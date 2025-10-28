Δένδιας: Προχωράμε την «Ατζέντα 2030» για να μπορεί η Ελλάδα να επαναδιατυπώνει το «Όχι» σε κάθε απειλή
Ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας δίνει το παρών στη στρατιωτική παρέλαση στη Θεσσαλονίκη - Το μήνυμά του για την 28η Οκτωβρίου
«Το διαχρονικό μήνυμα της 28ης Οκτωβρίου του 1940 είναι η απόφαση του ελληνικού λαού να προασπίσει την ανεξαρτησία του», ανέφερε ο υπουργός Εθνικής Αμύνης, Νίκος Δένδιας, για την επέτειο της 28ης Οκτωβρίου.
«Για να μπορεί η Ελλάδα να επαναδιατυπώνει το “ΟΧΙ” απέναντι σε κάθε απειλή, προχωράμε στην “Ατζέντα 2030”. Τη μεγαλύτερη μεταρρύθμιση των ελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων που έχει γίνει στο νέο ελληνικό κράτος», συμπλήρωσε ο κ. Δένδιας, σε ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.
Η ανάρτηση του Νίκου Δένδια:
Το διαχρονικό μήνυμα της 28ης Οκτωβρίου του 1940 είναι η απόφαση του ελληνικού λαού να προασπίσει την ανεξαρτησία του.
Για να μπορεί η Ελλάδα να επαναδιατυπώνει το «ΟΧΙ» απέναντι σε κάθε απειλή, προχωράμε στην «Ατζέντα 2030». Τη μεγαλύτερη μεταρρύθμιση των ελληνικών Ενόπλων… pic.twitter.com/AwU71oR7l6
— Nikos Dendias (@NikosDendias) October 28, 2025
Σημειώνεται ότι ο Νίκος Δένδιας δίνει το παρών στη στρατιωτική παρέλαση της 28ης Οκτωβρίου, στη Θεσσαλονίκη.
