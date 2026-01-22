Δένδιας για ενδεχόμενη κούρσα διαδοχής στη ΝΔ: Δεν θα αρνηθώ να υπηρετήσω την πατρίδα μου αν αυτό απαιτηθεί

Τα δικά του μηνύματα τόσο στην Άγκυρα όσο και στους εσωκομματικούς του αντιπάλους έστειλε ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας σε συνέντευξη του την Πέμπτη (OPEN), υπερασπιζόμενος τη γραμμή του Μεγάρου Μαξίμου και του Υπουργείου Εξωτερικών, όσον αφορά τις απαντήσεις στην Τουρκία, αλλά και ξεκαθαρίζοντας ότι ο ίδιος δεν θα πάψει να μιλά με πρώην πρωθυπουργούς στις κυβερνήσεις των οποίων βρέθηκε σε κυβερνητικό αξίωμα.

Την ίδια στιγμή ο Δένδιας ερωτηθείς για το αν θα μπορούσε να δει τον εαυτό του σε μία κούρσα διαδοχής για την ηγεσία της ΝΔ, σημείωσε ότι οι φιλοδοξίες του έχουν εκπληρωθεί, μεν, δεν θα αρνηθεί να υπηρετήσει την πατρίδα αν αυτό απαιτηθεί, δε…

Ο Δένδιας για τις επιθέσεις από τα τουρκικά ΜΜΕ

Σχολιάζοντας τι επιθέσεις που δέχεται από τα τουρκικά ΜΜΕ, αλλά και από πολιτικούς της γείτονος ο Δένδιας ανέφερε ότι ο ίδιος εκφράζει την εθνική θέση που εκφράζει ο πρωθυπουργός και ο Υπουργός Εξωτερικών, λέγοντας πως «δεν μπορούν να πετύχουν είναι να σιγήσουμε. Διότι έχω πει επανειλημμένως: Η Ελλάδα ούτε απειλεί, ούτε διεκδικεί, ούτε θέλει να αναθεωρήσει. Δεν μπορεί όμως να μένει σιωπηλή απέναντι σε μια πρόκληση όχι μόνο απέναντι της Ελλάδας, αλλά απέναντι στο Διεθνές Δίκαιο. Εάν η τουρκική πλευρά θελήσει μέσα στο πλαίσιο του Δικαίου να βρούμε λύση στο πρόβλημα, βεβαίως και μπορούμε να βρούμε λύση στο πρόβλημα. Και η Ελλάδα είναι η πρώτη που θα απλώσει το χέρι. Αλλά μέσα στο πλαίσιο του Διεθνούς Δικαίου. Όχι δια της επιβολής του ισχυρού, και εν πάση περιπτώσει η επιβολή του ισχυρού προϋποθέτει και έναν ανίσχυρο. Εμείς δεν είμαστε ανίσχυροι».

Απέδωσε δε κάποιες δηλώσεις και στην εσωτερική πολιτική ζωή της Τουρκίας καθώς και το γεγονός ότι ο Φιντάν και άλλοι εμφανίζονται ως υποψήφιοι διάδοχοι του Ερντογάν.

Η Ελλάδα δεν απειλεί

Επανέλαβε δε αρκετές φορές ότι η Ελλάδα ούτε διεκδικεί, ούτε θέλει να αναθεωρήσει, ούτε έχει εκπέμψει απειλή πολέμου καθ’ οιονδήποτε.

Δεν τάχθηκε κατά του διαλόγου με την Τουρκία, υπενθυμίζοντας την ανοιχτή σύγκρουση του με τον Τσαβούσογλου κατά την επίσκεψη του στην Άγκυρα, σημειώνοντας ότι πρέπει να μιλάς αλλά και να απαντάς. Ερωτηθείς αν η Ελλάδα απαντά επαρκώς ο Δένδιας απάντησε πως η χώρα απαντά επαρκώς.

Σύμφωνα με τον Δένδια ένα πράγμα είναι επικίνδυνο να επιτρέψουμε στην Τουρκία την ψευδαίσθηση, «ότι μπορεί να μας επιβάλει σιγή. Δηλαδή να αποδεχτούμε σιωπηρά το casus belli ως μια νορμάλ κατάσταση». «Αν επιτρέψουμε στην Τουρκία να θεωρήσει ότι μπορεί να βελτιώνονται οι σχέσεις μας όταν αυτοί βάζουν στο τραπέζι τέτοια πράγματα, αυτό θα είναι πολύ μεγάλο λάθος. Αλλά δεν θα το κάνουμε. Ούτε το έκανε ποτέ κανείς» επεσήμανε ο Δένδιας.

Η Αθήνα απαντά επαρκώς

Επιμένοντας ότι η Ελλάδα απαντά επαρκώς και με ηρεμία ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας τόνισε ότι προσόν της Ελλάδας είναι η σταθερότητα και διαχρονικότητα στις θέσεις.

Όσον αφορά την επέκταση των χωρικών υδάτων, ο Δένδιας επεσήμανε ότι αυτό είναι ένα θέμα που ανήκει στον σκληρό πυρήνα της εθνικής κυριαρχίας και το πότε θα γίνει είναι «μία στάθμιση εθνικού συμφέροντος».

Ο Δένδιας άσκησε κριτική, εμμέσως, και σε όσους θεωρούν ότι τα συμφέροντα της Ελλάδας θα είχαν καλύτερη τύχη με την τουρκική αντιπολίτευση στην εξουσία αντί του Ερντογάν. Όπως είπε «πολλοί στην ελληνική κοινωνία θεωρούν τον Πρόεδρο Ερντογάν ως σκληρό. Και θεωρούν ότι η τουρκική αντιπολίτευση, είναι ίσως μια δημοκρατική, συμπαθής, με θέσεις κοντά στο Διεθνές Δίκαιο».

Αναφερόμενος στις θέσεις της τουρκικής αντιπολίτευσης στο casus belli, τόνισε ότι αυτές «αποδεικνύουν ακριβώς ότι σε πολλά θέματα η τουρκική αντιπολίτευση είναι χειρότερη από τον Πρόεδρο Ερντογάν. Διότι ο Πρόεδρος Ερντογάν σε πολλά θέματα έχει, έχει ακολουθήσει μια γραμμή που μου επιτρέπει να σκεφτώ ότι υπό όρους και υπό προϋποθέσεις θα ήθελε να λυθεί η ελληνοτουρκική διαφορά. Άρα λοιπόν, πρέπει και εμείς να παρατηρούμε την Τουρκία στην ολότητά τους και όχι απλώς να ρίχνουμε όλες τις ευθύνες στον Πρόεδρο Ερντογάν».

Τόνισε ότι η Ελλάδα δεν μπορεί το casus belli ως στοιχείο συζήτησης, λήψης απόφασης ή συνεννόησης με την Τουρκία να το θεωρήσει αποδεκτό.

Για Σαμαρά και Καραμανλή

Όσον αφορά την κριτική που ασκεί ο Αντώνης Σαμαράς και ο Κώστας Καραμανλής στην κυβέρνηση ο Δένδιας αρνήθηκε να ερμηνεύσει τις θέσεις τους και σημειώνοντας «εγώ λέω ποια είναι η θέση της κυβέρνησης και ποια είναι η θέση της παράταξης όπως εγώ την αντιλαμβάνομαι, υπηρετώντας την. Τα πράγματα είναι για μένα πάρα πολύ απλά. Σας ξαναλέω. Δεν διεκδικούμε, δεν αναθεωρούμε, δεν απειλούμε, αλλά δεν δεχόμαστε απειλή, δεν δεχόμαστε διεκδίκηση, δεν δεχόμαστε αναθεώρηση. Και δεν δεχόμαστε να τεθεί υπό κρίση και διαπραγμάτευση αυτό που το Διεθνές Δίκαιο και το Δίκαιο της Θάλασσας μας παρέχει ως μονομερές δικαίωμα».

Υπογράμμισε ωστόσο ότι ο ίδιος συνομιλεί τόσο με τον Αντώνη Σαμαρά όσο και με τον Κώστα Καραμανλή, τονίζοντας ότι έχει υπηρετήσει στις κυβερνήσεις τους.

Οι ΗΠΑ είναι έμπειρες στην περιοχή και γνωρίζουν μέχρι πού μπορεί να φτάσει η Ελλάδα

Απαντώντας για τις ΗΠΑ και τα ελληνοτουρκικά, ο Δένδιας σημείωσε ότι «για να είναι αποτελεσματικός κάποιος, και αναφέρομαι στις Ηνωμένες Πολιτείες, ή σε κάποια άλλη χώρα που ίσως θα ήθελε να, να είχε κάποιο ρόλο, θα πρέπει να κάνει ορισμένα πράγματα διακριτικά. Και νομίζω οι Ηνωμένες Πολιτείες πια είναι αρκετά έμπειρες στην περιοχή για να το κάνουν. Οι Ηνωμένες Πολιτείες γνωρίζουν μέχρι πού μπορεί να φτάσει η Ελλάδα και γνωρίζουν τι η Ελλάδα δεν μπορεί να αποδεχθεί. Και γνωρίζουν επαρκώς και το Διεθνές Δίκαιο.

Οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν έχουν υπογράψει την UNCLOS, διότι τότε το Κογκρέσο δεν την είχε επικυρώσει, όμως οι Ηνωμένες Πολιτείες αποδέχονται απολύτως την UNCLOS. Και κατά τούτο, οι θέσεις του Διεθνούς Δικαίου της Θάλασσας όπως τις προσλαμβάνει η Ελληνική Δημοκρατία, είναι ακριβώς ο τρόπος με τον οποίο προσλαμβάνουν και οι Ηνωμένες Πολιτείες τις θέσεις στο Διεθνές Δίκαιο της Θάλασσας.

Μάλιστα πολλές φορές κατηγορείται η Κίνα, για όσα κάνει στη Νότια Σινική Θάλασσα, ακριβώς από τις Ηνωμένες Πολιτείες, ακριβώς επί τη βάσει αυτού του Διεθνούς Δικαίου και με τον ίδιο τρόπο που ερμηνεύεται το Διεθνές Δίκαιο από εμάς και από σχεδόν όλες, με ελάχιστες εξαιρέσεις, δυστυχώς η Τουρκία είναι μία από αυτές, χώρες αυτού του πλανήτη. Κατά συνέπεια νομίζω ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες ξέρουν πάρα πολύ καλά τι μπορεί να γίνει και τι δεν μπορεί, τι δεν μπορεί να γίνει. Βεβαίως καταλαβαίνω ότι αν δεις τα πράγματα από τη γωνία της Ουάσιγκτον, το τελευταίο πράγμα που θα ήθελαν οι Ηνωμένες Πολιτείες να συμβεί είναι να υπάρχει αναταραχή στο Αιγαίο και στην Ανατολική Μεσόγειο. Αλλά ούτε η Ελλάδα θέλει αναταραχή στο Αιγαίο και στην Ανατολική Μεσόγειο. Θέλει το καθεστώς που επιτρέπει και επιβάλλει το Διεθνές Δίκαιο. Αυτό είναι κοινός τόπος».

Ο Τραμπ πρότυπο για Ερντογάν

Για το αν η στάση του Ντόναλντ Τραμπ μπορεί να αποτελέσει πρότυπο για τον Ερντογάν και να αποτελέσει απειλή για την γειτονιά της Ελλάδας, ο Δένδιας απάντησε πως ότι «ο Πρόεδρος Ερντογάν πλέον είναι επικεφαλής, είτε ως Πρωθυπουργός είτε ως Πρόεδρος της μεγάλης αυτής γειτονικής μας χώρας για πολλά χρόνια. Και έχει αποκτήσει εξαιρετική εμπειρία. Και μας ξέρει και καλά. Κατά συνέπεια ο Πρόεδρος Ερντογάν γνωρίζει, είμαι βέβαιος γι’ αυτό, τι μπορεί και τι δεν μπορεί να ανεχθεί η Ελληνική Δημοκρατία. Και είμαι σίγουρος ότι καταλαβαίνοντας την πραγματικότητα, θα λειτουργήσει πάντοτε ανάλογα. Είπα και πριν, η Ελλάδα ούτε απειλεί την Τουρκία, ούτε διεκδικεί κάτι από την Τουρκία, ούτε θέλει να αναθεωρηθούν οι συνθήκες που έχουν υπογραφεί με την Τουρκία ή που αφορούν την Τουρκία, αλλά ακριβώς αυτά που δεν επιθυμεί, δεν πρόκειται και να τα ανεχθεί».

Για να προσθέσει την ίδια στιγμή αναφερόμενος στον Τραμπ, ότι «η πατρίδα μας και η πολιτική της δεν ετεροπροσδιορίζεται ούτε από την υπερδύναμη, την οποία σεβόμαστε βεβαίως, είμαστε σύμμαχοι της επί δεκαετίες, ούτε από οποιονδήποτε άλλον. Εμείς έχουμε μια πολύ καθαρή θέση. Και επίσης έχουμε ένα πρόγραμμα, τη λεγόμενη «Ατζέντα 2030″, ώστε να μπορούν οι Ένοπλες Δυνάμεις μας να βοηθήσουν την πατρίδα μας, την κοινωνία μας να είναι εκεί ώστε να μπορούμε να υπερασπιστούμε αυτή τη θέση. Η οποία είναι θέσπιση Διεθνούς Δικαίου. Όποιος λοιπόν σκεφτεί ότι μπορεί να μας επιβάλει κάτι άλλο, θα πρότεινα, θα παρακαλούσα να το σκεφτεί δύο και τρεις φορές».

Η σχέση Ελλάδας – Ισραήλ

Ο Δένδιας αναφέρθηκε και στην επίσκεψη του ομολόγου του από το Ισραήλ, Ίσραελ Κατζ και τις δηλώσεις του από την Αθήνα, σημειώνοντας ότι «εμείς δεν δημιουργούμε κατανοήσεις για να τις στρέψουμε κατά κάποιου. Εάν όμως οιοσδήποτε, βιαίως, προσπαθεί να καταλύσει την τάξη ή να αλλάξει τους κανόνες, δεν είμαστε εμείς υπεύθυνοι γι’ αυτό. Εμείς αυτό το οποίο διακηρύσσουμε urbi et orbi, είναι ότι εμείς εφαρμόζουμε κανόνες. Αυτό. Μακάρι να έρθει η στιγμή, το εύχομαι ειλικρινά σας λέω, η Τουρκία να είναι μέρος μιας τέτοιας κατανόησης. Ούτε η Ελλάδα, ούτε η Κύπρος, ούτε το Ισραήλ, ούτε η Αίγυπτος, ούτε οι Ηνωμένες Πολιτείες, ούτε οιαδήποτε άλλη χώρα θέλουν να αποκλείσουν την Τουρκία. Η Τουρκία είναι μια μεγάλη χώρα. Είναι σχεδόν 90 και εκατομμύρια άνθρωποι, μια μεγάλη γεωγραφική μάζα. Μακάρι η Τουρκία να είναι πλαίσιο μιας τέτοιας κατανόησης. Αυτό επιθυμούμε όλοι».

Κάνω το καθήκον μου ως υπουργός με το παραπάνω

Τέλος ο Δένδιας κλήθηκε να απαντήσει για όσους του ασκούν κριτική εντός της κυβέρνησης της ΝΔ, ερωτηθείς συγκεκριμένα για δηλώσεις του Άδωνη Γεωργιάδη, που ερμηνεύθηκαν ως «καρφί» εναντίον του. «Νομίζω ότι υπερασπίζομαι το έργο μου και το έργο της κυβέρνησης με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Και σε οποιονδήποτε, σε οποιαδήποτε μέτρηση, νομίζω ότι φαίνεται ότι ο τομέας της Άμυνας έχει μια πολύ μεγαλύτερη αποδοχή από την συνολική αποδοχή που έχει το έργο μας. Όχι επειδή δεν κάνουμε έργο ίσως και σε άλλους τομείς, το ίδιο σημαντικό και το ίδιο, αλλά ίσως επειδή αυτό το έργο έχει επικοινωνηθεί με έναν επαρκέστερο τρόπο. Κατά συνέπεια νομίζω ότι το καθήκον μου ως Υπουργός της Κυβέρνησης το κάνω και με το παραπάνω» σημείωσε ο Δένδιας και επικαλούμενος και δηλώσεις του κυβερνητικού εκπροσώπου είπε ότι «ο Υπουργός Άμυνας, όπως και ο Υπουργός Εξωτερικών, έχουν έναν ειδικό ρόλο, έναν πολύ πιο βαρύ και θεσμικό ρόλο τον οποίο πρέπει να υπηρετήσουν. Σ’ αυτούς τους τομείς η κοινωνία, τα κόμματα πρέπει να ‘ναι ενωμένα. Ο Υπουργός Άμυνας πρέπει να μιλάει σε ορισμένες περιπτώσεις, όπως και ο Υπουργός Εξωτερικών, εξ ονόματος της χώρας. Όχι εξ ονόματος ενός κόμματος ή έστω και μιας κυβέρνησης. Αυτό επιβάλλει λοιπόν συγκεκριμένους κανόνες συμπεριφοράς».

Για τη διαδοχή στην ΝΔ

Απαντώντας στο αν θα έμπαινε σε κούρσα διαδοχή της ΝΔ, ο Δένδιας ανέφερε χαρακτηριστικά πως όταν πήγε στο κολέγιο, πήγε με υποτροφία, καθώς ο πατέρας του είχε χάσει τα χρήματα του, «σήμερα σας απευθύνομαι ως Υπουργός Άμυνας της ελληνικής κυβέρνησης. Η απόσταση είναι μεγάλη. Και θεωρώ ότι για οποιονδήποτε λογικό άνθρωπο, αυτό είναι αναγνώριση ότι οι φιλοδοξίες μιας ζωής έχουν εκπληρωθεί. Αυτό δεν σημαίνει ότι θα αρνηθώ να υπηρετήσω την πατρίδα μου αν αυτό απαιτηθεί. Αλλά καθόσον αφορά το δικό μου εσωτερικό κόσμο, είμαι υπερπλήρης».

Τέλος ο Δένδιας παραδέχτηκε ότι κάθε κυβέρνηση έχει αρρυθμίες και προσπαθεί, σημειώνοντας ότι γίνονται προσπάθειες βελτίωσης.