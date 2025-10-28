Σαμαράς για 28η Οκτωβρίου: Ο λαός είπε «ΟΧΙ» στην υποταγή, δεν υπολόγισε «διεθνείς συσχετισμούς»
Ο πρώην πρωθυπουργός, Αντώνης Σαμαράς, επισήμανε πως «εκείνο το ΟΧΙ στην Υποταγή, ήταν ΝΑΙ στην Αξιοπρέπεια και στην Ελευθερία! Γιατί αυτό μάθαμε να κάνουμε. Κι άλλο δεν ξέρουμε».
Μήνυμα για την εποποιία του 1940 και την επέτειο της 28ης Οκτωβρίου έστειλε ο πρώην πρωθυπουργός, Αντώνης Σαμαράς, τονίζοντας πως «πριν 85 χρόνια, ένας ολόκληρος λαός είπε μια μόνο λέξη – που έμεινε στην Ιστορία: ΟΧΙ στην Υποταγή».
Συνεχίζοντας ο κ. Σαμαράς τόνισε πως ο ελληνικός λαός, «δεν υπολόγισε ‘διεθνείς συσχετισμούς’ κι ας ήταν όλα εναντίον του. Και πάλεψε επί δέκα χρόνια, πέρασε τα πάνδεινα, μάτωσε, αλλά παρέμεινε όρθιος».
«Εκείνο το ΟΧΙ στην Υποταγή, ήταν ΝΑΙ στην Αξιοπρέπεια και στην Ελευθερία»
Ο πρώην πρωθυπουργός επισήμανε πως «εκείνο το ΟΧΙ στην Υποταγή, ήταν ΝΑΙ στην Αξιοπρέπεια και στην Ελευθερία! Γιατί αυτό μάθαμε να κάνουμε. Κι άλλο δεν ξέρουμε».
Καταληκτικά ο κ. Σαμαράς ανέφερε πως «ελπίζω να μην το ξεχάσουμε ποτέ. Και να φανούμε αντάξιοί του…».
