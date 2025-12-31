newspaper
Δένδιας: Οι Ένοπλες Δυνάμεις παράγοντας σταθερότητας σε ένα γεωπολιτικό περιβάλλον ανατροπής ισορροπιών
Πολιτική 31 Δεκεμβρίου 2025 | 09:53

Δένδιας: Οι Ένοπλες Δυνάμεις παράγοντας σταθερότητας σε ένα γεωπολιτικό περιβάλλον ανατροπής ισορροπιών

Ο Δένδιας για την «Ατζέντα 2030», το νομοσχέδιο και την μέριμνα για τα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων.

Σύνταξη
Ακρόαση άρθρου
A
A
Με αναφορά στην συνταγματική αποστολή των Ενόπλων Δυνάμεων, για τη διασφάλιση της εθνικής ασφάλειας ξεκινά την Ημερήσια Διαταγή του για το Νέο Έτος ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας, σημειώνοντας και το περιβάλλον γεωπολιτικών εξελίξεων, ανατροπής ισορροπιών και νέων παραγόντων.

Παράγοντας σταθερότητας οι Ένοπλες Δυνάμεις

«Οι Ένοπλες Δυνάμεις σε αυτό το περιβάλλον είναι κύριος παράγων σταθερότητας. Προβάλλουν τις αρχές της Δημοκρατίας, της Ειρήνης, της Ελευθερίας, του Διεθνούς Δικαίου. Υπερασπίζονται την κυριαρχία και τα κυριαρχικά δικαιώματα της Ελλάδας και ενισχύουν τη θέση της στη Μεσόγειο και στον κόσμο» σημειώνει ο Δένδιας.

Για να προσθέσει ότι «παράλληλα, το έργο των Ενόπλων Δυνάμεων υπερβαίνει την επιχειρησιακή αποστολή τους. Η σταθερή παρουσία τους δίπλα στην κοινωνία, στις φυσικές καταστροφές αλλά και στις δοκιμασίες αναδεικνύει το σύνδεσμο ανάμεσα στην ελληνική κοινωνία και στις Ένοπλες Δυνάμεις. Αναδεικνύει τις Ένοπλες Δυνάμεις ως κύριο πυλώνα αλληλεγγύης».

Το νομοσχέδιο και η «Ατζέντα 2030»

Αναφερόμενος και στην «Ατζέντα 2030» ο Δένδιας σημειώνει ότι «το 2026 θα μας βρει στη μέση μιας μεγάλης προσπάθειας. Με την «Ατζέντα 2030» εφαρμόζουμε έναν πλήρη σχεδιασμό. Έναν ολιστικό σχεδιασμό που εκσυγχρονίζει τις Ένοπλες Δυνάμεις, ανανεώνει τη Δομή, ενσωματώνει την Καινοτομία, ενισχύει την αμυντική βιομηχανία και κυρίως επενδύει στο ανθρώπινο δυναμικό».

Υπεραμύνεται του νομοσχεδίου, σημειώνοντας ότι «σε αυτό το πλαίσιο έχει κατατεθεί και συζητείται ήδη στις Επιτροπές της Βουλής ο χάρτης μετάβασης των Ενόπλων Δυνάμεων στη Νέα Εποχή. Ένα μεγάλο νομοθέτημα που θεμελιώνει ένα σύγχρονο πλαίσιο σταδιοδρομίας, εξέλιξης, οικονομικών απολαβών για τα στελέχη μας, αναβαθμίζει τις Στρατιωτικές Σχολές, εκσυγχρονίζει τη θητεία, εκσυγχρονίζει την εφεδρεία, στοχεύει σε ισχυρές και αποτελεσματικές Ένοπλες Δυνάμεις. Διότι βέβαια η ισχύς των Ενόπλων Δυνάμεων είναι πρώτα τα στελέχη τους. Αυτός είναι ο πολλαπλασιαστής της ισχύος».

Μέριμνα για τις οικογένειες των Ενόπλων Δυνάμεων

Ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας δεν παρέλειψε να αναφερθεί και στις οικογένειες των στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων σημειώνοντας ότι «η Πολιτεία στηρίζει τη Στρατιωτική Οικογένεια με έργα. Έργα που πρέπει να βελτιώσουν την καθημερινότητα και πρέπει να βελτιώσουν τις προοπτικές της

Με αξιοπρεπή δωρεάν στέγη για όσους μετατίθενται σε τόπο μη επιθυμίας, με φροντίδα για τα παιδιά, με ενίσχυση της μητρότητας, με αποτελεσματικό Σύστημα Υγείας, με μέριμνα για τους ηλικιωμένους, για τους απόστρατους, για τα άτομα με αναπηρία.

Με την κατασκευή 10.454 νέων κατοικιών και τη συντήρηση 7.030 υφισταμένων κατοικιών, με ένα σαφές χρονοδιάγραμμα το οποίο ακολουθείται.

Με στοχευμένα μέτρα κατά της ακρίβειας, ώστε το καλάθι της Στρατιωτικής Οικογένειας από τα στρατιωτικά πρατήρια να είναι μεσοσταθμικά 20-23% φτηνότερο από τις τιμές της αγοράς.

Με τη λειτουργία Μαιευτικής Κλινικής, επιτέλους, στο Ναυτικό Νοσοκομείο Αθηνών και την προοπτική δημιουργίας μιας άλλης Μαιευτικής Κλινικής στο 424 Γενικό Στρατιωτικό Νοσοκομείο στη Θεσσαλονίκη.

Με τη δωρεάν παροχή υποβοηθούμενης αναπαραγωγής και κρυοσυντήρησης ωαρίων για το προσωπικό των Ενόπλων Δυνάμεων.

Με την κατασκευή έξι νέων βρεφονηπιακών σταθμών και την ανακατασκευή έξι υφιστάμενων, ώστε να μπορέσουμε να φιλοξενήσουμε περισσότερα νήπια της Στρατιωτικής Οικογένειας.

Με την αναβάθμιση του Ειδικού Κέντρου Φροντίδας Παίδων με σύγχρονες προδιαγραφές, με ενισχυμένη επιστημονική στελέχωση, ώστε τα παιδιά της Στρατιωτικής Οικογένειας που έχουν ειδικές ανάγκες να μπορούν να έχουν ανάλογη φροντίδα.

Με την κατασκευή τεσσάρων νέων συγκροτημάτων φοιτητικών εστιών για την φιλοξενία 120 φοιτητών στο πλαίσιο της θέσπισης υποτροφιών, εφόσον υπηρετούν στις Ένοπλες Δυνάμεις.

Με τον εκσυγχρονισμό των Στρατιωτικών μας Νοσοκομείων και με την πλήρη απαλλαγή των στελεχών από τη συμμετοχή σε υγειονομικές δαπάνες, από το 15% που ίσχυε μέχρι σήμερα.

Με την ίδρυση πρότυπου Κέντρου Εκπαίδευσης και Μονάδας Αντιμετώπισης Πολεμικού Τραύματος, που φιλοδοξούμε να είναι το καλύτερο στην Ευρώπη και στην ευρύτερη περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου.

Με τη δημιουργία τριών νέων συγκροτημάτων υποστηριζόμενης διαβίωσης αποστράτων και τη σύσταση Διακλαδικής Μονάδας Φροντίδας Ηλικιωμένων. Δικαιούνται και αυτοί ένα ασφαλές περιβάλλον.

Με την ίδρυση, οργάνωση, λειτουργία στεγών υποστηριζόμενης διαβίωσης για ενήλικα άτομα με αναπηρία, βοηθάμε αυτούς που δεν μπορούν να ζήσουν αυτόνομα.

Με τη θέσπιση ευεργετικών ρυθμίσεων για συγκεκριμένες κατηγορίες στρατιωτικών που αντιμετωπίζουν οξύτατα κοινωνικά προβλήματα.

Γενικά, με την αντιμετώπιση της Στρατιωτικής Οικογένειας ως τη θεμελιώδη προϋπόθεση για την πλήρη και απρόσκοπτη εκπλήρωση της συνταγματικής αποστολής των στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων».

Δένδιας σε στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων: Η πολιτεία επενδύει σε εσάς

Καταλήγοντας ο Δένδιας απευθυνόμενος στα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων σημειώνει «η Πολιτεία, η κοινωνία, αναγνωρίζει, στηρίζει, ενισχύει την αποστολή σας και πάνω από όλα επενδύει σε εσάς. Επενδύει στο φρόνημά σας, στο ήθος σας, στην πειθαρχία σας, στο αίσθημα ευθύνης σας, στο παράδειγμα που δίνετε καθημερινά φορώντας τη στολή με το Εθνόσημο. Ο ελληνικός λαός ξέρει καλά ότι εσείς είστε οι φρουροί κάθε σημείου της ελληνικής επικράτειας και γνωρίζει ότι, εάν χρειαστεί, εσείς θα πράξετε το ορθό. Σας τιμά και σας εμπιστεύεται. Σας καλώ να συνεχίσετε και το 2026 με προσήλωση να εκτελείτε τα συνταγματικά σας καθήκοντα, με οδηγό αρχές και αξίες που διαχρονικά διέπουν τις Ένοπλες Δυνάμεις».

Stream
Η νέα πρόταση Δούκα για το συνέδριο του ΠΑΣΟΚ και τα ψηφοδέλτια του κόμματος – Τι απαντά η Χαριλάου Τρικούπη
Πολιτική Γραμματεία 31.12.25

Η νέα πρόταση Δούκα για το συνέδριο του ΠΑΣΟΚ και τα ψηφοδέλτια του κόμματος – Τι απαντά η Χαριλάου Τρικούπη

Προκριματικές εκλογές ανάδειξης υποψήφιων βουλευτών ανά Περιφέρεια πρότεινε ο Χάρης Δούκας ενόψει συνεδρίου - Η ενόχληση της Χαριλάου Τρικούπη και η επίκληση του καταστατικού.

Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Γεωργιάδης – Πλεύρης: Καταγγέλλουν το Διεθνές Δίκαιο και αναπαράγουν τσιτάτα του αγαπημένου θεωρητικού της Χρυσής Αυγής
Πολιτική Γραμματεία 31.12.25

Γεωργιάδης – Πλεύρης: Καταγγέλλουν το Διεθνές Δίκαιο και αναπαράγουν τσιτάτα του αγαπημένου θεωρητικού της Χρυσής Αυγής

Με το τσιτάτο του θεωρητικού του εθνικοσοσιαλισμού Έβολα που η Χρυσή Αυγή έχει κάνει σημαία ήδη από την ίδρυσή της, η επίθεση Πλεύρη στον Ράμμο. Μαζί με Γεωργιάδη βάζουν στο στόχαστρο το Διεθνές Δίκαιο. Με μπροστάρηδες τους Διόσκουρους του ΛΑΟΣ η κυβέρνηση απομακρύνεται όλο και περισσότερο από τη καραμανλική ΝΔ της Μεταπολίτευσης.

Γιάννης Μπασκάκης
Γιάννης Μπασκάκης
Σ. Φάμελλος: Το 2026 να υπάρξει πραγματική πρόοδος στους κοινωνικούς φορείς και στις κοινωνικές δομές
Πολιτική 31.12.25

Σ. Φάμελλος: Το 2026 να υπάρξει πραγματική πρόοδος στους κοινωνικούς φορείς και στις κοινωνικές δομές

Το Πανελλήνιο Συντονιστικό Επιχειρησιακό Κέντρο άμεσης Κοινωνικής και Ιατρικής Επέμβασης «Ανδρέας Γιαννόπουλος» του Χαμόγελου του Παιδιού επισκέφθηκε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Σωκράτης Φάμελλος.

Σύνταξη
Αντιπολιτευτικά πυρά στην κυβέρνηση για τους αγρότες – «Αρνούνται να μπουν σε έναν προσχηματικό διάλογο»
Πολιτική Γραμματεία 30.12.25

Αντιπολιτευτικά πυρά στην κυβέρνηση για τους αγρότες – «Αρνούνται να μπουν σε έναν προσχηματικό διάλογο»

Η κυβέρνηση επιμένει στα περί διαλόγου, με τους αγρότες, χωρίς ωστόσο συγκεκριμένες δεσμεύσεις ενώ χαρακτηρίζει βασικά αιτήματα των παραγωγών «μαξιμαλιστικά» - Σφοδρά είναι τα πυρά της αντιπολίτευσης

Σύνταξη
ΚΚΕ: Αν ο πρωθυπουργός και η κυβέρνηση αναζητούν τραμπούκους, ας κοιτάξουν τον εαυτό τους στον καθρέφτη
Σφοδρά πυρά 30.12.25

ΚΚΕ: Αν ο πρωθυπουργός και η κυβέρνηση αναζητούν τραμπούκους, ας κοιτάξουν τον εαυτό τους στον καθρέφτη

«Τραμπούκος είναι αυτός που αγνοεί τα αιτήματα επιβίωσης των βιοπαλαιστών αγροτών, αυτός που καταστέλλει, συκοφαντεί και υπονομεύει με βρώμικες μεθόδους τις αγροτικές κινητοποιήσεις», τονίζει το ΚΚΕ.

Σύνταξη
Χρυσοχοΐδης: Αντικοινωνική συμπεριφορά και ακραίες ενέργειες από τους αγρότες, υπάρχουν νόμοι
Πολιτική Γραμματεία 30.12.25

Χρυσοχοΐδης: Αντικοινωνική συμπεριφορά και ακραίες ενέργειες από τους αγρότες, υπάρχουν νόμοι

Ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης άφησε να εννοηθεί ότι η κυβέρνηση εξετάζει εκ νέου την καταστολή των αγροτικών κινητοποιήσεων σε «ένα δεύτερο στάδιο»

Σύνταξη
Το «καλά πήγε αυτό» του Κινήματος Δημοκρατίας στην «Ομάδα Αλήθειας» και η… αφιέρωση
Η απάντηση 30.12.25

Το «καλά πήγε αυτό» του Κινήματος Δημοκρατίας στην «Ομάδα Αλήθειας» και η… αφιέρωση

Η διαβόητη «Ομάδα Αλήθειας», προπαγανδιστικός μηχανισμός της Νέας Δημοκρατίας, έβαλε αυτή τη φορά στο στόχαστρό της τον Στέφανο Κασσελάκη και το Κίνημα Δημοκρατίας με το περιπαικτικό σχόλιο «εδώ κάτι δεν πήγε και πολύ καλά» και τα γνωστά «κόψε, ράψε» στα βίντεο της. Η απάντηση δεν άργησε να έρθει με το εξίσου περιπαικτικό «καλά πήγε αυτό» και μια… αφιέρωση.

Σύνταξη
Τραμπούκοι οι αγρότες για τον πρωθυπουργό που του απαντούν παραμένοντας στα μπλόκα
in Confidential 30.12.25

Τραμπούκοι οι αγρότες για τον πρωθυπουργό που του απαντούν παραμένοντας στα μπλόκα

Για τους Φραπέδες και το χάλι του ΟΠΕΚΕΠΕ φταίνε οι μεταρρυθμίσεις που... καθυστέρησαν σύμφωνα με τον πρωθυπουργό. Κουβέντα για τις επισυνδέσεις και την εμπλοκή γαλάζιων στελεχών στη συνέντευξη που έδωσε στο Action.

Γράφει η Τζέλα Δελαφράγκα
ΣΥΡΙΖΑ κατά Μητσοτάκη: Μπέρδεψε τους «Φραπέδες» και τους «Χασάπηδες» της ΝΔ με τους πραγματικούς αγρότες
Πολιτική 30.12.25

ΣΥΡΙΖΑ κατά Μητσοτάκη: Μπέρδεψε τους «Φραπέδες» και τους «Χασάπηδες» της ΝΔ με τους πραγματικούς αγρότες

«Πυρά» κατά του Κυριάκου Μητσοτάκη εξαπέλυσε ο ΣΥΡΙΖΑ με φόντο τη χθεσινή του συνέντευξη τονίζοντας μεταξύ άλλων ότι «πρέπει να σταματήσει να συκοφαντεί τον αγώνα των αγροτών και να ακούσει την πραγματική αγωνία τους»

Σύνταξη
