Δένδιας: Η Ευρώπη χρειάζεται 20 χρόνια για να αποκτήσει σοβαρές Ένοπλες Δυνάμεις

Κριτική στην Ευρώπη και την ανετοιμότητα της να αντιμετωπίσει στρατιωτικά μία ενδεχόμενη ρωσική απειλή άσκησε από το βήμα του συνεδρίου της SAP, ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας.

Ερωτηθείς σχετικά ο Δένδιας σημείωσε ότι «η Ευρώπη είναι πάρα πολύ πίσω».

«Η Ευρώπη χρειάζεται 20 χρόνια. Μπορεί να είναι 21, μπορεί να είναι 19, αλλά δεν δημιουργούνται σοβαρές Ένοπλες Δυνάμεις από τη μία μέρα στην άλλη. Εάν παραγγείλεις αύριο το πρωί ένα καινούριο υποβρύχιο, αύριο το πρωί, είναι θέμα αν θα το έχεις μετά από 12 χρόνια. Άρα, η εντύπωση ότι μέσα σε ένα, δύο, τρία χρόνια θα ρίξουμε χρήματα στο πρόβλημα, και έτσι θα το αντιμετωπίσουμε, φοβάμαι να πω ότι δεν είναι ακριβής» ανέφερε χαρακτηριστικά ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας, ασκώντας για μία ακόμα φορά κριτική στον τρόπο που λαμβάνονται οι αποφάσεις στην ΕΕ.

Κριτική Δένδια στις αποφάσεις τύπου SAFE

Όπως επεσήμανε ο Δένδιας «δεν προλαβαίνει οποιαδήποτε σοβαρή προσπάθεια να εξελιχθεί, ας πούμε μέχρι το 2030 που ο κανονισμός SAFE λέει, όχι μόνο να έχουμε δώσει παραγγελίες, αλλά να έχουμε παραλάβει και το προϊόν. Ποιος μπορεί να φτιάξει μία καινούρια γραμμή παραγωγής μέχρι το 2030; Τέτοιες αντιμετωπίσεις του εδώ και τώρα τι κάνουν; Απλώς αγνοούν την πραγματικότητα, προσπαθούν να υποτάξουν την πραγματικότητα στην επιθυμία και στο τέλος της ημέρας αυξάνουν την αξία των προϊόντων που αγοράζουμε και συγχρόνως, πρέπει να πω, ωφελούν πάρα πολύ τις εταιρείες οι οποίες παράγουν».

Προς επιβεβαίωση των όσων υποστηρίζει κάλεσε όποιον θέλει να κοιτάξει «την αξία της μετοχής διαφόρων ευρωπαϊκών εταιρειών, συγχρόνως με τη συζήτηση και την ανακοίνωση του SAFE» προκειμένου όπως είπε να καταλάβει «ποιος τελικά ωφελείται από όλη αυτή την ιστορία και αυτό τον τρόπο αντιμετώπισης».

Η Ευρώπη έχει ανάγκη προγραμματισμού

Σύμφωνα με τον Δένδια η Ευρώπη αν θέλει σοβαρά να αντιμετωπίσει την πρόκληση, «πρέπει να βάλει ένα μακροπρόθεσμο προγραμματισμό, μακροπρόθεσμο προγραμματισμό, και κυρίως να αλλάξει την κουλτούρα της, να δημιουργήσει μία κουλτούρα αυτοθυσίας. Καταλαβαίνω πάρα πολύ καλά, γιατί αυτό στις ευρωπαϊκές κοινωνίες, που έχουν ξεχάσει να υπηρετούν, οι περισσότερες χώρες δεν έχουν στρατό πολιτών».

Επεσήμανε δε ότι και η αμερικανική ομπρέλα ασφαλείας που πίστευε η Ευρώπη ότι έχει είναι πλέον υπό αμφισβήτηση ενώ σχολιάζοντας την νέα στρατηγική Εθνικής Ασφάλειας των ΗΠΑ, ο Δένδιας ανέφερε ότι αυτή σημαίνει ότι βρισκόμαστε μπροστά σε ένα νέο ενδεχόμενο «η «ομπρέλα» να μην είναι πάνω από το κεφάλι μας».

Δένδιας για νέα στρατηγική εθνικής ασφάλειας των ΗΠΑ

Όπως είπε το κείμενο αυτό φέρνει την Ευρώπη προ των ευθυνών της «μας λέει με τον πιο απλό τρόπο ότι πρέπει να μπορείτε και μόνοι σας, να φροντίζετε την άμυνά σας. Εσείς οι Ευρωπαίοι. Και άρα μας αναγκάζει να δούμε τον εαυτό μας στον καθρέπτη και να αποφασίσουμε ότι πρέπει να κάνουμε το αυτονόητο για κάθε προηγμένη κοινωνία, να μπορούμε να υπερασπίσουμε τις αρχές και τις αξίες για τις οποίες υπάρχουμε».

Επαναλαμβάνοντας την πίστη του στο ευρωπαϊκό εγχείρημα ως ένα χώρο δημοκρατίας, ανθρωπίνων δικαιωμάτων, προστασίας των δικαιωμάτων των γυναικών, προστασίας της ιδιαιτερότητας, προστασίας της ελευθερίας του λόγου, ο Δένδιας τόνισε ότι πρόκειται για «ένα μοναδικό εγχείρημα. Με τα τεράστια προβλήματα; Με τα τεράστια προβλήματα. Με τα τεράστια λάθη; Με τα τεράστια λάθη. Αλλά πραγματικά ένα μοναδικό εγχείρημα στην ιστορία της ανθρωπότητας».

Το εγχείρημα της ΕΕ δεν μπορεί να μείνει ανυπεράσπιστο

Για να συμπληρώσει ότι «είναι αφέλεια να πιστεύει κανείς ότι ένα τέτοιο εγχείρημα μπορεί να παραμένει ανυπεράσπιστο, ότι ουδείς θα το απειλήσει, ότι αυτές οι αρχές και οι αξίες θα κατακτήσουν την ανθρωπότητα απλώς και μόνο επειδή είναι η καλύτερη επιλογή για το ανθρώπινο γένος».

Όπως υπογράμμισε «πρέπει να καταστεί σαφές στη διαδικασία υπεράσπισης αυτού του εγχειρήματος, ότι δεν είναι υπεράσπιση γεωγραφικού χώρου, είναι υπεράσπιση αρχών, αξιών. Και κατά συνέπεια, χώρες που δεν συμμερίζονται αυτές τις αρχές και αυτές τις αξίες, δεν μπορούν να είναι τμήμα της υπεράσπισης, διότι αυτές οι χώρες πιθανότατα δεν επιθυμούν την επιβίωση μίας τέτοιας προσέγγισης στην ανθρώπινη ζωή και στα πράγματα».

Η σύγκριση με τις ΗΠΑ

Αναφερόμενος στις επισκέψεις του στις ΗΠΑ ως Υπουργός Εθνικής Άμυνας κάνοντας τη σύγκριση με την Ευρώπη, ο Δένδιας υποστήριξε πως «είμαστε πάρα πολύ πίσω, είμαστε πίσω. Οι Ευρωπαίοι είμαστε πίσω. Βεβαίως υπάρχουν Centres of Excellence, αλλά συνολικά αν προσπαθήσουμε να δημιουργήσουμε ένα μέσο όρο, είμαστε πίσω. Όμως αυτό δεν σημαίνει ότι δεν έχουμε τα μυαλά για να είμαστε στο ίδιο επίπεδο ή και μπροστά. Απλώς πάρα πολλά μυαλά τα διαθέτουμε, παραδείγματος χάριν, στις ΗΠΑ».

Για να κλείσει τονίζοντας πως ο ίδιος «με μεγάλη περηφάνεια αλλά και με αίσθηση απώλειας έχω γνωρίσει πάρα πολλούς Έλληνες καθηγητές σε όλο αυτά τα ερευνητικά εργαστήρια. Και μάλιστα η φιλοδοξία μου είναι πάνω από το ΕΛΚΑΚ, έχουμε στήσει ένα supervisory board και σε αυτό το supervisory board το οποίο έχει να κάνει και mentoring, να μας δείχνει τις κατευθύνσεις, θα είναι καθηγητές που είναι στο εξωτερικό αλλά και που είναι και στα δικά μας πανεπιστήμια, και οι οποίοι έχουν έρθει σε επαφή με αυτές τις νέες τεχνολογίες και μπορούν να δουν πολύ πέρα από τον ορίζοντα, πολύ πέρα από εκεί που μπορεί να βλέπει ένας δικηγόρος σαν εμένα».