Τα νέα δηλητηριώδη βέλη του Άδωνη στον Δένδια με φόντο τη μετά-Μητσοτάκη εποχή

Όσο πλησιάζουμε προς τις εκλογές και όσο η κυβέρνηση παραμένει εξαιρετικά μακριά από την αυτοδυναμία, τόσο θα εντείνονται τα εσωκομματικά «μαχαιρώματα» στη ΝΔ, τα οποία γίνονται με το βλέμμα στην επόμενη μέρα στο κόμμα και στην μετά-Μητσοτάκη εποχή. Ασφαλώς στα «μαχαιρώματα» αυτά, πρωτοστατεί ο Άδωνις Γεωργιάδης, ο οποίος έχει μονίμως στο στόχαστρό του τον Νίκο Δένδια. Όσο βλέπει τον υπουργό Άμυνας να ανοίγει περπατησιά για την επόμενη μέρα, λειτουργώντας σταθερά ως διακριτός εσωκομματικός πόλος απέναντι στον Κυρ. Μητσοτάκη, τόσο ο κ. Γεωργιάδης δεν διστάζει να τον χτυπάει με κάθε ευκαιρία, προσπαθώντας να τον «κοντύνει» και ψάχνοντας για τον εαυτό του μια θέση στον βατήρα των δελφίνων.

Μάλιστα, ακόμα και το θέμα της ανεξαρτητοποίησης της Ελένης Καραγεωργοπούλου από την Κοινοβουλευτική Ομάδα της Πλεύσης Ελευθερίας και των σχετικών δηλώσεων της τελευταίας, έσπευσε να αξιοποιήσει ο υπουργός Υγείας, προκειμένου να προχωρήσει σε δηλητηριώδεις δηλώσεις σε βάρος του κ. Δένδια.

Δηλητηριώδεις διατυπώσεις

Ειδικότερα, ο Αδ. Γεωργιάδης, ερωτηθείς για τα όσα υποστήριξε η πρώην -πλέoν- βουλευτής της Πλεύσης Ελευθερίας περί παρεμπόδισής της από την Ζωή Κωνσταντοπούλου να καταθέτει ερωτήσεις στον υπουργό Άμυνας, θέλησε να πει (Action24, 10.2.2026) ότι «εγώ αν έλεγε η κ. Καραγεωργοπούλου κάτι τέτοιο και αντί να πει «Δένδιας» έλεγε «Γεωργιάδης», θα της είχα κάνει μήνυση για συκοφαντική δυσφήμιση».

Και συνέχισε τις δηλητηριώδεις διατυπώσεις του: «Θεωρώ για το συνάδελφό μου το Νίκο Δένδια ακραία συκοφαντική τη δήλωση της κ. Καραγεωργοπούλου. Αυτό θα σήμαινε ότι υπήρχε κάποια συμφωνία Δένδια – Κωνσταντοπούλου. Δε μπορεί να έχει υπάρξει τέτοια συμφωνία, το ξεκαθαρίζω, ούτε το πιστεύω καν, άρα ο κ. Δένδιας πρέπει να κάνει μήνυση στην κ. Καραγεωργοπούλου για να αποδείξει αυτόν τον ισχυρισμό στο δικαστήριο».

Στο ίδιο πνεύμα

Και την επόμενη μέρα, επέμεινε ακριβώς στο ίδιο πνεύμα, λέγοντας (OPEN, 11.2.2026) ότι «κατά την αποχώρηση της κ. Καραγεωργοπούλου χθες έκανε μία δήλωση που κατά τη γνώμη μου είναι στα όρια της προβοκάτσιας κατά του κ. Δένδια. Δεν ξέρω γιατί την έκανε η κ. Καραγεωργοπούλου. Είπε ότι η κ. Κωνσταντοπούλου της είχε απαγορεύσει να καταθέτει κοινοβουλευτικές ερωτήσεις κατά του κ. Δένδια. Εγώ το θεωρώ αδιανόητο να έχει συμβεί κάτι τέτοιο».

Για να προσθέσει: «Η δήλωση είναι προβοκατόρικη και ευθέως συκοφαντική κατά του κ. Δένδια. Ο κ. Δένδιας είναι ένας αξιοπρεπής πολιτικός και πάρα πολύ ικανός. Αλίμονο αν πήγαινε να κάνει κρυφή συνεννόηση με τη Ζωή Κωνσταντοπούλου. Αλίμονο. Θεωρώ ότι η κ. Καραγεωργοπούλου πονηρά το έκανε επειδή υπήρχε αυτή η σκηνή με το συγγνώμη του κ. Δένδια τότε με τον κ. Καιρίδη. […] Κανείς δεν πίστεψε ότι υπάρχει κάτι τέτοιο προφανώς και είναι τελείως βέβαιο ότι ο κ. Δένδιας θα αντιδράσει σε αυτό το πράγμα, το οποίο είναι ευθέως συκοφαντικό για την προσωπικότητά του. Τον παρουσιάζει περίπου ως υποχείριο της Ζωής Κωνσταντοπούλου. Αν είναι δυνατόν ο κ. Δένδιας να είναι υποχείριο της Ζωής Κωνσταντοπούλου», κατέληξε κάνοντας έτσι και πάλι σαφείς τις δηλητηριώδεις αιχμές του προς τον υπουργό Άμυνας.

«Δεν υπάρχει Δένδιας»

Αλλά δεν ήταν αυτή η μόνη τοποθέτησή του σε βάρος του κ. Δένδια. Λίγο νωρίτερα, ο αντιπρόεδρος της ΝΔ είχε ρωτηθεί αν ο υπουργός Άμυνας χωρούσε στο τραπέζι των συζητήσεων του Ανώτατου Συμβουλίου Συνεργασίας Ελλάδας – Τουρκίας, στο οποίο δεν μετείχε καθώς βρέθηκε εκτός της λίστας των δέκα υπουργών που συνόδευσαν τον πρωθυπουργό στην Άγκυρα.

Και ο κ. Γεωργιάδης, με ανάλογο, με τους παραπάνω χειρισμούς του, τρόπο, απάντησε: Εγώ δεν καθορίζω τη σύνθεση της συναντήσεως, δεν είναι δική μου αρμοδιότητα. Οφείλω όμως να πω -γιατί δε θέλω αυτό να το περάσω έτσι- αυτό που έκανε ο κ. Φιντάν ήταν στα όρια της προβοκάτσιας. Δηλαδή ο «σκληρός Δένδιας» και ο «μαλακός Μητσοτάκης – Γεραπετρίτης». Αυτό είναι κάτι το οποίο πρέπει να κοπεί».

Για να προσθέσει ότι η Τουρκία «έχει μεγάλο συμφέρον να διασπά το εσωτερικό μέτωπο στην Ελλάδα. Προφανώς είναι ψευδές. Δεν υπάρχει Δένδιας, Γεωργιάδης, Πλεύρης. Ο πρωθυπουργός είναι ένας, η κυβέρνηση είναι μία, όλοι εμείς είμαστε συνεργάτες του πρωθυπουργού και εκτελούμε εντολές του πρωθυπουργού. Τόσο απλά. Άρα όλο αυτό είναι ένα παραμύθι των Τούρκων για να προκαλέσουν στην ελληνική κοινή γνώμη διάσπαση προσοχής και διάσπαση ομοψυχίας. Ε δε θα το πετύχουν οι Τούρκοι, ούτε θα τους κάνουμε το χατίρι, ούτε φυσικά ο Δένδιας είναι πιο σκληρός από τον Μητσοτάκη ή οτιδήποτε άλλο».

Και στην ίδια κατεύθυνση να πει: «Θυμάστε ότι ο Ερντογάν έλεγε δε θα δω ποτέ τον Μητσοτάκη. Το θυμάστε καθόλου αυτό; που είχε πει ο Ερντογάν «δεν θα δω ποτέ τον Μητσοτάκη»; Τελικά τον βλέπει τον Μητσοτάκη. Δεν υπάρχει Δένδιας. Όπως δεν υπάρχει Γεωργιάδης. Υπάρχει Μητσοτάκης. Κάθε άλλη συζήτηση είναι ελαφρώς κωμική».

Επιχείρηση «κοντύματος»

Είναι βέβαια σαφές ότι (ανεξάρτητα με τα όποια κίνητρα πίσω από τις επιθέσεις τούρκων αξιωματούχων στον κ. Δένδια) αυτό που καθόλου δεν αρέσει στον Αδ. Γεωργιάδη είναι να εμφανίζεται ο Ν. Δένδιας με το προφίλ του «σκληρού» στα ελληνοτουρκικά. Άλλωστε εδώ και καιρό ο υπουργός Υγείας καθιστά φανερό ότι δεν βλέπει με καθόλου καλό μάτι τη διείσδυση που, μέσα από τις ενέργειές του ως υπουργός Άμυνας, πραγματοποιεί ο κ. Δένδιας στο δεξιό κοινό, αλλά ούτε και το γεγονός ότι ο τελευταίος λειτουργεί σταθερά ως διακριτός εσωκομματικός πόλος από τον Κυριάκο Μητσοτάκη, σε αντίθεση με τον ίδιο που λειτουργεί πάντα ως «μπροστινός» του μεγάρου Μαξίμου.

Εξ ου και με τις παραπάνω δηλώσεις, ο εξαιρετικά εμφανής στόχος του κ. Γεωργιάδη είναι να προσπαθήσει να «κοντύνει» τον Ν. Δένδια, με φόντο και την επόμενη μέρα στη ΝΔ. Άλλωστε και μόνο μετά το γεγονός ότι πρόσφατα ο υπουργός Άμυνας διατύπωσε νέες αιχμές προς το Μαξίμου, μιλώντας για την ανάγκη «επανίδρυσης των θεσμών» του ελληνικού κράτους, αλλά και για την ανάγκη «να έχουμε πειστικούς λόγους, για όπου αστοχήσαμε, ή όπου δεν τα καταφέραμε, ή για όπου αργήσαμε», ήταν βέβαιο ότι θα γίνει εκ νέου στόχος του υπουργού Υγείας.