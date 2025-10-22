Αντώνης Σαμαράς για Διονύση Σαββόπουλο: «Τολμηρός στη δημιουργία και εκφραστικά ασυμβίβαστος»

Με δήλωσή του ο πρώην πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς εκφράζει τα συλλυπητήριά του για τον θάνατο του Διονύση Σαββόπουλου.

«Ο Διονύσης Σαββόπουλος έφυγε, όμως μας άφησε το έργο του. Μια παρακαταθήκη ρυθμού, στίχου, μελωδίας, διαρκούς συνειδησιακής αναζήτησης. Τολμηρός στη δημιουργία και εκφραστικά ασυμβίβαστος, αποτύπωσε για δεκαετίες τις αγωνίες και τα όνειρα ιδίως των νέων ανθρώπων. Εκφράζω στους οικείους του τα συλλυπητήριά μου».