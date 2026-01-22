newspaper
Πέμπτη 22 Ιανουαρίου 2026
weather-icon 21o
Stream

in
newspaper

Σημαντική είδηση:
22.01.2026 | 19:03
Τραγωδία στην Ελευσίνα: Νεκροί δύο ηλικιωμένοι και τα σκυλιά τους
Σημαντική είδηση:
22.01.2026 | 18:41
«Άνοιξαν» οι ουρανοί στην Αττική – Ισχυρή βροχόπτωση
# ΙΡΑΝ
# ΑΓΡΟΤΕΣ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΒΕΝΕΖΟΥΕΛΑ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΕΜΠΗ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Δένδιας για ενδεχόμενη κούρσα διαδοχής στη ΝΔ: Δεν θα αρνηθώ να υπηρετήσω την πατρίδα μου αν αυτό απαιτηθεί
Διπλωματία 22 Ιανουαρίου 2026 | 19:06

Δένδιας για ενδεχόμενη κούρσα διαδοχής στη ΝΔ: Δεν θα αρνηθώ να υπηρετήσω την πατρίδα μου αν αυτό απαιτηθεί

Ο Δένδιας έστειλε σαφές μήνυμα στην Τουρκία, ότι η Ελλάδα ούτε διεκδικεί, ούτε θέλει να αναθεωρήσει, ούτε έχει εκπέμψει απειλή πολέμου καθ' οιονδήποτε - Τι απαντά στους επικριτές του εντός ΝΔ.

Αλεξάνδρα Φωτάκη
ΕπιμέλειαΑλεξάνδρα Φωτάκη
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Analog bags: Είναι η λύση στο άπειρο doomscrolling;

Analog bags: Είναι η λύση στο άπειρο doomscrolling;

Spotlight

Τα δικά του μηνύματα τόσο στην Άγκυρα όσο και στους εσωκομματικούς του αντιπάλους έστειλε ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας σε συνέντευξη του την Πέμπτη (OPEN), υπερασπιζόμενος τη γραμμή του Μεγάρου Μαξίμου και του Υπουργείου Εξωτερικών, όσον αφορά τις απαντήσεις στην Τουρκία, αλλά και ξεκαθαρίζοντας ότι ο ίδιος δεν θα πάψει να μιλά με πρώην πρωθυπουργούς στις κυβερνήσεις των οποίων βρέθηκε σε κυβερνητικό αξίωμα.

Την ίδια στιγμή ο Δένδιας ερωτηθείς για το αν θα μπορούσε να δει τον εαυτό του σε μία κούρσα διαδοχής για την ηγεσία της ΝΔ, σημείωσε ότι οι φιλοδοξίες του έχουν εκπληρωθεί, μεν, δεν θα αρνηθεί να υπηρετήσει την πατρίδα αν αυτό απαιτηθεί, δε…

Ο Δένδιας για τις επιθέσεις από τα τουρκικά ΜΜΕ

Σχολιάζοντας τι επιθέσεις που δέχεται από τα τουρκικά ΜΜΕ, αλλά και από πολιτικούς της γείτονος ο Δένδιας ανέφερε ότι ο ίδιος εκφράζει την εθνική θέση που εκφράζει ο πρωθυπουργός και ο Υπουργός Εξωτερικών, λέγοντας πως «δεν μπορούν να πετύχουν είναι να σιγήσουμε. Διότι έχω πει επανειλημμένως: Η Ελλάδα ούτε απειλεί, ούτε διεκδικεί, ούτε θέλει να αναθεωρήσει. Δεν μπορεί όμως να μένει σιωπηλή απέναντι σε μια πρόκληση όχι μόνο απέναντι της Ελλάδας, αλλά απέναντι στο Διεθνές Δίκαιο. Εάν η τουρκική πλευρά θελήσει μέσα στο πλαίσιο του Δικαίου να βρούμε λύση στο πρόβλημα, βεβαίως και μπορούμε να βρούμε λύση στο πρόβλημα. Και η Ελλάδα είναι η πρώτη που θα απλώσει το χέρι. Αλλά μέσα στο πλαίσιο του Διεθνούς Δικαίου. Όχι δια της επιβολής του ισχυρού, και εν πάση περιπτώσει η επιβολή του ισχυρού προϋποθέτει και έναν ανίσχυρο. Εμείς δεν είμαστε ανίσχυροι».

Απέδωσε δε κάποιες δηλώσεις και στην εσωτερική πολιτική ζωή της Τουρκίας καθώς και το γεγονός ότι ο Φιντάν και άλλοι εμφανίζονται ως υποψήφιοι διάδοχοι του Ερντογάν.

Η Ελλάδα δεν απειλεί

Επανέλαβε δε αρκετές φορές ότι η Ελλάδα ούτε διεκδικεί, ούτε θέλει να αναθεωρήσει, ούτε έχει εκπέμψει απειλή πολέμου καθ’ οιονδήποτε.

Δεν τάχθηκε κατά του διαλόγου με την Τουρκία, υπενθυμίζοντας την ανοιχτή σύγκρουση του με τον Τσαβούσογλου κατά την επίσκεψη του στην Άγκυρα, σημειώνοντας ότι πρέπει να μιλάς αλλά και να απαντάς. Ερωτηθείς αν η Ελλάδα απαντά επαρκώς ο Δένδιας απάντησε πως η χώρα απαντά επαρκώς.

Σύμφωνα με τον Δένδια ένα πράγμα είναι επικίνδυνο να επιτρέψουμε στην Τουρκία την ψευδαίσθηση, «ότι μπορεί να μας επιβάλει σιγή. Δηλαδή να αποδεχτούμε σιωπηρά το casus belli ως μια νορμάλ κατάσταση». «Αν επιτρέψουμε στην Τουρκία να θεωρήσει ότι μπορεί να βελτιώνονται οι σχέσεις μας όταν αυτοί βάζουν στο τραπέζι τέτοια πράγματα, αυτό θα είναι πολύ μεγάλο λάθος. Αλλά δεν θα το κάνουμε. Ούτε το έκανε ποτέ κανείς» επεσήμανε ο Δένδιας.

Η Αθήνα απαντά επαρκώς

Επιμένοντας ότι η Ελλάδα απαντά επαρκώς και με ηρεμία ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας τόνισε ότι προσόν της Ελλάδας είναι η σταθερότητα και διαχρονικότητα στις θέσεις.

Όσον αφορά την επέκταση των χωρικών υδάτων, ο Δένδιας επεσήμανε ότι αυτό είναι ένα θέμα που ανήκει στον σκληρό πυρήνα της εθνικής κυριαρχίας και το πότε θα γίνει είναι «μία στάθμιση εθνικού συμφέροντος».

Ο Δένδιας άσκησε κριτική, εμμέσως, και σε όσους θεωρούν ότι τα συμφέροντα της Ελλάδας θα είχαν καλύτερη τύχη με την τουρκική αντιπολίτευση στην εξουσία αντί του Ερντογάν. Όπως είπε «πολλοί στην ελληνική κοινωνία θεωρούν τον Πρόεδρο Ερντογάν ως σκληρό. Και θεωρούν ότι η τουρκική αντιπολίτευση, είναι ίσως μια δημοκρατική, συμπαθής, με θέσεις κοντά στο Διεθνές Δίκαιο».

Αναφερόμενος στις θέσεις της τουρκικής αντιπολίτευσης στο casus belli, τόνισε ότι αυτές «αποδεικνύουν ακριβώς ότι σε πολλά θέματα η τουρκική αντιπολίτευση είναι χειρότερη από τον Πρόεδρο Ερντογάν. Διότι ο Πρόεδρος Ερντογάν σε πολλά θέματα έχει, έχει ακολουθήσει μια γραμμή που μου επιτρέπει να σκεφτώ ότι υπό όρους και υπό προϋποθέσεις θα ήθελε να λυθεί η ελληνοτουρκική διαφορά. Άρα λοιπόν, πρέπει και εμείς να παρατηρούμε την Τουρκία στην ολότητά τους και όχι απλώς να ρίχνουμε όλες τις ευθύνες στον Πρόεδρο Ερντογάν».

Τόνισε ότι η Ελλάδα δεν μπορεί το casus belli ως στοιχείο συζήτησης, λήψης απόφασης ή συνεννόησης με την Τουρκία να το θεωρήσει αποδεκτό.

Για Σαμαρά και Καραμανλή

Όσον αφορά την κριτική που ασκεί ο Αντώνης Σαμαράς και ο Κώστας Καραμανλής στην κυβέρνηση ο Δένδιας αρνήθηκε να ερμηνεύσει τις θέσεις τους και σημειώνοντας «εγώ λέω ποια είναι η θέση της κυβέρνησης και ποια είναι η θέση της παράταξης όπως εγώ την αντιλαμβάνομαι, υπηρετώντας την. Τα πράγματα είναι για μένα πάρα πολύ απλά. Σας ξαναλέω. Δεν διεκδικούμε, δεν αναθεωρούμε, δεν απειλούμε, αλλά δεν δεχόμαστε απειλή, δεν δεχόμαστε διεκδίκηση, δεν δεχόμαστε αναθεώρηση. Και δεν δεχόμαστε να τεθεί υπό κρίση και διαπραγμάτευση αυτό που το Διεθνές Δίκαιο και το Δίκαιο της Θάλασσας μας παρέχει ως μονομερές δικαίωμα».

Υπογράμμισε ωστόσο ότι ο ίδιος συνομιλεί τόσο με τον Αντώνη Σαμαρά όσο και με τον Κώστα Καραμανλή, τονίζοντας ότι έχει υπηρετήσει στις κυβερνήσεις τους.

Οι ΗΠΑ είναι έμπειρες στην περιοχή και γνωρίζουν μέχρι πού μπορεί να φτάσει η Ελλάδα

Απαντώντας για τις ΗΠΑ και τα ελληνοτουρκικά, ο Δένδιας σημείωσε ότι «για να είναι αποτελεσματικός κάποιος, και αναφέρομαι στις Ηνωμένες Πολιτείες, ή σε κάποια άλλη χώρα που ίσως θα ήθελε να, να είχε κάποιο ρόλο, θα πρέπει να κάνει ορισμένα πράγματα διακριτικά. Και νομίζω οι Ηνωμένες Πολιτείες πια είναι αρκετά έμπειρες στην περιοχή για να το κάνουν. Οι Ηνωμένες Πολιτείες γνωρίζουν μέχρι πού μπορεί να φτάσει η Ελλάδα και γνωρίζουν τι η Ελλάδα δεν μπορεί να αποδεχθεί. Και γνωρίζουν επαρκώς και το Διεθνές Δίκαιο.

Οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν έχουν υπογράψει την UNCLOS, διότι τότε το Κογκρέσο δεν την είχε επικυρώσει, όμως οι Ηνωμένες Πολιτείες αποδέχονται απολύτως την UNCLOS. Και κατά τούτο, οι θέσεις του Διεθνούς Δικαίου της Θάλασσας όπως τις προσλαμβάνει η Ελληνική Δημοκρατία, είναι ακριβώς ο τρόπος με τον οποίο προσλαμβάνουν και οι Ηνωμένες Πολιτείες τις θέσεις στο Διεθνές Δίκαιο της Θάλασσας.

Μάλιστα πολλές φορές κατηγορείται η Κίνα, για όσα κάνει στη Νότια Σινική Θάλασσα, ακριβώς από τις Ηνωμένες Πολιτείες, ακριβώς επί τη βάσει αυτού του Διεθνούς Δικαίου και με τον ίδιο τρόπο που ερμηνεύεται το Διεθνές Δίκαιο από εμάς και από σχεδόν όλες, με ελάχιστες εξαιρέσεις, δυστυχώς η Τουρκία είναι μία από αυτές, χώρες αυτού του πλανήτη. Κατά συνέπεια νομίζω ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες ξέρουν πάρα πολύ καλά τι μπορεί να γίνει και τι δεν μπορεί, τι δεν μπορεί να γίνει. Βεβαίως καταλαβαίνω ότι αν δεις τα πράγματα από τη γωνία της Ουάσιγκτον, το τελευταίο πράγμα που θα ήθελαν οι Ηνωμένες Πολιτείες να συμβεί είναι να υπάρχει αναταραχή στο Αιγαίο και στην Ανατολική Μεσόγειο. Αλλά ούτε η Ελλάδα θέλει αναταραχή στο Αιγαίο και στην Ανατολική Μεσόγειο. Θέλει το καθεστώς που επιτρέπει και επιβάλλει το Διεθνές Δίκαιο. Αυτό είναι κοινός τόπος».

Ο Τραμπ πρότυπο για Ερντογάν

Για το αν η στάση του Ντόναλντ Τραμπ μπορεί να αποτελέσει πρότυπο για τον Ερντογάν και να αποτελέσει απειλή για την γειτονιά της Ελλάδας, ο Δένδιας απάντησε πως ότι «ο Πρόεδρος Ερντογάν πλέον είναι επικεφαλής, είτε ως Πρωθυπουργός είτε ως Πρόεδρος της μεγάλης αυτής γειτονικής μας χώρας για πολλά χρόνια. Και έχει αποκτήσει εξαιρετική εμπειρία. Και μας ξέρει και καλά. Κατά συνέπεια ο Πρόεδρος Ερντογάν γνωρίζει, είμαι βέβαιος γι’ αυτό, τι μπορεί και τι δεν μπορεί να ανεχθεί η Ελληνική Δημοκρατία. Και είμαι σίγουρος ότι καταλαβαίνοντας την πραγματικότητα, θα λειτουργήσει πάντοτε ανάλογα. Είπα και πριν, η Ελλάδα ούτε απειλεί την Τουρκία, ούτε διεκδικεί κάτι από την Τουρκία, ούτε θέλει να αναθεωρηθούν οι συνθήκες που έχουν υπογραφεί με την Τουρκία ή που αφορούν την Τουρκία, αλλά ακριβώς αυτά που δεν επιθυμεί, δεν πρόκειται και να τα ανεχθεί».

Για να προσθέσει την ίδια στιγμή αναφερόμενος στον Τραμπ, ότι «η πατρίδα μας και η πολιτική της δεν ετεροπροσδιορίζεται ούτε από την υπερδύναμη, την οποία σεβόμαστε βεβαίως, είμαστε σύμμαχοι της επί δεκαετίες, ούτε από οποιονδήποτε άλλον. Εμείς έχουμε μια πολύ καθαρή θέση. Και επίσης έχουμε ένα πρόγραμμα, τη λεγόμενη «Ατζέντα 2030″, ώστε να μπορούν οι Ένοπλες Δυνάμεις μας να βοηθήσουν την πατρίδα μας, την κοινωνία μας να είναι εκεί ώστε να μπορούμε να υπερασπιστούμε αυτή τη θέση. Η οποία είναι θέσπιση Διεθνούς Δικαίου. Όποιος λοιπόν σκεφτεί ότι μπορεί να μας επιβάλει κάτι άλλο, θα πρότεινα, θα παρακαλούσα να το σκεφτεί δύο και τρεις φορές».

Η σχέση Ελλάδας – Ισραήλ

Ο Δένδιας αναφέρθηκε και στην επίσκεψη του ομολόγου του από το Ισραήλ, Ίσραελ Κατζ και τις δηλώσεις του από την Αθήνα, σημειώνοντας ότι «εμείς δεν δημιουργούμε κατανοήσεις για να τις στρέψουμε κατά κάποιου. Εάν όμως οιοσδήποτε, βιαίως, προσπαθεί να καταλύσει την τάξη ή να αλλάξει τους κανόνες, δεν είμαστε εμείς υπεύθυνοι γι’ αυτό. Εμείς αυτό το οποίο διακηρύσσουμε urbi et orbi, είναι ότι εμείς εφαρμόζουμε κανόνες. Αυτό. Μακάρι να έρθει η στιγμή, το εύχομαι ειλικρινά σας λέω, η Τουρκία να είναι μέρος μιας τέτοιας κατανόησης. Ούτε η Ελλάδα, ούτε η Κύπρος, ούτε το Ισραήλ, ούτε η Αίγυπτος, ούτε οι Ηνωμένες Πολιτείες, ούτε οιαδήποτε άλλη χώρα θέλουν να αποκλείσουν την Τουρκία. Η Τουρκία είναι μια μεγάλη χώρα. Είναι σχεδόν 90 και εκατομμύρια άνθρωποι, μια μεγάλη γεωγραφική μάζα. Μακάρι η Τουρκία να είναι πλαίσιο μιας τέτοιας κατανόησης. Αυτό επιθυμούμε όλοι».

Κάνω το καθήκον μου ως υπουργός με το παραπάνω

Τέλος ο Δένδιας κλήθηκε να απαντήσει για όσους του ασκούν κριτική εντός της κυβέρνησης της ΝΔ, ερωτηθείς συγκεκριμένα για δηλώσεις του Άδωνη Γεωργιάδη, που ερμηνεύθηκαν ως «καρφί» εναντίον του. «Νομίζω ότι υπερασπίζομαι το έργο μου και το έργο της κυβέρνησης με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Και σε οποιονδήποτε, σε οποιαδήποτε μέτρηση, νομίζω ότι φαίνεται ότι ο τομέας της Άμυνας έχει μια πολύ μεγαλύτερη αποδοχή από την συνολική αποδοχή που έχει το έργο μας. Όχι επειδή δεν κάνουμε έργο ίσως και σε άλλους τομείς, το ίδιο σημαντικό και το ίδιο, αλλά ίσως επειδή αυτό το έργο έχει επικοινωνηθεί με έναν επαρκέστερο τρόπο. Κατά συνέπεια νομίζω ότι το καθήκον μου ως Υπουργός της Κυβέρνησης το κάνω και με το παραπάνω» σημείωσε ο Δένδιας και επικαλούμενος και δηλώσεις του κυβερνητικού εκπροσώπου είπε ότι «ο Υπουργός Άμυνας, όπως και ο Υπουργός Εξωτερικών, έχουν έναν ειδικό ρόλο, έναν πολύ πιο βαρύ και θεσμικό ρόλο τον οποίο πρέπει να υπηρετήσουν. Σ’ αυτούς τους τομείς η κοινωνία, τα κόμματα πρέπει να ‘ναι ενωμένα. Ο Υπουργός Άμυνας πρέπει να μιλάει σε ορισμένες περιπτώσεις, όπως και ο Υπουργός Εξωτερικών, εξ ονόματος της χώρας. Όχι εξ ονόματος ενός κόμματος ή έστω και μιας κυβέρνησης. Αυτό επιβάλλει λοιπόν συγκεκριμένους κανόνες συμπεριφοράς».

Για τη διαδοχή στην ΝΔ

Απαντώντας στο  αν θα έμπαινε σε κούρσα διαδοχή της ΝΔ, ο Δένδιας ανέφερε χαρακτηριστικά πως όταν πήγε στο κολέγιο, πήγε με υποτροφία, καθώς ο πατέρας του είχε χάσει τα χρήματα του, «σήμερα σας απευθύνομαι ως Υπουργός Άμυνας της ελληνικής κυβέρνησης. Η απόσταση είναι μεγάλη. Και θεωρώ ότι για οποιονδήποτε λογικό άνθρωπο, αυτό είναι αναγνώριση ότι οι φιλοδοξίες μιας ζωής έχουν εκπληρωθεί. Αυτό δεν σημαίνει ότι θα αρνηθώ να υπηρετήσω την πατρίδα μου αν αυτό απαιτηθεί. Αλλά καθόσον αφορά το δικό μου εσωτερικό κόσμο, είμαι υπερπλήρης».

Τέλος ο Δένδιας παραδέχτηκε ότι κάθε κυβέρνηση έχει αρρυθμίες και προσπαθεί, σημειώνοντας ότι γίνονται προσπάθειες βελτίωσης.

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Economy
Εξαγωγές: Τι «καλάθι» κρατούν οι εξαγωγικές επιχειρήσεις για το 2026

Εξαγωγές: Τι «καλάθι» κρατούν οι εξαγωγικές επιχειρήσεις για το 2026

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Analog bags: Είναι η λύση στο άπειρο doomscrolling;

Analog bags: Είναι η λύση στο άπειρο doomscrolling;

Xρηματιστήριο Αθηνών
Χρηματιστήριο Αθηνών: Άλμα άνω του 2%, με τζίρο 405 εκατ. ευρώ

Χρηματιστήριο Αθηνών: Άλμα άνω του 2%, με τζίρο 405 εκατ. ευρώ

inWellness
inTown
Stream newspaper
Προβληματισμός σε Αθήνα, ΕΕ για το «Συμβούλιο Ειρήνης» του Τραμπ – Αποδέχτηκε την πρόσκληση ο Νετανιάχου που έχει αιματοκυλίσει τη Γάζα
Διπλωματία 21.01.26

Προβληματισμός σε Αθήνα, ΕΕ για το «Συμβούλιο Ειρήνης» του Τραμπ – Αποδέχτηκε την πρόσκληση ο Νετανιάχου που έχει αιματοκυλίσει τη Γάζα

Το «Συμβούλιο Ειρήνης» παρουσιάζεται ως πρωτοβουλία που αποσκοπεί στην επίλυση συγκρούσεων σε παγκόσμιο επίπεδο, ξεκινώντας από τη Γάζα - Εκφράζονται φόβοι ότι θα λειτουργεί ανταγωνιστικά στον ΟΗΕ

Σύνταξη
Πολιτικός Διάλογος Ελλάδας – Τουρκίας χωρίς εκπλήξεις με το βλέμμα στο Ανώτατο Συμβούλιο Συνεργασίας
Ελληνοτουρκικός διάλογος 20.01.26

Πολιτικός Διάλογος Ελλάδας – Τουρκίας χωρίς εκπλήξεις με το βλέμμα στο Ανώτατο Συμβούλιο Συνεργασίας

Οι ΥΦΥΠΕΞ, Αλεξάνδρα Παπαδοπούλου και Χάρης Θεοχάρης θα έχουν συνομιλίες με την τουρκική αντιπροσωπεία στο πλαίσιο του πολιτικού διαλόγου και της θετικής ατζέντας.

Αλεξάνδρα Φωτάκη
Αλεξάνδρα Φωτάκη
Εμρέ Γκουνενσάι: Ελλάδα και Τουρκία έφτασαν ένα βήμα πριν από τη Χάγη
Πολιτική 19.01.26

Εμρέ Γκουνενσάι: Ελλάδα και Τουρκία έφτασαν ένα βήμα πριν από τη Χάγη

Ο πρώην υπουργός Εξωτερικών της Τουρκίας, που ανέλαβε τα καθήκοντά του αμέσως μετά την κρίση, μιλάει στα «ΝΕΑ Σαββατοκύριακο» για τις διπλωματικές προσπάθειες που ξεκίνησαν μετά το επεισόδιο για την επίλυση των ελληνοτουρκικών διαφορών

Μαρία Βασιλείου
Αναζητούνται ημερομηνίες για το ραντεβού Μητσοτάκη – Ερντογάν
Διπλωματία 15.01.26

Αναζητούνται ημερομηνίες για το ραντεβού Μητσοτάκη – Ερντογάν

Ο υπουργός Εξωτερικών της Τουρκίας ανακοίνωσε τη συνάντηση μεταξύ του Έλληνα πρωθυπουργού και του Τούρκου προέδρου, ωστόσο από το Μαξίμου τονίζουν ότι δεν έχει συμφωνηθεί η ημερομηνία.

Σύνταξη
Ελλάδα και ΗΠΑ συμφώνησαν σε εξάμηνη παράταση της ενημέρωσης για τις επιθέσεις των Χούθι στην Ερυθρά Θάλασσα
Ψηφίστηκε 14.01.26

Ελλάδα και ΗΠΑ συμφώνησαν σε εξάμηνη παράταση της ενημέρωσης για τις επιθέσεις των Χούθι στην Ερυθρά Θάλασσα

Η Ελλάδα επεσήμανε στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ ότι, παρά τυχόν προσωρινές παύσεις, οι Χούθι διαθέτουν την ικανότητα, τα μέσα και - το σημαντικότερο - την πρόθεση να συνεχίσουν τέτοιες ενέργειες

Σύνταξη
Μητσοτάκης: Η Ελλάδα υποστηρίζει πλήρως την κοινή δήλωση για τη Γροιλανδία
Διπλωματία 06.01.26

Μητσοτάκης: Η Ελλάδα υποστηρίζει πλήρως την κοινή δήλωση για τη Γροιλανδία

«Ως σύμμαχοι στο ΝΑΤΟ, οφείλουμε να είμαστε δεσμευμένοι στον αμοιβαίο σεβασμό, τον διάλογο και τις αρχές της κυριαρχίας και της συλλογικής ασφάλειας», τονίζει ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης

Σύνταξη
Βενεζουέλα: Τα διαπιστευτήρια της ΝΔ στον Τραμπ και οι εκ των υστέρων διπλωματικές αναφορές στο διεθνές δίκαιο
Πολιτική Γραμματεία 06.01.26

Βενεζουέλα: Τα διαπιστευτήρια της ΝΔ στον Τραμπ και οι εκ των υστέρων διπλωματικές αναφορές στο διεθνές δίκαιο

Με αφορμή την επέμβαση των ΗΠΑ στη Βενεζουέλα κάποιοι υπουργοί και βουλευτές της ΝΔ δίνουν διαπιστευτήρια στον «τραμπισμό» και το ΥΠΕΞ επιχειρεί να δηλώσει πίστη στο διεθνές δίκαιο.

Αλεξάνδρα Φωτάκη
Αλεξάνδρα Φωτάκη
ΣΑΗΕ: Από το «δεν είναι ώρα να συζητήσουμε για τη νομιμότητα» στον «πλήρη σεβασμό του Διεθνούς Δικαίου»
Διπλωματία 05.01.26

Από το «δεν είναι ώρα να συζητήσουμε για τη νομιμότητα» στον «πλήρη σεβασμό του Διεθνούς Δικαίου»

Σε παρερμηνεία αποδίδουν κυβερνητικές πηγές τον σάλο που προκάλεσε η κυνική δήλωση Μητσοτάκη για την επιδρομή Τραμπ στη Βενεζουέλα. Η δήλωση της Ελλάδας στο Συμβούλιο Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών (ΣΑΗΕ) σχετικά με την κατάσταση αποτελεί την «καλύτερη απάντηση», σύμφωνα με τις ίδιες πηγές.

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Κίνα: Η αστυνομία συνέλαβε δύο άντρες για την ανάρτηση μίας εικόνας με… «γκέι πάντα»
LGBTQI+ 22.01.26

Κίνα: Η αστυνομία συνέλαβε δύο άντρες για την ανάρτηση μίας εικόνας με… «γκέι πάντα»

Οι συλλήψεις έρχονται σε μία περίοδο ευρύτερης καταστολής των δικαιωμάτων των ομοφυλοφίλων στην Κίνα, με τις αρχές να κλείνουν dating apps και ομάδες υπεράσπισης των δικαιωμάτων των ΛΟΑΤΚΙ+

Σύνταξη
«Τα γυμνά της μητέρας μου είναι δώρο» – Η κόρη της Σίντι Κρόφορντ, Κάια Γκέρμπερ, για τη μοναχική παιδική ηλικία και το «χαμαιλεοντικό» αύριο
Συνέντευξη 22.01.26

«Τα γυμνά της μητέρας μου είναι δώρο» – Η κόρη της Σίντι Κρόφορντ, Κάια Γκέρμπερ, για τη μοναχική παιδική ηλικία και το «χαμαιλεοντικό» αύριο

Από το μόντελινγκ στην υποκριτική η μεταμόρφωση της Κάια Γκέρμπερ σε «χαμαιλέοντα» της τέχνης συνεχίζεται σε δημόσια θέα

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Ολυμπιακός – Εστουδιάντες 68-72: Ήττα στις λεπτομέρειες και αποκλεισμός
Μπάσκετ 22.01.26

Ολυμπιακός – Εστουδιάντες 68-72: Ήττα στις λεπτομέρειες και αποκλεισμός

Ο Ολυμπιακός ηττήθηκε με 72-68 από την Εστουδιάντες και αποκλείστηκε από τη συνέχεια του Eurocup – Παράπονα για τη διαιτησία για το αντιαθλητικό που δεν δόθηκε στη Σπυριδοπούλου λίγο πριν το φινάλε.

Σύνταξη
LIVE: Μακάμπι Τελ Αβίβ – Παναθηναϊκός
Μπάσκετ 22.01.26

LIVE: Μακάμπι Τελ Αβίβ – Παναθηναϊκός

LIVE: Μακάμπι Τελ Αβίβ – Παναθηναϊκός. Παρακολουθήστε live στις 21:05 την αναμέτρηση Μακάμπι Τελ Αβίβ – Παναθηναϊκός για την 24η αγωνιστική της Euroleague. Τηλεοπτικά από Novasports Prime.

Σύνταξη
Να συμβιβάσει τα ασυμβίβαστα επιχειρεί ο Μητσοτάκης – Παράθυρο για συμμετοχή στο «Συμβούλιο Ειρήνης» για τη Γάζα
Ολόκληρη η δήλωση 22.01.26

Να συμβιβάσει τα ασυμβίβαστα επιχειρεί ο Μητσοτάκης – Παράθυρο για συμμετοχή στο «Συμβούλιο Ειρήνης» για τη Γάζα

«Το συμβούλιο ειρήνης, έτσι όπως τουλάχιστον έχει παρουσιαστεί από τις Ηνωμένες Πολιτείες εκφεύγει κατά πολύ της απόφασης 2803 του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών», είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης

Σύνταξη
Τείχος δυσαρέσκειας απέναντι στην ΝΔ – Πολιτικό σκηνικό σε αναμονή των νέων κομμάτων – Ισχυρό αίτημα αλλαγής
Κοινωνία διαμαρτυρόμενη 22.01.26

Τείχος δυσαρέσκειας απέναντι στην ΝΔ – Πολιτικό σκηνικό σε αναμονή των νέων κομμάτων – Ισχυρό αίτημα αλλαγής

Παρά τη μικρή βελτίωση των δημοσκοπικών επιδόσεών της η ΝΔ εξακολουθεί να είναι αντιμέτωπη με μαζική αποδοκιμασία από τη μεριά των πολιτών

Παναγιώτης Σωτήρης
Παναγιώτης Σωτήρης
Φινλανδία: Ο πρόεδρος Στουμπ επιδιώκει σχέδιο για την ασφάλεια της Αρκτικής μέχρι την επόμενη σύνοδο του ΝΑΤΟ
Οι δηλώσεις του 22.01.26

Ο Φινλανδός πρόεδρος επιδιώκει σχέδιο για την ασφάλεια της Αρκτικής μέχρι την επόμενη σύνοδο του ΝΑΤΟ

Ο Αλεξάντερ Στουμπ πρόσθεσε ότι μια πιο στιβαρή αρχιτεκτονική ασφαλείας για την Αρκτική θα απαιτήσει τη στενότερη συνεργασία των σκανδιναβικών χωρών με τις ΗΠΑ και τον Καναδά

Σύνταξη
ΗΠΑ: Η ICE έχει συλλάβει τουλάχιστον τέσσερα παιδιά στη Μινεσότα, ανάμεσά τους έναν 5χρονο
Κόσμος 22.01.26

ΗΠΑ: Η ICE έχει συλλάβει τουλάχιστον τέσσερα παιδιά στη Μινεσότα, ανάμεσά τους έναν 5χρονο

Την ώρα που όλος ο κόσμος συζητά για την σύλληψη του πεντάχρονου στην Μινεσότα, αξιωματούχος σχολικής περιφέρειας της πόλης ανέφερε πως ακόμα 3 ανήλικοι έχουν συλληφθεί μόνο τον Ιανουάριο

Σύνταξη
LIVE: Φενέρμπαχτσε – Άστον Βίλα
Ποδόσφαιρο 22.01.26

LIVE: Φενέρμπαχτσε – Άστον Βίλα

LIVE: Φενέρμπαχτσε – Άστον Βίλα. Παρακολουθήστε live στις 19:45 την εξέλιξη της αναμέτρησης Φενέρμπαχτσε – Άστον Βίλα για την 7η αγωνιστική της League Phase του Europa League.

Σύνταξη
LIVE: Μπολόνια – Σέλτικ
Ποδόσφαιρο 22.01.26

LIVE: Μπολόνια – Σέλτικ

LIVE: Μπολόνια – Σέλτικ. Παρακολουθήστε live στις 19:45 την εξέλιξη της αναμέτρησης Μπολόνια – Σέλτικ για την 7η αγωνιστική της League Phase του Europa League.

Σύνταξη
Ανδρουλάκης: Οι Ευρωπαίοι ηγέτες να στηρίξουν το σχέδιο για τη στρατηγική αυτονομία της ΕΕ
Πολιτική Γραμματεία 22.01.26

Ανδρουλάκης: Οι Ευρωπαίοι ηγέτες να στηρίξουν το σχέδιο για τη στρατηγική αυτονομία της ΕΕ

«Αν δεν καταφέρουμε να ενώσουμε τους φόβους μας, δεν θα ενώσουμε ποτέ τις ελπίδες μας», δήλωσε ο Νίκος Ανδρουλάκης στην προσύνοδο των Σοσιαλιστών ηγετών

Σύνταξη
LIVE: ΠΑΟΚ – Μπέτις
Ποδόσφαιρο 22.01.26

LIVE: ΠΑΟΚ – Μπέτις

LIVE: ΠΑΟΚ – Μπέτις. Παρακολουθήστε live στις 19:45 την εξέλιξη της αναμέτρησης ΠΑΟΚ – Μπέτις για την 7η αγωνιστική της League Phase του Europa League. Τηλεοπτικά από το COSMOTE SPORT 3 HD.

Σύνταξη
«Έκλεψαν ιατρικά δεδομένα ενώ ήμουν έγκυος» – Η Λιζ Χάρλεϊ με λυγμούς στην πολύκροτη δίκη κατά της Daily Mail
«Αποκρουστικό, ταπεινωτικό, εξευτελιστικό» 22.01.26

«Έκλεψαν ιατρικά δεδομένα ενώ ήμουν έγκυος» – Η Λιζ Χάρλεϊ με λυγμούς στην πολύκροτη δίκη κατά της Daily Mail

Με σπασμένη φωνή και δάκρυα που δεν μπορούσε να συγκρατήσει η Ελίζαμπεθ Χάρλεϊ περιέγραψε τον εφιάλτη της διαρκούς παρακολούθησης από τη Daily Mail και τη λεγεώνα των βρετανικών ταμπλόιντ στο Ανώτατο Δικαστήριο του Λονδίνου

Σύνταξη
Γροιλανδία: Τι γνωρίζουμε για το «πλαίσιο συμφωνίας» – Το «κυπριακό» σενάριο και η «Αρκτική Φρουρά»
Άγνοια από τη Νουούκ 22.01.26

Τι γνωρίζουμε για το «πλαίσιο συμφωνίας» για τη Γροιλανδία - Το «κυπριακό» σενάριο και η «Αρκτική Φρουρά»

Ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε ότι υπάρχει «πλαίσιο συμφωνίας» για τη Γροιλανδία μετά τη συνάντησή του με τον Μαρκ Ρούτε - Ο Γροιλανδός πρωθυπουργός λέει ότι δεν γνωρίζει τίποτα γι' αυτό

Νεκτάριος Δαργάκης
Νεκτάριος Δαργάκης
ΗΠΑ: Πρώην ειδικός εισαγγελέας δήλωσε στη Βουλή ότι ο Τραμπ επιχείρησε παρανόμως να ανατρέψει το αποτέλεσμα των εκλογών του 2020
Κόσμος 22.01.26

ΗΠΑ: Πρώην ειδικός εισαγγελέας δήλωσε στη Βουλή ότι ο Τραμπ επιχείρησε παρανόμως να ανατρέψει το αποτέλεσμα των εκλογών του 2020

Ο πρώην ειδικός εισαγγελέας Τζακ Σμιθ, ο οποίος είχε αναλάβει τις δύο ομοσπονδιακές ποινικές έρευνες σε βάρος του Ντόναλντ Τραμπ, μίλησε για πρώτη φορά στη Βουλή των Αντιπροσώπων των ΗΠΑ

Σύνταξη
ΠΑΣΟΚ: Σοβαρές αιχμές Ανδρουλάκη για ΝΔ και επίθεση στη δεξιά – Τι λέει για συγκυβέρνηση και συνέδριο
Πολιτική Γραμματεία 22.01.26

ΠΑΣΟΚ: Σοβαρές αιχμές Ανδρουλάκη για ΝΔ και επίθεση στη δεξιά – Τι λέει για συγκυβέρνηση και συνέδριο

Συνεχίζει να απορρίπτει τη συμπόρευση με τη δεξιά ο Νίκος Ανδρουλάκης, υπενθυμίζοντας τον υπέρμετρο «πόλεμο» που έχει δεχθεί και τις ανοιχτές νομικές εκκρεμότητες με φόντο τις υποκλοπές

Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
LIVE: Αναντολού Εφές– Ολυμπιακός
Euroleague 22.01.26

LIVE: Αναντολού Εφές– Ολυμπιακός

LIVE: Αναντολού Εφές – Ολυμπιακός. Παρακολουθήστε live στις 19:30 την αναμέτρηση Αναντολού Έφες – Ολυμπιακός για την 24η αγωνιστική της Euroleague. Τηλεοπτικά από Novasports 4HD.

Σύνταξη
Must Read
Τα credits των οίκων στην Πειραιώς, τι ετοιμάζει ο Μαζαράκης στην Εθνική Ασφαλιστική, «γράφει» νέα deals η Βρεττού, συνεχίζονται τα «παιχνίδια» με το καλώδιο

Τα credits των οίκων στην Πειραιώς, τι ετοιμάζει ο Μαζαράκης στην Εθνική Ασφαλιστική, «γράφει» νέα deals η Βρεττού, συνεχίζονται τα «παιχνίδια» με το καλώδιο

Κοινωνική κατοικία 2026: Ποιοι θα πάρουν διαμερίσματα, ποιοι επιδότηση και πώς θα αλλάξει η αγορά στέγης

Κοινωνική κατοικία 2026: Ποιοι θα πάρουν διαμερίσματα, ποιοι επιδότηση και πώς θα αλλάξει η αγορά στέγης

Η επανάσταση της Gen Z: Η νεολαία που «έβαλε φωτιά» στον πλανήτη το 2025

Η επανάσταση της Gen Z: Η νεολαία που «έβαλε φωτιά» στον πλανήτη το 2025

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γκρίζα μαλλιά: Σημάδι ότι το σώμα προσπαθεί να αποφύγει έναν θανατηφόρο καρκίνο;

Γκρίζα μαλλιά: Σημάδι ότι το σώμα προσπαθεί να αποφύγει έναν θανατηφόρο καρκίνο;

Πώς η τεχνολογία διαμορφώνει την ανάπτυξη των παιδιών;

Πώς η τεχνολογία διαμορφώνει την ανάπτυξη των παιδιών;

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Πέμπτη 22 Ιανουαρίου 2026
Απόρρητο