Δένδιας: «Τα 7 δισ. ευρώ στην άμυνα είναι το τίμημα της προστασίας απέναντι σε υπαρκτή απειλή»

Τις μεγάλες δαπάνες του κρατικού προϋπολογισμού στα εξοπλιστικά προγράμματα, υπερασπίστηκε στη Βουλή κατά τη σχετική συζήτηση, ο υπουργός άμυνας, Νίκος Δένδιας. Όπως είπε, τα 7 δισ. ευρώ που δαπανώνται είναι τίμημα της προστασίας της χώρας έναντι μιας υπαρκτής απειλής (Τουρκία). «Η απειλή αυτή, είναι 9 φορές μεγαλύτερη και το κόστος των δαπανών της στα εξοπλιστικά είναι 28,7 δισ. ευρώ. Πρέπει να αντιμετωπίσουμε ένα πολλαπλάσιο προϋπολογισμό. Αυτό είναι το τίμημα της ελευθερίας, να μπορεί η κοινωνία και ο λαός να αποφασίζει αυτόνομα το μέλλον του όπως αυτός κρίνει», είπε χαρακτηριστικά.

Ο κ. Δένδιας πρόσθεσε πως οι δαπάνες του υπουργείου κινούνται εντός του δημοσιονομικού πλαισίου που έχει τεθεί και πως και σημείωσε πως μια χώρα οικονομικά αδύναμη δεν μπορεί να είναι ισχυρή.

Αναφερόμενος στο νομοσχέδιο που κατέθεσε στη Βουλή για τις αλλαγές στις Ένοπλες Δυνάμεις, χαρακτήρισε ανακριβή τα δημοσιεύματα που έχουν δει το φως της δημοσιότητας και ασκούν κριτική λέγοντας πως «κάθε στέλεχος θα παίρνει υψηλότερο μισθό απ ΄ότι στο υπάρχον καθεστώς, μεγαλύτερη σύνταξη, μεγαλύτερο εφάπαξ», είπε και σε άλλο σημείο άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο αλλαγών λέγοντας πως «δεν είναι γραμμένο σε πέτρα».

Επίσης, μίλησε για το καλάθι της στρατιωτικής οικογένειας, όπου θα μπορούν οι στρατιωτικοί να πηγαίνουν στα διαμορφωμένα πρατήρια προκειμένου να αγοράζουν προϊόντα 20-25% φθηνότερα από την υπόλοιπη αγορά.

«Ακούγοντάς σας νομίζει κανείς ότι ακούει τον υπουργό των Οικονομικών και των Εξωτερικών και όχι του Άμυνας. Αυτό μπορεί να είναι ένα παιχνίδι ισχύος εντός της κυβέρνησης, ενδεχομένως θετικό για πολεμική βιομηχανία -όχι την ελληνική των μεγάλων δυνάμεων- αλλά όχι για τη χώρα», απάντησε ο πρόεδρος της ΝΕΑΡ, Αλέξης Χαρίτσης και πρόσθεσε: «ο υπουργός μας λέει πως θα πορευτεί η χώρα σε αυτά τα δύσβατα μονοπάτια των γεωπολιτικών ανακατατάξεων και να οδηγεί τη χώρα στη λογική της διπλωματίας των εξοπλισμών».

Αναφερόμενος στο πρόγραμμα SAFE o κ. Χαρίτσης, κατηγόρησε την κυβέρνηση πως κατέθεσε πρόταση που δεν έγινε αποδεκτή καθώς και ότι η τελική πρόταση της ελληνικής πλευράς είχε μεγάλη πρόταση από την αρχική αφού ήταν αυξημένη στα 3 δισ. ευρώ. Ο κ. Χαρίτσης ζήτησε επίσης από τον υπουργό να σχολιάσει τις δηλώσεις του ΓΓ του ΝΑΤΟ περί επικείμενου Γ ΠΠ χωρίς ωστόσο να λάβει απάντηση από τον κ. Δένδια ο οποίος απέφυγε να σχολιάσει σχετικώς.

«Πάλι στη λάθος πλευρά της ιστορίας είστε. Διαφωνείτε με αυτά που λέει ο έλληνας πρωθυπουργός για τον πόλεμο με τη Ρωσία;», αναρωτήθηκε ο Κυριάκος Βελόπουλος της ΕΛΛΥΣΗΣ και σημείωσε: «για μας εχθρός είναι η Τουρκία όχι η Ρωσία δεν θα κάνουμε πόλεμο μαζί της».

«Θα σας παρακαλέσω να μην αναμασάτε, είναι ανακριβές ότι πήραμε πίσω τη πρότασή μας. Η πρόταση καταρχήν, το safe, είναι δάνειο. Μίλησα για σοβαρότητα στη διαχείριση δημοσιονομική. Ο λόγος που ανέβηκε στα 3 δις ευρώ είναι γιατί η χώρα πρόβαλε πολλές εναλλακτικές. Τίποτα δεν έχει καταλήξει στο safe, έχει 3 μήνες και όταν καταλήξουμε θα έρθει στη βουλή. Είναι Μάτριξ δυνατοτήτων. Μην αναμασάμε κάτι που είναι λάθος», απάντησε ο κ. Δένδιας και πρόσθεσε: «δεν σημαίνει ότι δεν υπάρχουν άλλες απειλές, όταν υπάρχει όμως casus belli παρέλκει οτιδήποτε άλλo. Περιμένω ότι η Βουλή θα στηρίξει την επιλογή αλλιώς να μου εξηγήσει κάποιος πως θα αντιμετωπίσουμε τα 28 δις ευρώ χωρίς να δαπανήσουμε τίποτα».

Από την πλευρά του ΠΑΣΟΚ, ο Δημήτρης Μάτζος άσκησε κριτική στο νομοσχέδιο που κατέθεσε το υπουργείο χαρακτηρίζοντας ευτελισμό τον τρόπο που αυτό κατατέθηκε. «Γιατί εν μέσω Χριστουγέννων; γιατί αυτός ο ευτελισμός; για ένα σχέδιο νόμου που απαξιώνει το προσωπικό ειδικά τους υπαξιωματικούς και πλήττει το ηθικό τους;», αναρωτήθηκε και πρόσθεσε: «φτάσαμε τέλη Νοέμβρη να υποβάλουμε το χαμηλότερο αίτημα στο safe και μετά το τριπλασιάσατε και πήρατε το όχι από την ΕΕ. Τελικά τι απάντηση δίνετε; δεν μπορείτε να πιστεύετε ότι είναι Μάτριξ εκτός αν όλοι ζούμε στο Μάτριξ».

«Πιεστήκατε και καταθέσατε νομοσχέδιο σε εποχή προετοιμασίας για γενικευμένη ιμπεριαλιστική σύγκρουση. Απαξιώνετε τους υπαξιωματικούς. Η εμπλοκή της χώρα βαθαίνει στους σχεδιασμούς με τεράστια εξοπλιστικά. Τεράστιες δαπάνες για τη πολεμική προετοιμασία και σημαιοφόρος των αμερικάνικων ενεργειακών σχεδιασμών», είπε ο Νίκος Καραθανασόπουλος από το ΚΚΕ.