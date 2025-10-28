Δένδιας: Προχωράμε την «Ατζέντα 2030» για να μπορεί η Ελλάδα να επαναδιατυπώνει το «Όχι» σε κάθε απειλή

«Το διαχρονικό μήνυμα της 28ης Οκτωβρίου του 1940 είναι η απόφαση του ελληνικού λαού να προασπίσει την ανεξαρτησία του», ανέφερε ο υπουργός Εθνικής Αμύνης, Νίκος Δένδιας, για την επέτειο της 28ης Οκτωβρίου.

«Για να μπορεί η Ελλάδα να επαναδιατυπώνει το “ΟΧΙ” απέναντι σε κάθε απειλή, προχωράμε στην “Ατζέντα 2030”. Τη μεγαλύτερη μεταρρύθμιση των ελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων που έχει γίνει στο νέο ελληνικό κράτος», συμπλήρωσε ο κ. Δένδιας, σε ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Η ανάρτηση του Νίκου Δένδια:

Σημειώνεται ότι ο Νίκος Δένδιας δίνει το παρών στη στρατιωτική παρέλαση της 28ης Οκτωβρίου, στη Θεσσαλονίκη.