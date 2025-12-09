newspaper
Τρίτη 09 Δεκεμβρίου 2025
weather-icon 21o
Stream

in
newspaper

# ΚΑΙΡΟΣ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΑΓΡΟΤΕΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΕΜΠΗ
# ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΓΑΖΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Δένδιας: Η Ευρώπη χρειάζεται 20 χρόνια για να αποκτήσει σοβαρές Ένοπλες Δυνάμεις
Διπλωματία 09 Δεκεμβρίου 2025 | 20:11

Δένδιας: Η Ευρώπη χρειάζεται 20 χρόνια για να αποκτήσει σοβαρές Ένοπλες Δυνάμεις

Όπως είπε ο Δένδιας δεν προλαβαίνει οποιαδήποτε σοβαρή προσπάθεια να εξελιχθεί, ας πούμε μέχρι το 2030 που προβλέπει ο κανονισμός SAFE.

Σύνταξη
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Ύπνος: Κοιμάσαι σωστά; Αν όχι, η υγεία σου ίσως κινδυνεύει

Ύπνος: Κοιμάσαι σωστά; Αν όχι, η υγεία σου ίσως κινδυνεύει

Spotlight

Κριτική στην Ευρώπη και την ανετοιμότητα της να αντιμετωπίσει στρατιωτικά μία ενδεχόμενη ρωσική απειλή άσκησε από το βήμα του συνεδρίου της SAP, ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας.

Ερωτηθείς σχετικά ο Δένδιας σημείωσε ότι «η Ευρώπη είναι πάρα πολύ πίσω».

«Η Ευρώπη χρειάζεται 20 χρόνια. Μπορεί να είναι 21, μπορεί να είναι 19, αλλά δεν δημιουργούνται σοβαρές Ένοπλες Δυνάμεις από τη μία μέρα στην άλλη. Εάν παραγγείλεις αύριο το πρωί ένα καινούριο υποβρύχιο, αύριο το πρωί, είναι θέμα αν θα το έχεις μετά από 12 χρόνια. Άρα, η εντύπωση ότι μέσα σε ένα, δύο, τρία χρόνια θα ρίξουμε χρήματα στο πρόβλημα, και έτσι θα το αντιμετωπίσουμε, φοβάμαι να πω ότι δεν είναι ακριβής» ανέφερε χαρακτηριστικά ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας, ασκώντας για μία ακόμα φορά κριτική στον τρόπο που λαμβάνονται οι αποφάσεις στην ΕΕ.

Κριτική Δένδια στις αποφάσεις τύπου SAFE

Όπως επεσήμανε ο Δένδιας «δεν προλαβαίνει οποιαδήποτε σοβαρή προσπάθεια να εξελιχθεί, ας πούμε μέχρι το 2030 που ο κανονισμός SAFE λέει, όχι μόνο να έχουμε δώσει παραγγελίες, αλλά να έχουμε παραλάβει και το προϊόν. Ποιος μπορεί να φτιάξει μία καινούρια γραμμή παραγωγής μέχρι το 2030; Τέτοιες αντιμετωπίσεις του εδώ και τώρα τι κάνουν; Απλώς αγνοούν την πραγματικότητα, προσπαθούν να υποτάξουν την πραγματικότητα στην επιθυμία και στο τέλος της ημέρας αυξάνουν την αξία των προϊόντων που αγοράζουμε και συγχρόνως, πρέπει να πω, ωφελούν πάρα πολύ τις εταιρείες οι οποίες παράγουν».

Προς επιβεβαίωση των όσων υποστηρίζει κάλεσε όποιον θέλει να κοιτάξει «την αξία της μετοχής διαφόρων ευρωπαϊκών εταιρειών, συγχρόνως με τη συζήτηση και την ανακοίνωση του SAFE» προκειμένου όπως είπε να καταλάβει «ποιος τελικά ωφελείται από όλη αυτή την ιστορία και αυτό τον τρόπο αντιμετώπισης».

Η Ευρώπη έχει ανάγκη προγραμματισμού

Σύμφωνα με τον Δένδια η Ευρώπη αν θέλει σοβαρά να αντιμετωπίσει την πρόκληση, «πρέπει να βάλει ένα μακροπρόθεσμο προγραμματισμό, μακροπρόθεσμο προγραμματισμό, και κυρίως να αλλάξει την κουλτούρα της, να δημιουργήσει μία κουλτούρα αυτοθυσίας. Καταλαβαίνω πάρα πολύ καλά, γιατί αυτό στις ευρωπαϊκές κοινωνίες, που έχουν ξεχάσει να υπηρετούν, οι περισσότερες χώρες δεν έχουν στρατό πολιτών».

Επεσήμανε δε ότι και η αμερικανική ομπρέλα ασφαλείας που πίστευε η Ευρώπη ότι έχει είναι πλέον υπό αμφισβήτηση ενώ σχολιάζοντας την νέα στρατηγική Εθνικής Ασφάλειας των ΗΠΑ, ο Δένδιας ανέφερε ότι αυτή σημαίνει ότι βρισκόμαστε μπροστά σε ένα νέο ενδεχόμενο «η «ομπρέλα» να μην είναι πάνω από το κεφάλι μας».

Δένδιας για νέα στρατηγική εθνικής ασφάλειας των ΗΠΑ

Όπως είπε το κείμενο αυτό φέρνει την Ευρώπη προ των ευθυνών της «μας λέει με τον πιο απλό τρόπο ότι πρέπει να μπορείτε και μόνοι σας, να φροντίζετε την άμυνά σας. Εσείς οι Ευρωπαίοι. Και άρα μας αναγκάζει να δούμε τον εαυτό μας στον καθρέπτη και να αποφασίσουμε ότι πρέπει να κάνουμε το αυτονόητο για κάθε προηγμένη κοινωνία, να μπορούμε να υπερασπίσουμε τις αρχές και τις αξίες για τις οποίες υπάρχουμε».

Επαναλαμβάνοντας την πίστη του στο ευρωπαϊκό εγχείρημα ως ένα χώρο δημοκρατίας, ανθρωπίνων δικαιωμάτων, προστασίας των δικαιωμάτων των γυναικών, προστασίας της ιδιαιτερότητας, προστασίας της ελευθερίας του λόγου, ο Δένδιας τόνισε ότι πρόκειται για «ένα μοναδικό εγχείρημα. Με τα τεράστια προβλήματα; Με τα τεράστια προβλήματα. Με τα τεράστια λάθη; Με τα τεράστια λάθη. Αλλά πραγματικά ένα μοναδικό εγχείρημα στην ιστορία της ανθρωπότητας».

Το εγχείρημα της ΕΕ δεν μπορεί να μείνει ανυπεράσπιστο

Για να συμπληρώσει ότι «είναι αφέλεια να πιστεύει κανείς ότι ένα τέτοιο εγχείρημα μπορεί να παραμένει ανυπεράσπιστο, ότι ουδείς θα το απειλήσει, ότι αυτές οι αρχές και οι αξίες θα κατακτήσουν την ανθρωπότητα απλώς και μόνο επειδή είναι η καλύτερη επιλογή για το ανθρώπινο γένος».

Όπως υπογράμμισε «πρέπει να καταστεί σαφές στη διαδικασία υπεράσπισης αυτού του εγχειρήματος, ότι δεν είναι υπεράσπιση γεωγραφικού χώρου, είναι υπεράσπιση αρχών, αξιών. Και κατά συνέπεια, χώρες που δεν συμμερίζονται αυτές τις αρχές και αυτές τις αξίες, δεν μπορούν να είναι τμήμα της υπεράσπισης, διότι αυτές οι χώρες πιθανότατα δεν επιθυμούν την επιβίωση μίας τέτοιας προσέγγισης στην ανθρώπινη ζωή και στα πράγματα».

Η σύγκριση με τις ΗΠΑ

Αναφερόμενος στις επισκέψεις του στις ΗΠΑ ως Υπουργός Εθνικής Άμυνας κάνοντας τη σύγκριση με την Ευρώπη, ο Δένδιας υποστήριξε πως «είμαστε πάρα πολύ πίσω, είμαστε πίσω. Οι Ευρωπαίοι είμαστε πίσω. Βεβαίως υπάρχουν Centres of Excellence, αλλά συνολικά αν προσπαθήσουμε να δημιουργήσουμε ένα μέσο όρο, είμαστε πίσω. Όμως αυτό δεν σημαίνει ότι δεν έχουμε τα μυαλά για να είμαστε στο ίδιο επίπεδο ή και μπροστά. Απλώς πάρα πολλά μυαλά τα διαθέτουμε, παραδείγματος χάριν, στις ΗΠΑ».

Για να κλείσει τονίζοντας πως ο ίδιος «με μεγάλη περηφάνεια αλλά και με αίσθηση απώλειας έχω γνωρίσει πάρα πολλούς Έλληνες καθηγητές σε όλο αυτά τα ερευνητικά εργαστήρια. Και μάλιστα η φιλοδοξία μου είναι πάνω από το ΕΛΚΑΚ, έχουμε στήσει ένα supervisory board και σε αυτό το supervisory board το οποίο έχει να κάνει και mentoring, να μας δείχνει τις κατευθύνσεις, θα είναι καθηγητές που είναι στο εξωτερικό αλλά και που είναι και στα δικά μας πανεπιστήμια, και οι οποίοι έχουν έρθει σε επαφή με αυτές τις νέες τεχνολογίες και μπορούν να δουν πολύ πέρα από τον ορίζοντα, πολύ πέρα από εκεί που μπορεί να βλέπει ένας δικηγόρος σαν εμένα».

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
World
Warner Bros. Discovery: Το παρασκήνιο της σύγκρουσης Netflix-Paramount

Warner Bros. Discovery: Το παρασκήνιο της σύγκρουσης Netflix-Paramount

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Τι είναι το “languishing” και πώς επηρεάζει την ψυχική μας υγεία;

Τι είναι το “languishing” και πώς επηρεάζει την ψυχική μας υγεία;

Xρηματιστήριο Αθηνών
Χρηματιστήριο Αθηνών: Στο «κόκκινο» λόγω των τραπεζών, πακέτα στην ΕΚΤΕΡ

Χρηματιστήριο Αθηνών: Στο «κόκκινο» λόγω των τραπεζών, πακέτα στην ΕΚΤΕΡ

inWellness
inTown
sp_banner_Desk
Stream newspaper
Πόσο Τραμπ μπορεί να αντέξει η Ευρώπη;
Διπλωματία 09.12.25

Πόσο Τραμπ μπορεί να αντέξει η Ευρώπη;

Στο νέο δόγμα Τραμπ για τις ΗΠΑ επιβεβαιώνεται η επιλογή του οικονομικού ιμπεριαλισμού ως η αιχμή του δόρατος της επιρροής της Ουάσιγκτον στον πλανήτη.

Αλεξάνδρα Φωτάκη
Αλεξάνδρα Φωτάκη
Αντιδράσεις για την επίσκεψη Σάλεχ στην Αθήνα και τις αναφορές στο τουρκολιβυκό μνημόνιο
Διπλωματία 08.12.25

Αντιδράσεις για την επίσκεψη Σάλεχ στην Αθήνα και τις αναφορές στο τουρκολιβυκό μνημόνιο

Ο δεύτερος αντιπρόεδρος της Βουλής των Αντιπροσώπων της Λιβύης καταδικάζει τις δηλώσεις για το τουρκολιβυκό μνημόνιο και ζητά από την Αθήνα να μην παρεμβαίνει στα εσωτερικά της χώρας του.

Αλεξάνδρα Φωτάκη
Αλεξάνδρα Φωτάκη
Κίμπερλι Γκίλφοϊλ: Πολύ σημαντικό για τον Τραμπ, η Ελλάδα να είναι ενεργειακός κόμβος στην περιοχή
Της άρεσε η Θεσσαλονίκη 07.12.25

Κίμπερλι Γκίλφοϊλ: Πολύ σημαντικό για τον Τραμπ, η Ελλάδα να είναι ενεργειακός κόμβος στην περιοχή

Σε συνέντευξή της η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ δήλωσε ότι η Ελλάδα αποτελεί πυλώνα στη στρατηγική Τραμπ για ενέργεια, επενδύσεις και Τεχνητή Νοημοσύνη

Σύνταξη
Το τουρκολιβυκό μνημόνιο στο τραπέζι Γεραπετρίτη – Σάλεχ
Διπλωματία 06.12.25

Το τουρκολιβυκό μνημόνιο στο τραπέζι Γεραπετρίτη – Σάλεχ

Οι ισχυροί δεσμοί των δύο πλευρών επαναβεβαιώθηκαν στη συνάντηση Γεραπετρίτη - Σάλεχ ενώ δηλώθηκε η απροθυμία της λιβυκής πλευράς να προχωρήσει σε μονομερείς ενέργειες όπως η κύρωση του τουρκολιβυκού μνημονίου.

Αλεξάνδρα Φωτάκη
Αλεξάνδρα Φωτάκη
Κίμπερλι Γκίλφοϊλ: Η Β. Ελλάδα είναι ζωτικής σημασίας για τη δύναμη και το βάθος της διμερούς σχέσης ΗΠΑ-Ελλάδας
Στον ΣΕΒΕ 05.12.25

Κίμπερλι Γκίλφοϊλ: Η Β. Ελλάδα είναι ζωτικής σημασίας για τη δύναμη και το βάθος της διμερούς σχέσης ΗΠΑ-Ελλάδας

Αυτή η περιοχή είναι η κινητήρια δύναμη της οικονομικής ανάπτυξης, που καθοδηγείται από την καινοτομία, την εξερεύνηση και την εφευρετικότητα, ανέφερε χαρακτηριστικά η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ

Σύνταξη
Παπασταύρου: Τον Απρίλιο στην Ουάσινγκτον η υπουργική συνεδρίαση του 3+1 – «Η επιθετικότητα δεν οδηγεί σε επιρροή», διαμηνύει στην Τουρκία
Ενέργεια 05.12.25

Παπασταύρου: Τον Απρίλιο στην Ουάσινγκτον η υπουργική συνεδρίαση του 3+1 – «Η επιθετικότητα δεν οδηγεί σε επιρροή», διαμηνύει στην Τουρκία

Ο Σταύρος Παπασταύρου τόνισε ότι το 3+1 (Ελλάδα, Κύπρος, Ισραήλ και ΗΠΑ) αποτελεί τη βάση μιας νέας περιφερειακής αρχιτεκτονικής με χώρες που «σέβονται τους κανόνες του παιχνιδιού και αποφεύγουν την αντιπαράθεση»

Σύνταξη
Στη Μητρόπολη Θεσσαλονίκης και τον Άγιο Δημήτριο η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ – Συνάντηση με τον μητροπολίτη Φιλόθεο
Θεσσαλονίκη 05.12.25

Στη Μητρόπολη Θεσσαλονίκης και τον Άγιο Δημήτριο η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ – Συνάντηση με τον μητροπολίτη Φιλόθεο

Η πρέσβης των ΗΠΑ, Κίμπερλι Γκίλφοϊλ, έτυχε θερμής υποδοχής από τον Μητροπολίτη Θεσσαλονίκης κ. Φιλόθεο, με τον οποίο συζήτησαν σε εγκάρδιο κλίμα

Σύνταξη
Παυλόπουλος: Η Τουρκία θέλει να «καταπιεί» την Κύπρο
Διπλωματία 04.12.25

Παυλόπουλος: Η Τουρκία θέλει να «καταπιεί» την Κύπρο

Όπως τόνισε ο πρώην Πρόεδρος της Δημοκρατίας η στρατηγική της Τουρκίας για την Ελλάδα περιλαμβάνει τις βλέψεις για το Αιγαίο και τη Θράκη, όπως αναφέρονται στις θέσεις της Γαλάζιας Πατρίδας.

Σύνταξη
Επίσκεψη Σάλεχ στην Αθήνα: Το τουρκολιβυκό μνημόνιο στην ατζέντα των συνομιλιών με Κακλαμάνη – Γεραπετρίτη
Διπλωματία 04.12.25

Επίσκεψη Σάλεχ στην Αθήνα: Το τουρκολιβυκό μνημόνιο στην ατζέντα των συνομιλιών με Κακλαμάνη – Γεραπετρίτη

Ο Πρόεδρος της Βουλής των Αντιπροσώπων της Λιβύης Ακίλα Σάλεχ επισήμανε ότι το τουρκολιβυκό μνημόνιο δεν έχει κυρωθεί από το λιβυκό κοινοβούλιο.

Σύνταξη
Το τουρκικό ΥΠΑΜ στοχοποιεί τον Δένδια – Η Ελλάδα δεν απειλεί κανένα απαντά η Αθήνα
Διπλωματία 04.12.25

Το τουρκικό ΥΠΑΜ στοχοποιεί τον Δένδια – Η Ελλάδα δεν απειλεί κανένα απαντά η Αθήνα

Συνεχίζονται οι αντιδράσεις στην Τουρκία για τις δηλώσεις Δένδια περί αλλαγής του δόγματος των ελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων - Δεν μπορεί να αγνοηθεί το Casus Belli απαντά η Αθήνα.

Σύνταξη
Δύο χρόνια μετά την Διακήρυξη των Αθηνών η συζήτηση για τα ελληνοτουρκικά παραμένει παγωμένη
Διπλωματία 04.12.25

Δύο χρόνια μετά την Διακήρυξη των Αθηνών η συζήτηση για τα ελληνοτουρκικά παραμένει παγωμένη

Γιατί δεν μπαίνει στο τραπέζι του πολιτικού διαλόγου το θέμα της ΑΟΖ και της υφαλοκρηπίδας - Πόσο θα διαρκέσουν τα ήρεμα νερά στα ελληνοτουρκικά και τα μηνύματα της Άγκυρας

Αλεξάνδρα Φωτάκη
Αλεξάνδρα Φωτάκη
Η «Ομοσπονδία των Τούρκων της Δυτικής Θράκης στην Ευρώπη» μιλά για τουρκική μειονότητα και καταγγέλλει τον ΟΗΕ
Διπλωματία 03.12.25

Η «Ομοσπονδία των Τούρκων της Δυτικής Θράκης στην Ευρώπη» μιλά για τουρκική μειονότητα και καταγγέλλει τον ΟΗΕ

Η λεγόμενη «Ομοσπονδία των Τούρκων της Δυτικής Θράκης στην Ευρώπη» επαναφέρει το τουρκικό αφήγημα περί εθνικής και όχι θρησκευτικής μειονότητας στη Θράκη και μέμφεται τον ΟΗΕ για παραποίηση των επιστολών της

Αλεξάνδρα Φωτάκη
Αλεξάνδρα Φωτάκη
Τουρκικά ΜΜΕ εναντίον Δένδια (ξανά): Κάνουν λόγο για απαράδεκτες δηλώσεις και αχαριστία
Διπλωματία 02.12.25

Τουρκικά ΜΜΕ εναντίον Δένδια (ξανά): Κάνουν λόγο για απαράδεκτες δηλώσεις και αχαριστία

Οι αναφορές Δένδια στην «Ασπίδα του Αχιλλέα» προκάλεσε μπαράζ δημοσιευμάτων στα τουρκικά ΜΜΕ που μιλούν για προσπάθεια διατάραξης των ήρεμων νερών και κάλυψης των σκανδάλων με αποπροσανατολισμό.

Αλεξάνδρα Φωτάκη
Αλεξάνδρα Φωτάκη
Οι σχέσεις Ελλάδας – ΗΠΑ, το κράτος δικαίου και η ανάγκη σεβασμού των κανόνων δικαίου
Πολιτική Γραμματεία 02.12.25

Οι σχέσεις Ελλάδας – ΗΠΑ, το κράτος δικαίου και η ανάγκη σεβασμού των κανόνων δικαίου

Ντόρα Μπακογιάννη, Κωνσταντίνος Φίλης και Χρήστος Μαραφάτσος, υπογράμμισαν τη σημασία των σχέσεων Ελλάδας – ΗΠΑ, τις ευκαιρίες, αλλά και τους κινδύνους σε ένα δύσκολο γεωπολιτικό περιβάλλον

Αλεξάνδρα Φωτάκη
Αλεξάνδρα Φωτάκη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Ζέλσον: «Χρειαζόμασταν αυτή τη νίκη, ήμασταν άτυχοι στα προηγούμενα ματς»
Αθλητισμός & Σπορ 09.12.25

Ζέλσον: «Χρειαζόμασταν αυτή τη νίκη, ήμασταν άτυχοι στα προηγούμενα ματς»

Χαρούμενος για το γκολ που πέτυχε και τη νίκη του Ολυμπιακού επί της Καϊράτ, ένα αποτέλεσμα που χρειαζόταν η ομάδα του για να έχει ελπίδες πρόκρισης, δήλωσε ο Ζέλσον Μαρτίνς.

Σύνταξη
Ουκρανία: Νέο τελεσίγραφο Τραμπ σε Ζελένσκι για το ειρηνευτικό σχέδιο
Ουκρανία 09.12.25

Νέο τελεσίγραφο Τραμπ σε Ζελένσκι για το ειρηνευτικό σχέδιο

Οι ΗΠΑ θέτουν νέο τελεσίγραφο στην Ουκρανία με καταληκτική ημερομηνία τις 25 Δεκεμβρίου για να απαντήσει στην πρόταση ΗΠΑ - Ρωσίας των 28 σημείων. Χριστουγεννιάτικος εφιάλτης για τον Ζελένσκι.

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Αγρότες πήγαν τούρτα σε αστυνομικό που είχε τα γενέθλιά της [βίντεο]
Σούπερ έκπληξη 09.12.25

Αγρότες πήγαν τούρτα σε αστυνομικό που είχε τα γενέθλιά της

Τρυφερό στιγμιότυπο από ένα κρύο δραμινό βράδυ. Οι αγρότες, μαζί με τους παρευρισκόμενους συναδέλφους της αστυνομικού, της τραγούδησαν το τραγούδι των γενεθλίων, κι εκείνη έσβησε το κεράκι κι έκανε την ευχή της.

Σύνταξη
Λανουά: «Έκανε χέρι ο Ζοάο Μάριο και σωστά ακυρώθηκε το γκολ της ΑΕΚ» – vid
Ποδόσφαιρο 09.12.25

Λανουά: «Έκανε χέρι ο Ζοάο Μάριο και σωστά ακυρώθηκε το γκολ της ΑΕΚ» – vid

Τι είπε ο Λανουά για επίμαχες φάσεις της 13ης αγωνιστικής, όμως δεν σχολίασε αν υπάρχει αποβολή του Ιβανούσετς του ΠΑΟΚ στο ντέρμπι με τον Αρη ούτε αν υπάρχει πέναλτι υπέρ του Ολυμπιακού

Βάιος Μπαλάφας
Κικίλιας στη συνάντηση με Γκίλφοϊλ: «Συνεργασία με ΗΠΑ σε θέματα λιμενικών υποδομών, ναυτιλίας και ασφάλειας»
Πολιτική Γραμματεία 09.12.25

Κικίλιας στη συνάντηση με Γκίλφοϊλ: «Συνεργασία με ΗΠΑ σε θέματα λιμενικών υποδομών, ναυτιλίας και ασφάλειας»

Η συνάντηση Βασίλη Κικίλια - Κίμπερλι Γκίλφοϊλ πραγματοποιήθηκε σε πολύ θερμό κλίμα και έγινε στο πλαίσιο εμβάθυνσης της στρατηγικής συνεργασίας Ελλάδας - ΗΠΑ.

Σύνταξη
ΕΕ: Η Σύνοδος Κορυφής για τα ρωσικά περιουσιακά στοιχεία, θα συνεχιστεί μέχρι να υπάρξει συμφωνία
Αντόνιο Κόστα 09.12.25

ΕΕ: Η Σύνοδος Κορυφής για τα ρωσικά περιουσιακά στοιχεία, θα συνεχιστεί μέχρι να υπάρξει συμφωνία

Η Σύνοδος Κορυφής της ΕΕ για τα «παγωμένα» ρωσικά περιουσιακά στοιχεία που βρίσκονται σε ευρωπαϊκές τράπεζες, θα ξεκινήσει στις 18 Δεκεμβρίου και θα συνεχιστεί μέχρι να υπάρξει συμφωνία

Σύνταξη
Άρτα: Σοβαρό τροχαίο με ανατροπή νταλίκας που μετέφερε λάδια στην Ιονία Οδό – Εγκλωβίστηκε ο οδηγός
Ελλάδα 09.12.25

Άρτα: Σοβαρό τροχαίο με ανατροπή νταλίκας που μετέφερε λάδια στην Ιονία Οδό – Εγκλωβίστηκε ο οδηγός

Το βαρύ όχημα ανατράπηκε κοντά στη Σκαμνιά στην Άρτα - Η κατάσταση είναι ιδιαίτερα δύσκολη, καθώς μεγάλη ποσότητα λαδιών έχει χυθεί στο οδόστρωμα, δημιουργώντας υψηλό κίνδυνο ολισθηρότητας

Σύνταξη
Αγρότες πρόσφεραν κρόκο και μήλα στους διερχόμενους οδηγούς στην Κοζάνη [βίντεο]
Μπλόκο Σιάτιστας 09.12.25

Αγρότες πρόσφεραν κρόκο και μήλα στους διερχόμενους οδηγούς στην Κοζάνη

Οι αντιδράσεις των οδηγών αναδεικνύουν ότι υπάρχει μεγάλος σεβασμός και περίσσια αλληλεγγύη ανάμεσα στους αγρότες και τους πολίτες εκτός του κλάδου των αγροτοκτηνοτρόφων.

Σύνταξη
Δίκη υποκλοπών: Η κατάθεση Ράμμου, τα ερωτήματα για τη Δικαιοσύνη και την παρεμπόδιση της έρευνας
Πολιτική 09.12.25

Δίκη υποκλοπών: Η κατάθεση Ράμμου, τα ερωτήματα για τη Δικαιοσύνη και την παρεμπόδιση της έρευνας

Κάθε μέρα γίνεται όλο και πιο ενδιαφέρουσα η δίκη των υποκλοπών. Πως η ΕΥΠ παρεμπόδισε την έρευνα της ΑΔΑΕ σύμφωνα με την κατάθεση του Χρήστου Ράμμου και τα ερωτήματα που προκύπτουν για αποφάσεις που πάρθηκαν από την εισαγγελέα του ΑΠ Γεωργία Αδειλίνη, τον αντιεισαγγελέα του ΑΠ Αχιλλέα Ζήση και τον εισαγγελέα του ΑΠ Ισίδωρο Ντογιάκο.

Δημήτρης Τερζής
Δημήτρης Τερζής
Ρύθμιση για διαθήκες που αφορούν θανάτους πριν από την 1η Νοεμβρίου – Ξεμπλοκάρουν 14.000 υποθέσεις
Ελλάδα 09.12.25

Ρύθμιση για διαθήκες που αφορούν θανάτους πριν από την 1η Νοεμβρίου - Ξεμπλοκάρουν 14.000 υποθέσεις

Ετσι, θα ξεμπλοκάρουν και όσες διαθήκες παραμένουν προς δημοσίευση φέρνοντας έσοδα και για το δημόσιο από την πληρωμή των αναλογούντων φόρων κληρονομιάς.

Μίνα Μουστάκα
Μίνα Μουστάκα
Συντριπτικά καλύτερος ο Ολυμπιακός επί της Καϊράτ – Τα εντυπωσιακά στατιστικά των «ερυθρόλευκων» (pics)
Champions League 09.12.25

Συντριπτικά καλύτερος ο Ολυμπιακός επί της Καϊράτ – Τα εντυπωσιακά στατιστικά των «ερυθρόλευκων» (pics)

Σπουδαία εμφάνιση πραγματοποίησε ο Ολυμπιακός στην «Αστάνα Αρένα», νικώντας 1-0 την Καϊράτ Αλμάτι μετά από ένα παιχνίδι στο οποίο οι «ερυθρόλευκοι» ήταν συντριπτικά καλύτεροι σε όλους τους τομείς του παιχνιδιού.

Άκης Στρατόπουλος
Άκης Στρατόπουλος
Ν. Κακλαμάνης για τα 50 χρόνια από το Σύνταγμα του 1975: «Η Δημοκρατία είναι ζωντανός οργανισμός που εξελίσσεται»
«Ο Νόμος των Νόμων» 09.12.25

Ν. Κακλαμάνης για τα 50 χρόνια από το Σύνταγμα του 1975: «Η Δημοκρατία είναι ζωντανός οργανισμός που εξελίσσεται»

Την επετειακή έκθεση της Βουλής «Το δικό μας Σύνταγμα 1975–2025» προλόγισε ο πρόεδρος της Βουλής Νικήτας Κακλαμάνης για τα 50 χρόνια του Συντάγματος που καθόρισε τη Μεταπολίτευση.

Σύνταξη
Το 2025 μας βρήκε με BBLs, fillers και skincare-ρουτίνες 12 βημάτων: Πότε έγινε το σώμα μια ατέλειωτη αναβάθμιση;
Σώμα-project 09.12.25

Το 2025 μας βρήκε με BBLs, fillers και skincare-ρουτίνες 12 βημάτων: Πότε έγινε το σώμα μια ατέλειωτη αναβάθμιση;

Η έκρηξη σε «μη επεμβατικές» πρακτικές υπόσχεται «άμεση αναβάθμιση», αλλά πίσω από την τελειότητα των social media κρύβονται κίνδυνοι, υπερβολές και μια νέα εμμονή που μετατρέπει το σώμα σε διαρκές project

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
LIVE: Μπάγερν Μονάχου – Σπόρτινγκ Λισαβόνας
Champions League 09.12.25

LIVE: Μπάγερν Μονάχου – Σπόρτινγκ Λισαβόνας

LIVE: Μπάγερν Μονάχου – Σπόρτινγκ Λισαβόνας. Παρακολουθήστε live στις 19:45 την αναμέτρηση Μπάγερν Μονάχου – Σπόρτινγκ Λισαβόνας για την 6η αγωνιστική της League Phase του Champions League. Τηλεοπτικά από COSMOTE SPORT 2.

Σύνταξη
«Δεν χρησιμοποιούμε πλαστικές σφαίρες» λέει η ΕΛ.ΑΣ. – Οι καταγγελίες των κτηνοτρόφων στην Κρήτη
Ελλάδα 09.12.25

«Δεν χρησιμοποιούμε πλαστικές σφαίρες» λέει η ΕΛ.ΑΣ. – Οι καταγγελίες των κτηνοτρόφων στην Κρήτη

Σύμφωνα με τον πρόεδρο των κτηνοτρόφων Κρήτης, Λευτέρη Τριανταφυλλάκη, πάνω από δέκα αγρότες και κτηνοτρόφοι τραυματίστηκαν από πλαστικές σφαίρες που φέρεται να εκτόξευσαν οι αστυνομικές δυνάμεις

Σύνταξη
Must Read
Βροχή τα πακέτα στο ΧΑ, μετοχικές αλλαγές σε ΕΥΑΘ και Cenergy, τράπεζες, έργα και… γεωτρήσεις στο Capital Link, το μήνυμα Εξάρχου

Βροχή τα πακέτα στο ΧΑ, μετοχικές αλλαγές σε ΕΥΑΘ και Cenergy, τράπεζες, έργα και… γεωτρήσεις στο Capital Link, το μήνυμα Εξάρχου

Προσωπικός Αριθμός: Τι πρέπει να ξέρετε πριν εκδώσετε τη νέα αστυνομική ταυτότητα

Προσωπικός Αριθμός: Τι πρέπει να ξέρετε πριν εκδώσετε τη νέα αστυνομική ταυτότητα

Η λειψυδρία απειλεί το Ιράν – Σενάρια ακόμη και για εκκένωση της Τεχεράνης

Η λειψυδρία απειλεί το Ιράν – Σενάρια ακόμη και για εκκένωση της Τεχεράνης

Κτηματολόγιο – Δασικοί Χάρτες: Ποιες είναι οι νέες ρυθμίσεις για τη διάσωση ιδιοκτησιών σε κίνδυνο

Κτηματολόγιο – Δασικοί Χάρτες: Ποιες είναι οι νέες ρυθμίσεις για τη διάσωση ιδιοκτησιών σε κίνδυνο

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Ο εγκέφαλος κυριολεκτικά πονάει από τις αρνητικές σκέψεις και την κακή διάθεση

Ο εγκέφαλος κυριολεκτικά πονάει από τις αρνητικές σκέψεις και την κακή διάθεση

Η συνέπεια είναι η μεγαλύτερη απόδειξη αγάπης για το παιδί

Η συνέπεια είναι η μεγαλύτερη απόδειξη αγάπης για το παιδί

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Τρίτη 09 Δεκεμβρίου 2025
Απόρρητο