρικός και προεκλογικός χαρακτήρας που θέλει να του προσδώσει ο Κυρ. Μητσοτάκης, καθώς επίσης ο μεγάλος χώρος και η αθρόα προσέλευση συνέδρων, υπάρχει το έδαφος για να αναδειχθούν εκεί τα διακριτά πολιτικά και ιδεολογικά χαρακτηριστικά των επίδοξων παικτών για την επόμενη μέρα στη ΝΔ.

Δένδιας, ο άλλος πόλος

Ο υπουργός Άμυνας, τον οποίο πολλοί στη ΝΔ αυτή τη στιγμή θεωρούν τον επικρατέστερο εσωκομματικό πόλο στη μετά Μητσοτάκη εποχή, αλλά τον θεωρούν και ένα πρόσωπο που θα μπορούσε να διαδραματίσει ρόλο εγγυητή της ενότητας στη δύσκολη φάση της παράταξης, έχει ευθέως ζητήσει την επιστροφή στις αρχές, τις αξίες και στο DNA της παράταξης, ούτως ώστε το σημερινό (μικρότερο από την παράταξη) κόμμα της ΝΔ να φτάσει στα όρια της παράταξης, ενώ έχει καταστήσει σαφές ότι τα ζητήματα αυτά πρέπει να τεθούν στο επικείμενο Συνέδριο.

Ουσιαστικά όλα τα χρόνια της διακυβέρνησης του «επιτελικού κράτους», ο Ν. Δένδιας λειτουργεί ως ένας απολύτως διακριτός εσωκομματικός πόλος από τον Κυριάκο Μητσοτάκη, εκφράζοντας την καραμανλογενή λογική εντός της ΝΔ απέναντι στη νεοφιλελεύθερη αντίληψη που εκφράζει η πρωθυπουργική πλευρά, και κρατώντας σε σειρά ζητημάτων εμφανείς αποστάσεις από το μέγαρο Μαξίμου.

Σύγκρουση αντιλήψεων

Η στάση αυτή του κ. Δένδια έχει γίνει εξαιρετικά αισθητή με τις διαφοροποιήσεις και τις αποστάσεις του από τη γραμμή του Μαξίμου, όλα αυτά τα χρόνια, σε πεδία όπως τα ελληνοτουρκικά, τα Τέμπη, οι υποκλοπές, η υπόθεση Μπογδάνου, το ζήτημα της αποτελεσματικότητα της κυβέρνησης, το θέμα της ικανοποίησης του αιτήματος του απεργού πείνας Πάνου Ρούτσι ή η τροπολογία για τον Άγνωστο Στρατιώτη.

Πρόκειται, λοιπόν, για μία σύγκρουση διαφορετικών αντιλήψεων στο εσωτερικό της «γαλάζιας» παράταξης, η οποία βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη και αναμένεται να κορυφωθεί όσο η επόμενη μέρα για τη ΝΔ πλησιάζει.

Οι ακρότητες Γεωργιάδη

Ο Άδωνις Γεωργιάδης αναζητά διακαώς μία θέση στο βατήρα των δελφίνων και φροντίζει να το δείχνει με κάθε τρόπο. Και πρώτα απ’ όλα με τα δηλητηριώδη «καρφιά» που ανά τακτά διαστήματα δεν παραλείπει να εκτοξεύει σε βάρος του Ν. Δένδια, τον οποίο προσπαθεί με κάθε τρόπο να χτυπήσει εν όψει του ανοίγματος της κούρσας διαδοχής, όποτε και αν αυτό συμβεί.

Δεν έχασε την ευκαιρία να το κάνει ούτε στην τελευταία συνεδρίαση της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του κόμματος, όπου θέλησε να συνεχίσει τα εσωκομματικά «μαχαιρώματα» σε βάρος του υπουργού Άμυνας, λέγοντας ότι «δεν ιδρώνουν όλοι τη φανέλα. Κάποιοι θα πάνε και στη Σελήνη για να μην μιλήσουν» και προσθέτοντας ότι «κάποιοι υπουργοί βρίσκουν χρόνο να πάνε εκεί που μας βρίζουν και όχι στην Κοινοβουλευτική Ομάδα».

Ο, προερχόμενος από το ακροδεξιό ΛΑΟΣ, σημερινός αντιπρόεδρος της ΝΔ και υπουργός Υγείας, εξακολουθεί να λειτουργεί ως «λαγός» και ως μπροστινός του μεγάρου Μαξίμου σε όλα τα κρίσιμα ζητήματα, ενώ πασχίζει να πλασαριστεί στην κούρσα διαδοχής, μέσα από την πιο ακραία και ούλτρα τραμπική ρητορική, την οποία μάλιστα το τελευταίο διάστημα εντείνει όσο αισθάνεται ότι η επόμενη μέρα της ΝΔ όλο και πλησιάζει. Πότε, μεταξύ άλλων, καταγγέλλοντας το Διεθνές Δίκαιο και εσχάτως φτάνοντας στο σημείο να στοχοποιεί επί προσωπικού τους δικαστικούς λειτουργούς της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας.

«Από τον Κυριάκο στον… Κυριάκο»

Ο Κυριάκος Πιερρακάκης, ο οποίος εμφανίζεται να επιθυμεί να συγκαταλέγεται στους επίδοξους δελφίνους, ήδη από την εποχή που άφηνε να διαρρεύσει το σύνθημα «από τον Κυριάκο στον Κυριάκο» (σ.σ. από τον Μητσοτάκη στον Πιερρακάκη), είναι αυτός που σήμερα ο ίδιος ο Κυρ. Μητσοτάκης έχει επιλέξει να αβαντάρει για την κούρσα διαδοχής του, όποτε και αν αυτή ανοίξει, προωθώντας τον για τη θέση του προέδρου του Eurogroup.

Και που ως επίδοξος διεκδικητής για την επόμενη μέρα θα εμφανιστεί να ταυτίζεται ιδεολογικά και πολιτικά με τον σημερινό πρωθυπουργό. Κάποιοι λένε: μοιραία και με τη φθορά που ο τελευταίος υφίσταται (γεγονός που οδηγεί κάποιους να θεωρούν ότι μπορεί να αφήσει τις διεκδικήσεις του για επόμενη φάση).

Η δυσκολία Πιερρακάκη

Ο κ. Πιερρακάκης βέβαια δεν προέρχεται από τη ΝΔ, αλλά από άλλο πολιτικό χώρο και συγκεκριμένα από το εκσυγχρονιστικό ΠΑΣΟΚ και ως εκ τούτου είναι μεταξύ των υπουργικών στελεχών με αφορμή την αξιοποίηση των οποίων από τον Κυρ. Μητσοτάκη, ασκείται σφοδρή κριτική προς το Μαξίμου από πολλούς «γαλάζιους» βουλευτές και δη από το παραδοσιακό κομμάτι της ΝΔ.

Ο σημερινός υπουργός Οικονομικών (ο οποίος ανέλαβε πρώτα υπουργική θέση και μετά κατέβηκε υποψήφιος στην Α’ Αθήνας, όπου ήρθε πρώτος σε σταυρούς) έχει τη δυσκολία ότι στα μάτια πολλών «γαλάζιων» βουλευτών ενσαρκώνει την κατηγορία εκείνη των –κατά τον Γ. Βλάχο– «αρχοντόπουλων».

Των εξωκοινοβουλευτικών, δηλαδή, στελεχών και προερχόμενων από άλλους πολιτικούς χώρους, που κατηγορούνται από «γαλάζια» στελέχη ότι ο Κυρ. Μητσοτάκης, ως δικά του πολιτικά στελέχη, τους έδωσε το προνόμιο να τους διορίσει πρώτα υπουργούς και στη συνέχεια κατήλθαν στον εκλογικό στίβο, αξιοποιώντας την προβολή τους ως υπουργοί, προκειμένου να εκλεγούν βουλευτές, έχοντας καλύτερη θέση εκκίνησης από τους συνυποψηφίους τους μη υπουργούς στις εκλογικές τους περιφέρειες.

Μάλιστα προ μηνών ο κ. Πιερρακάκης εμφανίστηκε να εμπλέκεται και σε μία εσωκομματική κόντρα με τον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης Κωστή Χατζηδάκη, ο οποίος επίσης συγκαταλέγεται στους παίκτες για την επόμενη μέρα στη ΝΔ.

Το μήνυμα Χατζηδάκη

Ήταν τον περασμένο Νοέμβριο, όταν ο Κ. Χατζηδάκης, με αφορμή την υπόθεση των ΕΛΤΑ έστελνε δημοσίως το μήνυμα ότι δεν θα δεχτεί «καμία στοχοποίηση και δεν θα αναλάβω ευθύνες που δεν μου αναλογούν», το οποίο ουσιαστικά άφηνε αιχμές για ενδοκυβερνητικές επιθέσεις σε βάρος του και απευθυνόταν σε συγκεκριμένους αποδέκτες στο εσωτερικό της κυβέρνησης.

Ως έναν από αυτούς τους αποδέκτες, λοιπόν, οι πληροφορίες εμφάνιζαν τον Κυρ. Πιερρακάκη, με στελέχη εντός της κυβέρνησης και της ΝΔ να μιλούν τότε για τη δημόσια αποκάλυψη μιας κόντρας με φόντο την επόμενη μέρα στο κόμμα.

Αλλά στους αποδέκτες του μηνύματος Χατζηδάκη, φωνές στο εσωτερικό της κυβέρνησης θεωρούσαν ότι βρίσκονταν και στελέχη του μεγάρου Μαξίμου, όπως ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, για τον οποίο, σε κατ’ ιδίαν συζητήσεις επισημαίνουν ότι κινείται επιθετικά στην προώθηση της υποψηφιότητάς του στον Βόρειο Τομέα Αθηνών, όπου έχει συμμαχήσει με τον Άδωνη Γεωργιάδη και όπου πρώτος σε σταυρούς είναι ο Κωστής Χατζηδάκης.

Η στάση Χατζηδάκη

Ως εκ τούτου, αν και κάποιοι αρχικά είδαν τη μετακίνηση του κ. Χατζηδάκη στη θέση του αντιπροέδρου της κυβέρνησης ως δαχτυλίδι από τον πρωθυπουργό, τα παραπάνω κατέδειξαν ότι ο Κ. Χατζηδάκης εμφανίστηκε σε κάποια φάση να αισθάνεται ακόμα και άβολα στο Μαξίμου. Ως παίκτης για την επόμενη μέρα στη ΝΔ, ο νυν αντιπρόεδρος της κυβέρνησης επιλέγει να κινείται πάντα εντός γραμμής, δείχνοντας ωστόσο να αφουγκράζεται από πιο κοντά τους προβληματισμούς των «γαλάζιων» βουλευτών, από ό,τι το ίδιο το Μαξίμου.

Κικίλιας για το DNA της ΝΔ

Αλλά στο φόντο της επόμενης μέρας στη ΝΔ εντάσσονται και οι κινήσεις και τοποθετήσεις του Βασίλη Κικίλια. Ο υπουργός Ναυτιλίας, τον οποίο κάποιοι χαρακτηρίζουν «ήρεμη δύναμη», τοποθετείται στην εσωκομματική σκακιέρα, έχοντας περάσει από διαφορετικά υπουργεία, με πρόσφατη τη θητεία του στο υπουργείο Πολιτικής Προστασίας, από το οποίο πέρασε πολιτικά αλώβητος, ενώ το συγκεκριμένο υπουργείο θεωρείται υπουργείο που επιφυλάσσει φθορά.

Μεταξύ των δημόσιων τοποθετήσεών του, ο κ. Κικίλιας πρόσφατα (23.3.2026) καλούσε τους υπευθύνους «να βρουν έναν τρόπο να λυθεί το πρόβλημα» με την αίθουσα στη δίκη των Τεμπών, διαπιστώνοντας ότι «η αίθουσα δεν πληροί τις προϋποθέσεις».

Σε προγενέστερη τοποθέτησή του (Καθημερινή, Νοέμβριος 2025), ερωτηθείς για ακρίβεια και ΟΠΕΚΕΠΕ, σημείωνε ότι «η ΝΔ λογοδοτεί στην κοινωνία, στη μεσαία τάξη και στα λαϊκά στρώματα. Από εκεί αντλεί δύναμη και όχι από καμιά διακοσαριά παραγονταραίους, ενδιάμεσους και καιροσκόπους, όπου κι αν βρίσκονται αυτοί στην Ελλάδα. Δεν χωρούν αξιακά στην παράταξή μας, αμαυρώνουν μισό αιώνα αγώνων δίπλα στην κοινωνία και στους ανθρώπους του μόχθου και της εργασίας».

Για να προσθέσει πως «όταν απαλλαγούμε από αυτούς, αισθάνομαι ότι θα μας εμπιστευθούν ξανά εκατοντάδες χιλιάδες πολίτες που στέκονται επιφυλακτικά απέναντί μας, περιμένοντας να δουν πώς θα χειριστούμε θέματα αξιοκρατίας, διαφάνειας και κοινωνίας δικαίου».

Το βέβαιο είναι ότι το εσωκομματικό τοπίο στη ΝΔ έχει ήδη πάρει φωτιά και το συνέδριο πλησιάζει.

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Economy
Ελληνική οικονομία: Οι πέντε δείκτες που δείχνουν πότε ξεκινούν τα δύσκολα

Ελληνική οικονομία: Οι πέντε δείκτες που δείχνουν πότε ξεκινούν τα δύσκολα

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Προσθήκη του in.gr στην Google
Vita.gr
“Tired but Wired”: Γιατί νιώθετε εξαντλημένοι αλλά σε υπερένταση

“Tired but Wired”: Γιατί νιώθετε εξαντλημένοι αλλά σε υπερένταση

Κόσμος
«Σποραδικές συγκρούσεις» ΗΠΑ και Ιράν στο Ορμούζ, παρά την εκεχειρία – Η Ουάσιγκτον περιμένει την απάντηση της Τεχεράνης

«Σποραδικές συγκρούσεις» ΗΠΑ και Ιράν στο Ορμούζ, παρά την εκεχειρία – Η Ουάσιγκτον περιμένει την απάντηση της Τεχεράνης

inWellness
inTown
sp_banner_Desk
Stream newspaper
Δουδωνής: Ανυπολόγιστο το κόστος της κυβερνητικής ολιγωρίας για εμβολιασμό – Καταστρέφεται η κτηνοτροφία της Λέσβου
Πολιτική Γραμματεία 08.05.26

Δουδωνής: Ανυπολόγιστο το κόστος της κυβερνητικής ολιγωρίας για εμβολιασμό – Καταστρέφεται η κτηνοτροφία της Λέσβου

Επίθεση στην κυβέρνηση για καθυστέρηση στους εμβολιασμούς ζώων εξαπέλυσε από τη Λέσβο ο Π. Δουδωνής, ζητώντας άμεση στήριξη των κτηνοτρόφων.

Σύνταξη
Σακελλαρίδης: Η συζήτηση για το 2015, το καλύτερο δώρο στη ΝΔ – Να μειωθεί η έμμεση φορολογία και να φορολογηθούν οι πλούσιοι
Πολιτική Γραμματεία 08.05.26

Σακελλαρίδης: Η συζήτηση για το 2015, το καλύτερο δώρο στη ΝΔ – Να μειωθεί η έμμεση φορολογία και να φορολογηθούν οι πλούσιοι

Ο Γαβριήλ Σακελλαρίδης τόνισε ότι υπάρχει «ένα πραγματικό λαϊκό αίτημα να πέσει ο Κυριάκος Μητσοτάκης από την πλευρά του προοδευτικού κόσμου».

Σύνταξη
Η απάντηση Κακλαμάνη στο μήνυμα Ανδρουλάκη για την εξεταστική: Ό,τι είναι να ειπωθεί, θα ειπωθεί στη συνεδρίαση της Ολομέλειας
Επικαιρότητα 08.05.26

Η απάντηση Κακλαμάνη στο μήνυμα Ανδρουλάκη για την εξεταστική: Ό,τι είναι να ειπωθεί, θα ειπωθεί στη συνεδρίαση της Ολομέλειας

Ο Νίκος Ανδρουλάκης τόνισε ότι στέλνει μήνυμα στον Πρόεδρο της Βουλής, Νικήτα Κακλαμάνη, πως θα είναι εκτροπή να συναινέσει στους σχεδιασμούς της ΝΔ ως προς την εξεταστική για τις υποκλοπές, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο κατάθεσης πρότασης μομφής

Σύνταξη
Νέα Αριστερά: Η πολιτική Μητσοτάκη μετέτρεψε φαγητό, σπίτι, μεταφορές σε πολυτέλεια
Επικαιρότητα 08.05.26

Νέα Αριστερά: Η πολιτική Μητσοτάκη μετέτρεψε φαγητό, σπίτι, μεταφορές σε πολυτέλεια

«Δεν μπορεί η κυβέρνηση να μιλά για 'ανθεκτική οικονομία' όταν το φαγητό, το σπίτι και η μετακίνηση γίνονται πολυτέλεια. Η πολιτική της Νέας Δημοκρατίας πρέπει να ανατραπεί», λέει η Νέα Αριστερά

Σύνταξη
ΠΑΣΟΚ: Η στεγαστική κρίση εξελίσσεται σε κοινωνικό εφιάλτη και η κυβέρνηση παραμένει απλός παρατηρητής
Επικαιρότητα 08.05.26

ΠΑΣΟΚ: Η στεγαστική κρίση εξελίσσεται σε κοινωνικό εφιάλτη και η κυβέρνηση παραμένει απλός παρατηρητής

Η πρόσβαση στην κατοικία, με δικαιοσύνη και ισοτιμία, θα αποτελέσει κεντρικό θέμα-πρόταση του ΠΑΣΟΚ για την επικείμενη συνταγματική αναθεώρηση

Σύνταξη
Ανδρουλάκης: Ο Μητσοτάκης να εξηγήσει γιατί έρχονται συνεχώς δικογραφίες στη Βουλή από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία
Πολιτική Γραμματεία 08.05.26

Ανδρουλάκης: Ο Μητσοτάκης να εξηγήσει γιατί έρχονται συνεχώς δικογραφίες στη Βουλή από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία

Ο Νίκος Ανδρουλάκης άσκησε αρνητική κριτική στην κυβέρνηση και προσωπικά στον πρωθυπουργό για τα «γαλάζια» σκάνδαλα, ενώ διεμήνυσε στον Νικήτα Κακλαμάνη να μην συναινέσει στην θεσμική εκτροπή που σχεδιάζει η ΝΔ ως προς την εξεταστική για τις υποκλοπές που ζήτησε το ΠΑΣΟΚ

Σύνταξη
Ο ΟΠΕΚΕΠΕ και τα «γαλάζια» ρουσφέτια στο επίκεντρο της πολιτικής αντιπαράθεσης
Πολιτική Γραμματεία 08.05.26

Ο ΟΠΕΚΕΠΕ και τα «γαλάζια» ρουσφέτια στο επίκεντρο της πολιτικής αντιπαράθεσης

Θεοχάρης, Τσουκαλάς και Ξανθόπουλος διασταύρωσαν τα ξίφη τους στο MEGA, βάζοντας στο επίκεντρο της πολιτικής αντιπαράθεσης την κυβερνητική πολιτική και το μεγάλο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ

Σύνταξη
Γεραπετρίτης: Η Ελλάδα δεν γνώριζε για την επίθεση των Ισραηλινών στη Flotilla – Πράξαμε το καθήκον μας
Global Sumud Flotilla 08.05.26

Γεραπετρίτης: Η Ελλάδα δεν γνώριζε για την επίθεση των Ισραηλινών στη Flotilla – Πράξαμε το καθήκον μας

Ο Γεραπετρίτης απαντώντας σε σχετική ερώτηση της Ζωής Κωνσταντοπούλου στη Βουλή, για την ισραηλινή επίθεση εναντίον της Global Sumud Flotilla είπε ότι η Ελλάδα έπραξε τα δέοντα όσον αφορά το ανθρωπιστικό της καθήκον.

Αλεξάνδρα Φωτάκη
Αλεξάνδρα Φωτάκη
Συνταγματική Αναθεώρηση: Το ΠΑΣΟΚ απαντά στο Μαξίμου με ολοκληρωμένη πρόταση
Πολιτική Γραμματεία 08.05.26

Συνταγματική Αναθεώρηση: Το ΠΑΣΟΚ απαντά στο Μαξίμου με ολοκληρωμένη πρόταση

Στην αντεπίθεση περνά το ΠΑΣΟΚ για τη Συνταγματική Αναθεώρηση, απαντώντας στο Μέγαρο Μαξίμου και τη ΝΔ με μία συνολική πρόταση που προβλέπει την αναθεώρηση 21 άρθρων και τη θέσπιση 4 νέων.

Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
ΠΑΣΟΚ: Ευθεία πρόκληση στο κράτος δικαίου η προσπάθεια Κασιδιάρη για επάνοδο στην πολιτική
Επικαιρότητα 08.05.26

ΠΑΣΟΚ: Ευθεία πρόκληση στο κράτος δικαίου η προσπάθεια Κασιδιάρη για επάνοδο στην πολιτική

Η Χαριλάου Τρικούπη τόνισε ότι η επιδίωξη του καταδικασμένου Ηλία Κασιδιάρη, αποτελεί μια νέα απόπειρα παράκαμψης των θεσμικών περιορισμών που η ίδια η Δημοκρατία έχει θέσει για την προστασία της.

Σύνταξη
Συνταγματική αναθεώρηση: Θεσμική μεταρρύθμιση ή αναδιάταξη κυβερνητικής ισχύος;
Πολιτική 08.05.26

Συνταγματική αναθεώρηση: Θεσμική μεταρρύθμιση ή αναδιάταξη κυβερνητικής ισχύος;

Η κοινοβουλευτική πρακτική των τελευταίων ετών έχει αναδείξει τους κινδύνους ενός συστήματος, στο οποίο η ποινική δίωξη εξακολουθεί να εξαρτάται από πολιτικούς συσχετισμούς.

Κωνταντίνα Γεωργάκη
«Βέτο» ΝΔ μέσω ΕΛΚ στους μάρτυρες για ΟΠΕΚΕΠΕ που θα δει η Επιτροπή Ελέγχου Προϋπολογισμού του Ευρωκοινοβούλιου
Ευρωκοινοβούλιο 08.05.26

«Βέτο» ΝΔ μέσω ΕΛΚ στους μάρτυρες για ΟΠΕΚΕΠΕ που θα δει η Επιτροπή Ελέγχου Προϋπολογισμού του Ευρωκοινοβούλιου

Στην τελική ευθεία το πρόγραμμα των συναντήσεων στην Αθήνα - Μπλόκο επιχείρησε η Νέα Δημοκρατία μέσω Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος σε βασικούς μάρτυρες.

Γιάννης-Ορέστης Παπαδημητρίου
Γιάννης-Ορέστης Παπαδημητρίου
Δημοσκοπικά η ΝΔ εισέρχεται σε κρίση, στο πρόσωπο του Τσίπρα οι πολίτες βλέπουν μια κάποια λύση
in Confidential 08.05.26

Δημοσκοπικά η ΝΔ εισέρχεται σε κρίση, στο πρόσωπο του Τσίπρα οι πολίτες βλέπουν μια κάποια λύση

Μάλλον κόλαφος η τελευταία δημοσκόπηση της MRB για τη ΝΔ που τη δείχνει σε πτώση, την ώρα που ένα σημαντικό μέρος των ερωτηθέντων στηρίζει το υπό διαμόρφωση κόμμα του Αλέξη Τσίπρα.

Γράφει η Τζέλα Δελαφράγκα
Υποκλοπές: Τα επίμονα ερωτήματα που επαναλαμβάνονται προς τον Άρειο Πάγο και η ώρα των ευθυνών
Πολιτική 08.05.26

Υποκλοπές: Τα επίμονα ερωτήματα που επαναλαμβάνονται προς τον Άρειο Πάγο και η ώρα των ευθυνών

Η κατάθεση των αιτημάτων του Χρήστου Σπίρτζη ξαναφέρνει ψηλά τις υποκλοπές, στην πτυχή της υπόθεσης κατασκοπείας. Οι αποκαλύψεις του In για τον Κωνσταντίνο Τζαβέλα και τις ευθύνες του στην έρευνα.

Δημήτρης Τερζής
Δημήτρης Τερζής
Δημοσκοπήσεις: To «άλλο κόμμα» που κερδίζει έδαφος και οι αναταράξεις στο πολιτικό σκηνικό
Δημοσκοπήσεις 08.05.26

To «άλλο κόμμα» που κερδίζει έδαφος και οι αναταράξεις στο πολιτικό σκηνικό

«Κινούμενη άμμος» το πολιτικό σκηνικό με τη Νέα Δημοκρατία να υποχωρεί δημοσκοπικά, το ΠΑΣΟΚ να ενισχύεται ελαφρώς και το «άλλο κόμμα» να καταγράφει μια υπολογίσιμη δυναμική πριν τις επίσημες ανακοινώσεις από τα υπό ίδρυση κόμματα.

Σύνταξη
Αιχμές, «καρφιά» και «μαχαιρώματα» – Όλα όσα έγιναν στην Κ.Ο. της ΝΔ – Η δυσαρέσκεια προς το Μαξίμου παραμένει
Πολιτική Γραμματεία 08.05.26

Αιχμές, «καρφιά» και «μαχαιρώματα» – Όλα όσα έγιναν στην Κ.Ο. της ΝΔ – Η δυσαρέσκεια προς το Μαξίμου παραμένει

Το κλίμα, η έντονη κριτική βουλευτών προς το Μαξίμου, αλλά και τα εσωκομματικά «μαχαιρώματα» στη συνεδρίαση της «γαλάζιας» Κοινοβουλευτικής Ομάδας, όπου η διάχυτη δυσαρέσκεια καλά κρατεί.

Γιάννης Μπασκάκης
Γιάννης Μπασκάκης
inStream - Ροή Ειδήσεων
Μπρίτνεϊ Σπίαρς: Μόνο τρεις εβδομάδες έκατσε σε κέντρο θεραπείας η ποπ σταρ μετά τη σύλληψή της
Οδήγηση & αλκοόλ 08.05.26

Μπρίτνεϊ Σπίαρς: Μόνο τρεις εβδομάδες έκατσε σε κέντρο θεραπείας η ποπ σταρ μετά τη σύλληψή της

Η Μπρίτνεϊ Σπίαρς φέρεται να μπήκε σε ιδιωτικό κέντρο θεραπείας μετά τη σύλληψή της για οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ, αλλά αποχώρησε σε λιγότερο από τρεις εβδομάδες

Σύνταξη
Η στεγαστική κρίση θερίζει, ο πρωθυπουργός πανηγυρίζει – Στο 13,8% ο πληθωρισμός στέγασης
Κοινωνικός εφιάλτης 08.05.26

Η στεγαστική κρίση θερίζει, ο πρωθυπουργός πανηγυρίζει – Στο 13,8% ο πληθωρισμός στέγασης

Η στεγαστική κρίση οξύνεται ραγδαία, με τον πληθωρισμό στη στέγαση να τρέχει με ετήσιο ρυθμό 13,8% και 40% στην εξαετία. Παρεμβάσεις από την αντιπολίτευση για στεγαστικό και ακρίβεια.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Παναθηναϊκός – Βαλένθια 86-89: Ηττήθηκε ξανά και πάει για «τελικό» στην Ισπανία
Μπάσκετ 08.05.26

Παναθηναϊκός – Βαλένθια 86-89: Ηττήθηκε ξανά και πάει για «τελικό» στην Ισπανία

Ο Παναθηναϊκός ηττήθηκε για 2η σερί φορά στο ΟΑΚΑ από τη Βαλένθια (89-86), οι Ισπανοί ισοφάρισαν τη σειρά σε 2-2 και πλέον η πρόκριση στο Final-4 της Αθήνας θα κριθεί σε πέμπτο παιχνίδι στην έδρα τους

Σύνταξη
NBA Europe: Το σχέδιο των 3 δισ. δολαρίων που αλλάζει το ευρωπαϊκό μπάσκετ
Μπάσκετ 08.05.26

NBA Europe: Το σχέδιο των 3 δισ. δολαρίων που αλλάζει το ευρωπαϊκό μπάσκετ

NBA και η FIBA ετοιμάζουν τη μεγαλύτερη επανάσταση στην ιστορία του ευρωπαϊκού μπάσκετ, με επενδύσεις-μαμούθ, μόνιμα franchises, εγγυημένα έσοδα και στόχο τη δημιουργία μιας νέας πανευρωπαϊκής «σουπερλίγκας»

Γιώργος Μαζιάς
Γιώργος Μαζιάς
Ζαλγκίρις – Φενέρμπαχτσε 90-94: Πρόκριση στην παράταση οι Τούρκοι και «ραντεβού» με τον Ολυμπιακό στο F-4
Μπάσκετ 08.05.26

Ζαλγκίρις – Φενέρμπαχτσε 90-94: Πρόκριση στην παράταση οι Τούρκοι και «ραντεβού» με τον Ολυμπιακό

Η πρωταθλήτρια Φενέρμπαχτσε επικράτησε στην παράταση της Ζαλγκίρις με 94-90, έκανε το 3-1 στη σειρά και προκρίθηκε στο Final 4 της Αθήνας όπου θα αντιμετωπίσει τον Ολυμπιακό.

Σύνταξη
«Είπα στην οικογένειά του ότι ήταν οροθετικός»: Ο καλύτερος φίλος του Κιθ Χάρινγκ θυμάται
1983 08.05.26

«Είπα στην οικογένειά του ότι ήταν οροθετικός»: Ο καλύτερος φίλος του Κιθ Χάρινγκ θυμάται

Ο Κέρμιτ Όσβαλντ γνώριζε τον Κιθ Χάρινγκ από τότε που ήταν πέντε ετών. Ξεκίνησαν ανταλλάσσοντας σημειώματα στην εκκλησία της γενέτειράς τους, το Κούτσταουν της Πενσυλβανίας.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Παραδοχή Μέσι: «Η Αργεντινή δεν είναι φαβορί για το Μουντιάλ» – Τι είπε για την «κόντρα» του με τον Ρονάλντο
Ποδόσφαιρο 08.05.26

Μέσι: «Η Αργεντινή δεν είναι φαβορί για το Μουντιάλ» - Τι είπε για την «κόντρα» του με Ρονάλντο

Ο Λιονέλ Μέσι δήλωσε ότι η Αργεντινή δεν είναι το φαβορί για την κατάκτηση του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026 που θα φιλοξενήσουν ΗΠΑ, Μεξικό και Καναδάς, από 11 Ιουνίου έως 19 Ιουλίου.

Αλέξανδρος Κωτάκης
Δουδωνής: Ανυπολόγιστο το κόστος της κυβερνητικής ολιγωρίας για εμβολιασμό – Καταστρέφεται η κτηνοτροφία της Λέσβου
Πολιτική Γραμματεία 08.05.26

Δουδωνής: Ανυπολόγιστο το κόστος της κυβερνητικής ολιγωρίας για εμβολιασμό – Καταστρέφεται η κτηνοτροφία της Λέσβου

Επίθεση στην κυβέρνηση για καθυστέρηση στους εμβολιασμούς ζώων εξαπέλυσε από τη Λέσβο ο Π. Δουδωνής, ζητώντας άμεση στήριξη των κτηνοτρόφων.

Σύνταξη
«Στο εξωτερικό κινδυνεύει η ζωή μου»: Συγκλονίζει η ιστορία Ιρακινής που ζητά άδεια διαμονής από το υπ. Μετανάστευσης
Τι λέει στο in 08.05.26

«Στο εξωτερικό κινδυνεύει η ζωή μου»: Συγκλονίζει η ιστορία Ιρακινής που ζητά άδεια διαμονής από το υπ. Μετανάστευσης

«Ζητώ μόνο να μείνω και να δουλέψω μόνιμα στη χώρα που μεγάλωσα. Έφυγα για να γλυτώσω. Με διώχνουν και από την Ελλάδα. Δεν έχω πού αλλού να πάω» λέει η 35χρονη, που δέχεται απειλές από μαφία προηγμένης δυτικής χώρας. Η απάντηση πηγών του υπουργείου.

Γεωργία Κακή
Γεωργία Κακή
Acropolis Swim Open: Σπουδαίος Σίσκος στα 200μ. ύπτιο, καλύτερη επίδοση στον κόσμο και Πανελλήνιο ρεκόρ! (vid)
«Τρέλανε» τα χρονόμετρα 08.05.26

Σπουδαίος Σίσκος στα 200μ. ύπτιο: Κορυφαία επίδοση στον κόσμο και Πανελλήνιο ρεκόρ! (vid)

Εντυπωσιακός ο Απόστολος Σίσκος στην πρεμιέρα του «Acropolis Swim Open» στο ΟΑΚΑ. Ο 21χρονος πρωταθλητής σημείωσε πανελλήνιο ρεκόρ και την καλύτερη φετινή επίδοση στον κόσμο στα 200μ. ύπτιο!

Σύνταξη
Πάπας Λέων ΙΔ’: Έξι πράγματα που μάθαμε για τον πρώτο Αμερικάνο ποντίφικα στο πρώτο έτος της θητείας του
Κόσμος 08.05.26

Πάπας Λέων ΙΔ’: Έξι πράγματα που μάθαμε για τον πρώτο Αμερικάνο ποντίφικα στο πρώτο έτος της θητείας του

Ο καρδινάλιος Ρομπέρ Πρεβό, ο οποίος επέλεξε το όνομα Πάπας Λέων ΙΔ' εξελέγη στις 8 Μαΐου 2025 ως ο 267ος επίσκοπος της Ρώμης και ηγέτης των 1,4 δισεκατομμυρίων καθολικών παγκοσμίως

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
LIVE: Παναθηναϊκός – Βαλένθια
Μπάσκετ 08.05.26

LIVE: Παναθηναϊκός – Βαλένθια

LIVE: Παναθηναϊκός – Βαλένθια. Παρακολουθήστε live στις 21:15 την εξέλιξη της αναμέτρησης Παναθηναϊκός – Βαλένθια για το Game 4 των play offs της Euroleague. Τηλεοπτικά από Novasports Prime.

Σύνταξη
Κόντρα στην πολιτική της η Ευρωπαϊκή Ένωση αύξησε τις εισαγωγές ρωσικού φυσικού αερίου
Διεθνής Οικονομία 08.05.26

Κόντρα στην πολιτική της η Ευρωπαϊκή Ένωση αύξησε τις εισαγωγές ρωσικού φυσικού αερίου

Παρά την θέληση της ΕΕ να απεξαρτηθεί από την ρωσική ενέργεια, η ένωση αύξησε τις εισαγωγές φυσικού αερίου από τη Ρωσία τους τέσσερις πρώτους μήνες του 2026

Σύνταξη
Ρεάλ Μαδρίτης: Στα «μαλακά» Τσουαμενί και Βαλβέρδε μετά το σοβαρό επεισόδιο που είχαν (pic)
Ποδόσφαιρο 08.05.26

Η ποινή της Ρεάλ σε Τσουαμενί και Βαλβέρδε μετά μετά το σοβαρό επεισόδιο μεταξύ τους

Ούτε διακοπή συμβολαίου, ούτε αποκλεισμός από αγώνες η ποινή της Ρεάλ σε Βαλβέρδε και Τσουαμενί για τον άγριο καυγά που είχαν. Έκαστος θα πληρώσει πρόστιμο ύψους μισού εκατομμυρίου ευρώ.

Σύνταξη
Inflation in Greece Surges to 5.4% in April
English edition 08.05.26

Inflation in Greece Surges to 5.4% in April

Fuel, transport and food costs drove a sharp monthly spike, with diesel prices up 32.4% year-on-year and no relief expected in the months ahead

Σύνταξη
Must Read
Ο ΟΤ στο Delphi Economic Forum XI, τα ραντεβού Στουρνάρα, τι «παίζει» με Πτολεμαΐδα 5, το reality check της Aegean, το «7 στα 7» της Bally’s Intralot

Ο ΟΤ στο Delphi Economic Forum XI, τα ραντεβού Στουρνάρα, τι «παίζει» με Πτολεμαΐδα 5, το reality check της Aegean, το «7 στα 7» της Bally’s Intralot

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Παρασκευή 08 Μαϊου 2026
Cookies