Τετάρτη 12 Νοεμβρίου 2025
Ο Δένδιας επικρίνει την ΕΕ: Άμυνα δεν είναι να μεταφέρουμε όπλα και χρήματα στην Ουκρανία
Διπλωματία 11 Νοεμβρίου 2025 | 23:16

Ο Δένδιας επικρίνει την ΕΕ: Άμυνα δεν είναι να μεταφέρουμε όπλα και χρήματα στην Ουκρανία

Ο Δένδιας τόνισε την ανάγκη αλλαγής κουλτούρας της Ευρώπης και επιστροφής σε ένα πνεύμα αυτοθυσίας.

Αλεξάνδρα Φωτάκη
ΚείμενοΑλεξάνδρα Φωτάκη
Spotlight

Το δικό του πλαίσιο για το τι σημαίνει Ευρωπαϊκή Άμυνα έβαλε ο Νίκος Δένδιας, κατά την παρέμβαση του στο Athens Security Forum, ασκώντας σκληρή κριτική στην ΕΕ και τονίζοντας ιδιαίτερα τις σχεδόν ανύπαρκτες δυνατότητες της για κοινή άμυνα.

Η ΕΕ χρειάζεται 20 χρόνια για να αποκτήσει αμυντική δυνατότητα

«Εάν θεωρούμε ότι σήμερα με οποιοδήποτε τρόπο είμαστε κοντά σε μια αυτόνομη δυνατότητα Άμυνας του ευρωπαϊκού χώρου, λυπάμαι να πω ότι παρά το μέγεθος της ευρωπαϊκής οικονομίας, είμαστε βαθιά νυχτωμένοι. Δεν υπάρχει η δυνατότητα αυτή τη στιγμή. Η Ευρώπη κατά την ταπεινή μου γνώμη χρειάζεται το λιγότερο 20 χρόνια για να φτάσει σε ένα σοβαρό επίπεδο αμυντικής δυνατότητας» ανέφερε χαρακτηριστικά ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας.

Όπως είπε στηλιτεύοντας τις αποφάσεις των Βρυξελλών, «άμυνα δεν είναι απλώς να μεταφέρουμε όπλα και χρήματα στην Ουκρανία. Αυτό δεν είναι Άμυνα. Είναι μάχη μέσω τρίτου ίσως ή όπως θέλει κανείς μπορεί να το χαρακτηρίσει. Για να υπάρξει σοβαρή αμυντική δυνατότητα της Ευρώπης υπάρχουν πάρα πολλά προαπαιτούμενα. Η δημιουργία μίας σοβαρής αμυντικής βιομηχανίας είναι ένα από αυτά. Βεβαίως είναι. Αλλά δεν είναι το μόνο, δεν είναι ικανή και αναγκαία συνθήκη».

Η Ευρώπη δεν αντέχει να δει φέρετρα με σημαία επάνω

Σύμφωνα με το Δένδια «το πρώτο προαπαιτούμενο είναι η αλλαγή κουλτούρας των ευρωπαϊκών κοινωνιών. Δηλαδή η επιστροφή σε ένα πνεύμα αυτοθυσίας», τονίζοντας πως «σήμερα η Ευρώπη δεν αντέχει να δει φέρετρα με σημαία πάνω, ούτε καν με την ευρωπαϊκή. Οι ΗΠΑ είναι εθισμένες σε αυτό το θέαμα».

Κατά την άποψη του Υπουργού Εθνικής Άμυνας πρέεπι να γίνει μία συζήτηση «στο πλαίσιο της Ευρώπης μέχρι πού είμαστε διατεθειμένοι να φτάσουμε», αφού «το να ρίχνουμε χρήματα στο πρόβλημα, πολύ αγαπημένη ευρωπαϊκή προσέγγιση, για να είμαστε ειλικρινείς, δεν μπορεί να αποτελέσει την μόνη παράμετρο».

Ο Δένδιας για τον ευρωστρατό

Ο Δένδιας εξέφρασε σαφώς και τις αμφιβολίες του αν μπορεί να λειτουργήσει η μία μονάδα του ευρωστρατού υπενθυμίζοντας πως στις Βρυξέλλες «υπάρχει ένας Στρατηγός, πρόεδρος μίας Επιτροπής. Δεν υπάρχει ένα κοινό επιτελείο, δεν υπάρχει Ευρωπαϊκό Στρατιωτικό Επιτελείο. Αν πάτε εδώ στη Λεωφόρο Μεσογείων θα δείτε αριστερά (μάλιστα είμαστε και πολύ υπερήφανοι για την καινούρια εικόνα του) υπάρχει ένα Γενικό Επιτελείο των ελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων. Υπάρχει ένας Στρατηγός, ο Στρατηγός Χούπης, αν δώσει μία εντολή υπάρχουν Αξιωματικοί, Στρατιώτες, Ναύτες, Αεροπόροι που ακολουθούν την εντολή του. Στην Ευρώπη δεν υπάρχει κάτι τέτοιο. Δεν υπάρχει ούτε καν κάτι που να προσομοιάζει υπό ειδικές συνθήκες κάτι τέτοιο. Δεν έχουμε δυνατότητα».

Ήταν ιδιαίτερα σκωπτικός δε σχολιάζοντας τις αναφορές περί επέμβασης στην Ουκρανία, σημειώνοντας χαρακτηριστικά «λέμε «να επέμβουμε στην Ουκρανία», κάνουμε πλάκα τώρα. Σοβαρά; Μπορεί η Ευρώπη να στηρίξει ευρωπαϊκό στρατό εκτός των συνόρων της; Όποιος το νομίζει αυτό ζει σε ένα άλλο πλανήτη».

Ταχθηκε ακόμα υπέρ του ευρωατλαντικού δεσμού, σημειώνοντας ότι «το γεγονός ότι ακούγονται απόψεις απομονωτισμού από την πλευρά των Ηνωμένων Πολιτειών δεν πρέπει να μας οδηγήσουν να διολισθήσουμε κι εμείς αυτονόητα στην αντίστιξη ενός ευρωαπομονωτισμού».

Και υπογράμμισε ότι το “Castle Europe” δεν είναι κάτι στο οποίο ο ίδιος πιστεύει, αντίθετα όπως είπε «πιστεύω βαθύτατα στη σχέση με τις Ηνωμένες Πολιτείες, δεν πιστεύω σε μια Αμερική οχυρωμένη πίσω από τους ωκεανούς. Πιστεύω στον σημαντικό ρόλο των Ηνωμένων Πολιτειών παγκόσμια, αλλά εδώ η Ευρώπη οφείλει να διεξάγει και μια άσκηση πειθούς προς τις ΗΠΑ».

Η ιερή πλάνη

Αναφερόμενος στο σύγχρονο γεωπολιτικό περιβάλλον, ο Δένδιας αναφέρθηκε στην πτώση του Τείχους του Βερολίνου και την πεποίθηση που είχε δημιουργήσει για μία νέα «εποχή δημοκρατίας, ανοχής του διαφορετικού, δυνατότητας του Διεθνούς Δικαίου πλέον να κυριαρχήσει στις σχέσεις μεταξύ των κρατών. Τελείως λάθος! Πλάνη! Ιερή πλάνη, αλλά πλάνη!».

«Πηγαίναμε σε μία εποχή -νομίζαμε τότε- “Right makes Might”, «το Δίκαιο δημιουργεί Ισχύ»» όπως είπε ο Δένδιας, για να συμπληρώσει πως σήμερα «δυστυχώς ζούμε μία δυστοπία. Είμαστε ακριβώς στο ανάποδο: “Might makes Right”».

Αναφερόμενος στην Ελλάδα ο Δένδιας σημείωσε ότι βρίσκεται σε «μια γεωπολιτικά εξαιρετικά ευαίσθητη περιοχή, η λέξη «ευαίσθητη» ίσως είναι και μετριοπαθής. Αντιμετωπίζουμε απειλή, υπαρκτή απειλή, πολλαπλάσια του δικού μας μεγέθους, αντιμετωπίζουμε ένα εξαιρετικά ευμετάβλητο γεωπολιτικό περιβάλλον, πρέπει λοιπόν να μπορούμε, να ανταποκριθούμε σε αυτό. Για να ανταποκριθούμε σε αυτό πρέπει να μεταρρυθμίσουμε πλήρως τις δυνατότητές μας, τις δυνατότητες των ελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων».

Επέμεινε πως στο πλαίσιο της ΕΕ «η Ελλάδα δεν είναι μια μικρή στρατιωτική δύναμη. Αυτό δεν οφείλεται στο ό,τι εμείς είμαστε μεγάλοι, οφείλεται στο ότι το μεγαλύτερο κομμάτι της Ευρώπης είχε απωλέσει πλήρως το ενδιαφέρον του για την αμυντική διάσταση».

Για να επισημάνει πως το γεγονός ότι η Ελλάδα των 220 δισ. ευρώ έχει περισσότερα βαρέα τεθωρακισμένα από τη Γερμανία, τη Γαλλία, τη Μεγάλη Βρετανία, την Ολλανδία, το Βέλγιο, το Λουξεμβούργο και τη Δανία μαζί, «δείχνει πολύ καθαρά πώς η Ευρώπη ατόνησε τελείως στην αμυντική της διάσταση».

Τετάρτη 12 Νοεμβρίου 2025
