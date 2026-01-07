Δένδιας: Η πατρίδα πρέπει να κάνει το βέλτιστο αφού οι όροι του Διεθνούς Δικαίου δεν αποτελούν κανόνα λειτουργίας

Με οδηγό τον κίνδυνο από τις γεωπολιτικές εξελίξεις και την αποδυνάμωση του Διεθνούς Δικαίου που δεν αποτελεί πια “κανόνα λειτουργίας των κρατών” απάντησε ο Νίκος Δένδιας στις σφοδρές αντιδράσεις που έχει προκαλέσει στο στράτευμα το νομοσχέδιο για τον χάρτη μετάβασης στη νέα εποχή των Ενόπλων Δυνάμεων.

Μιλώντας κατά τη δεύτερη ανάγνωση του νομοσχεδίου στην αρμόδια κοινοβουλευτική επιτροπή, ο υπουργός Άμυνας, υπερασπίστηκε τις προωθούμενες ρυθμίσεις επικαλούμενος την ανάγκη η χώρα μας ν’ ανταπεξέλθει στις αλλαγές των καιρών και να προσαρμοστεί στις νέες εξελίξεις.

“Η κυβέρνηση θα μπορούσε να επιλέξει τη σιγή. Δεν μου επέβαλε κανείς να λύσουμε το ζήτημα. Επιλέξαμε τη στιγμή να διεκδικήσουμε, να νομοθετήσουμε δυσαρεστώντας μια ομάδα όχι αριθμητικά αδύναμη που έχει σημεία αναφοράς στο χώρο της ΝΔ”, είπε ο κ. Δένδιας και πρόσθεσε: “ γιατί το κάναμε αυτό; είμαστε ανόητοι; ανεύθυνοι πολιτικά; υπεράνω της πολιτικής επιβίωσης; πλέον, δεν μπορεί να συνεχιστεί αυτή η κατάσταση. Ανεξαρτήτως ποιους θα δυσαρεστήσουμε και ότι σημαίνει για το πολιτικό μέλλον του ομιλούντος αλλά και για τη παράταξη. Το πιο σημαντικό είναι το συμφέρον της χώρας.

Ο κ. Δένδιας σημείωσε επίσης πως οι όροι του Διεθνούς Δικαίου δεν αποτελούν κανόνα λειτουργίας των κρατών γεγονός που επιβεβαιώνει πως η χώρα μας δεν μπορεί να μη κάνει το βέλτιστο δυνατό για να φτάσουν οι Ένοπλες Δυνάμεις στο σημείο που πρέπει.

“Ή κάνουμε πλήρως λανθασμένη ανάγνωση κατάστασης και είμαστε αυτοκτονικοί τύποι που συγκρουόμαστε με το εκλογικό σώμα, ή η κατάσταση είναι τόσο κακή που δεν μπορεί να συνεχιστεί”, είπε.

Τον κώδωνα του κινδύνου πάντως για τη περιρρέουσα ατμόσφαιρα στο διεθνές στερέωμα έκρουσε και η Ντόρα Μπακογιάννη, η οποία προειδοποίησε πως η περίοδος της γεωπολιτικής ανεμελιάς έχει περάσει. “Το μήνυμα είναι καθαρό. Είτε είσαι στην Ταϊβάν ή τη Ν. Κορέα, ακόμη και στην Κύπρο και την Ελλάδα, μην περιμένεις κανένας τρίτος να σταθεί ανάμεσα σε σένα και εκείνον που σε απειλεί”.